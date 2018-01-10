Турция приступила к разработке национальной ПВО/ПРО
Минобороны Турции заключило с франко-итальянским консорциумом Eurosam, а также компаниями Aselsan и Roketsan контракт на проработку ТТЗ в рамках проекта перспективной турецкой системы ПВО/ПРО дальнего действия, сообщает ЦАМТО.
Сообщается, что «этап проработки ТТЗ будет реализован в течение 18 месяцев с целью подготовки контракта на разработку и производство перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей требованиям ВВС Турции».
Подписанный контракт открывает дорогу к запуску совместной программы создания системы ПВО/ПРО дальнего действия (Long Range Air and Missile Defence Program). Разработка системы будет завершена к середине следующего десятилетия.
«Она позволит с использованием современных средств обеспечить противодействие самым "сложным" угрозам (малозаметные самолеты, БЛА, крылатые ракеты и баллистические ракеты). Система будет соответствовать основным требованиям трех стран (Франции, Италии и Турции), что позволит Анкаре применять ее полностью автономно, а также обеспечит возможность выбора уровня интеграции внутри НАТО», – говорится в материале.
Ожидается, что совместная работа в области ПВО/ПРО поддержит турецкие программы разработки самолетов и ракет, а также откроет перспективы для экспорта и долгосрочного сотрудничества между Турцией, Италией и Францией.
Издание напоминает, что Анкара уже подписала соглашение о приобретении российских систем С-400. Поставка первой ЗРС запланирована на 2019 год. Данная покупка в столицах ряда западных государств была квалифицирована как вызов Альянсу с учетом обострения отношений с Москвой из-за ситуации в Украине и Сирии. При этом подчеркивалось, что российская система не может быть интегрирована в систему ПВО/ПРО НАТО.
Однако, по мнению экспертов, «закупка С-400 обеспечит противоракетную оборону Турции уже в краткосрочной перспективе, а проект совместной с Францией и Италией разработки перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей стандартам НАТО, рассчитан на более длительный период».
При этом в Анкаре полагают, что наличие конкуренции позволит им добиться более выгодных условий продажи и передачи технологий от потенциальных поставщиков.
Сообщается, что «этап проработки ТТЗ будет реализован в течение 18 месяцев с целью подготовки контракта на разработку и производство перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей требованиям ВВС Турции».
Подписанный контракт открывает дорогу к запуску совместной программы создания системы ПВО/ПРО дальнего действия (Long Range Air and Missile Defence Program). Разработка системы будет завершена к середине следующего десятилетия.
«Она позволит с использованием современных средств обеспечить противодействие самым "сложным" угрозам (малозаметные самолеты, БЛА, крылатые ракеты и баллистические ракеты). Система будет соответствовать основным требованиям трех стран (Франции, Италии и Турции), что позволит Анкаре применять ее полностью автономно, а также обеспечит возможность выбора уровня интеграции внутри НАТО», – говорится в материале.
Ожидается, что совместная работа в области ПВО/ПРО поддержит турецкие программы разработки самолетов и ракет, а также откроет перспективы для экспорта и долгосрочного сотрудничества между Турцией, Италией и Францией.
Издание напоминает, что Анкара уже подписала соглашение о приобретении российских систем С-400. Поставка первой ЗРС запланирована на 2019 год. Данная покупка в столицах ряда западных государств была квалифицирована как вызов Альянсу с учетом обострения отношений с Москвой из-за ситуации в Украине и Сирии. При этом подчеркивалось, что российская система не может быть интегрирована в систему ПВО/ПРО НАТО.
Однако, по мнению экспертов, «закупка С-400 обеспечит противоракетную оборону Турции уже в краткосрочной перспективе, а проект совместной с Францией и Италией разработки перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей стандартам НАТО, рассчитан на более длительный период».
При этом в Анкаре полагают, что наличие конкуренции позволит им добиться более выгодных условий продажи и передачи технологий от потенциальных поставщиков.
Использованы фотографии: www.armstrade.org / eurosam.com
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