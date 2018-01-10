Fancy Bears: Макларен выполнял заказ по отстранению России от Олимпийских игр

Кажется, что первый доклад РМ (Ричарда Макларена - прим.) был нацелен на полной отстранение российской команды от Олимпиады в РИО, а второй доклад - на отстранение россиян от Игр в Пхенчхане

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Информация появилась на сайте группировки.Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.- говорится в письме, опубликованном на сайте хакерской группы.Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.Также отмечается, что после публикации второй части доклада Макларен перестал сотрудничать с МОК, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу