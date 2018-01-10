На Западе обсуждают возможность признания Крыма частью РФ
В западном сообществе обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма частью России, передает РИА Новости заявление вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.
По его словам, главное – «не терять время и не допустить полной "перештамповки" общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития».
Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что никакого особого «международного признания» для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется.
В частности, по словам Мурадова, судя по документам и высказываниям западных политиков, «России навязывается "игра вдолгую" по так называемому прибалтийскому сценарию, дополненному экономическим (санкционным) и военно-политическим удушением страны».
Вице-премьер отметил также, что противников России пугает ее ядерный щит и военная мощь, а также «осознание угрозы российским народом, его пассионарный характер, воля и решимость защищать свое будущее и созданную веками многонациональную цивилизацию».
Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать,сказа Мурадов в интервью агентству.
По его словам, главное – «не терять время и не допустить полной "перештамповки" общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития».
Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что никакого особого «международного признания» для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется.
Здесь речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости,отметил он.
В частности, по словам Мурадова, судя по документам и высказываниям западных политиков, «России навязывается "игра вдолгую" по так называемому прибалтийскому сценарию, дополненному экономическим (санкционным) и военно-политическим удушением страны».
Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР,подчеркнул он.
Вице-премьер отметил также, что противников России пугает ее ядерный щит и военная мощь, а также «осознание угрозы российским народом, его пассионарный характер, воля и решимость защищать свое будущее и созданную веками многонациональную цивилизацию».
Поэтому Запад все больше понимает, что агрессия против нашего государства приведет его к глобальному конфликту и самоубийству,добавил он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Натрускин
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