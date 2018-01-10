16:36 10 января

В Вене осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене подвергся осквернению вандалами. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров на своей странице в Facebook.

В Вене в очередной раз осквернен памятник советским воинам на площади Шварценбергплац. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. Российское посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста
- написал Хайдаров.

В Вене осквернили памятник советским воинам



Это уже не первое нападение на памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. В январе 2017 года неизвестные лица залили темно-красной краской фасад монумента. Он был установлен в апреле 1945 год в память о 18 тысячах погибших за освобождение Вены бойцов Красной Армии.

Представитель дипмиссии отметил, что посольство в ближайшее время также опубликует официальный комментарий.

Использованы фотографии: https://twitter.com/f_khaydarov
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Комментарии 16

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:40
    Памятники сдачи не дадут, с памятниками воевать не страшно...
    Черный_Ватник
    1. zhekazs Сегодня, 13:48
      Жаль, что атомная бомба у нас не в 43-м появилась...
      zhekazs
      1. Жирный Пингвин Сегодня, 14:25
        А вы думаете это совершили австрийцы? Сильно сомневаюсь. Не удивляюсь что это бандеровцы.
        Жирный Пингвин
        1. словак Сегодня, 14:55
          Без вариантов. Я живу в Словакии со времен социализма и абсолютно уверен. В Австрии много памятников советским воинам и их всегда берегли. Уже были по радио сообщения о задержаниях безвизовых гостей из Украины. У нас и в Венгрии тоже.
          словак
    2. сибиралт Сегодня, 13:54
      "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай..." Нихрена они не помнят! request
      сибиралт
      1. polpot Сегодня, 13:58
        Они помнят я в Вене часто бываю наши памятники все в прекрасном состоянии и с очень хорошим уходом
        polpot
    3. влад66 Сегодня, 14:11
      Да не зря всяким лабусам,хохлам да прочим пшекам безвиз дали.Эти с памятниками умеют воевать.
      влад66
  2. Roma-1977 Сегодня, 13:47
    Держу пари - это не австрийские граждане балуются, а приезжие гастеры.
    Roma-1977
    1. zhekazs Сегодня, 13:49
      Угу, тоже на укропитеков сразу подумал..
      zhekazs
    2. сибиралт Сегодня, 13:57
      Ага. Малайзийский "Боинг" сбили над Украиной, а виновата Россия. Так что-ли? belay
      сибиралт
  3. polpot Сегодня, 13:48
    Венцы этот мемориал очень уважают ,он в центре города ,там всегда очень чисто и много цветов , это видать твари бандеровские постарались в перерыве межу мытьем сортиров и стоянием на панеле
    polpot
    1. zhekazs Сегодня, 13:59
      Цитата: polpot
      Венцы этот мемориал очень уважают ,он в центре города ,там всегда очень чисто и много цветов

      Если так, то не дурaки и разберутся... А эта шваль дождется, что их вообще никуда пускать не будут, с РФ - визовый режим введут, в ЕС вообще пускать не будут за их поганые выходки...
      zhekazs
  4. Egorovich Сегодня, 14:04
    Вот и австрийцы неожиданно в канализацию провалились. С памятниками же только трусы воюют и уб.люд.ки.
    Egorovich
  5. ланс Сегодня, 14:39
    австрийцы тут действительно не причем, согласно подписанного с ними мирного договора при небрежном отношении к памятникам рф имеет право ввести войска на территорию австрии. этим договором австрия удачно пользуется и сама в ес.
    ланс
  6. ваняватный Сегодня, 15:20
    пахнет мигрировавшим салом ....
    ваняватный
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:28
    Презервативы всмятку. Наверно укрпатриоты постарались?
    Может Австрии напомнить, кто их от Гитлера спасал?
    Генерал Песчаных Карьеров
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