Таиланд получил первые южнокорейские самолеты Т-50ТН
В Таиланд из Южной Кореи прибыли первые два изготовленных южнокорейской авиастроительной корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) учебно-боевых самолета Т-50ТН, сообщает bmpd.
За 12 часов самолеты с промежуточной посадкой в Гаосюне (Тайвань) преодолели расстояние в 6658 км.
Контракт на поставку 4-х самолетов был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн. В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $ 260 млн.
«Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Машины оснащены израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способны нести весьма широкий набор вооружения», – говорится в материале.
Закупка Т-50ТН производится Таиландом в рамках одобренной тайским правительством в конце 2014 года программы замены учебно-тренировочных самолетов Aero L-39ZA-ART, приобретенных в Чехии в 1991-1996 годах в количестве 38 единиц.
За 12 часов самолеты с промежуточной посадкой в Гаосюне (Тайвань) преодолели расстояние в 6658 км.
Контракт на поставку 4-х самолетов был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн. В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $ 260 млн.
«Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Машины оснащены израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способны нести весьма широкий набор вооружения», – говорится в материале.
Закупка Т-50ТН производится Таиландом в рамках одобренной тайским правительством в конце 2014 года программы замены учебно-тренировочных самолетов Aero L-39ZA-ART, приобретенных в Чехии в 1991-1996 годах в количестве 38 единиц.
Использованы фотографии: Yonhap / KAI
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