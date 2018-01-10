На Западе обсуждают возможность признания Крыма частью РФ

Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать,

Здесь речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости,

Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР,

Поэтому Запад все больше понимает, что агрессия против нашего государства приведет его к глобальному конфликту и самоубийству,