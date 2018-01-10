16:34 10 января

Президент Молдавии - евроунионистам: Молитесь!..

Антироссийская истерия молдавских парламентских и правительственных кругов набирает обороты. Так, сегодня в Кишинёве был утверждён закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических программ российского производства. Этот закон назван «противодействием российской пропаганде». Таким образом, правдивую информацию о положении дел в республике, в которой большинство трудоспособного населения было вынуждено перебраться за рубеж, власти Молдовы назвали «антимолдавской пропагандой».

Обращает на себя внимание тот факт, что президент Молдавии этот закон не подписывал. Вместо него это сделал спикер парламента страны Андриан Канду. Это очередной шаг молдавского парламента по фактической подмене деятельности всенародного избранного президента страны. Принцип примерно такой: если молдавский парламент собирается протолкнуть непопулярный закон, то президента с помощью конституционного суда временно отстраняют от власти, а его полномочия в это время исполняет спикер депутатского собрания.

Президент Молдавии - евроунионистам: Молитесь!..



Кроме того, депутаты приняли решение о назначении министрами лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Это Юрий Лянкэ, который назначен замглавы правительства по евроинтеграции и Кирилл Габурич, ставший министром экономики.

Комментарий Игоря Додона в Фейсбуке:
Евроунионистский режим осознает, что может удержать власть лишь путём грубого нарушения принципов демократии и правового государства. Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются Конституционным судом.

Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств.

В другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными.

Но и у любого терпения есть предел. Режиму необходимо отказаться от жульнических методов, когда речь идёт о правовом государстве, перестать компрометировать Конституцию страны и подрывать основы государственных институтов. Так же как социалистическая оппозиция, институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония.

Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, что граждане всё видят и всё понимают. Чем антисоциальней и антигосударственней ваше нынешнее поведение, тем болезненней будет ответный удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого.

Использованы фотографии: gagauzpravda.md
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Комментарии 22

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:50
    Петухи у власти,всё как обычно…
    Шура пермский
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:14
      Не постигла бы президента Молдавии участь Януковича с возможно более печальными последствиями , пока не поздно нужно показать кто в доме хозяин .
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 14:50
        Мне думается, что Додон правильно делает. Кровопролитие в данном случае совсем ни к чему хорошему не приведёт! А будет только ещё хуже, поскольку провокации со стороны нынешнего парламента будут в Молдавии обязательно, а сам народ в Молдавии безоружен.
        Татьяна
        1. Кося Ферзь Сегодня, 15:43
          Ниче не безоружен. В Молдавии лет 20 как легализовано огнестрельное оружие, как короткоствол, так и длинноствольное, правда без режима автоматической стрельбы. И купить может любой, а не всякая фашистская шушера как на уркаине. Поэтому с той же уркайной, граждане Молдовы в более выигрышной ситуации.
          Кося Ферзь
          1. Татьяна Сегодня, 15:57
            Кося Ферзь
            Поэтому с той же уркайной, граждане Молдовы в более выигрышной ситуации.
            Нисколько граждане Молдовы не в выигрышной ситуации по сравнению с Украиной! Поскольку, нелегитимный парламент Молдовы в подчинёнными ему силовыми структурами уже не на их стороне - точно так же, как и на Украине.
            Татьяна
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:53
    Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого.
    А зачем им молиться если у каждого румынское гражданство и до границы можно за 10 мин добежать.
    rotmistr60
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:57
      Цитата: rotmistr60
      А зачем им молиться если у каждого румынское гражданство и до границы можно за 10 мин добежать.

      Так из Кишинева еще выехать надо...Додон не хочет выводить людей на улицы,о чем не раз заявлял,тк не хочет кровопролития. Поэтому пока ,до выборов отстреливается как может. Власти у европарламента больше,и парламентарии всячески до выборов стараются усложнить Додону жизнь. Но чем больше они это делают,тем быстрее народ понимает,что таких ероприхлебателей надо убирать из власти.
      Да и Кремлю сейчас ну никак нельзя оставаться в стороне.
      НЕКСУС
      1. Kurare Сегодня, 16:23
        Цитата: НЕКСУС
        Да и Кремлю сейчас ну никак нельзя оставаться в стороне.

        На мой взгляд, Кремлю как раз и надо оставаться в стороне, но держать руку на пульсе. Как? Да постоянно закидывать евпропартнёров требованиями о проверке неправомерных действий к неугодным режиму СМИ.

        В противном же случае обвинят во всем "русских хакеров", вмешивающихся в выборы суверенной страны и попытаются оспорить оные. А результаты соцопросов показывают, что на предстоящих выборах у правящих партий шансов исключительно мало.
        Kurare
  3. Гартны Сегодня, 12:54
    Долдон- надоедливый болтун, пустомеля. Какие ещё нужны доказательства? ))
    Гартны
    1. LSA57 Сегодня, 13:06
      Цитата: Гартны
      Какие ещё нужны доказательства?

      а какие есть доказательства, что он " надоедливый болтун, пустомеля."?
      LSA57
    2. Умничка Сегодня, 14:42
      Додон имеет все шансы проиграть - нельзя предупреждать врагов о своих действиях, это детишек пугают, а здесь предупреждён - значит вооружён. Нужно как ВВП - молчать и готовить нестандартные неожиданные ходы. Жаль.
      Умничка
  4. Egorovich Сегодня, 12:57
    Осень покажет, кто в доме(Молдавии) хозяин. Козлам(правительству) точно рога пообломают.
    Egorovich
    1. MoJloT Сегодня, 12:59
      Хозяева везде олигархи, кто им платит тот их и танцует.
      MoJloT
  5. Росомаха Сегодня, 12:58
    Не понимаю в чём проблема, ввести черезвычайное положение, на правах главнокомандующего ввести войска в столицу, арестовать и судить всех причастных к коррупции и предательству страны . Всё.
    Росомаха
    1. LSA57 Сегодня, 13:09
      Цитата: Росомаха
      Не понимаю в чём проблема, ввести черезвычайное положение, на правах главнокомандующего ввести войска в столицу

      и МВД и другие силовики ему не подчиняются( а любое его решение блокируется парламентом( по ихней конституции практически вся власть принадлежит парламенту
      LSA57
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 13:01
    Додон , держись до парламентских выборов . А после желаю тебе вообще фаберже из легированой стали - и сможешь войти в историю Молдавии
    КВУ-НСвД
  7. Ратуш Сегодня, 13:03
    Еще один фейсбучно/твиттеровский деятель...
    Ратуш
  8. mavrus Сегодня, 13:26
    Цитата: LSA57
    Цитата: Гартны
    Какие ещё нужны доказательства?

    а какие есть доказательства, что он " надоедливый болтун, пустомеля."?

    Видать этому Гарному, как и Лянкэ "надоедливый" Додон воровать мешает, вот и все его доказательства.: )))
    mavrus
  9. Alex-a832 Сегодня, 13:57
    Молдавия показала, что и при парламентской республике власть может подмять под себя олигархат. К выборам эти крысы прозападные заистерили, значит уверены, что будет проблематично власть удержать. Было бы иначе - не дёргались бы.
    Alex-a832
    1. alexmach Сегодня, 14:24
      Э.. м.. вообще-то олигархат мог под себя подмять власть почти всезде и почти всегда.
      alexmach
  10. Антон Болдаков Сегодня, 14:35
    Да уж... Жалко Додона. Походу Молдавию ждёт участь Украины - а любые случаи насилия и пролитую кровь опять припишут "российскому вмешательству".
    Антон Болдаков
  11. лысова Сегодня, 15:58
    Игорь Николаевич Додон - как такого не уважать - это не какая то Ющенко.
    лысова
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