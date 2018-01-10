СМИ: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году

Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам "Лидер" будет предприятие "Северная верфь", которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов

Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026 году

Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.- пишет издание- уточнил источник.Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.Ранее "Военное Обозрение" сообщало, что в конце ноября 2017 года на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" началось строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга. Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.