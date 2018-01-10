16:36 10 января

Ученые предлагают создать разведывательно-ударный комплекс для ВМФ

России необходимо создать разведывательно-ударный комплекс Военно-морского флота (ВМФ) для максимально эффективного применения противокорабельного оружия, говорится в тезисах доклада, который будет представлен на "Королёвских чтениях" в конце января. (Каждый год в январе в Москве проходят Королёвские чтения, посвящённые генеральному конструктору Сергею Павловичу Королёву)

Разведывательно-ударный комплекс ВМФ - постоянная по составу, технически интегрированная (организованная в отдельных случаях) в единый комплекс совокупность средств огневого поражения, средств оперативной доразведки (разведки) и подсистемы выработки данных целеуказания, обеспечивающих эффективное применение ударного ракетного оружия на полную дальность стрельбы в любой момент времени
- говорится в материалах, размещенных на сайте чтений.

Ученые предлагают создать разведывательно-ударный комплекс для ВМФ



В тезисах доклада представителя Военно-морской академии (Санкт-Петербург) отмечается, что "создание разведывательно-ударного комплекса ВМФ позволит применять эффективно противокорабельное ракетное оружие по априорной информации и в перерывах между пролетами космических аппаратов в любой момент времени на полную дальность стрельбы".

Важность создания комплекса обусловлена тем, что с вооружения сняты морская космическая система разведки и целеуказания (МКРЦ) "Легенда" и морская радиолокационная система целеуказания (МРСЦ-1) "Успех-У", устанавливавшаяся на самолет дальней разведки и целеуказания Ту-95РЦ.

Эти системы обеспечивали эффективное применение противокорабельного ракетного оружия ВМФ на полную дальность стрельбы в любой момент времени. В настоящее время, отмечает автор доклада, ударное ракетное оружие обеспечивается данными целеуказания от нескольких неспециализированных средств разведки.

Он поясняет, что нынешний способ является возможным при условии противостояния с противником, который либо вообще не способен, либо способен с низкой эффективностью уничтожать структурные элементы системы информационного обеспечения как ВМФ, так и всех Вооруженных сил РФ (командные пункты, средства разведки, береговые объекты связи и т.д.).

Но в случае господства или доминирования вероятного противника в воздухе, развертывания им средств противокосмической обороны на берегу, море и в космосе с лидированием на данных направлениях, обеспечения непрерывного контроля надводной обстановки в пределах интересуемого района ведения боевых действий, противокорабельное ракетное оружие будет невозможно применять с максимальной эффективностью.

Автор доклада предлагает уйти от системы, в которой вся сеть получения данных объединена под единым управлением. Если уничтожить ее системообразующие элементы, такие как центры боевого управления связи и разведки, она потеряет боеспособность, так как периферийные структуры будут лишены управления и информации.

Для решения этой проблемы специалист и предлагает создать разведывательно-ударный комплекс ВМФ, совместив системы противокорабельного ракетного оружия и средства оперативной доразведки, а также средства приёма информации и выработки данных целеуказания. Это позволит применять такой тип вооружений с максимальной эффективностью в любое время и не зависеть от данных спутниковой разведки, передает "Интерфакс-АВН"


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Комментарии 26

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  1. Alex777 Сегодня, 12:31
    А Лиана на что? Автор не в теме? hi
    Alex777
    1. Piramidon Сегодня, 13:12
      Цитата: Alex777
      А Лиана на что? Автор не в теме? hi

      По всей видимости, это вы не в теме. "Лианы", которая стояла на Ту-126, уже давно нет. И предназначена она была для обнаружения воздушных целей и наведения на них средств поражения. А "Успех" предназначался для обнаружения надводных целей и передачи целеуказания на корабли.
      Piramidon
      1. abc_alex Сегодня, 13:20
        12 января 2017
        Министр обороны России Сергей Шойгу впервые публично заявил о разработке глубоко засекреченной системы космической разведки нового поколения «Лиана».
        В 2013 году было завершено опытное тестирование системы, началась отладка работы её компонентов. В настоящее время она работает в опытно-дежурном режиме, снабжая командный пункт данными для их последующей обработки. Отдельные сегменты системы, по имеющейся у некоторых источников информации, применялись в ходе сирийской кампании при разведке целей и их поражения крылатыми ракетами.
        abc_alex
      2. Alex777 Сегодня, 13:38
        Я про космическую Лиану говорил. Примерно 1000км орбита. laughing
        Впрочем Вам коллега abc_alex уже разъяснил что к чему. hi
        Alex777
  2. Magic Archer Сегодня, 12:33
    Задача очень сложная.Для эффективной разведки и ЦУ нужна большая платформа,со стратегической дальностью.Грубо говоря нужен НАШ оморяченный Предатор.В свете нашего отставания в изготовлении и применении больших бпла нам бы не помешал иностранный опыт.Не плохо бы привлечь евреев или уж на худой конец китайцев,но...вряд ли американцы это позволят первым ну а китайцы не будут делится передовыми технологиями с нами.Имхо
    Magic Archer
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    Главное, чтобы с пользой и полной отдачей.
    rotmistr60
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
    Идея здравая , но хотелось бы хотя бы в общих чертах контуры воплощения этой задумки
    КВУ-НСвД
  5. коноправ Сегодня, 12:43
    Стыдно за генералов - адмиралов. Молчат скромно и застенчиво, а " пиджаки"- инженеры отстаивают права Флота на свою разведку. Вот также генералы молчали в 90 годах, когда Группы армий и округа громили и уничтожали. Сейчас генералы на пенсии, мемуары пишут.
    коноправ
    1. Владимир16 Сегодня, 13:09
      Цитата: коноправ
      Стыдно за генералов - адмиралов.

      А Вы покайтесь за них, сударь. Попросите прощения у всего мира за генералов русских laughing Они же все вокруг виновные в ваших проблемах. wassat В ЕСПЧ срочно напишите!!! wassat
      Оии, эти русские (генералы-адмиралы, офицеры и солдаты), позволили себе наглость зарыть в землю бармалеев в Сирии!!! laughing Стыдно!!! lol
      Владимир16
      1. коноправ Сегодня, 13:17
        Ты меня сынок не учи , что говорить и как оценивать. Есть что выразить по теме - выражай, а пустые наезды оставь для пацанов во дворе.
        коноправ
  6. tchoni Сегодня, 13:09
    Для решения этой проблемы специалист и предлагает создать разведывательно-ударный комплекс ВМФ, совместив системы противокорабельного ракетного оружия и средства оперативной доразведки, а также средства приёма информации и выработки данных целеуказания. Это позволит применять такой тип вооружений с максимальной эффективностью в любое время и не зависеть от данных спутниковой разведки, передает "Интерфакс-АВН"

    Как они себе это представляют? Были бы в составе наших ВМФ авианосцы - еще бы и ничего... а вот в их отсутствии - я даже и не знаю...
    tchoni
    1. Piramidon Сегодня, 13:29
      Цитата: tchoni
      Как они себе это представляют? Были бы в составе наших ВМФ авианосцы - еще бы и ничего... а вот в их отсутствии - я даже и не знаю...

      Когда у нас на вооружении стояли разведчики-целеуказатели Ту-95РЦ, на которых мне довелось послужить, мы обходились без авианосцев и вся Северная Атлантика была под нашим присмотром.
      Piramidon
      1. tchoni Сегодня, 16:35
        Цитата: Piramidon
        Когда у нас на вооружении стояли разведчики-целеуказатели Ту-95РЦ, на которых мне довелось послужить, мы обходились без авианосцев и вся Северная Атлантика была под нашим присмотром.

        Т.е., вы предполагаете, что это будет эдакий стратегический разведчик-ракетоносец на базе чего то ту-95 образного?
        tchoni
  7. Anchonsha Сегодня, 13:10
    Своевременно поднята тема, даже нужно было раньше об этом говорить. Фактически у нас нет союзников и нужно все делать самим, а уж тем более то, что связано с обороной страны. Создавая разведовательно-ударный комплекс ВМФ и, применяя его, не нужно связывать руки и периферийным структурам на местах
    Anchonsha
  8. слава1974 Сегодня, 13:23
    В прошлом году была статья, о том, на вооружение флота ставятся БПЛА. На первом этапе их будут получать корабли уходящие в поход, а на втором этапе их получит каждый корабль.Теперь возникает вопрос: для чего эти БПЛА если они не могут вести разведку и целеуказание? Видео красивое делать с высоты "птичьего полета"?
    слава1974
  9. abc_alex Сегодня, 13:24
    специалист и предлагает создать разведывательно-ударный комплекс ВМФ, совместив системы противокорабельного ракетного оружия и средства оперативной доразведки, а также средства приёма информации и выработки данных целеуказания.


    Получается, что предлагается что-то вроде разведывательного БПЛА запускаемого штатными "Калибрами" и "Ониксами"? Или создать БПЛА-разведчик на базе "Калибра"?
    abc_alex
  10. Zaurbek Сегодня, 13:40
    Для начала нужен носитель...кроме Ту-204 у нас ничего нет, но Ту-204РЦ военные отклонили. Самолета с 4хТВД нет даже в проекте.
    Zaurbek
  11. Zaurbek Сегодня, 13:41
    И должна быть система из корабля/БПЛА/Самолета РЦ/ спутника.
    Zaurbek
  12. Чичиков Сегодня, 13:42
    Блин! Одни стратеги... и чего не в Генеральном Штабе РФ? Знаний не хватило или служба на диване помешала?
    Чичиков
    1. Zaurbek Сегодня, 14:05
      Дальше командира батареи родина не продвинула...
      Zaurbek
      1. Чичиков Сегодня, 14:31
        Привет! Да я не о тебе, а в целом!
        Чичиков
  13. Труд Сегодня, 13:51
    При наличии идентичного вооружения главенствую роль будет играть РЭБ и разведка
    Труд
    1. Zaurbek Сегодня, 14:05
      ...количество единиц в составе.
      Zaurbek
  14. Nikolaevich I Сегодня, 13:54
    Справка
    В 2018 году Роскосмос и Минобороны России завершат создание на орбите новейшей российской системы спутниковой разведки «Лиана». Она будет состоять из четырех новейших спутников радиолокационной разведки, которые будут базироваться на высоте около 1 тыс. км над поверхностью планеты и постоянно сканировать наземное, воздушное и морское пространство на наличие вражеских объектов.


    После выхода на расчетный режим «Лиана» полностью заменит устаревшую систему «Легенда»-«Целина», построенную еще в советское время, которая перестала функционировать в 2008 году из-за выработки ресурсов спутников.
    По мнению обозревателя профильного издания «Новости космонавтики» Игоря Лисова, «Лиана» в несколько раз увеличит возможности Вооруженных сил РФ по обнаружению и поражению объектов противника.
    — После вывода из эксплуатации «Легенды» у Минобороны возникла большая потребность в средствах наблюдения и целеуказаниях. Сейчас «Лиана» сможет ее удовлетворить. «Легенда» создавалась для узкой задачи — слежения за американскими боевыми кораблями, в частности авианосцами. Ее радары могли обнаруживать объекты длиной в несколько десятков метров. «Лиана» же решает более широкий круг задач и может обнаруживать малоразмерные цели, — пояснил Игорь Лисов.



    Источник: http://rusvesna.su/future/1424042635
    Nikolaevich I
  15. Zaurbek Сегодня, 14:04
    Читал, что основана на ИК сенсорах, а не на РЛС....но спутник не заменит самолет РЦ.
    Zaurbek
  16. dvvv Сегодня, 15:58
    планируют, проектируют, создают, обещают, но... пока ничего не создали и клепают старенький еврейский по лицензии, да еще комплектухи, вероятно, полно израильской
    dvvv
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