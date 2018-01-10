16:36 10 января

Таиланд получил первые южнокорейские самолеты Т-50ТН

В Таиланд из Южной Кореи прибыли первые два изготовленных южнокорейской авиастроительной корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) учебно-боевых самолета Т-50ТН, сообщает bmpd.



За 12 часов самолеты с промежуточной посадкой в Гаосюне (Тайвань) преодолели расстояние в 6658 км.


Контракт на поставку 4-х самолетов был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн. В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $ 260 млн.



«Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Машины оснащены израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способны нести весьма широкий набор вооружения», – говорится в материале.



Закупка Т-50ТН производится Таиландом в рамках одобренной тайским правительством в конце 2014 года программы замены учебно-тренировочных самолетов Aero L-39ZA-ART, приобретенных в Чехии в 1991-1996 годах в количестве 38 единиц.

Использованы фотографии: Yonhap / KAI
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. Zaurbek Сегодня, 13:47
    Конкурент китайско-пакистанского истребителя? И различных версий МиГ-21...
    Zaurbek
    1. сибиралт Сегодня, 14:05
      Пусть учатся, авось пригодится.
      сибиралт
      1. xetai9977 Сегодня, 14:28
        "Конкурент китайско-пакистанского истребителя? "
        Это вряд ли. JF-17 полноценный итребитель, в отличии от учебно- боевого Т-50. К том же он дороже всего на 5-6 миллионов. Разница небольшая,чтобы предпочесть вполне хорошему истребителю учебный самолёт
        xetai9977
    2. Chertt Сегодня, 14:08
      Вообще не понять что за агрегат. Просмотрел ЛТХ , сплошное НЕ. Не истребитель, не штурмовик. учебный самолет переросток. Слегка увеличенный аналог Российского Як- 130
      Chertt
      1. Zaurbek Сегодня, 14:11
        Истребители 5го и 4го поколений становятся финансово затратны и народ пытется развивать тему эконом истребителя на базе УБ самолетов. Если учесть современные АФАР и БРЭО - можно получить недорогую (в сравнении с Ф-35, Рафалем/МиГ-35) машину.
        Zaurbek
  2. san4es Сегодня, 13:54
    «Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle

    san4es
  3. Shuttle Сегодня, 14:07
    Да уж, очень, очень он южно-корейский.


    Shuttle
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:14
      Да там Lockheed Martin рулит. Самолет по сути американский, только деньги Корея платит. Оружие тоже американское.
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Zaurbek Сегодня, 14:30
    Китай тоже продвигает потихоньку Л-15 сверхзвуковой аналог Як-130. Былы инфа, что АФАР хотят поставить.
    Zaurbek
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