16:39 10 января

ОДК приступила к разработке перспективного вертолётного двигателя

В российской Объединённой двигателестроительной корпорации сообщают о том, что начаты работы, которые в конечном итоге должны привести к созданию перспективного вертолётного двигателя. Речь идёт в том числе и о модели ВК-2500М. Из сообщения пресс-службы ОДК:
Начата разработка перспективного вертолётного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Также ведётся формирование научно-технического задела для создания принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолётной техники будущего.


В сообщении говорится, что в прошлом году были проведены успешные испытания новейшей модификации двигателя ВК-2500. Это ВК-2500ПС, который имеет улучшенные эксплуатационные характеристики.

Для справки: двигатели ВК-2500 разработаны в 2001 году. Это новая ступень развития ТВ3-117. Эксперты называют одной из важнейших характеристик этого двигателя – высокую экономичность по топливу, современную систему автоматизации управления и повышенную мощность. Для производства двигателей линейки ВК-2500 создана кооперация, включающая конструкторско-производственный комплекс АО «Климов» неподалёку от Санкт-Петербурга.


ОДК приступила к разработке перспективного вертолётного двигателя


Двигатель ВК-2500 обеспечивает вертолёту возросший на 30% потолок и на 50% - скороподъёмность. Отмечается и рост грузоподъёмности на 1-2 тонны при учёте типа вертолёта. ВК-2500 устанавливается, в частности, на Ми-28. Заявленный ресурс двигателя – 9 тыс. часов.



Использованы фотографии: Википедия
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 13:27
    Начата разработка перспективного вертолётного двигателя ВК-2500М
    soldier
    san4es
    1. gridasov Сегодня, 14:01
      Если говорить о реальных перспективных двигателях , то необходимо говорить о движителе совмещенном по принципу прямой передачи энергии на двигатель , а не наоборот . Но судя по всему об этом еще рано говорить .Такие решения воспринимаются как фантастика и заочно без рассмотрения самого решения обрекаются на забвение. Такова уж суть важных открытий и изобретений, что должно пройти время ., чтобы наступил период когда хватаются ха соломинку. Каждому открытию и изобретению должно быть соответствие потребности
      gridasov
      1. maxim947 Сегодня, 14:08
        возможность эксплуатации по техническому состоянию

        Серьезная заявка, успехов в реализации
        maxim947
      2. Spez Сегодня, 15:29
        необходимо говорить о движителе совмещенном по принципу прямой передачи энергии на двигатель , а не наоборот
        Т.е. другими словами, топливо из двигателя должно в топливный бак поступать?
        Spez
        1. gridasov Сегодня, 15:50
          Ну зачем так примитивно .Электромагнитный контур самовыравнивается или наступает момент сбалансированности. Иными словами , чтобы контур выполнял некую полезную работу его нужно включить в процесс.Нужно создать разность потенциалов или напряженность на ключевых точках этого контура .Электрический же ток это уже совокупность комплекса таких параметров которые определяют вектор возмущения эл. магнитного импульса по контуру. Поэтому когда рассматривается наша модель пространственного контура в котором в двигатель-движитель поступает поток воздуха в котором кинетическая и потенциальная энергия этого потока трансформируется в энергию отброса масс как импульса возмущения через плотность в виде разности динамического состояния отбрасываемого воздуха относительно пространства полета , то здесь мы и говорим о том , что контур стремится в рамках термодинамического процесса к сбалансированности , , что значит , что теряются силы поддерживающая полет. Поэтому тормозом всего процесса и является инертность или "самоидуктивность" пространства в сторону сохранения сбалансированного энергетического состояния. При этом в рамках процесса обеспечивающего полет рассматривается именно использование этой "самоидуктивности" , как комплекса физ. процессов. Поэтому в нашем случае мы не используем энергию углеводородного топлива или другого для создания термодинамического процесса в двигателе , который фактически оторван от среды полета, а используем потенциал самой среды . Все это на порядки выгоднее и оптимально эффективнее чем сжигать топливо и получать энергию. Кстати все очень точно ассоциируется с рассуждениями Теслы , что энергетически выгоднее не "нагнетать" в бак воду или воздух , а легче их отводить , создав для этого физические условия и оптимальный контур взаимодействия со средой..
          gridasov
          1. Spez Сегодня, 16:01
            Теслу-то к этой ереси зачем было приплетать, для убедительности? Так лучше чертёж приложили бы, с цифрами.
            Spez
            1. gridasov Сегодня, 16:14
              Я же не знаю в какой степени воспринимаемости вы находитесь. Кстати Тесла и является основоположником такого подхода , что увеличивающийся напор воздуха создает более благоприятные условия для работы движителя. Ведь простой винт и все его производные устройства не используют для своего вращения именно вектор центробежной силы. и много других физических возможностей.. Ну а насчет чертежей то думаю , что вы не подумали , когда это произнесли.
              gridasov
  2. viktorch Сегодня, 13:33
    это они или или или +1-2 тонны, или +50% скороподъемности ?
    viktorch
  3. zhekazs Сегодня, 13:39
    возросший на 30% потолок и на 50% - скороподъёмность

    Впечатляет. Вот бы у нас так во всех отраслях подобные достижения были.
    zhekazs
    1. сибиралт Сегодня, 13:44
      Все наши достижения измеряются по курсу американского доллара. winked
      сибиралт
  4. Zaurbek Сегодня, 13:45
    Я так понял в рамках создания ТВД для Ил-112/114 получили какие то результаты и решили их воплотить в вертолетном ТВД. Теоретически нужен еще новый редуктор и лопасти, что бы реализовать мощность.
    Zaurbek
    1. Piramidon Сегодня, 13:52
      Цитата: Zaurbek
      нужен еще новый редуктор и лопасти, что бы реализовать мощность.

      Спасибо за подсказку. Конструкторы обязательно ее учтут. good
      Piramidon
      1. Zaurbek Сегодня, 13:54
        Лучше маленький подарок, чем большой привет!
        Zaurbek
      2. gridasov Сегодня, 14:25
        Нужны не новые лопасти , а направляющие поверхности истечения , которые будут создавать физический эффект при котором преобразованная кинетическая и потенциальная энергия воздушного потока будет , а скорее не будет нуждаться в росте прилагаемой мощности при увеличении энергетических параметров полета объекта. При этом в таком устройстве как редуктор необходимости не будет так как могут быть нивелированы разрушающие, лопастные движители, процессы. Отмечу , что разрушительные силы имеют не только причины лежащие в основе центробежных сил , но и вращении того же элементарного диска. Ведь всем известно , что при вращении тех же лопастей вертолета каждый из них не повторят плоскости вращения предыдущей лопасти .Они все имеют траектории алгоритмического порядка и от изменения скорости вращения эти алгоритмы меняются.
        gridasov
        1. Zaurbek Сегодня, 14:28
          Вы правы, но увеличивать скорость вращения винта на вертолете не нужно, куда девать возросший на 30% крутящий момент и мощность. Это при том, что и действующий редуктор раньше не обеспечивал передачу полноценно крутящего момента от ВК-2500? Как сейчас не знаю.
          Zaurbek
          1. gridasov Сегодня, 14:52
            Крутящий момент и мощность совершенно не нужны для достижения высоких производительностей прогоняемого воздуха , который и создает реактивный эффект отброса масс этого воздуха . При этом мы говорим только о создании антигравитационных сил по одному вектору. Новая концепция двигателя и движителя позволяет более упрощенно и оптимально, с энергетической точки зрения ,управлять любым направлением отбрасываемого потока воздуха и без изменения скорости вращения ключевых механизмов . При этом можно и использовать низкие скорости вращения ключевого механизма , но скорости движения потока воздуха на его периферии сохранить на сврхзвуковых уровнях.Я уже не говорю о полной бесшумности вращения движителя. При скорости вращения испытательного устройства определенного радиуса вращающегося ротора около пятидесяти тысяч об в мин гудели только подшипники . Но и эта проблема решается. И я при этом не говорю об очень глубоких перспективах развития самого метода организации физ процесса. Метод настолько прост , но качественные его параметры совершенно новые как возможности .В этом и заключается фундаментальность
            gridasov
  5. Alexey-74 Сегодня, 13:54
    Хороший задел на будущие разработки, которые как оказывается наступают очень быстро....
    Alexey-74
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:36
    Вот бы Луганский авиационный ремонтный завод к этому привлечь, а то простаивает...
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня