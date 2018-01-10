16:35 10 января

На Западе обсуждают возможность признания Крыма частью РФ

В западном сообществе обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма частью России, передает РИА Новости заявление вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

На Западе обсуждают возможность признания Крыма частью РФ


Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать,
сказа Мурадов в интервью агентству.


По его словам, главное – «не терять время и не допустить полной "перештамповки" общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития».

Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что никакого особого «международного признания» для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется.

Здесь речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости,
отметил он.

В частности, по словам Мурадова, судя по документам и высказываниям западных политиков, «России навязывается "игра вдолгую" по так называемому прибалтийскому сценарию, дополненному экономическим (санкционным) и военно-политическим удушением страны».

Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР,
подчеркнул он.

Вице-премьер отметил также, что противников России пугает ее ядерный щит и военная мощь, а также «осознание угрозы российским народом, его пассионарный характер, воля и решимость защищать свое будущее и созданную веками многонациональную цивилизацию».

Поэтому Запад все больше понимает, что агрессия против нашего государства приведет его к глобальному конфликту и самоубийству,
добавил он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Натрускин
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 13:02
    На западе Крыма? smile
    Не будет проблемы Крыма, - будет любая другая, чтобы Запад(США) мог оправдать свою бесконечную борьбу с Россией и всем русским.
    Тралл
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:05
      Янкесы не дадут признать Крым российским
      Аристарх Людвигович
      1. Черный_Ватник Сегодня, 13:19
        А если и дадут? Нам от этого холодно или жарко? Я вот живу себе в Сибири и меня совершенно не колышит, признают американцы Сибирь российской или нет, главное, чтобы Россия признавала)

        А виноваты мы лишь в том, что хочется им кушать.
        Черный_Ватник
        1. Татьяна Сегодня, 13:48
          Эх! Слова бы Георгия Мурадова да Богу в уши! Однако США - страна сатанинская и Бога и его "апологетов" не слушает, живёт исключительно своими личными интересами.
          Татьяна
      2. Владимир16 Сегодня, 13:22
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Янкесы не дадут признать Крым российским

        Да похеру. Нам, русским, до фонаря призание Запада. Они всегда были мразями и шли с войной к нам.
        Вот об этом нужно помнить и детей учить, что людям, живущим западнее наших границ, верить нельзя, ни при каких обстоятельствах. Там живут воры, лжецы, подонки, убийцы.
        Не требуется признание убийцей Уголовного Кодекса, что бы посадит его за решетку, а лучше на кол.
        Владимир16
      3. LSA57 Сегодня, 13:26
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Янкесы не дадут признать Крым российским

        а Крымчанам по глубокому барабану, признают их полосатые, или нет
        LSA57
      4. Ныробский Сегодня, 14:08
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Янкесы не дадут признать Крым российским

        Как знать? Матрасы наверное хотят сделать эту тему предметом торга, в виду наличия у них острого желания оторвать кусок территории на севере Сирии, которому они хотят придать статус независимости от Дамаска. Тут они могут сыграть по схеме "Баш на Баш", понимая факт того, что Крым всё равно наш.
        Ныробский
      5. Geisenberg Сегодня, 14:54
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Янкесы не дадут признать Крым российским


        Это де тех пор пока у них дефолт не случится. Потом совсем другая картинка будет.
        Geisenberg
    2. Шура пермский Сегодня, 13:06
      Дык они сами прецедент с косово создали,так что хрен на них,ущербных
      Шура пермский
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:09
      Российский Крым для запада как красная тряпка для быка , своеобразная цель и причина для нападок на Россию . Так что признание Крыма российским маловероятно в ближайшее время .
      Spartanez300
    4. Офицер запаса Сегодня, 13:12
      Одни общие слова в статье. Кто обсуждает возможность? Когда и где были заявления? Политический ранг этих людей (если они не вымышленные персонажи)?
      А по большому счету - глубоко фиолетово, кто там что признает или нет. Вопрос Крыма закрыт. Это - Россия.
      Офицер запаса
      1. mikh-korsakov Сегодня, 14:30
        Совершенно с Вами согласен. Два раза перечитал цитаты из статьи, как бы разговор ни о чем, но появилось жгучее желание узнать пофамильно, кто именно эти "более умеренные круги", а главное каков их статус, а также какова их умеренность на шкале "умеренности". Мне как жителю севера, далекого от Крыма хочется знать все ли сделали наши власти, чтобы облегчить жизнь и работу крымчанам, оказавшимся в блокаде. А они мне дороги, потому что они остались верны России, когда как весь мир, включая "братьев" белорусов, на нас ополчился
        mikh-korsakov
        1. Жирный Пингвин Сегодня, 15:01
          Чем это на вас белорусы ополчились? Проясните.
          Жирный Пингвин
          1. mikh-korsakov Сегодня, 16:31
            Власти русофобствуют. В этом году собирался приехать на отдых в Белоруссию, потому что еще до сих пор там не был, а симпатии имеются к белорусам у меня всю жизнь. Вопрос у меня, все ли они уже переобулись против русских? Если все - стоит ли ехать?
            mikh-korsakov
    5. влад66 Сегодня, 13:19
      Крым это Россия и этим все сказано,не было бы Крыма,было бы что нибудь другое за что ввели бы санкции. yes
      влад66
    6. Кроу Сегодня, 13:28
      Цитата: Тралл
      Запад(США) мог оправдать свою бесконечную борьбу с Россией и всем русским.

      Вы сами то Русских кровей будете? Раз так за Россию печалитесь, то наведите порядок на западе Белоруссии! Там русофобов не меньше чем в США будет. А мы уж с Крымом сами разберёмся!
      Кроу
    7. антивирус Сегодня, 14:35
      цена вопроса- ГЛАВНОЕ.
      СНАЧАЛА С КОХЛОВ; ПОТОМ С МОСКАЛЕЙ, ЗА НУЖНУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ИСТОРИИ.
      а "нас зажмут" я говорил перед избранием Трампа в
      ноябре16г-- Азия теснит Западный мир и надо компенсировать потери за счет слабого-РФ
      антивирус
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:08
    Можно подумать крымчане будут от радости скакать, если кто-то там наконец признает их законный статус.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Zubr Сегодня, 13:26
      Есть один плюс, Сбербанк откроет в Крыму свои филиалы... smile А так Греф не может, санкциями пугают
      Zubr
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:29
        Генбанк и РНКБ есть в Крыму, сам помогал в 2014 им сеть и оборудование настраивать. Насколько знаю, этого вполне хватает.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. Egorovich Сегодня, 13:09
    Россиянам как то чихать на то, что признают Крым российским или не признают. Мы отлично знаем, что КРЫМ НАШ!!! И этого нам вполне достаточно.
    Egorovich
    1. MoJloT Сегодня, 13:14
      Признание Крыма Российским, а референдум легитимным, автоматически ставят санкции вне закона. Отмена санкций, наконец то позволит Крымчанам жить хотя бы как живут остальные Россияне. Сейчас на жителей Крыма за их выбор давит весь запад, если хотите они отдуваются за "Крым Наш".
      MoJloT
      1. Egorovich Сегодня, 13:22
        Старо предание, но верится с трудом. Сколько действовал матрасная поправка Джексона-Веника? И тут же появился закон Магнитского. Это будет продолжаться бесконечность.
        Egorovich
      2. К0щей Сегодня, 13:29
        Цитата: MoJloT
        Признание Крыма Российским, а референдум легитимным, автоматически ставят санкции вне закона.

        вы действительно так наивны или прикидываетесь? тот же закон "магнитского" не имел никакого отношения к Крыму. а также можно еще придумать миллион законов аля санкции и причин для их введения. например отсутствие гомосек-ов в руководстве силовых структур. чем не повод?
        Цитата: MoJloT
        Сейчас на жителей Крыма за их выбор давит весь запад, если хотите они отдуваются за "Крым Наш"

        что значит "они"? а все остальные россияне не "отдуваются"? или санкции коснулись только проживающих в Крыму, а не России? или может это не крымчане голосовали за возвращение на Родину? не надо тут делить на "они-страдальцы" и "остальные-живут припеваючи" - санкции коснулись страны и всего ее населения.
        К0щей
        1. MoJloT Сегодня, 13:33
          Понятно что санкции не снимут, потому что Крым не признают...
          или санкции коснулись только проживающих в Крыму

          По факту в той степени как Крымчан, это не коснулось больше ни кого. (про сыр с плесенью не надо)
          Благо, не сгибаться, не ныть , а драться до последнего это по моему у Крымчан уже на генном уровне.
          MoJloT
          1. К0щей Сегодня, 13:37
            Цитата: MoJloT
            По факту в той степени как Крымчан, это не коснулось больше ни кого. (про сыр с плесенью не надо)

            давайте-ка примеры. про невозможность поехать в США/Европу не надо, есть куча других месть не хуже.
            К0щей
            1. MoJloT Сегодня, 13:45
              Вы совсем не в теме, любой бизнесмен, фирма, корпорация, государство..., кто работает в Крыму попадет под санкции, проще говоря оберут до нитки и посадят на долго. Все приходится доставлять туда полулегально из России. (вспомните хотя бы пресловутые турбины, в Россию можно в Крым нельзя, но это касается даже тостера, гвоздя или помидора) На остальную часть России таких ограничений нет!
              MoJloT
              1. К0щей Сегодня, 13:51
                Цитата: MoJloT
                Вы совсем не в теме, любой бизнесмен, фирма, корпорация, государство..., кто работает в Крыму попадет под санкции, проще говоря оберут до нитки и посадят на долго.

                вот, хороший пример. т.е. по сути в Крыму больше чем в остальной России, страдает бизнес, работающий с европейским/американским бизнесом. не обычные люди. это конечно накладывает свой эффект, но есть 2 момента:
                1. Россия вливает огромные средства в полуостров, чтобы это компенсировать.
                2. Если бы Крым не вернулся, ситуация (глядя на Украину) была бы в разы хуже.
                К0щей
                1. MoJloT Сегодня, 13:56
                  Бизнес не люди?) Не дай Бог, ребенку лекарство достать импортное нужно, или электро генератор что бы не сидеть при лучине? (хорошо рассуждать покуда там не живешь, верно?)
                  И с 1 и со 2 полностью согласен, но это ничего не меняет. И боюсь еще очень долго Россия будет не в состоянии что то изменить. Вы спрашивали в чем разница Крымчанина и материкового Россиянина, я Вам ответил.
                  MoJloT
  4. 1536 Сегодня, 13:22
    Сами же поднимаем этот вопрос, что кто-то где-то "не признает" частью России Крымский полуостров. Давайте, например, не признавать, что Селезия принадлежит Польше, а Эльзас и Лотарингия Франции. Где историческая справедливость в этих вопросах?
    Почему до сих пор в Федеральном Собрании не поднят вопрос об аннулировании хрущевских приказов о "передаче Крыма" в административное подчинение Украинской Советской Социалистической республики? Нет больше УССР и никогда не будет, деяния Хрущева осуждены его подельниками практически сразу же, а юридические документы живут и продолжают, извините, гадить.
    1536
  5. Incvizitor Сегодня, 13:25
    Когда советские солдаты освобождали Крым в 1944 им было плевать на признание Гитлера так с чего нас должно волновать сейчас мнение фашингтона? request
    Incvizitor
  6. Serzh_R Сегодня, 13:26
    и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев

    Если бендеровцев начнут судить в Киеве, США точно санкции России переложат на Украину.
    Serzh_R
  7. gurzuf Сегодня, 13:46
    Главное, что мы крымчане считаем себя россиянами и юридически и фактически. И нас рать laughing
    gurzuf
  8. Masya Masya Сегодня, 13:52
    Вот как- то по боку...
    Masya Masya
  9. HAM Сегодня, 13:53
    Как бы им не пришлось озабочиваться признанием Техаса или Аляски.А хотелось бы чтобы их заботы были поближе к ним.
    HAM
  10. Zaurbek Сегодня, 14:08
    Это типа наших Навальных/Макаревичей...везде есть свои 2%
    Zaurbek
  11. Alexey-74 Сегодня, 14:33
    Надо поднимать документы (если таковые имеются) по продаже Аляски smile Если Крым для янки служит предметом торга, то может нам тоже поторговаться по Аляске, там точно не все гладко с ее продажей....
    Alexey-74
  12. Жирный Пингвин Сегодня, 14:56
    Что такое "прибалтийский сценарий"? Не понял.
    Жирный Пингвин
  13. Sewer Krainiy Сегодня, 16:05
    Цитата: Кроу
    Цитата: Тралл
    Запад(США) мог оправдать свою бесконечную борьбу с Россией и всем русским.

    Вы сами то Русских кровей будете? Раз так за Россию печалитесь, то наведите порядок на западе Белоруссии! Там русофобов не меньше чем в США будет. А мы уж с Крымом сами разберёмся!


    А Вы то чьих кровей будете? Что-то блакитно-желтый оттенок просматривается. И какой порядок навести у нас предлагаете... бандерлоговский? Я с самой что ни есть западной Белоруссии, что-то не вижу русофобов, подскажите, если знаете. А Крымом что разбираться - он русский уже навсегда. И Городу-Герою Севастополю базой НАТО не быть! А русофобов Вы, по-видимому, с "Хартыи" и других "свядомых" сайтов взяли. Так они у нас не в почете. Собака лает....
    Sewer Krainiy
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