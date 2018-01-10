Ученые предлагают создать разведывательно-ударный комплекс для ВМФ

Разведывательно-ударный комплекс ВМФ - постоянная по составу, технически интегрированная (организованная в отдельных случаях) в единый комплекс совокупность средств огневого поражения, средств оперативной доразведки (разведки) и подсистемы выработки данных целеуказания, обеспечивающих эффективное применение ударного ракетного оружия на полную дальность стрельбы в любой момент времени

России необходимо создать разведывательно-ударный комплекс Военно-морского флота (ВМФ) для максимально эффективного применения противокорабельного оружия, говорится в тезисах доклада, который будет представлен на "Королёвских чтениях" в конце января. (Каждый год в январе в Москве проходят Королёвские чтения, посвящённые генеральному конструктору Сергею Павловичу Королёву)- говорится в материалах, размещенных на сайте чтений.В тезисах доклада представителя Военно-морской академии (Санкт-Петербург) отмечается, что "создание разведывательно-ударного комплекса ВМФ позволит применять эффективно противокорабельное ракетное оружие по априорной информации и в перерывах между пролетами космических аппаратов в любой момент времени на полную дальность стрельбы".Важность создания комплекса обусловлена тем, что с вооружения сняты морская космическая система разведки и целеуказания (МКРЦ) "Легенда" и морская радиолокационная система целеуказания (МРСЦ-1) "Успех-У", устанавливавшаяся на самолет дальней разведки и целеуказания Ту-95РЦ.Эти системы обеспечивали эффективное применение противокорабельного ракетного оружия ВМФ на полную дальность стрельбы в любой момент времени. В настоящее время, отмечает автор доклада, ударное ракетное оружие обеспечивается данными целеуказания от нескольких неспециализированных средств разведки.Он поясняет, что нынешний способ является возможным при условии противостояния с противником, который либо вообще не способен, либо способен с низкой эффективностью уничтожать структурные элементы системы информационного обеспечения как ВМФ, так и всех Вооруженных сил РФ (командные пункты, средства разведки, береговые объекты связи и т.д.).Но в случае господства или доминирования вероятного противника в воздухе, развертывания им средств противокосмической обороны на берегу, море и в космосе с лидированием на данных направлениях, обеспечения непрерывного контроля надводной обстановки в пределах интересуемого района ведения боевых действий, противокорабельное ракетное оружие будет невозможно применять с максимальной эффективностью.Автор доклада предлагает уйти от системы, в которой вся сеть получения данных объединена под единым управлением. Если уничтожить ее системообразующие элементы, такие как центры боевого управления связи и разведки, она потеряет боеспособность, так как периферийные структуры будут лишены управления и информации.Для решения этой проблемы специалист и предлагает создать разведывательно-ударный комплекс ВМФ, совместив системы противокорабельного ракетного оружия и средства оперативной доразведки, а также средства приёма информации и выработки данных целеуказания. Это позволит применять такой тип вооружений с максимальной эффективностью в любое время и не зависеть от данных спутниковой разведки, передает "Интерфакс-АВН"