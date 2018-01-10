16:35 10 января

Командование ЦВО представило к награде солдата, спасшего утопающего в Башкирии

Командование Центрального военного округа представило к награде рядового Владимира Смальченко, спасшего в Республике Башкортостан утопающего человека из озера Теплое, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Командование ЦВО представило к награде солдата, спасшего утопающего в Башкирии


Инцидент произошел в Уфе 24 декабря. Пострадавший гулял по берегу реки, решил выйти на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и бросился на помощь, сумел вытащить пострадавшего на берег и оказать первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.


Каждый на моем месте поступил бы так же. Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось
- сказал Смальченко.

Также возможность наградить Владимира Смальченко рассматривает управление МЧС по Республике Башкортостан.

Использованы фотографии: https://tdnu.ru/
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 15:15
    Актуально и по сей день: сам погибай, а товарища выручай. Молодец!
    Rusland
    1. Шура пермский Сегодня, 15:30
      парень молоток-ни взять ни добавить...
      Шура пермский
      1. 210окв Сегодня, 16:23
        Мы,старшее поколение зачастую клянем молодежь...Зачастую справедливо..Но когда происходят такие случаи и ребята проявляют себя с самой лучшей стороны....Спасибо тебе Владимир..
        210окв
  2. Владыка Ситх Сегодня, 15:17
    Вот о ком, нужно фильмы снимать, а не Матильды всякие!
    Владыка Ситх
  3. павлентий Сегодня, 15:17
    Молодец рядовой Смальченко! На самом деле - молодец потому, что пойди что-то не так, сам мог оказаться в тяжелой ситуации
    павлентий
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:23
    Надеюсь, что его действительно поощрят good заслужил! !! soldier hi
    Геркулесыч
Картина дня