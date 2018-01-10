16:39 10 января

Атомная подлодка "Северодвинск" стала "полигоном" для испытаний ракет "Калибр"

Крылатые ракеты "Калибр", продемонстрировавшие свою высокую эффективность в ходе ударов по целям террористов в Сирии, испытывались с борта головной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885 "Северодвинск" Северного флота, сообщил ответственный сдатчик субмарины Валерий Добровольский.

Атомная подлодка "Северодвинск" стала "полигоном" для испытаний ракет "Калибр"


Именно "Северодвинск" дал дорогу новому оружию: провел весь объем испытаний комплекса "Калибр" от бросковых до летных из подводного и надводного положений
- сказал он в интервью журналу "Завод", издаваемому на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).


На "Северодвинске" "впервые испытали мощное ракетное вооружение, универсальные пусковые установки с возможностью комбинировать оружие при выполнении боевых задач - от поражения наземных целей до борьбы с надводными кораблями".

Во многом благодаря этому крылатую ракету "Калибр" знают все
- отметил В.Добровольский.

Ранее подводные лодки проекта 636.3 и фрегаты проекта 11356 Черноморского флота, ракетные и малые ракетные корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и "Калибр-НК" из акватории Средиземного и Каспийского морей по целям террористов в Сирии.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Zaurbek Сегодня, 14:39
    А сколько штук там помещается?
    Zaurbek
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:49
      По ТТХ 8х4 пусковых установок.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. PN Сегодня, 14:56
        А торпедные аппараты?
        PN
      2. Zaurbek Сегодня, 14:57
        Ну уже серьезно...я так понял там и Ониксы могут быть и, в перспективе, Цирконы?
        Zaurbek
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:00
          Да, подлодка вооружена до зубов и есть дальнейшие перспективы для развития))

          Плюс 10 торпедных аппаратов и до 30 торпед.
          Генерал Песчаных Карьеров
        2. dvina71 Сегодня, 15:17
          Цитата: Zaurbek
          я так понял там и Ониксы могут быть и, в перспективе, Цирконы?

          Там и Х-101 может быть.. Это основная изюминка пр.855.. Его функционал зависит от снаряжения.. А это от чистого охотника на корабли и пл до стратега с ЯО.
          dvina71
          1. Zaurbek Сегодня, 15:19
            Там скорее или Калибр или Х-101/102....
            Zaurbek
            1. dvina71 Сегодня, 15:21
              Цитата: Zaurbek
              Там скорее или Калибр или Х-101/102

              Там и то и другое и третье,все зависит от задачи
              dvina71
              1. Zaurbek Сегодня, 15:23
                Вопрос в том, есть версия для пуска с земли/воды/ПЛ или нет....Ракета запускаемая с самолета не может взлетать с корабля (с ПЛ не знаю)
                Zaurbek
                1. dvina71 Сегодня, 15:36
                  Цитата: Zaurbek
                  Вопрос в том, есть версия для пуска с земли/воды/ПЛ или нет

                  Ну если Х-55,555 могла стартовать с ПЛ логично предположить что и х-101,102 могут также.. тем более что планы такие озвучивались.
                  dvina71
                  1. Комментарий был удален.
        3. НЕКСУС Сегодня, 16:24
          Цитата: Zaurbek
          Ну уже серьезно...я так понял там и Ониксы могут быть и, в перспективе, Цирконы?

          На сколько я понимаю,на Ясене стоят универсальные ПУ,а значит в последствии и Циркону можно будет ставить него. Если же нет,то Казань проекта Ясень-М наверняка будет способна бить и Цирконами.
          НЕКСУС
    2. NKT Сегодня, 14:56
      885 8x4=32 шт
      885M 8x5=40 шт
      NKT
  2. polpot Сегодня, 14:40
    Я надеюсь экипаж наградили за успешное выполнение задачи или как всегда бог воздаст
    polpot
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Хорошая работа! А главное "Северодвиск "дал дорогу в жизнь новому военному "бренду "России! soldier good soldier
    Геркулесыч
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:49
    Ясень может кого нибудь откалибровать Это прекрасно . А НОВОСТЬ -ТО В ЧЁМ ?
    КВУ-НСвД
    1. san4es Сегодня, 15:02
      ... А НОВОСТЬ -ТО В ЧЁМ ?

      ...Скорей объявление:
      Именно "Северодвинск" дал дорогу новому оружию: провел весь объем испытаний комплекса "Калибр" от бросковых до летных из подводного и надводного положений
      soldier
      san4es
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:52
    Проделана огромная работа и относительно быстро, и что греха таить очень скрытно, без обычного пафоса....многие узнали о существовании "Калибров" после ударов по территории Сирии в 2015 году.
    Alexey-74
  6. Комментарий был удален.
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