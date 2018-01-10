ОДК приступила к разработке перспективного вертолётного двигателя

Начата разработка перспективного вертолётного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Также ведётся формирование научно-технического задела для создания принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолётной техники будущего.

В российской Объединённой двигателестроительной корпорации сообщают о том, что начаты работы, которые в конечном итоге должны привести к созданию перспективного вертолётного двигателя. Речь идёт в том числе и о модели ВК-2500М. Из сообщения пресс-службы ОДК:В сообщении говорится, что в прошлом году были проведены успешные испытания новейшей модификации двигателя ВК-2500. Это ВК-2500ПС, который имеет улучшенные эксплуатационные характеристики.Для справки: двигатели ВК-2500 разработаны в 2001 году. Это новая ступень развития ТВ3-117. Эксперты называют одной из важнейших характеристик этого двигателя – высокую экономичность по топливу, современную систему автоматизации управления и повышенную мощность. Для производства двигателей линейки ВК-2500 создана кооперация, включающая конструкторско-производственный комплекс АО «Климов» неподалёку от Санкт-Петербурга.Двигатель ВК-2500 обеспечивает вертолёту возросший на 30% потолок и на 50% - скороподъёмность. Отмечается и рост грузоподъёмности на 1-2 тонны при учёте типа вертолёта. ВК-2500 устанавливается, в частности, на Ми-28. Заявленный ресурс двигателя – 9 тыс. часов.