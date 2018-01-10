СМИ: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году
Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.
Ранее "Военное Обозрение" сообщало, что в конце ноября 2017 года на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" началось строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга. Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.
Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам "Лидер" будет предприятие "Северная верфь", которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов- пишет издание
Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026 году- уточнил источник.
Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.
Ранее "Военное Обозрение" сообщало, что в конце ноября 2017 года на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" началось строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга. Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.
Использованы фотографии: http://m.belta.by/
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