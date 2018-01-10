Командование ЦВО представило к награде солдата, спасшего утопающего в Башкирии
Командование Центрального военного округа представило к награде рядового Владимира Смальченко, спасшего в Республике Башкортостан утопающего человека из озера Теплое, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
Инцидент произошел в Уфе 24 декабря. Пострадавший гулял по берегу реки, решил выйти на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и бросился на помощь, сумел вытащить пострадавшего на берег и оказать первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Также возможность наградить Владимира Смальченко рассматривает управление МЧС по Республике Башкортостан.
Инцидент произошел в Уфе 24 декабря. Пострадавший гулял по берегу реки, решил выйти на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и бросился на помощь, сумел вытащить пострадавшего на берег и оказать первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Каждый на моем месте поступил бы так же. Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось- сказал Смальченко.
Также возможность наградить Владимира Смальченко рассматривает управление МЧС по Республике Башкортостан.
Использованы фотографии: https://tdnu.ru/
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