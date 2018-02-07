Магазинные пистолеты Volcanic (США)



Пистолет Volcanic. Фото Archives.collectorsfirearms.com



Пуля типа Rocket Ball. Фото Wikimedia Commons



Другой вариант "Пули-ракеты". Фото Horstheld.com



Внутренние механизмы пистолета. Фото Historypistols.ru



Подъемник пули крупным планом. Фото Horstheld.com



Курок. Фото Horstheld.com



Магазин системы Volcanic в положении для снаряжения патронами. Фото Historypistols.ru



Пистолет "Волканик" с гравировкой. Фото Americanrifleman.org



Другой вариант отделки. Фото Archives.collectorsfirearms.com



Пистолет Volcanic в составе набора. Фото Archives.collectorsfirearms.com



Винтовка и пистолет семейства Volcanic. Фото Winchestercollector.org

По материалам сайтов:

http://guns.com/

http://forgottenweapons.com/

https://winchestercollector.org/

https://americanrifleman.org/

http://historypistols.ru/

http://horstheld.com/

В середине XIX века оружейники ведущих стран приступили к созданию новых образцов вооружения, отличающихся наличием интегрированных систем боепитания и способных сделать несколько выстрелов подряд с минимально трудоемкой перезарядкой. Одним из первых образцов компактного оружия с такими возможностями стал американский магазинный пистолет Volcanic, созданный конструкторами Х. Смитом и Д. Вессоном.Предпосылки к появлению пистолета Volcanic появились в конце сороковых годов XIX века. В 1848 году изобретатель Уолтер Хант запатентовал оригинальную конструкцию боеприпаса, получившую название Rocket Ball («Пуля-ракета»). Суть изобретения заключалась в изготовлении свинцовой пули с внутренним каналом, проделанным со стороны донца. В эту полость следовало помещать заряд пороха и воспламеняющего вещества. Таким образом, фактически пуля выполняла функции гильзы. Изделие Rocket Ball имело определенные преимущества перед бумажными патронами того времени и, закономерно, заинтересовало оружейников.В начале пятидесятых годов свой вариант оружия под «Пулю-ракету» решили создать конструкторы Хорейс Смит и Дэниел Вессон. В течение некоторого времени они формировали облик перспективного оружия, и в итоге подготовили полноценный проект. В феврале 1854 года была подана заявка на получение американского патента. Юридическое оформление изобретения позволило оружейникам приступить к подготовке производства нового оружия.В июне того же года Х. Смит и Д. Вессон основали в г. Норвич (шт. Коннектикут) собственную компанию Smith & Wesson, которой предстояло делать новое оружие. Представители новой линейки оружия должны были отличаться друг от друга разными характеристиками и особенностями конструкции. Все новые изделия получили общее название Volcanic («Вулканический»). В рамках этого семейства планировалось выпускать пистолеты и винтовки. Оружие разных классов обозначалось самым простым образом – как Volcanic pistol (пистолеты) или как Volcanic rifle (винтовки). Модификации с разными характеристиками обозначались номерами – №1, №2 и т.д.Фактически базой для всего семейства стал проект пистолета. На его основе были созданы два пистолета «Волканик» разного калибра, а также несколько модификаций винтовок, отличавшихся калибром и длиной ствола. Рассмотрим пистолеты, разработанные Х. Смитом и Д. Вессоном в первую очередь.Главной задачей проекта Volcanic являлось создание оружия с собственным магазином, способным вместить определенное количество боеприпасов Rocket Ball, а также со средствами подачи патронов в ствол. Для большего удобства стрелка все операции по подготовке оружия к стрельбе должны были осуществляться за счет одного органа управления. По меркам того времени подобные задачи были весьма сложны, но оружейники справились с ними.Сохраняя некоторые особенности общей компоновки существующих пистолетов, перспективный образец должен был иметь самые серьезные отличия. Предлагалось использование крупной коробчатой рамки, в передней части которой предусматривались крепления для ствола и подствольного трубчатого магазина. Внутри рамки размещались детали системы боепитания и затвор. Сзади на ней следовало крепить деревянные накладки. За пределы рамки и магазина выступало несколько органов управления того или иного назначения.Для использования с пистолетами «Волканик» предлагались два типа боеприпасов. Они имели схожую конструкцию, основанную на идеях «Пули-ракеты», но отличались размерами. Пистолеты двух модификаций были рассчитаны под патроны .31 (7,65 мм) и .41 (10,41 мм). От типа боеприпаса зависели некоторые особенности конкретного пистолета, в том числе относительная длина ствола и размеры боекомплекта. При этом было ясно, что новое оружие не сможет показать высокую огневую мощь. К примеру, внутрь 10,41-мм пули массой 6,5 г удалось поместить всего 0,42 г пороха, что самым серьезным образом ограничивало боевые характеристики.Пистолет меньшего калибра должен был иметь ствол длиной 4 дюйма (101,6 мм или 12,9 калибра). Для патрона .41 изготавливался ствол длиной 8 дюймов – 203,2 мм или 19,5 калибра. Вне зависимости от калибра и длины стволы имели восьмиугольную внешнюю поверхность. Дульная часть ствола отличалась уменьшенным сечением круглой формы, необходимым для размещения некоторых устройств магазина. Рядом с дульным срезом на ствол помещалась шайба, удерживавшая все детали в требуемом положении.Непосредственно под стволом помещался трубчатый магазин. Это устройство изготовлялось из двух частей. Задний его агрегат представлял собой трубку заданного диаметра с пазом в нижней части, жестко закрепленную в ствольной коробке. Перед ней находился стакан, вмещавший пружину подавателя. Сам подаватель выполнили в виде цилиндра с небольшой рукояткой, выведенной за пределы магазина. Передний стакан магазина выполнялся заодно с длинным хомутом, надевавшимся на ствол. Для снаряжения магазина передняя его часть могла отводиться в сторону.Размеры и емкость магазина зависели от длины ствола. Так, в магазин пистолета с 4-дюймовым стволом входило 6 патронов. Более крупный и длинный магазин изделия Volcanic под патрон .41 вмещал 10 боеприпасов. В дальнейшем, по мере создания новых модификаций оружия с иной длиной ствола, емкость магазина могла меняться.Внутри рамки, выполненной в виде крупного латунного блока со съемными боковыми крышками, располагались несколько деталей системы боепитания, затворной группы и ударно-спускового механизма. В верхней части рамки-ствольной коробки перемещался затвор. Он имел весьма простую конструкцию и был выполнен в виде цилиндрической детали большого удлинения. Внутри затвора находился подпружиненный ударник, хвостовик которого выходил за его задний торец.Вблизи зеркала на затворе монтировался прямоугольный блок для взаимодействия с другими деталями оружия. Блок затвора соединялся с подвижным рычагом, шарнирно соединенным с двумя другими рычагами. Снизу в рамку входил рычаг, представлявший собой продолжение подвижной защитной скобы спускового крючка. Три рычага образовывали кривошипно-шатунный механизм, выполнявший функции привода затвора и системы запирания ствола.Система рычагов также была связана с системой подъема патронов на линию досылания, находившейся непосредственно за трубчатым магазином. Ее основным элементом была деталь-подъемник, имевшая верхнюю разомкнутую трубку, размеры которой соответствовали габаритам патрона. Габариты верхнего окна подъемника были определены с учетом размеров затвора. При перемещении спусковой скобы-рычага подъемник мог двигаться внутри своей шахты.Позади отсека затвора находился ударно-спусковой механизм с внешним курком, боевой пружиной и спусковым крючком. Конструкция УСМ позволяла взводить его как при помощи штатных средств перезарядки, так и самостоятельно – воздействуя прямо на курок.«Вулканические» пистолеты двух моделей имели специфическую эргономику, связанную с принципами работы механизмов. На изогнутой задней части рамки, выполнявшей функции рукояти, помещалась пара деревянных накладок. Под рамкой, перед рукояткой, находилась защитная скоба спускового крючка. Скоба выполняла функции рычага управления затвором, и потому была выполнена подвижной. Для большего удобства работы с ней, в задней части скобы имелось достаточно крупное кольцо.Оружие оснастили простейшими прицельными приспособлениями. Над дулом находилась небольшая мушка. В задней части рамки, на малом расстоянии от паза для курка, находился нерегулируемый целик.Оружие серии «Волканик» имело оригинальные принципы работы и самым серьезным образом отличалось от других образцов своего времени. При подготовке к стрельбе стрелок должен был отвести подаватель магазина в крайнее переднее положение, сжав его пружину, а затем повернуть передний стакан магазина на определенный угол. После этого в основную часть магазина можно было последовательно загрузить несколько патронов. Затем передний агрегат магазина возвращался на место, и подпружиненный подаватель мог толкать патроны к подъемнику.Для взведения оружия следовало отвести спусковую скобу до упора вперед и вернуть ее на место. При движении скобы вперед кривошипно-шатунный механизм отводил в заднее положение затвор, который при этом толкал курок и ставил его на взвод. Одновременно с этим подъемник позади магазина, в котором уже находился патрон, уходил вверх, на линию досылания. Во время обратного движения скобы затвор подавался вперед и отправлял патрон в патронник, после чего подъемник уходил вниз для загрузки нового боеприпаса. Запирание ствола осуществлялось за счет поддержки затвора рычагами кривошипного механизма.Нажатие на спусковой крючок освобождало курок, который уходил вперед и бил по ударнику внутри затвора. Во время выстрела безгильзовый боеприпас Rocket Ball покидал ствол, не оставляя в пистолете никаких своих компонентов. Среди прочего, это позволило отказаться от каких-либо систем извлечения пустой гильзы. После выстрела следовало переместить скобу вперед и назад, что приводило к перезарядке и позволяло вновь вести огонь.Компания Х. Смита и Д. Вессона выпустила первые серийные пистолеты новой модели уже в 1854 году. Вместе с оружием производились и патроны двух типов. Несмотря на возможность стрельбы с достаточно высоким темпом, пистолеты не пользовались особой популярностью. Первым фактором, негативно сказавшимся на коммерческих успехах оружия, стала высокая стоимость как самого пистолета, так и боеприпасов для него. Второй причиной недостаточного интереса заказчиков являлись не слишком высокие боевые качества пистолета. Пуля с минимальным зарядом пороха не могла показывать высокие характеристики.Перспективный пистолет, отличаясь специфическим обликом и ограниченными возможностями, не представлял особого интереса для потенциальных покупателей. Как следствие, примерно за год своей деятельности оружейная компания, основанная специально для выпуска пистолетов Volcanic, изготовила и продала лишь 1200 пистолетов. После этого работа предприятия была остановлена.Тем не менее, оружейники не стали отказываться от своих идей, и вскоре была основана новая компания. Пользуясь содействием бизнесмена Оливера Фишера Винчестера, Х. Смит и Д. Вессон основали в г. Нью-Хейвен (шт. Коннектикут) фирму Volcanic Repeating Arms. К концу лета 1855 года новая компания изготовила первые свои пистолеты «Волканик». По имеющимся данным, это оружие собиралось с использованием задела, оставшегося после закрытия предыдущей фабрики. После израсходования запаса готовых деталей фирма приступила к производству полностью новых пистолетов и винтовок семейства Volcanic.До 1857 года выпуск оружия под «Пулю-ракету» осуществлялся под надзором авторов проекта, после чего они ушли из Volcanic Repeating Arms. Х. Смит и Д. Вессон плотно занялись разработкой перспективных револьверов, для производства которых вскоре учредили новую собственную компанию Smith & Wesson. Права на линейку оружия Volcanic остались у одноименной фирмы, которая продолжила их выпуск.После ухода Х. Смита и Д. Вессона компанию Volcanic Repeating Arms возглавил О.Ф. Винчестер. Новым главным конструктором фирмы стал Бенджамин Тайлер Генри. Вскоре компания была преобразована и переименована в New Haven Arms.К этому времени были выявлены все основные недостатки существующей конструкции, и новый главный конструктор решил заняться их исправлением. При этом основные усилия были направлены на совершенствование винтовок, тогда как пистолеты Volcanic должны были остаться без доработок. Через несколько лет Б.Т. Генри представил винтовку Henry Rifle Model 1860, основанную на конструкции изделия «Волканик». Это оружие, использовавшее трубчатый магазин и скобу-рычаг перезарядки, стало основоположником новой линейки винтовок. Развитие этой конструкции продолжалось в течение нескольких следующих десятилетий.Желая получить максимальную прибыль от производства и продаж существующего оружия, компания Volcanic Repeating Arms / New Haven Arms в течение некоторого времени продолжала выпуск магазинных пистолетов и унифицированных винтовок. Производились разные варианты оружия, отличавшиеся внешней отделкой. Кроме того, была предпринята попытка создать несколько новых пистолетов с иной длиной ствола.Тем не менее, несмотря на все попытки заинтересовать покупателей, продажи оставляли желать лучшего, и к концу пятидесятых годов все оружие линейки «Волканик» пришлось снять с производства как коммерчески невыгодное. Даже после определенной доработки пистолеты и винтовки имели ряд серьезных недостатков, перевешивавших все имеющиеся плюсы.Главными проблемами семейства Volcanic была высокая цена оружия и патронов к нему. Кроме того, безгильзовые патроны типа Rocket Ball показывали крайне низкие характеристики: недостаточная дульная энергия позволяла использовать такое оружие только для спортивной или развлекательной стрельбы. Несмотря на сравнительно большой калибр, пули уверенно поражали только бумажные или иные мягкие мишени. Охотиться с таким оружием было невозможно.На огневых качествах пистолета также негативно сказывалось отсутствие гильзы у патрона. Как оказалось, имеющийся затвор не мог надежно запереть казенник и предотвратить прорыв газов. Из-за этого часть пороховых газов прорывалась наружу, сокращая и без того не слишком высокую энергию пули.Оставляла желать лучшего и эргономика. Предложенный способ снаряжения магазина оказался неудобным. Использование скобы-рычага перезарядки было связано с некоторыми проблемами. При всем этом пистолет был достаточно длинным и тяжелым, что тоже негативно сказывалось на его коммерческих перспективах.К концу пятидесятых годов XIX века производство пистолетов Volcanic было свернуто. По разным данным, за несколько лет силами двух компаний было изготовлено не более 1800-2000 подобных изделий. Также собрали сопоставимое число винтовок, основанных на тех же решениях. Вся эта продукция со временем была распродана, но темпы и объемы продаж были не слишком высоки. Неудача на рынке привела к остановке производства.Несмотря на солидный возраст, некоторое количество пистолетов «Волканик» до сих пор существует и, возможно, даже способно вести огонь. Впрочем, вряд ли кто-то решится стрелять из образца, представляющего исключительную музейную ценность. Сохранившиеся магазинные пистолеты хранятся в музеях и частных коллекциях. Также время от времени они появляются на оружейных аукционах и приносят продавцам серьезную выгоду.В исходном виде пистолеты и винтовки Volcanic, разработанные Хорейсом Смитом и Дэниелом Вессоном, не смогли отвоевать желаемую долю рынка гражданского оружия. Тем не менее, дальнейшее развитие базовых идей этого проекта привело к самым интересным результатам. На их основе была создана новая концепция оружия под унитарный патрон. И, в отличие от своих предшественников, эти образцы смогли дойти до массового производства и активной эксплуатации.