Серия нападений на православные храмы в Одесской области

В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан. Вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить всё в храме и алтаре — сломали алтарные двери и, уходя, засыпали всё помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.

В Одесской области радикалы совершили нападение на православные храмы. События разворачивались в городе Ильичёвске (постмайданный вариант – Черноморск), а также в самой Одессе. Так, в Ильичёвске радикалы в ночное время суток разграбили и осквернили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Они взломали дверь запасного выхода, совершив акты вандализма внутри церкви.Из сообщения Одесской епархии:Пресс-служба епархии сообщает о том, что в храмах Одессы молодчики обклеивали стены и двери экстремистскими листовками. В одном из случаев священнику вместе с прихожанами церкви удалось прогнать радикалов, которые открыто заявили, что им важно снять видеоотчёт о своей деятельности в храмах УПЦ МП. Это в очередной раз свидетельствует о том, что молодчики централизованно получают задания на осуществление провокаций против православных храмов и верующих Украины.В Одесской епархии отмечают, что за 2017 год радикалы совершили 19 нападений на храмы. Местная полиция ни одного случая до сих пор не раскрыла. И это при огромном количестве улик и немалом числе свидетелей.