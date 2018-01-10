16:34 10 января

Турция приступила к разработке национальной ПВО/ПРО

Минобороны Турции заключило с франко-итальянским консорциумом Eurosam, а также компаниями Aselsan и Roketsan контракт на проработку ТТЗ в рамках проекта перспективной турецкой системы ПВО/ПРО дальнего действия, сообщает ЦАМТО.

Турция приступила к разработке национальной ПВО/ПРО


Сообщается, что «этап проработки ТТЗ будет реализован в течение 18 месяцев с целью подготовки контракта на разработку и производство перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей требованиям ВВС Турции».


Подписанный контракт открывает дорогу к запуску совместной программы создания системы ПВО/ПРО дальнего действия (Long Range Air and Missile Defence Program). Разработка системы будет завершена к середине следующего десятилетия.

«Она позволит с использованием современных средств обеспечить противодействие самым "сложным" угрозам (малозаметные самолеты, БЛА, крылатые ракеты и баллистические ракеты). Система будет соответствовать основным требованиям трех стран (Франции, Италии и Турции), что позволит Анкаре применять ее полностью автономно, а также обеспечит возможность выбора уровня интеграции внутри НАТО», – говорится в материале.

Ожидается, что совместная работа в области ПВО/ПРО поддержит турецкие программы разработки самолетов и ракет, а также откроет перспективы для экспорта и долгосрочного сотрудничества между Турцией, Италией и Францией.

Издание напоминает, что Анкара уже подписала соглашение о приобретении российских систем С-400. Поставка первой ЗРС запланирована на 2019 год. Данная покупка в столицах ряда западных государств была квалифицирована как вызов Альянсу с учетом обострения отношений с Москвой из-за ситуации в Украине и Сирии. При этом подчеркивалось, что российская система не может быть интегрирована в систему ПВО/ПРО НАТО.

Однако, по мнению экспертов, «закупка С-400 обеспечит противоракетную оборону Турции уже в краткосрочной перспективе, а проект совместной с Францией и Италией разработки перспективной системы ПВО/ПРО, соответствующей стандартам НАТО, рассчитан на более длительный период».

При этом в Анкаре полагают, что наличие конкуренции позволит им добиться более выгодных условий продажи и передачи технологий от потенциальных поставщиков.

Использованы фотографии: www.armstrade.org / eurosam.com
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:46
    Им нужно кооперироваться с китайцами -быстрее будет результат.
    Геркулесыч
    1. xetai9977 Сегодня, 15:36
      Турция уже изготовляет почти всё- от кораблей до ракет и вертолётов. Через пару- тройку лет будет и самолёт.
      xetai9977
  2. Alexey-74 Сегодня, 14:48
    Турки сами себе на уме....ну а Эрдоган тем более, он в жизни не простит США попытку переворота в Турции, при этом сам Эрдоган не будет в открытую ссориться с США, а будет потихоньку гнуть свою позицию и плевок в сторону НАТО потихоньку сойдет на нет, т.к. у Турции географическое и стратегическое положение на БВ....
    Alexey-74
  3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:56
    Что-то мутят турки... Не удивлюсь, что рано или поздно Турция выйдет из НАТО.
    Генерал Песчаных Карьеров
  4. Алексей Зоммер Сегодня, 14:59
    С Турцией надо как то договариваться.
    Это серьезный игрок и потенциальный союзник.
    Алексей Зоммер
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