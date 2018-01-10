16:33 10 января

Серия нападений на православные храмы в Одесской области

В Одесской области радикалы совершили нападение на православные храмы. События разворачивались в городе Ильичёвске (постмайданный вариант – Черноморск), а также в самой Одессе. Так, в Ильичёвске радикалы в ночное время суток разграбили и осквернили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Они взломали дверь запасного выхода, совершив акты вандализма внутри церкви.

Из сообщения Одесской епархии:
В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан. Вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить всё в храме и алтаре — сломали алтарные двери и, уходя, засыпали всё помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.


Серия нападений на православные храмы в Одесской области



Пресс-служба епархии сообщает о том, что в храмах Одессы молодчики обклеивали стены и двери экстремистскими листовками. В одном из случаев священнику вместе с прихожанами церкви удалось прогнать радикалов, которые открыто заявили, что им важно снять видеоотчёт о своей деятельности в храмах УПЦ МП. Это в очередной раз свидетельствует о том, что молодчики централизованно получают задания на осуществление провокаций против православных храмов и верующих Украины.

В Одесской епархии отмечают, что за 2017 год радикалы совершили 19 нападений на храмы. Местная полиция ни одного случая до сих пор не раскрыла. И это при огромном количестве улик и немалом числе свидетелей.

Использованы фотографии: Думская.net
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Комментарии 22

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:35
    гомосексуалисты эти радикалы,что ещё сказать... вот такое поколение онижедетей бегает у соседушек
    Шура пермский
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:44
      Цитата: Шура пермский
      вот такое поколение онижедетей бегает у соседушек

      - Да, тяжко будет этих вурдалаков выкорчёвывать! Болезнь-то неизлечимая...
      oldseaman1957
      1. Esoteric Сегодня, 16:14
        Цитата: oldseaman1957
        Да, тяжко будет этих вурдалаков выкорчёвывать! Болезнь-то неизлечимая...

        У крестоносцев будем брать методы лечения...
        Esoteric
      2. 210окв Сегодня, 16:14
        Это не радикалы..Радикал-это я......Это банда грабителей прикрывшаяся какой то гнилой идеей..
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Шура пермский
        вот такое поколение онижедетей бегает у соседушек

        - Да, тяжко будет этих вурдалаков выкорчёвывать! Болезнь-то неизлечимая...
        210окв
    2. Комментарий был удален.
    3. Геркулесыч Сегодня, 15:47
      У меня подобный, но более жесткий вариант комментария админы не пускают к публикации! !! sad
      Геркулесыч
    4. влад66 Сегодня, 15:55
      Это в очередной раз свидетельствует о том, что молодчики централизованно получают задания на осуществление провокаций против православных храмов и верующих Украины

      Задания,не задания,а дерьмом ушлепки одним мазаны.
      влад66
    5. Spartanez300 Сегодня, 15:56
      Это говорит о полной деградации власти в этой стране , которая не в состоянии ничего контролировать . Не в одной уважающей себя стране такого в принципе не может произойти .
      Spartanez300
    6. сибиралт Сегодня, 16:31
      Обычное рейдерство в захвате церковного бизнеса под видом политики.
      сибиралт
  2. Дормидонт Сегодня, 15:37
    Злокачественный свидомизм лечится исключительно верёвкой и мылом
    Дормидонт
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:46
      Пулей, пулей и еще раз пулей это лечится!
      Геркулесыч
    2. Esoteric Сегодня, 16:16
      Цитата: Дормидонт
      Злокачественный свидомизм лечится исключительно верёвкой и мылом

      А после ванны с концентрированной серной кислотой не остаётся даже следов от болезни... lol
      Esoteric
  3. ded100 Сегодня, 15:44
    Ничего святого не осталось только ненависть!
    ded100
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:45
    Все больше и больше не ненависти, а презрения к укроинцам, которые позволили опустить ниже плинтуса себя!
    Геркулесыч
  5. Rusland Сегодня, 15:47
    Чтоб у них руки отсохли, которыми они творили бесчинства, чтобы у них и ноги поотсыхали, которые привели их в Храм божий.
    Rusland
  6. максим1987 Сегодня, 15:49
    ну, кто там за "братский" народ что напишет?
    максим1987
    1. БВС Сегодня, 15:58
      А украинцы, не те кто совершает уголовные преступления, а украинский народ для Вас уже не братский народ? Вы уже слово братский пишите в кавычках. Не мне, ни Вам история человечества не дает права решать то, что какие народы являются братскими.
      БВС
      1. Vard Сегодня, 16:27
        В целом может быть... Только вот что то все отдельные представители попадаются... И половинка силикатного кирпича решающий аргумент в дискуссиях...
        Vard
  7. Alex-a832 Сегодня, 15:55
    Миазмы деградации культуры и признаки анархии в нэзалэжной. В былые века для церковных татей наказание было максимальным - т.к. это посягательство на культурные основы общества и государства.
    Alex-a832
  8. Masya Masya Сегодня, 15:57
    Безбожники, гореть им в аду! am
    Masya Masya
  9. rocket757 Сегодня, 16:08
    Радикалы, бандиты, велика ли разница.
    Власть умывает руки, бандитская вольница.... допрыгались. Свою хату не подпалили, и ладно.
    Случись, подпалят никто на помощь и не придёт ... так эт обычно заканчивается.
    rocket757
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:19
    Это ракалы, а не радикалы. Дать бы дубиной по балде, вот только у них и сотрясения не будет - нечему сотрясаться.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. Михаил м Сегодня, 16:29
    И как Бог терпит? Тут поневоле атеистом станешь. Или покинул Он эти храмы?
    Михаил м
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