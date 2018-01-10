04:55 11 января

Fancy Bears: Макларен выполнял заказ по отстранению России от Олимпийских игр

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Информация появилась на сайте группировки.

Fancy Bears: Макларен выполнял заказ по отстранению России от Олимпийских игр


Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.


Кажется, что первый доклад РМ (Ричарда Макларена - прим.) был нацелен на полной отстранение российской команды от Олимпиады в РИО, а второй доклад - на отстранение россиян от Игр в Пхенчхане
- говорится в письме, опубликованном на сайте хакерской группы.

Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

Также отмечается, что после публикации второй части доклада Макларен перестал сотрудничать с МОК, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. НЕКСУС Вчера, 16:38
    Весь этот МОК надо ставить на место...для начала перестать платить взносы...да и трансляцию МО запретить в РФ ,равно как и рекламу спонсоров. Но лечить надо не болезнь,а причины,а посему хорошо бы прикрыть сеть Макдональдс в России и все матрассовские представительства корпораций.Бить надо по кошельку этих земноводных.
    НЕКСУС
    1. Шура пермский Вчера, 16:39
      надо к стенке этого макларена ставить...
      Шура пермский
      1. IGOR GORDEEV Вчера, 16:46
        Цитата: Шура пермский
        надо к стенке этого макларена ставить...

        цру-шникам не давайте советов! Они его могут грохнуть, а обвинят Россию!
        IGOR GORDEEV
        1. Татьяна Вчера, 16:59
          Цитата: Шура пермский
          надо к стенке этого макларена ставить...
          Вместе с Родченковым!
          Татьяна
          1. Владимир16 Вчера, 17:41
            Всё это фуфло. Русских на олимпиаде не будет. Будут какие-то клоуны под олимпийским флагом.
            Смотреть не на кого.
            Олимпиада - умерла, так умерла. Только чинуши типа Жукова мечут икру, так как это их хлеб. Дербанят бюджет России под олимпийским флагом.
            Полностью солидарен с НЕКСУСом - гнать матрасню и европейцев с нашей земли.
            Владимир16
            1. iliitchitch Вчера, 20:03
              Цитата: Владимир16
              Полностью солидарен с НЕКСУСом - гнать матрасню и европейцев с нашей земли.

              Отлично , закрываем макдональдс , и куча народу без работы . И этих , которые в кепочках , а также тех , кто на полях-фермах работает . Какого чёрта "интегрировались" в западную экономику , вот хороший вопрос , у нас свой путь . А мок - сдох , такие вот стихи . родченкову - орден мазепы в глотку , мутко на гильотину . Человек , отвечающий за чистоту российского спорта с фамилией мутко . М-да . Отмазы ещё лепит , знаток английского .
              iliitchitch
              1. albert Вчера, 22:32
                Цитата: iliitchitch
                Отлично , закрываем макдональдс , и куча народу без работы . И этих , которые в кепочках , а также тех , кто на полях-фермах работает . Какого чёрта "интегрировались" в западную

                Извините, а что мы сами не можем открыть свою сеть заведений быстрого обслуживания взамен Макдональдса?Хотя это вопрос к нашим барыгам -бизнесменам.
                albert
        2. Pirogov Вчера, 17:06
          Цитата: IGOR GORDEEV
          цру-шникам не давайте советов! Они его могут грохнуть, а обвинят Россию!

          Так что теперь сопли жевать и по тысяче раз озабоченность высказывать.
          Pirogov
        3. aiden Вчера, 19:32
          Россия страна бонатая на ресурсы. Хватит полония и галстуков и на макларена и на родченкова :)
          aiden
          1. iliitchitch Вчера, 20:56
            Цитата: aiden
            Россия страна бонатая на ресурсы. Хватит полония и галстуков и на макларена и на родченкова :)

            А ледорубов-то в "Спортмастере" ... Да просто завались для особо упоротых , с линией генеральной не согласных .
            iliitchitch
      2. Комментарий был удален.
        1. Кент0001 Вчера, 17:12
          и с теми кто родченкова ставил на эту должность.
          Кент0001
          1. влад66 Вчера, 19:24
            Кто бы сомневался yes Полосатые уши торчат из всех щелей.
            влад66
      3. LSA57 Вчера, 17:00
        Цитата: Шура пермский
        надо к стенке этого макларена ставить...

        попробуй... ружжо тебе в руки и ведро патронов
        LSA57
        1. demo Вчера, 18:50
          Ведра маловато будет.

          Тут надо патронный завод в аренду брать.
          demo
    2. Dimontius Вчера, 16:47
      переписку в студию!
      Dimontius
      1. Офицер запаса Вчера, 16:55
        Хотелось бы почитать эту переписку. Люди на сайте здравомыслящие, выводы сделают сами.
        То, что там везде торчат уши США - собственно и не скрывается.
        Вчера в интернете повеселила новость об уничтожении проб штатовских спортсменов. Уборщица "случайно" задела стеллаж с пробами, куда они были почему-то перемещены из холодильника (все - в одно место), все смешалось, разбилось - короче, невосстановимо. Все пробы с 1990 по 2016 гг. - уничтожены. Это случилось как раз перед приездом микробиологов и биохимиков, заинтересовавшихся пробами штатовских спортсменов.
        Офицер запаса
        1. Владимир16 Вчера, 17:49
          Цитата: Офицер запаса
          "случайно" задела стеллаж с пробами,

          Почему не называют вещи своими именами? стелаж с мочёй. laughing
          ВАДА - всемирная организация изучения мочи спортсменов.
          Сотрудники вАДА - люди посвятившие свою жизнь изучению мочи русских спортсменов.

          Русские спортсмены соревнуются со спортсменами других стран и отливают мочу сотрудникам вАДА.

          Какая мерзость это ВАДА.
          Владимир16
        2. LSA57 Вчера, 17:57
          Цитата: Офицер запаса
          Вчера в интернете повеселила новость об уничтожении проб штатовских спортсменов. У

          этой "новости" сто лет в обед. да какие там брать пробы например у таких вот "гимнасток". без проб всё ясно
          LSA57
        3. iliitchitch Вчера, 22:52
          Цитата: Офицер запаса
          Уборщица "случайно" задела стеллаж с пробами, куда они были почему-то перемещены из холодильника (все - в одно место), все смешалось, разбилось - короче, невосстановимо

          "Призрачно всё в этом мире бушующем,
          есть только миг , за него и держись"...
          Ну вы когда-нибудь , олени , дальше своего хобота загребущего посмотрите , а ? Вообще-то , людям пора уж в районе Марса пошариться , как у себя в кармане , технологически . И тут пришёл макларен ... О , мы не поехали на Олимпиаду под своим флагом из-за N дыбилов . Да пошли вы .
          iliitchitch
      2. demo Вчера, 18:52
        Информация появилась на сайте группировки.
        https://fancybear.net/pages/wada-vs-ioc.html

        Правда гарантии что скачиваемый файл не нанесет вреда вашему комп-ру нет.
        demo
    3. Ихрек Вчера, 16:49
      Цитата: НЕКСУС
      Весь этот МОК надо ставить на место...для начала перестать платить взносы...да и трансляцию МО

      Спокойно господа, они этого и добиваются, у нас на носу чемпионат по футболу - не забывайте. Этот произвол не может вечно продолжаться. Пару раз можно стерпеть, ничего страшного. Рептилоиды и есть рептилоиды.
      Ихрек
    4. hotrod Вчера, 16:51
      Цитата: НЕКСУС
      Весь этот МОК надо ставить на место.

      Странно, вы предлагаете мочить МОК, который (согласно статье) и является жертвой. Агрессор - WADA.
      hotrod
      1. НЕКСУС Вчера, 16:54
        Цитата: hotrod
        Странно, вы предлагаете мочить МОК, который (согласно статье) и является жертвой. Агрессор - WADA

        А разве МОК и ВАДА не пляшут под дудку матрассов?м
        НЕКСУС
        1. Кент0001 Вчера, 17:02
          Под матрасную дудку много кто и у нас пляшет. Иногда страшно подумать....
          Кент0001
        2. LSA57 Вчера, 18:00
          Цитата: НЕКСУС
          А разве МОК и ВАДА не пляшут под дудку матрассов?м

          ну МОК ещё не весь лёг под них. поэтому ВАД и натравили на него
          LSA57
      2. LSA57 Вчера, 17:58
        Цитата: hotrod
        Агрессор - WADA.

        агрессор - США
        LSA57
    5. БЛОНДИН Вчера, 17:00
      для начала перестать платить взносы

      МОК, ВАДА, ПАСЕ и т.д.
      запретить в РФ ... рекламу спонсоров

      и все матрассовские представительства корпораций

      Они молятся на доллар - им и ударить!!!
      БЛОНДИН
    6. Makcaga Вчера, 17:51
      Глупости полные Вы говорите, начинать надо с себя! Всем прекрасно известно, что Допинг употребляют практически все спортсмены... Другое дело как отреагировали наши "ответственные" чиновники на обвинения... Вяло и пассивно, что нас возят все кому не лень... :( А про прикрыть бизнесс - это вообще бред! В современных реалиях невозможно без кооперации, а львиная доля современных технологий - это запад. К сожалению, у нас даже собственного современного дизельного двигателя НЕТ!!!
      Makcaga
    7. антивирус Вчера, 18:20
      жестокое предложение
      у них сейчас крокодилы в лед вмерзли.
      бедная Америка.
      антивирус
    8. DPN Вчера, 18:47
      Не получится российские олигархи этого НЕ ПОЗВОЛЯТ,а ПУТИН может пролететь на выборах ,США сыграли на опережение,а у спортсменов в это время не будет совести.
      DPN
    9. SPLV Вчера, 18:49
      Цитата: НЕКСУС
      прикрыть сеть Макдональдс в России и все матрассовские представительства корпораций.Бить надо по кошельку этих земноводных.

      Махатма Ганди так и говорил. Только умер он. А богатырей у нас своих не осталось. А вместо товарищей Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина у нас Ель Цин и Пу Тин. Да и не согласно наше общество отказаться от Apple и volkswagen в пользу того, чего нет. Легковой автопром, пассажирское авиастроение, отечественные компьютеры, станкостроение, сельское хозяйство, да практически и всё остальное в, извиняюсь, анусе. А мы всё макларен...
      SPLV
    10. sd68 Вчера, 19:47
      И сколько Россия в МОК взносов платит когда- нибудь интересовались?
      sd68
      1. Svist Сегодня, 00:01
        Членский взнос страны за 2015 год составил более 745 тысяч долларов, а ежегодный дополнительный взнос - 300 тысяч долларов. Платежи осуществляет Минспорта на основании соответствующих постановлений правительства.
        Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/sport/18-08-2016/13103
        60-wada-0/
        Svist
    11. Zoldat_A Вчера, 23:31
      Андрей, hi hi ! Со всеми прошедшими и грядущими!
      Цитата: НЕКСУС
      хорошо бы прикрыть сеть Макдональдс в России

      Одного этого хватит, думаю, чтобы Америку нагнуть в позицию... laughing Чем, собственно, мы и отличаемся от Америки - их деньгами прижать на раз, нас - никогда.
      Zoldat_A
      1. НЕКСУС Сегодня, 00:11
        Цитата: Zoldat_A
        Андрей, ! Со всеми прошедшими и грядущими!

        Спасибо и вас с прошедшими и последующими праздниками. hi

        Цитата: Zoldat_A
        Одного этого хватит, думаю, чтобы Америку нагнуть в позицию...

        Да не хватит.Заканчивать надо с этим вальсированием с матрассами. Они нас как котов ссаных в тапки,а мы им руки лижем и денег даем. Надоело уже на этот цирк смотреть.
        НЕКСУС
        1. Zoldat_A Сегодня, 00:34
          Цитата: НЕКСУС
          мы им руки лижем и денег даем.

          Ну, не больно-то и лижем... Я, например, для себя принципиальное решение принял и бумажки с американскими президентами держал в руках последний раз около 20 лет назад. Если бы такую же принципиальность проявило наше Правительство... Но от наследников Егорушки и чубайсят этого ждать, к сожалению, не приходится....
          Zoldat_A
    12. tolmachiev51 Сегодня, 04:00
      Кто будет "бить" !!!??? -"кошельки" у всех причастных там.
      tolmachiev51
  2. dedBoroded Вчера, 16:39
    Кто бы сомневался в искренних причинах...
    dedBoroded
    1. Кент0001 Вчера, 17:04
      в истинных...
      Кент0001
    2. Zoldat_A Вчера, 23:33
      Это я один такой умный или в самом деле всё на поверхности лежит?
      Цитата: dedBoroded
      Кто бы сомневался в искренних причинах...
      Я почему-то с самого начала все причины видел....
      Zoldat_A
  3. Rusland Вчера, 16:49
    Могли бы и не маскироваться, все равно нам нечем ответить, только и остаётся оправдываться, вот и Мутко в сторонку отошел гордый и непобежденный.
    Rusland
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:59
      Есть чем ответить - послать этих упырей со своей коррумпированой олимпиадой далеко и надолго, свою сделать и пригласить своих.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. LSA57 Вчера, 18:01
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        свою сделать и пригласить своих.

        кого своих???? laughing laughing laughing
        LSA57
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:02
          Как в 1980. Желающие найдутся.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. gorsten79 Вчера, 20:09
            К сожалению в спортивном мире мы сейчас не в 80-е.и в политическом тоже.в кратце.серьезным ударом по Международному олимпийскому Движению.в кавычках,можно если соединиться с КНР для начала.а там и желающих искать всеми способами.Политическими(дипломатическими),финансо
            выми бонусами,экономическими (нефть газ и т.п).спортивными опять же бойкот всеми заинтересованными всяких ЧМи ЧЕ.которые станут такими только на бумаге.думаю стран 50 минимум наберем вместе в помощь.а так-у Китая на носу олимпиада-2022 пройдет в Пекине,у нас ЧМ-2018.Не думаю что будет кто-то рисковать.да и что мы можем Китаю предложить.тут сайт военный.так что например -атомные подлодки и МБР ,помимо Ту-22м3 ,и все-го такого помельче(все что попросят)Но это уже фантастика.А насчет альтернативных спортсоревнований в !980-е.Так там и на Спартакиады Народов СССР приезжали ведущие спортсмены мира иногда.Перед Москвой -80 по-моему ГДР-овцев некоторых приглашали.и там действительно без соцстран Игры превращались бы в убогое зрелище.Ну и Самаранч-это не Бах.
            gorsten79
      2. Александр Ра Вчера, 19:17
        Сегодня элитный спорт – уже не спорт, а бизнес и искусственные потребности. Заметьте: у животных нет абсурдного поведения. Нам нужен массовый спорт для народного здоровья. Спасибо МОК и ВАДА – учат нас – не играйте в чужие игры по чужим правилам. Почему бы не соревноваться с другими поднимая своё - «Легковой автопром, пассажирское авиастроение, отечественные компьютеры, станкостроение, сельское хозяйство, да практически и всё…»? Была бы реальная польза, а не самообман.
        Александр Ра
    2. Zoldat_A Вчера, 23:38
      Цитата: Rusland
      Мутко в сторонку отошел гордый и непобежденный.

      Вы забыли добавить "по-английски". До сих пор смеюсь над его "инглишем".... laughing
      По-хорошему ему лет 5 назад надо было валить. Это нормально, когда на Олимпиаду тренер сборной едет на свои деньги, а Муткя бронирует 32 билета за государственный счёт? За такое не ругать, за такое стрелять надо....
      Zoldat_A
  4. Кент0001 Вчера, 17:01
    Блин, секрет Полишинеля прям. Мы уже все проглотили, еще и 15 лямов заплатим (фактически признав все помои, которые на нас вылили). Мутко опят там где-то и чем-то руководит. Надоело все. Не можем мы себя защищать, либо нас наши же и сливают, что вероятнее всего.
    Кент0001
    1. Zoldat_A Вчера, 23:43
      Цитата: Кент0001
      Мутко опят там где-то и чем-то руководит. Надоело все.

      Чего там Мутко.... Был персонаж и покруче... И ничо, живёт эта дрянь и не кашляет.... Даже спит, наверное, с Васильевой....
      Zoldat_A
  5. VANIN Вчера, 17:05
    Кто бы что не говорил ,но Россию унизили жестоко...
    VANIN
    1. Mestny Вчера, 17:51
      Главное не останавливаться - повторяй, повторяй эту фразу, созерцая американский флаг.
      До наступления оргазма.
      Mestny
      1. VANIN Вчера, 18:00
        Цитата: Mestny
        Главное не останавливаться - повторяй, повторяй эту фразу, созерцая американский флаг.
        До наступления оргазма.

        Я русский и это моя боль , так же как и ваша.. hi
        VANIN
      2. НЕКСУС Сегодня, 00:14
        Цитата: Mestny
        Кто бы что не говорил ,но Россию унизили жестоко...

        Цитата: Mestny
        Главное не останавливаться - повторяй, повторяй эту фразу, созерцая американский флаг.

        А вы считаете,что нас не опускают ниже плинтуса заставляя(подчеркиваю) выступать под белым флагом без гимна,и флага?
        НЕКСУС
        1. Zoldat_A Сегодня, 00:40
          Цитата: НЕКСУС
          А вы считаете,что нас не опускают ниже плинтуса заставляя(подчеркиваю) выступать под белым флагом без гимна,и флага?

          Знаете, Андрей, давно сказано и не мною - никто нас не сумеет унизить так, как мы сумеем сами себя унизить. А от себя добавил бы, что нас унижают ровно настолько, насколько мы сами это разрешаем делать. А не разрешать - как ни банально это звучит, ядерная триада может помочь... "Весь мир в труху" - не наш метод. Но надо, чтобы мир знал, что мы МОЖЕМ его в труху.....
          Без флага и гимна - это решение каждого, кто туда поедет. Мы ещё все вместе посмеёмся над судейством.... А я бы не поехал. Я красному знамени присягал, его целовал. А Присягу, как известно, один раз принимают. Триколор-то для меня, по большому счёту, чужой. А уж совсем без флага.... Забил бы я на ту сТраную Олимпиаду... Игры Доброй Воли были же - дык чо сейчас мешает? Китайцы с индусами приедут - уже четверть населения Земли за нас....
          Zoldat_A
          1. НЕКСУС Сегодня, 00:44
            Цитата: Zoldat_A
            Знаете, Андрей, давно сказано и не мною - никто нас не сумеет унизить так, как мы сумеем сами себя унизить.

            А я не об этом же? Мы сами позволяем себя опустить ...матрассы нас нагибают,а мы ищем оправдания своим действиям ,когда уступаем,становимся под белый флаг,отбиваемся в Хмеймиме от БПЛА ИГИЛ ,хотя прекрасно знаем откуда ноги растут и не отвечаем,а играем во все то благородство...плевали они на наше благородство,мораль,религию и убеждения.
            НЕКСУС
  6. Геркулесыч Вчера, 17:05
    К практологу ему нужно ходить, почаще, и с ведром вазелина ! fool
    Геркулесыч
  7. Не служил Вчера, 17:09
    Вот здесь ещё более развёрнуто и интересней.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=329&a
    mp;v=HAiiclN8Ni4
    Не служил
    1. сирота 63 Вчера, 18:55
      https://twitter.com/FancyBears
      Лучше посмотреть первоисточник
      сирота 63
  8. Ураган70 Вчера, 17:18
    Ну опубликовали и что? Молодцы конечно... Но не будет ни международного скандала, ни громких обвинений со стороны беззубых чиновников! У них тоже есть дети, которые есть хотят, а на Россию им плевать...и не просто плевать! Так было, так есть и так будет, пока живем вот так- без идеологии,без независимой политики, без твердой руки и великих мозгов!!! И света в конце тоннеля пока не видно ...
    Ураган70
    1. Mestny Вчера, 17:53
      Эти унылые мантры про чиновников и их детей изрядно поднадоели. Одно и тоже, одни те же фразы, слово в слово.
      Ну проявите творческий потенциал. отложите методичку.
      Mestny
    2. Zoldat_A Вчера, 23:55
      Цитата: Ураган70
      Так было, так есть и так будет, пока живем вот так- без идеологии,без независимой политики, без твердой руки и великих мозгов!!! И света в конце тоннеля пока не видно ...

      Обидно, но правда...
      Я своё место в жизни после Союза и после армии нашёл. А сколько спились, сколько последнюю пулю пустили? Когда пенсии подполковника хватает один раз сходить на рынок семье еды на неделю купить..... Я тоже иногда на наградной посматривал.... Остановило то, что жена столько лет ждала, не зная даже, на каком я континенте. Сын с дочкой - кто их на ноги поставил бы, если б папа по малодушию сдался и красиво из красивого пистолета влепил бы себе в висок? Папа работал, папа учился, папа построил с нуля дело - есть что детям и внукам оставить. Чтобы мои внуки и правнуки не знали, как подполковник ВДВ работал на стройке подсобником. Пришёл раз на работу 2-го августа в кителе - мужики сначала 15 минут ордена-медали рассматривали, потом два месяца водкой бесплатно поили...
      Zoldat_A
  9. Masya Masya Вчера, 17:24
    Макларен перестал сотрудничать с МОК, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу

    Выставить ему все зубы и стоматолог не понадобится...
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 18:31
      Пусть кладет на тумбочку рядом с кроватью... рано или поздно вся правда вылезет , но олимпиады уже пройдут.
      Идущий
  10. XYZ Вчера, 17:34
    Пишите и то надо и это надо, но ничего этого не будет. Глядя на Жукова, ясно сознаешь, что будет невыразительное плавание по течению с одним вожделенным вариантом - договориться с "партнерами" на любых условиях. А дальше, все как и прежде, полное отсутствие какой-либо вменяемой работы в международных организациях (они этого не умеют) и освоение средств на спорт. Тихое болото, безнадега.
    XYZ
    1. проходящий Вчера, 18:04
      Глядя на Жукова, ясно сознаешь, что будет невыразительное плавание по течению

      Поддерживаю! но, добавлю еще теплое место для задницы, не фиговая зарплата, вклады в иностранных банках, возможности лица приближенного к царю. Да ради этого, наши властители согласятся на почти любые требования запада. Могут потребовать чтоб сборная от России дала фору сборным других стран
      проходящий
      1. сирота 63 Вчера, 18:45
        lol Про антироссийских радетелей от спорта Мудько и Жутькова не поленитесь посмотреть
        https://www.youtube.com/watch?v=NKtdr7pPcKg
        Категория 18+
        сирота 63
  11. APASUS Вчера, 17:54
    Ну то что Макларен подтвердит вердикт Родченкова было понятно сразу,не для этого затевали американцы эту игру что бы так быстро сдаться!А совсем удивляет реакция наших политиков от спорта.Где адвокаты ,где эти выступления,я про Мутко вообще говорить не хочу,на кону имидж государства,а тишина как в гробу.Денег нет в государстве ?
    APASUS
  12. Немезида Вчера, 17:55
    России вообще не стоит принимать участие в их олимпиадах и нужно прекратить финансирование всех этих русофобских организаций,находящихся под контролем США...Нет России,нет и взносов из России,а их олимпиада без России не олимпиада,а так,курам на смех
    Немезида
    1. sd68 Вчера, 19:49
      Подробнее напишите, сколько взносов из России в МОК идет....
      sd68
  13. Dzafdet Вчера, 18:03
    Давно пишу: надо было сразу забить на ВАДА и МОК. Сказать: мы применяли и будем применять мельдоний ВСЕГДА как кардиопротектор..Выйти из всех организаций и возродить гонку патрулей в первооснове.
    Dzafdet
  14. 16112014nk Вчера, 18:15
    Макларен свой заказ выполнил, а вот наши руководятлы, хоть в спорте, хоть в политике свои задачи о защите чести и достоинства страны не выполнили. Потому, что среди них полно англофилов, германофилов, франкофилов, но к сожалению, нет ни одного русофила. А вот русофобов немерено.
    16112014nk
    1. Великанов Вчера, 19:13
      Цитата: 16112014nk
      свои задачи о защите чести и достоинства страны не выполнили

      Нет у господ ни чести, ни достоинства. Все ждали, что Командор глаголить будет. А Командор лихо переобулся в воздухе, красава. Ему понятия о чести и достоинстве тоже незнакомы.
      Великанов
      1. 16112014nk Вчера, 20:05
        Цитата: Великанов
        Все ждали, что Командор глаголить будет. А Командор

        А командор и есть заядлый германофил. А Томас Бах его друг.
        Ну как не порадеть родному человечку. ©
        16112014nk
  15. Дормидонт Вчера, 18:22
    Профессиональный спорт - шоубизнес. И к России имеет отношение лишь постольку, поскольку спортсмены говорят по русски. И то не все
    Дормидонт
  16. Altona Вчера, 18:30
    Цитата: Владимир16
    Олимпиада - умерла, так умерла. Только чинуши типа Жукова мечут икру, так как это их хлеб. Дербанят бюджет России под олимпийским флагом.

    ----------------------------
    Там видимо было еще одно письмо,где Жукову и Смирнову надо было сделать Освальду и Шмиду ритуальное эротическое действие, стоя перед ними на коленях, перед всей комиссией МОК. Потому что у Жукова на губах результат этого было явно видно.
    Altona
  17. Bort Radist Вчера, 18:51
    Американцы (народ) уже сами над своими спортсменами прикалываются .
    Bort Radist
    1. Идущий Вчера, 22:23
      А им хоть в глаза , всё Божья роса.
      Идущий
  18. assa67 Вчера, 19:07
    ну вот куда не ступи-вляпаешься в мерикоса....весь мир загадили,теперь еще и олимпийское движение убили...бегуны-астматики,мужиковатые гимнастки,братья=сестры вильямс,....а допинг только мы тоннами жуем...
    Цитата: LSA57
    Цитата: Офицер запаса
    Вчера в интернете повеселила новость об уничтожении проб штатовских спортсменов. У

    этой "новости" сто лет в обед. да какие там брать пробы например у таких вот "гимнасток". без проб всё ясно

    и этот покемон "чистый"???????????....на наших девчушек поглядишь-сердце радуется...
    assa67
  19. zzdimk Вчера, 19:16
    Ничего нового. Совсем ничего
    zzdimk
  20. Anchonsha Вчера, 19:19
    Поставить к стенке Макларена и все встанет на место. А США назвать открыто мерзавцами за все подлости совершенные ими против людей
    Anchonsha
  21. Волька Вчера, 19:41
    тоже мне новость, тут и флюгер не надо, видно от куда ветер дует...
    Волька
  22. rocket757 Вчера, 20:01
    Новость конечно великая ... только кому она нужна!
    Их стол, их правила, с такими шулерами играть??? Не нашим муткам и прочим покемонам.
    rocket757
  23. Лена Петрова Вчера, 20:25
    Цитата: Makcaga
    К сожалению, у нас даже собственного современного дизельного двигателя НЕТ!!!

    Ну, что-то ведь есть, правда?! http://24techno-guide.ru/dvigateli-rossiiskogo-pr
    oizvodstva.php
    Лена Петрова
  24. myrzilka Вчера, 21:41
    Теперь, на основании вскрывшихся фактов, можно смело топить ВАДу. Признав ее не спортивной, а политически ангажированной организацией. Упирать на то, что полностью дискредитировала себя заказными обвинениями, ну и , как вывод, закрыть ее нафиг. А этому другу Макларену иски вчинить и от спортсменов, и от государства. Иски в таких цифрах, чтобы и праправнукам этого двурушника не расплатиться.
    myrzilka
  25. Alex-a832 Вчера, 21:56
    "Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение."
    Ну что же, цель достигнута. МОК прогнулся и опозорился. Россию отстранили от участия в ОИ. При таком "независимом" МОК мы на последующих ОИ будем иметь "счастье" лицезреть новых рекордсменов "женского пола" в легкой и тяжелой атлетике. Могут даже первичные половые признаки оставить, главное чтобы госдеп (или какое-нибудь агентство полосатых, которое будет МОКом править) одобрил участие этого... Россия им явно не нужна на этой ярмарке тщеславия - празднике жизни исключительных.
    Alex-a832
  26. Piramidon Вчера, 22:15
    Все это с самого начала было понятно даже самому тупому коню. Пиндocы приказали - Макларен ответил - Есть! Все, так называемые "международные организации", сейчас подконтрольны США. Попробуйте мне возразить.
    Piramidon
  27. faterdom Вчера, 22:17
    Если официальные наши представители (не знаю почему "наши", они не мои однозначно) не могут себе позволить бойкот такой вот "олимпиады", то я лично обязуюсь как черт от ладана убегать от всех новостей о ней, и тем более о выступлении "наших" спортсменов. Пусть, мать его смотрит.
    faterdom
  28. Идущий Вчера, 22:22
    У меня мечта , найти систему "тисков" для таких спецов как Макланер и убежден что я не одинок.
    Идущий
  29. RECORHE Сегодня, 00:17
    Если Олимпиадами заправляют такие макларены,то надо либо гнать их,либо самим уходить. На одной кровати с гомосеком ни один нормальный не уляжется.
    RECORHE
  30. LeonidL Сегодня, 02:31
    Кто в этом сомневался????
    LeonidL
  31. tolmachiev51 Сегодня, 04:06
    Непонятно одно ?-доказательств прямых нет /или наши "скромно"умалчивают/!!! но медали забирают. Чего стоит скандал с "мендолием" ,даже глупому понятно-заказ.
    tolmachiev51
  32. DalaiLama Сегодня, 04:33
    тлько вопрос чей.
    DalaiLama
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