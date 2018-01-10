16:32 10 января

Десантный корабль "Ямал" вернулся в Севастополь из Средиземноморья с повреждениями

Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществлявший переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря
- сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв

Десантный корабль "Ямал" вернулся в Севастополь из Средиземноморья с повреждениями



Он подчеркнул, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение
- заявил В.Трухачев.

По его словам, российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что большой десантный корабль (БДК) "Ямал" Черноморского флота (ЧФ) получил некритичные повреждения во время похода в Средиземное море, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://uc.od.ua/
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Комментарии 31

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  1. MoJloT Сегодня, 15:02
    Надо было КАСКО оформлять.
    MoJloT
    1. Piramidon Сегодня, 15:06
      До гаишников не смогли дозвониться.
      Piramidon
      1. MoJloT Сегодня, 15:07
        Да их не дождешься как всегда, европротокол и по своим делам.
        MoJloT
      2. Sharky Сегодня, 15:09
        Да ерунда, так - царапина. Вот, у нас в конторе в судно въехали, так въехали laughing
        Sharky
        1. Sharky Сегодня, 15:10
          И у нас повреждения wassat
          Sharky
          1. PN Сегодня, 15:15
            Не хилая дырень...
            PN
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:16
              Однако попал бульб в борт. А Ямал вроде удар ниже ватерлинии не получил. А огонь можно было превентивный из пушек открыть.
              Аристарх Людвигович
            2. Sharky Сегодня, 15:25
              Не хилая дырень...

              Ага, особенно, с учётом длины нашего парохода, а он более 250м. Страховка всё погасила wink.
              Аристарх Людвигович
              Да видно, что просто навалились носом на левый борт, может у "Орка-2" и бульбы-то не имеется. hi
              Sharky
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:39
                Цитата: Sharky
                может у "Орка-2" и бульбы-то не имеется

                Вполне может быть
                Аристарх Людвигович
          2. MoJloT Сегодня, 15:22
            Да красить видимо придется, хотя может и карандашом замазать получится.
            MoJloT
      3. татарин 174 Сегодня, 15:13
        А может тот был несработавшим шахидмобилем?
        татарин 174
    2. avt Сегодня, 15:21
      Цитата: MoJloT
      Надо было КАСКО оформлять.

      57мм-ми спарками.Расслабились мариманы по пути домой ! request Шугануть оборзевшых орков надо было.
      avt
      1. роман66 Сегодня, 15:23
        вот тоже так кажется, хрень какая-то военный корабль кажная лоханка на таран взять пытается. пушками. только пушками!
        роман66
        1. Brylevsky Сегодня, 16:27
          Цитата: роман66
          пушками. только пушками!

          По мирному, грузовому судну? Обычные моряки в чем виноваты-то? Даже если это был преднамеренный "таран", задание выполнить его мог получить только капитан судна. Уж тогда капитана расстреляйте (прецеденты в отечественном флоте были), потому что остальной экипаж не причём, они сами заложники ситуации.
          Brylevsky
  2. 30 вис Сегодня, 15:13
    Вот и достали один из курьеров "средиземноморских". Слишком много совпадений . Обстрел баз Хмейним , Тартус ,атака дронов , пролёт "Посейдона " рядом с Крымом . Заход американского эсминца в Чёрное море .таран БДК "Ямал" . Всё происходит приблизительно в одно время ... Может ,я ,слишком мнителен ,но многовато совпадений .
    30 вис
    1. MoJloT Сегодня, 15:25
      Не знаю на счет обстрелов, дронов и всего остального, но это ДТП точно выглядит подозрительно. На автоподставу тянет.
      MoJloT
  3. kepmor Сегодня, 15:13
    терзают смутные сомнения,однако...а не "засланный ли казачёк" этот сьерра-леонец...
    а если серьёзно, то печально...итак "сирийский экспресс" наладом дышит...
    kepmor
    1. demo Сегодня, 15:35
      Надо было сразу капитана, старпома и пару-тройку из экипажа на самолет и в Новоросс.
      Там военная контрразведка быстро задаст необходимые вопросы и получит нужные ответы.

      Исчезновение членов команды - сопутствующий ТП ущерб.
      demo
  4. Сержант71 Сегодня, 15:19
    Козни вашингтонского обкома?)))
    А если честно, вообще не пойму как при современном уровне техники и навигации, могут столкнуться два огромных судна. Рулевые пьяные рукопопы?
    Сержант71
    1. donavi49 Сегодня, 15:40
      Обгон. Посчитали что проскочили - русские сбавляют ход. Поэтому можно в линию ставать. Дали поворот. Русские ход не сбавили - свой ход переоценили. Навалились на борт. Классика.

      Возможно им в лоб шел другой корабль и они решили подрезать русских - вернуться в линию.
      donavi49
    2. Brylevsky Сегодня, 16:01
      Цитата: Сержант71
      ...как при современном уровне техники и навигации, могут столкнуться два огромных судна.

      А какой он, этот уровень, как вы считаете? Ну, стоят локаторы, системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП по-нашему или ARPA "по-ихнему"), может быть стоит электронная картография (ECDIS)...и всё. Думать за вахтенного помощника капитана или штурмана эти инструменты, к сожалению, не будут. Главная сложность заключается в принятии решения, и человек в этом случае является "слабым звеном". Дефицит времени, неадекватная оценка развивающейся ситуации, нервозная обстановка на ходовом мостике, и вот, - пожалуйста...хорошо хоть в этот раз обошлось без жертв. В судоходной компании, где я раньше работал, был трагический случай: один из наших контейнеровозов на выходе из Гон-Конга столкнулся с местным каботажником с грузом цемента. В результате 11 трупов, потому что коустер сразу же затонул, никто не успел выскочить наружу, кроме вахтенного помощника-китайца, находившегося в этот момент на мостике...Все были трезвые. Оба ошиблись в оценке обстановки и оба приняли неправильные решения по расхождению. "Человеку свойственно ошибаться"...к сожалению.
      Brylevsky
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Супостат гадит, или действительно, совпадение? recourse
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 15:44
      Обыденность. Вот эти явно не шахидами были, а бросились под корабль. Оно так бывает.

      Или вот.

      donavi49
    2. Brylevsky Сегодня, 16:17
      Столкновение судов, если это не преднамеренный таран, это всегда "цепочка" человеческих ошибок. В большинстве проливов всегда напряженное судоходство, этот не исключение. Интенсивное движение предполагает опасность столкновения, в этом смысле автомобильная дорога и "дорога" морская очень похожи. Только скорости движения и инерционные характеристики "транспортных средств" очень различны...Лично мне это столкновение больше напоминает преднамеренный акт, чем ошибку: ну не может штурман изменять курс, предварительно не убедившись в его безопасности...это "азбука", в нас это "вдалбливают", начиная с первого курса, и заканчивая пятым...Так что я склонен считать, что
      Цитата: Геркулесыч
      Супостат гадит
      Brylevsky
  6. Alex-a832 Сегодня, 15:37
    Видимо там двухполоска, по встречке обгонял, да ещё и в конце подъема, боялся, что со встречным не разминется :-D Глупая ситуация - может и диверсия...
    Alex-a832
  7. коноправ Сегодня, 15:45
    Тут и гадать нечего. Самолет над Синаем - в день нечистой силы. Ту - 154 над Черным морем - в Рождество. Минометный обстрел ( ДРГ) - в Новый год. Атака безпилотников - на православное Рождество. Больше 2 совпадений это уже система.
    коноправ
  8. Алексий Сегодня, 15:45
    Больше похоже на намеренное столкновение.
    Алексий
  9. Pacifist Сегодня, 15:46
    Надо было развернуть артустановку и дать залп по курсу. Думаю после такого предупреждения он бы тихо слился и сбавил ход. Пустили за штурвал сухогруза... уродов с разжижением мозга.
    Pacifist
  10. Alexey-74 Сегодня, 15:47
    тесно стало судам..... wink
    Alexey-74
  11. tchoni Сегодня, 16:05
    Вот могу даже поспорить, что звезднополосатые бы этого Орка потопили бы...
    tchoni
    1. Alexey RA Сегодня, 16:24
      Цитата: tchoni
      Вот могу даже поспорить, что звезднополосатые бы этого Орка потопили бы...


      В час ночи 12 августа 2012 года в Ормузском проливе американский эскадренный миноносец DDG 78 Porter (типа Arleigh Burke серии Flight II) из состава 5-го флота ВМС США столкнулся с японским коммерческим нефтяным супертанкером под панамским флагом Otowasan.
      Супертанкер принадлежит японской компании MOL (Mitsui O.S.K. Lines) Tankship Management Asia и был построен в Японии корпорацией Kawasaki Shipbuilding на верфи Sakaide Shipyard в 2005 году. Дедвейт супертанкера 302477 т, тоннаж 160292 брт, длина 334 метра, ширина 60 метров. Otowasan в грузу следовал из порта Дас Исланд (ОАЭ) на выход из Персидского залива. В самом узком месте Ормузского пролива супертанкер Otowasan протаранил эскадренный миноносец в правый борт в район носовой надстройки и мостика. Porter остался на плаву и сохранил ход, а повреждения танкера вообще, видимо, были минимальными. Из людей в результате столкновения никто серьезно не пострадал. Эсминец после столкновения прибыл в порт Джебель Али (Дубай, ОАЭ), а супертанкер проследовал на рейд Фуджайрах (ОАЭ), где встал на бочки.
      © bmpd
      Alexey RA
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