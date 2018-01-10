Президент Молдавии - евроунионистам: Молитесь!..

Евроунионистский режим осознает, что может удержать власть лишь путём грубого нарушения принципов демократии и правового государства. Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются Конституционным судом.



Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств.



В другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными.



Но и у любого терпения есть предел. Режиму необходимо отказаться от жульнических методов, когда речь идёт о правовом государстве, перестать компрометировать Конституцию страны и подрывать основы государственных институтов. Так же как социалистическая оппозиция, институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония.



Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, что граждане всё видят и всё понимают. Чем антисоциальней и антигосударственней ваше нынешнее поведение, тем болезненней будет ответный удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого.

Антироссийская истерия молдавских парламентских и правительственных кругов набирает обороты. Так, сегодня в Кишинёве был утверждён закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических программ российского производства. Этот закон назван «противодействием российской пропаганде». Таким образом, правдивую информацию о положении дел в республике, в которой большинство трудоспособного населения было вынуждено перебраться за рубеж, власти Молдовы назвали «антимолдавской пропагандой».Обращает на себя внимание тот факт, что президент Молдавии этот закон не подписывал. Вместо него это сделал спикер парламента страны Андриан Канду. Это очередной шаг молдавского парламента по фактической подмене деятельности всенародного избранного президента страны. Принцип примерно такой: если молдавский парламент собирается протолкнуть непопулярный закон, то президента с помощью конституционного суда временно отстраняют от власти, а его полномочия в это время исполняет спикер депутатского собрания.Кроме того, депутаты приняли решение о назначении министрами лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Это Юрий Лянкэ, который назначен замглавы правительства по евроинтеграции и Кирилл Габурич, ставший министром экономики.Комментарий Игоря Додона в Фейсбуке