16:35 10 января

Конгрессмен США выступил за «сдерживание России» на постоянной основе

Глава комитета по делам вооруженных сил Конгресса США республиканец Мэк Торнберри обсудил с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания России» в Европе на постоянной основе, передает РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте комитета.

Мэк Торнберри

Встреча конгрессмена со Скапарротти состоялась в понедельник.


Сообщается, что законодатель «выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия».

«Также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии», – говорится в релизе.

При этом Торнберри «выразил надежду на то, что в будущем она (инициатива) получит постоянное финансирование».

Конгрессмен поднял и ряд других вопросов, связанных, по его мнению, с «вредоносной деятельностью России в Европе». В частности, речь шла об «обеспечении кибербезопасности, обмене разведывательной информацией и борьбе с пропагандой».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. maxim947 Сегодня, 11:54
    Конгрессмен США выступил за «сдерживание России» на постоянной основе

    От такого "сдерживания" обычно запоры случаются...)) Чего так напрягаться? расслабились бы уже...)))
    maxim947
    1. сибиралт Сегодня, 11:58
      Вот так США и развалят Евросоюз! lol
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 12:22
        Глава комитета по делам вооруженных сил Конгресса США республиканец Мэк Торнберри обсудил с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания России» в Европе на ПОСТОЯННОЙ основе

        Успешная ВРЕМЕННАЯ "оккупация" своими ВС США любой подчинённой себе страны с помощью т.н. "мягкой силы" имеет стратегической целью США как мирового колонизатора всегда перерасти в ПОСТОЯННУЮ.
        Татьяна
      2. словак Сегодня, 12:47
        Вовсе нет. Так США оккупируют Европу. Это будет цельная, единая, с жестким подчинением одному центру военная база США.
        словак
    2. влад66 Сегодня, 12:05
      Когда штатские приветствуют военных, могут делать что угодно - хоть левой задней салютовать. Если в военной традиции США отдавать честь к голой башке - флаг вам в руки и трубу от парохода - идите и дудите, не вопрос.На фото, министр ВВС США Дебора Ли Джеймс и почетный караул. Это не штатская "кокотка", с тротуара приветствующая проезжающих мимо красавцев-гусар. По сути, она обходит строй подчиненных, одетых в парадную форму.Она - военный министр. Она, по сути, командир этих военных. И эта потасканная жизнью жаба позволяет себе в расхристанном виде обходить строй, еще и руку к башке приложив.Она не мой министр и солдаты на фото чужие мне.Но даже мне глядя на это стыдно за ИХ страну.И я понимаю, почему они проигрывают даже локальные войны. Простите, но вы заигрались в толерантность и мультикльтурность.А такое распущенное бабьё перед строем превращает солдат в точно таких же. Если их министру можно, почему им нельзя?
      влад66
      1. LSA57 Сегодня, 12:13
        Цитата: влад66
        .А такое распущенное бабьё перед строем превращает солдат в точно таких же.

        когда рая горбачёва села в кресло Капитана, не помню на каком крейсере, её возненавидел весь Флот. да и кажется не только Флот
        LSA57
        1. влад66 Сегодня, 12:31
          Цитата: LSA57
          когда рая горбачёва села в кресло Капитана, не помню на каком крейсере, её возненавидел весь Флот. да и кажется не только Флот

          Раю не только Флот.ее вся страна нетерпела what
          О своеволии Раисы Горбачевой много рассказывали очевидцы — люди из охраны и прислуга. Например, начальник охраны, полковник Виктор Кузовлев, вспоминает, как на важное совещание, назначенное на 11.00, Горбачев явился после полудня. И рядом с ним важно шла его супруга, а затем без тени сомнений она уселась вместе с учеными, специалистами и руководством за стол. Оказалось, что опоздал генсек из-за жены — она долго собиралась!Первая леди быстро привыкла к тому, что все ее приказы и капризы выполняются беспрекословно. Например, от нее буквально не было покоя начальнику 9-го управления (служба охраны) Юрию Плеханову: Раиса Максимовна привыкла звонить ему по много раз в день, требуя повышенного внимания, советуясь по каждому пустяку. Плеханов настолько устал от такой требовательности, от положения игрушки в руках жены генсека, что просил отставки или перевода, а позднее примкнул к восставшим против Горбачева членам ГКЧП.Личный повар семьи Горбачевых, Евгения Ермакова, рассказывала, как часто Раиса Максимовна доводила ее до слез своими противоречивыми приказами. Например, заказывала обед к 14.00, но до последних минут повар не могла согласовать с ней меню — Горбачева тянула с решением, и только мастерство поварихи позволяло ей с честью выходить из положения, но скольких нервов ей это стоило!По требованию Раисы Максимовны в каждую страну, в каждый зарубежный город, куда она отправлялась с мужем, на самолетах доставляли автомобили отечественного производства — специально для нее, чтобы она могла ездить на них с личным шофером. Это, конечно, было очень накладно для государства.

          Кажется.что это Рая правила,а не хрен горбатый. hi
          влад66
          1. LSA57 Сегодня, 12:37
            Цитата: влад66
            Кажется.что это Рая правила,а не хрен горбатый

            а он и не скрывал, что подкаблучник и не одного важного решения не принимал не посоветовавшись с ней
            LSA57
      2. zhekazs Сегодня, 12:22
        Ну еще к слову: геи и извращенцы, наркоманы и алкоголики их армию тоже не красят.
        zhekazs
    3. seti Сегодня, 12:08
      Непонятен ваш оптимизм и в шутливой форме. Да и многие другие комментаторы явно не блещут.
      К подобным и достаточно постоянным заявлениям американской стороны относится нужно серьезно. Ведь речь идет о том что касается непосредственно каждого из нас а в Америке у подобных деятелей в руках законодательная власть. Речь идет о том чтобы не отпустить Европу в самостоятельное плаванье и просечь ее самостоятельную позицию в ближайшем будущем. Чтобы не было шага вправо или влево. Войска НАТО уже у нашей, русской границы а вам все смешно.
      seti
      1. rocket757 Сегодня, 12:46
        Да нам смешно за многое!
        За нашу власть, за нашу прессу ... и далее по списку!
        Мы эт уже проходили и ничего, стали ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ.
        Власть была другая, народная, и народ был другой ... всё верно, но такое буквально из ничего возникло, а теперь только вспомнить и пойти по стопам предков!!!
        rocket757
  2. ded100 Сегодня, 11:59
    Много было уже сдерживателей! wassat
    ded100
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    ... очередной "сдерживатель" от мерикатосии... а их там таких- один за другим, и третьим погоняет... bully
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 12:18
      Цитата: a.s.zzz888
      ... очередной "сдерживатель" от мерикатосии... а их там таких- один за другим, и третьим погоняет...

      погоняет один. больной на всю голову маккеюшка laughing
      LSA57
  4. Masya Masya Сегодня, 12:05
    А раньше не постоянно сдерживали? recourse переменно? lol
    При этом Торнберри «выразил надежду на то, что в будущем она (инициатива) получит постоянное финансирование».

    Вот не выдумали бы "российскую угрозу", точно раззорились... wink
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 12:17
      Цитата: Masya Masya
      А раньше не постоянно сдерживали? переменно?

      выпрямитель из за лужи привезли lol
      а я вот думаю, ежли им лектричество отключить, чем сдерживать будут? laughing
      Привет smile hi
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 12:29
        Сергей, приветик! love
        Цитата: LSA57
        выпрямитель из за лужи привезли

        Им этот выпрямитель вставить, куда следовает, прости господи и лектричество на полную мощность врубить... feel
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 12:39
          Цитата: Masya Masya
          и лектричество на полную мощность врубить...

          от ядрёной станции. можно Чернобыльской laughing
          LSA57
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    выступил за «сдерживание России» на постоянной основе

    Было бы желание, а причина всегда найдется. А желание гнобить Россию по всем "фронтам" у Сша огромное. Поэтому хоть сегодня сдайся Сша, как предлагают некоторые либералы (не перечить, пойти на уступки, сократить военные расходы и т.д.) тебя все равно завтра закопают. Поэтому если хочешь существовать учись противостоять противнику с минимальными потерями.
    rotmistr60
  6. Александр 3 Сегодня, 12:07
    Россия укрепляет свои границы,Поддерживает армию для отражения любой агрессии, а это за лужей воспринимают как агрессию и хотят постоянно нам как ни будь насолить и нагадить.Такие деятели уже были ,им надо историю учить.
    Александр 3
  7. Кент0001 Сегодня, 12:08
    Нормальная такая новая холодная война на истощение и разорение России. Цели у них более чем понятны.
    Кент0001
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 12:16
    Мистер Очевидность , а процесс " откроем России все дороги " был хотя бы кратковременным ? Способность политиков говорить не умное , а хоть что-то когда спрашивают всегда напоминал мне пуки на белоснежном фарфоре
    КВУ-НСвД
  9. синоби Сегодня, 12:29
    Ну и нам не дремать.
    синоби
  10. лысова Сегодня, 14:39
    Это ж какие бабки крадутся, ( членство ) из бюджета государств НАТО, а значит налогоплательщиков на борьбу с мнимой угрозой со стороны России. Мировая отара баранов.
    лысова
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