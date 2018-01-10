В Вене осквернили памятник советским воинам

В Вене в очередной раз осквернен памятник советским воинам на площади Шварценбергплац. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. Российское посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста

Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене подвергся осквернению вандалами. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров на своей странице в Facebook.- написал Хайдаров.Это уже не первое нападение на памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. В январе 2017 года неизвестные лица залили темно-красной краской фасад монумента. Он был установлен в апреле 1945 год в память о 18 тысячах погибших за освобождение Вены бойцов Красной Армии.Представитель дипмиссии отметил, что посольство в ближайшее время также опубликует официальный комментарий.