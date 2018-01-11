"Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная

Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, а вторая часть… к отстранению команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе. Возможно, Ричарду Макларену и WADA следовало это продумать более детально, прежде чем делать это достоянием общественности. (...) В частности, сделать самим себе одолжение детально обсудить этот вопрос с МОК, прежде чем WADA вступило на тропу использования (1-й части) доклада Макларена для отстранения команды России от Игр в Рио, вместо того чтобы Ричард Макларен и WADA задумались пойти тем путем, которым собирался пойти МОК. А именно индивидуально с каждым атлетом разбирать каждое дело отдельно. Это всё ставит МОК и международные федерации и олимпийское движение в целом в очень сложную ситуацию.

Целью его (Макларена) расследования была отнюдь не борьба с допингом, а стремление принизить МОК и возвысить ВАДА. Макларен, исключая сборную команду России из числа участников Олимпийских игр, исполнял политический заказ с целью дискредитировать само олимпийское движение.