Десантный корабль "Ямал" вернулся в Севастополь из Средиземноморья с повреждениями

30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществлявший переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря

Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение

Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.- сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав ТрухачёвОн подчеркнул, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.- заявил В.Трухачев.По его словам, российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.Ранее некоторые СМИ сообщали, что большой десантный корабль (БДК) "Ямал" Черноморского флота (ЧФ) получил некритичные повреждения во время похода в Средиземное море, передает "Интерфакс-АВН"