Конгрессмен США выступил за «сдерживание России» на постоянной основе
Глава комитета по делам вооруженных сил Конгресса США республиканец Мэк Торнберри обсудил с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания России» в Европе на постоянной основе, передает РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте комитета.
Встреча конгрессмена со Скапарротти состоялась в понедельник.
Сообщается, что законодатель «выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия».
«Также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии», – говорится в релизе.
При этом Торнберри «выразил надежду на то, что в будущем она (инициатива) получит постоянное финансирование».
Конгрессмен поднял и ряд других вопросов, связанных, по его мнению, с «вредоносной деятельностью России в Европе». В частности, речь шла об «обеспечении кибербезопасности, обмене разведывательной информацией и борьбе с пропагандой».
Встреча конгрессмена со Скапарротти состоялась в понедельник.
Сообщается, что законодатель «выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия».
«Также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии», – говорится в релизе.
При этом Торнберри «выразил надежду на то, что в будущем она (инициатива) получит постоянное финансирование».
Конгрессмен поднял и ряд других вопросов, связанных, по его мнению, с «вредоносной деятельностью России в Европе». В частности, речь шла об «обеспечении кибербезопасности, обмене разведывательной информацией и борьбе с пропагандой».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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