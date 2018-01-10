16:36 10 января

Серийное производство вертолетов Ми-38 запущено в Казани

Казанский вертолетный завод (КВЗ) запустил в серийное производство пять средних многоцелевых Ми-38 как в военной, так и в гражданской версии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиапромышленной отрасли.

В настоящее время в запуске в производство на КВЗ (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") находятся пять вертолетов Ми-38 в вариантах, предназначенных как для Министерства обороны РФ, так и в гражданской комплектации
- сообщает издание

Серийное производство вертолетов Ми-38 запущено в Казани



И военные, и гражданские модификации Ми-38 строятся по технической документации с литерой серийного образца - она одинаковая для всех вариантов.

Однако для военного варианта Ми-38Т имеются дополнения к документации по оснащению вертолета, которое должно пройти госиспытания и также получить литеру серийного образца - отмечается в материале

К настоящему времени построены четыре опытных образца Ми-38, проходящих этапы сертификационных испытаний.

Ранее сообщалось, что первым заказчиком нового средне-тяжелого вертолета Ми-38 стало Минобороны РФ. В августе 2017 года в пресс-службе "Вертолетов России" сообщили, что Казанский вертолетный завод приступил к сборке первой опытной машины Ми-38Т для военного ведомства. Передача двух машин военному ведомству должна состояться в 2018 и 2019 годах. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, ведомство планирует закупить порядка 15 вертолетов Ми-38 до 2020 года.

Средний многоцелевой Ми-38, разработанный Московским вертолетным заводом имени Миля, занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе в исполнении VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и летающего госпиталя, а также для полётов над водной поверхностью.

Также разработана военная версия вертолета - Ми-38Т, которая отличается от базового по ряду параметров и составу оборудования. В том числе, на военном вертолете планируется установка топливной системы с защитой от взрыва, дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, специальных средств связи и оборудования для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.

Использованы фотографии: http://www.soyuzmash.ru/
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Комментарии 18

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:49
    Красивая машина
    КВУ-НСвД
  2. Zaurbek Сегодня, 12:54
    Ми-8/17 главный конкурент...те же двигатели/лопасти/редуктор/авионика и цена ниже...После снятия Ми-8/17 с производства, нужна новая машина классом Ка-60/62 и тогда будет логика.
    Zaurbek
    1. Spez Сегодня, 14:40
      Ми-38 и Ка-60 в разных классах. вы не находите?! Ми-8/17 не конкурент, а предыдущая модель, подошедшая к логическому завершению своих модернизационных возможностей, и пока они летают, необходимо продолжить преемственность, чтобы пользователи во всём мире, после выработки ресурса Ми-8/17(и.т.п), не перешли на другой тип и производителя.
      Кстати, двигатели, лопасти и авионика на Ми-38 уже другие.
      Ка-60/62 может претендовать на нишу, которую сейчас занимают Агусты, Мессершмитты и Бэллы, т.е. чуть поменьше брать и чуть ближе закидывать, чем Ми-38.
      Spez
      1. Zaurbek Сегодня, 14:52
        Возьмите последние версии Ми-17 и посмотрите на двигатели...хвостовой Х винт...у Ми-38 на перспективу, конечно возможностей больше, но это более тяжелая машина , чем Ми-8/17..и не может быть такой массовой как и Ми-8/17. Соответственно нужен новый массовый вертолет.
        Zaurbek
        1. Spez Сегодня, 15:57
          Посмотрел на двигатели. Разница в мощности сравнима с мощностью двух камазов грузоподъёмностью 20тонн. Это уже не тот двигатель, который 40 лет назад ставили на Ми-8, и даже не тот, который сейчас ставят на Ка-50 и Ми-28, просто апгрейдом и полировкой 25% мощности не прибавить, иначе сделали бы уже давно.
          но это более тяжелая машина , чем Ми-8/17..и не может быть такой массовой как и Ми-8/17.
          Как одно вытекает из другого? Ладно бы сравнили Ми-26 и Ми-8, тут понятно. Но массовость "восьмёрок" определяется спросом на средний вертолёт для переброски грузов до пяти тонн на внутрирегиональные расстояния. В семидесятые годы такой грузоподъёмности было с избытком. сейчас, наверное, запросы выросли, может уже и не хватает. Вот тут утверждать не возьмусь. Но уверен, что народ найдёт чем загрузить дополнительный объём.
          Вернёмся к нашим баранам... Более тяжёлый борт потребовал более мощного двигателя. Сделали, Вроде работает. Старые лопасти поставить уже не получится, либо сломаются от перегрузки и более высокой скорости вращения, либо, просто не обеспечат выигрыша по характеристикам. всё равно что к спортивному велосипеду из углеволокна прикрутить педали на переднее колесо, как у детского трёхколёсного... Соответственно, трансмиссия тоже была переработана. Внешний вид на фото нельзя использовать для оценки характеристик.
          Spez
    2. Geisenberg Сегодня, 15:02
      Цитата: Zaurbek
      Ми-8/17 главный конкурент...те же двигатели/лопасти/редуктор/авионика и цена ниже...После снятия Ми-8/17 с производства, нужна новая машина классом Ка-60/62 и тогда будет логика.


      1. Откуда данные ? Точнее сказать откуда данные что машины такие вот одинаковые ???
      2. Откуда данные, что Камов выпускает аналогичные вертолёты ??? Насколько я в курсе у этих машин общего только название, всё остальное разное.
      Geisenberg
      1. Zaurbek Сегодня, 15:10
        Лётно-технические характеристики
        Максимальная взлётная масса до 13000 кг
        Количество перевозимых десантников до 36 человек
        Количество раненых, перевозимых на носилках 12 человек
        Полезная нагрузка внутри грузовой кабины 4000 кг
        Полезная нагрузка на внешней подвеске 4000 кг
        Размеры грузовой кабины: длина х ширина х высота 5,34 x 2,34 x 1,8 м
        Размеры грузовой кабины: полезная площадь 12,5 м²
        Размеры грузовой кабины: полезный объём 23 м³
        Практический потолок 6000 м
        Дальность полёта при максимальной взлётной массе (с аварийным запасом топлива на 30 минут): с основными топливными баками 580 км
        Дальность полёта при максимальной взлётной массе (с аварийным запасом топлива на 30 минут): с двумя дополнительными топливными баками 1065 км
        Мощность двигателей на чрезвычайном режиме: ТВЗ-117ВМ (Ми-8АМТШ) 2 x 2100 л. с
        Мощность двигателей на чрезвычайном режиме: ВК-2500 (опция) 2 x 2700 л. с.


        Технические характеристики вертолёта[править | править код]

        Ми-38 на авиасалоне МАКС-2005

        Ми-38 на авиасалоне МАКС-2005
        Вместимость[править | править код]
        Экипаж: 2 чел.
        Пассажиров: 30 чел. (шаг 75 см)
        Размеры[править | править код]
        Диаметр несущего винта: 21,1 м
        Диаметр рулевого винта: 3,84 м
        Длина с вращ. винтами: 25 м
        Длина фюзеляжа: 19,95 м
        Ширина фюзеляжа: 4,5 м
        Высота с вращ. винтами: 6,98 м
        Масса[править | править код]
        Пустой: 8300 кг
        Норм. взлётная: 14200 кг
        Макс. взлётная: 15600 кг
        Макс. полезная нагрузка на внешней подвеске: 6000 кг
        Макс. полезная нагрузка в транспортной кабине: 5000 кг
        Силовая установка[править | править код]
        Двигатели ТВ7-117В
        Мощность на взлётном режиме: 2800 л. с.[28]
        Мощность на чрезвычайном режиме: 3750 л. с.[28]
        На начальном этапе также рассматривалась возможность установки двигателя иностранного производства компании Pratt&Whitney, но после конфликта с Грузией США наложило запрет на его установку ввиду возможного двойного применения вертолётов Ми-38.
        Zaurbek
    3. avt Сегодня, 15:09
      Цитата: Zaurbek
      Ми-8/17 главный конкурент...те же двигатели/лопасти/редуктор/авионика и цена ниже...После снятия Ми-8/17 с производства, нужна новая машина классом Ка-60/62 и тогда будет логика.

      wassat Вы вообще пробовали по ТТХ сравнить , прежде чем такое выдавать ??
      avt
      1. Zaurbek Сегодня, 15:16
        Ми-38 по проекту должен на процентов 15-20 быть мощнее Ми-8. в характеристиках это и отражено...но цена и массовость такого вертолета? И сравните это с Ми-8.
        Zaurbek
  3. Bronevick Сегодня, 12:57
    Ми-38 должен в будущем полностью заменить Ми-8.
    Bronevick
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 12:59
    Спасибо за такую позитивную новость!!!
    Вождь краснокожих
  5. баклан Сегодня, 13:01
    Начало проектирования в1981 г...Через 36 лет запустили в серийное производство. Ошеломляющие сроки ввода техники. А так, конечно, красивая машина.
    баклан
    1. donavi49 Сегодня, 13:09
      Ну конкурент уже в 13 странах обжился и активно продается, делаются новые модели семейства, чуть не хватило чтобы стать Бортом №1 США.
      donavi49
      1. Mestny Сегодня, 14:51
        Интересуюсь.
        В странах, где вы с предыдущим выступающим проживаете - много ли разработано и выпускается вертолётов?
        Mestny
        1. Geisenberg Сегодня, 14:59
          Цитата: Mestny
          Интересуюсь.
          В странах, где вы с предыдущим выступающим проживаете - много ли разработано и выпускается вертолётов?


          В первом флаге "НОЛЬ". Во втором последний вертолёт был в конце 80х годов, после чего им стали втюхивать всё звездно полосатое.

          Данных ораторов можно просто игнорировать ...
          Geisenberg
  6. Стирбьорн Сегодня, 14:00
    Радует, что все-таки решили отечественные двигатели на него ставить (одна из собранных первых машин была с движком «Pratt & Whitney Canada»). В новом К-62 очень много импортного, по сути такой вертолетный Суперджет - соответственно и перспективы туманны, с учетом конкурентов
    Стирбьорн
  7. НЕКСУС Сегодня, 14:00
    Новость то хорошая...но еще своего слова не сказали камовцы.
    НЕКСУС
    1. Geisenberg Сегодня, 15:00
      Цитата: НЕКСУС
      Новость то хорошая...но еще своего слова не сказали камовцы.


      Скажут. Можно не сомневаться. Там за словом в карман не лезут )))
      Geisenberg
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