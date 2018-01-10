16:37 10 января

СМИ: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году

Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам "Лидер" будет предприятие "Северная верфь", которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов
- пишет издание

СМИ: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году



Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026 году
- уточнил источник.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Ранее "Военное Обозрение" сообщало, что в конце ноября 2017 года на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" началось строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга. Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.


Использованы фотографии: http://m.belta.by/
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Комментарии 31

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  1. Egorovich Сегодня, 11:46
    Хорошо бы, если эта новость в жизнь воплотится. Первый вертолетоносец очень бы пригодился для Средиземноморья.
    Egorovich
    1. maxim947 Сегодня, 11:52
      По-любому воплотится, сомнений быть не должно, главное чтобы со сроками никто не подкачал. И какую интересно планируют ставить ЭУ?
      maxim947
    2. сибиралт Сегодня, 11:56
      Хорошо бы знать, куда понесут вертолеты эти вертолетоносцы? belay
      сибиралт
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:01
        Корабли старые на флоте. Недавно к тому же БДК Ямал Черноморского флота повредили.
        Аристарх Людвигович
        1. faiver Сегодня, 12:10
          как и чем повредили если не секрет?
          faiver
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:40
            Насчет этого минобороны как обычно молчит. Между тем, БДК "Орск" и "Ямал" провели в декабре 2017 стрельбы у берегов Крыма. 20 декабря, экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Ямал" выполнили артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Об этом сообщали в пресс-службе Черноморского флота. А фото за январь 2018 г. от А. Балабина.
            Аристарх Людвигович
          2. san4es Сегодня, 14:42
            Цитата: faiver
            как и чем повредили если не секрет?

            recourse ...Похоже кто-то форштевнем (носом) ему борт и палубу (с плотами) загнул, парадный трап тоже пострадал:

            ...Потом листом металла закрыли
            san4es
      2. Egorovich Сегодня, 12:06
        Великолепный командный пункт в Средиземном море. Сирия, Ливия, Египет,... - все под рукой. А следующий для Тихоокеанского побережья.
        Egorovich
    3. влад66 Сегодня, 11:56
      Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

      Вот когда будет оффициоз тогда и надо говорить,а сейчас планов громадье,а до воплощения их в жизнь огромное расстояние. what
      влад66
      1. Alex777 Сегодня, 12:25
        Да, сегодня сообщили, что Путин ГПВ еще не подписал.
        2 вертолетоносца ИМХО мало. 4 надо. Как и собирались по Мистралям.
        Интересно по какому проекту будут строить, - как японцы (с Ф-35)? hi
        Alex777
    4. seti Сегодня, 12:02
      Интересно только меня интересует строительство торгового флота. А так же новых круизных судов. Информация крайне скудная и такое впечатление что у нас строится очень мало судов по новым проектам - а торговый и круизный флот обветшал и крайне устарел. Может кто поделится ссылками ?

      По теме. А нужны ли нам вертолетоносцы ? Какие для них в нашем флоте задачи ? Нужны КДК это факт но вертолетоносцы в современном мире... Ладно бы у нас был проект или готовая разработка самолета вертикального взлета и посадки..Самолета ДРЛО. Другое дело что подобный эллинг крайне необходимая вещь тем более в Питере где сосредоточен крупный промышленный узел страны. А это важно в экономическом плане.
      seti
      1. KudrevKN Сегодня, 12:49
        Ссылки Вам прислать не могу - могу со слов судовладельцев и капитанов ответить: Торговый флот в РФ обновляется сегодня новыми судами из Японии (в 2016-17 закуплено 4 или 6, из которых 2 авто воза и 1 танкер) и Южной Кореи (3 или 4, из которых 1 газовоз)! Круизники (2 ед) заложены и строятся в Финляндии. Была инфа, что парочка небольших круизника строятся в Хорватии? Так что как то так - примерно 500 000 - 700 000 строим заграницей!
        KudrevKN
        1. Muvka Сегодня, 13:24
          В Финляндии вы про это говорите - Arctech Helsinki Shipyard? Если что, это наша собственность.
          Muvka
          1. seti Сегодня, 13:36
            Да действительно - С декабря 2014 года 100 % акций Arctech Helsinki Shipyard принадлежит российской «Объединенной судостроительной корпорации».
            Спасибо - KudrevKN и Muvka. Будет что порыть в инете.
            seti
      2. donavi49 Сегодня, 13:28
        В основном строят река-море. Танкеры и сухо-контейнеровозы. Много. Проекты вполне прогрессивные. Море-океан по ширпотребу - конкуренцию ни одно предприятие с Хюндей/Деу/Самсунг/Сумитомо/китайцами не выдержит. Там быстрее, дешевле и даже надежнее, плюс никаких проблем с проектом, регистрацией и оформлением. Узкоспец - нет компетенций, поэтому тот же флагманский газовоз Ямалмах заказали DSME.

        Аналогично и с пассажирами, в основном мелочь строят. Вроде тех же новых Комет/Метеоров.

        Насчет УДК/ДКВД - это самый популярный сейчас класс кораблей в мире. Свои УДК строит Турция. Австралия уже получила. Китай строит сразу 2 УДК проекта 075 параллельно в дополнении к 4 (и еще 2 строят - всего 6 заказано) ДКВД 071. Флоты поменьше - также заказывают покупают. Бразилия - Океан в Англии. Перу - 2 Макасара в Индонезии. Филиппины - 2 Тарлака тоже в Индонезии. Алжир - СанЖоржио в Италии. Чили - Фудр во Франции. Тайвань - Ендуранс в Сингапуре.

        Этот класс уникален в своей нужности. Надо гонять пиратов? Лучше ничего нет. Надо демонстрировать флаг в папуасиях? Высокий % готовности (200-280 суток в году), большой ресурс, внушительный вид и много разного - что можно выставить на демонстрацию. Надо перебросить технику - элементарно. Даже если брать Сирию - то банально как транспорт вертушек, будет уже оправдано и выгоднее, чем гонять Русланы и Илы. Надо оказать помощь? Так легко можно развернуть госпиталь, загрузить гуманитаркой, забрать беженцев/своих граждан и зоны опасности. Плюс по прямому назначению (десантные операции) он намного более гибок - чем обычный БДК.
        donavi49
    5. g1v2 Сегодня, 15:17
      Сроки нереальные. К 2020 году может заложить и успеют, хотя вопрос - успеют ли модернизировать верфи к этому времени. А до окончания модернизации корабль такого водоизмещения как удк Северной верфи строить негде. Сейчас , насколько я помню, там ограничение примерно в 11к .
      Но даже если вдруг успеют модернизировать верфи и заложить головной корабль , то за 4 года его не построят. Его будут строить как минимум лет 8-9. На срок в 4 года могут выйти только корабля с пятого, если их столько закажут. request
      g1v2
  2. faiver Сегодня, 11:48
    Ну дай боже, чего еще скажешь...
    faiver
  3. Magic Archer Сегодня, 11:48
    Если с начала хотят построить наш Мистраль к 2026,то Лидер по ходу вообще не построят sad Такие темпы не выдерживают ни одну критику!!!Хоть корейцев или условных китайцев нанимай(((
    Magic Archer
  4. RASKAT Сегодня, 11:48
    Этого решения стоило ожидать, вот только надеюсь, что проекты будущих: Эсминцев, вертолетоносцев, обновленных фрегатов, Изначально будут проектировать под российские комплектующие. Что бы эти корабли не стали такими долгостроями как 11356, 22350, и тому подобные.
    А так в целом завод неплохой, хотелось бы напомнить что в свое время им было построено около 50-ти достаточно крупных кораблей проектов 1154/55, пр 56, пр 956, пр 58, пр 61, пр 1134. Так что компетенции и опыт у предприятия имеются.
    RASKAT
  5. К-50 Сегодня, 12:18
    Новость хорошая, а с движками как, разобрались?
    К-50
  6. KudrevKN Сегодня, 12:18
    Крымские ССЗ - СРЗ "вагончиками" прикрепляют к "паровозикам" - крупным ССЗ ОСК! Что правильно, в целом! Было бы правильно и к "Северной верфи" "прицепить вагончик" - Керченский ССЗ "Залив"! И именно на "Заливе" строить 2-4 УБДК - вертолетоносца!? А не занимать построечные места в эллинге "СВ", нужные под ЭМ? Всех благ Вам, Друзья! Кстати, кто - то знает - создатель (генеральный конструктор) вооружения и его родственники после его кончины имеют право на АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ как писатели или композиторы?
    KudrevKN
    1. next322 Сегодня, 12:27
      Залив уже работает с Зеленодольском......так что никакого закрепления не будет........после 20 лет укроразрухи дай бог Заливу,хотя бы выполнить то что есть
      next322
      1. KudrevKN Сегодня, 12:34
        Нельзя в одну повозку запрягать корову и трепетную лань, Коллега! При всем УВАЖЕНИИ к ЗЕЛЕНОДОЛЬЦАМ (а они действительно лучше всех в России умеют быстро и качественно строить корабли!), но производственные мощности этих заводов сопоставимы как Давид и Голиаф? На "Заливе" танкеры дедвейтом до 150 000 тонн строили, а на ЗССЗ 1500 тонн "потолок"!?
        KudrevKN
        1. next322 Сегодня, 13:08
          Залив наполовину убит от украинской разрухи, его нужно восстанавливать и модернизировать оборудование ,нужны кадры ,которых нет, а на все это минимум лет 10 нужно.......так что для него сейчас и 5000тонн кабельное судно-это потолок и праздник !!!
          next322
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:22
    Сначала начните хотя бы резать металл на корпус , а потом заикайтесь о планах спуска . Сколько уже было "незначительныхсдвиговвправо"
    КВУ-НСвД
  8. Piramidon Сегодня, 12:32
    Опять сообщение от какого то неизвестного "источника", неподтвержденные официально. Всё на уровне слухов.
    Piramidon
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:08
      Но новый эллинг-то - не слух?
      Roma-1977
      1. Piramidon Сегодня, 14:25
        Цитата: Roma-1977
        Но новый эллинг-то - не слух?

        Про эллинг я ничего не говорил. Но не факт, что в нем сразу начнут строить именно вертолетоносцы, а не эсминцы и ледоколы. В статье со ссылкой на "источник" говорится именно об их строительстве.
        Piramidon
  9. Zomanus Сегодня, 12:40
    Что самое важное-будет освоена технология модульной постройки.
    То есть строятся модули и потом соединяются в корабль.
    Не будет единого массива начиная с закладки.
    Zomanus
  10. Zomanus Сегодня, 12:51
    Пардон. Не модули, а блоки.
    Zomanus
  11. Alexey-74 Сегодня, 16:27
    К 2020 году будет только окончание строительства нового судостроительного комплекса....потом заложат вертолетоносцы (при условии уже подготовленной технической и проектной документации)....потом только эсминцы "Лидер", но это уже будет ГПВ на 2030 год..... hi
    Alexey-74
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