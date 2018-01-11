17:13 11 января

"Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередную порцию разоблачений. Касается эта порция вопросов, связанных с докладом небезызвестного Ричарда Макларена, который объявил российских спортсменов в массовом употреблении допинга, да ещё и с государственным участием в «совершенствовании» допинговой системы в РФ. Думаю, не стоит напоминать, что жертвами информационно-допинговых интриг стали сотни российских атлетов как по летним, так и по зимним видам спорта. Жертвой Всемирной антидопинговой ассоциации стали даже спортсмены-паралимпийцы, которых в полном составе не допустили до участия в Паралимпиаде-2016 в Рио.

Паралимпийцам объявили, что они употребляли якобы запрещённые препараты, причём такие, которые оказались в списке запрещённых («чисто случайно») буквально за несколько дней до активности ВАДА в отношении спорта России.

На сайте Fancy Bears, где ранее уже публиковались многочисленные разоблачения, включая разоблачения в употреблении допинга «по справке от врача» многочисленными западными спортсменами, появился материал из писем международных спортивных и околоспортивных чиновников.


Один из фрагментов письма теперь уже бывшего директора по юридическим вопросам МОК Говарда Стаппа нескольким другим коллегам по Международному олимпийскому комитету (перевод Р-Спорт):
Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, а вторая часть… к отстранению команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе. Возможно, Ричарду Макларену и WADA следовало это продумать более детально, прежде чем делать это достоянием общественности. (...) В частности, сделать самим себе одолжение детально обсудить этот вопрос с МОК, прежде чем WADA вступило на тропу использования (1-й части) доклада Макларена для отстранения команды России от Игр в Рио, вместо того чтобы Ричард Макларен и WADA задумались пойти тем путем, которым собирался пойти МОК. А именно индивидуально с каждым атлетом разбирать каждое дело отдельно. Это всё ставит МОК и международные федерации и олимпийское движение в целом в очень сложную ситуацию.


Также приводится информация об инициативе одного из чиновников Олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна по наделению WADA особых полномочий. Блэкмун, являющийся исполнительным директором ОК США, заявляет о том, что МОК необходимо лишить верховенства над ВАДА с той целью, чтобы Всемирное антидопинговое агентство само могло в любой момент инициировать и осуществлять проверки спортсменов «на чистоту».

"Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная


Представители хакерской группы выкладывают в режим общего доступа сведения о том, что в команде упомянутого Ричарда Макларена был представитель адвокатской конторы, являющейся структурой, аффилированной с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Называется и имя этого представителя – Ричард Янг, который, как сообщается, тесно связан ещё и с британскими специальными службами.

На основании полученных материалов, включая материалы личной переписки членов Международного олимпийского комитета, Fancy Bears делают вывод о том, что основное поле битвы разворачивается между англо-американскими и всеми остальными чиновниками в мире спорта. В частности, отмечается, что система борьбы за так называемую «чистоту» в спорте превращена в элемент дымовой завесы для западных спецслужб, решающих задачи по расширению контроля буквально во всех сферах. Сфера спорта, которая во все времена имела ещё и политический подтекст, не является исключением. А при учёте того, какие средства «крутятся» в современном спорте, контроль над этой огромной машиной по определению может иметь и весомый экономический эффект. В том числе и на него направлена активность тех, кто нарядился в образ борца за «fair play».

Из материала Fancy Bears:
Целью его (Макларена) расследования была отнюдь не борьба с допингом, а стремление принизить МОК и возвысить ВАДА. Макларен, исключая сборную команду России из числа участников Олимпийских игр, исполнял политический заказ с целью дискредитировать само олимпийское движение.


В общем и целом, хакеры от Fancy Bears постарались на славу. Получили доступ у переписке чиновников МОК, разоблачили связи Макларена и членов его команды со спецслужбами США и Британии, вывели на чистую воду тех западных спортсменов, которые могли употреблять допинг «по назначению лечащих врачей».

Однако главный вопрос: что это всё даёт... для российского спорта... для восстановления справедливости в отношении российской сборной? Стремление хакеров донести до общественности правду – дело хорошее, и за это Fancy Bears большое (личное) спасибо, ведь они (пусть и, мягко говоря, не вполне законными методами) выполняли важную журналистскую работу. Но почему-то с трудом верится, что после очередной публикации этой группы тот же МОК начнёт делать выводы и очищать свои ряды от тех, кто решает в составе комитета коррупционные задачи, задачи, дискредитирующие сам олимпизм. С трудом верится, что так называемое международное сообщество стукнет ладонью по лбу и заявит: ну как же раньше-то мы всего этого не видели – эфбээровцев в рядах спецкомиссии ВАДА и норвежских биатлонистов-«астматиков» со справками на разрешение приёма запрещённых в спорте препаратов.

Никто ничего не скажет. Тем более никто ничего не скажет из состава российского чиновничества. Ведь чиновничеству просто запретили что-либо говорить, кроме того, что «выводы будут сделаны, виновные понесут наказание», что «мы были виноваты, мы разберёмся», что «в выводах ВАДА для нас есть и позитивное зерно».

Вы уж извините, но за державу тут реально обидно. Почему? Может, нагнетаю, но всё-таки один небольшой пример: в демилитаризованной зоне абсолютно на равных договариваются с министрами Ким Чен Ына – договариваются о том, чтобы сборная КНДР хотя бы в узком составе прибыла в Пхёнчхан. Ну, пожалуйста, Ким... Пусть сборная КНДР приедет, ну пусть!...

Теперь вспомним, как «говорили» с нашими чиновниками на заседании МОК – не то что рукопожатия по итогам не было – просто за дверь перед обсуждением вопроса участия сборной России (в форме сборной России и под символикой России) наших олимпийских чиновников выставили, включая целого вице-премьера правительства. Выгнали с последующим итогом: приезжайте в белых тряпках, если сами не противно... Приедут. Не противно...

Понятно, что изначальный посыл иной. Но почему-то есть ощущение, что чиновничество наше потеряло чувство личного достоинства (если оно присутствовало). Ни один не написал заявления по собственному, судя по всему, считая, что виноватые бегают где-то вокруг, но к виноватым никак нельзя отнести его самого. Все на своих местах, кто-то и вовсе пошёл на повышение.

Такое впечатление, что истину стараются найти только ребята из Fancy Bears... А реально ответственным лицам она (истина) не особенно и интересна. Главное – кормушка и особый статус с синей мигалкой на крыше.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 15:11
    Нашим чиновникам от спорта ни чего не нужно... У них и так всё есть...
    Vard
    1. проходящий Сегодня, 15:27
      Нашим чиновникам от спорта ни чего не нужно... У них и так всё есть.

      Вы не совсем правы. Нашим чиновникам, от любой отрасли, надо только личное обогащение(к счастью везде есть исключения).И хочется все больше и больше. Действовала бы норма о неотвратимости наказания,было бы не так страшно.
      проходящий
      1. Татьяна Сегодня, 17:00
        Статья хорошая! Однако добавлю следующее.

        Прежде всего, нужно чётко понимать, что такое Международный олимпийский комитет (МОК).
        МОК - это международная некоммерческая неправительственная организация (НКО), базирующаяся в Лозанне (Швейцария). Она создана Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года, а ее первым президентом стал Димитри Викелас.
        Некомме́рческая организа́ция (НКО) — это организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
        При этом официально миссия и роль МОК следующие.

        Роль МОК — руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией. МОК поощряет организацию и развитие спорта и спортивных соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр.
        МОК принадлежат все права на Олимпийские игры. ОДНАКО! В то же время, функции организации проведения Олимпийских игр осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения игр.
        ФИНАНСИРОВАНИЕ МОК
        Единственный источник финансирования МОК — это ЧАСТНЫЙ сектор. Большая часть средств поступает от телевизионных компаний и спонсоров. (Однако в бизнесе этот частный сектор может оказаться и подсадным - т.е. от государственных спецслужб.) Благодаря этим «ПАРТНЁРАМ» МОК может существенно либо помогать организации Олимпийских игр, ежегодной деятельности национальных олимпийских комитетов и международных спортивных делегаций, либо их тормозить..
        Этому, в частности, способствует существенное отличие МОК от международных демократических организаций. А именно.
        В отличие от других международных объединений, формирующихся на демократических принципах равного представительства от каждой страны, МОК сам избирает своих членов, ограничивая их число и упорно не желая включать в состав своей организации представителей всех признанных им Национальных олимпийских комитетов. Более того, согласно Олимпийской хартии члены этой организации не являются представителями стран в МОК, а считаются послами МОК в других странах.
        Такой антидемократический принцип формирования МОК находится в противоречии с демократическим характером самого олимпийского движения.

        ИНЫМИ СЛОВАМИ. МОК – это надстроечный, наднациональный – в организационном плане ЧАСТНЫЙ бизнес на спорте, т.е. частнособственническая надстройка над организацией международного спортивного движения, созданный Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года, а её первым президентом стал Димитри Викелас.
        Т.е. МОК - это ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКАЯ бизнес-корпорация глобалистского толка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это нечто вроде частного клуба со своею бизнес политикой и внутренней охраной.
        Татьяна
    2. Антианглосакс Сегодня, 16:19
      Цитата: Vard
      Нашим чиновникам от спорта ни чего не нужно... У них и так всё есть...

      К опущенкам и терпилам другого отношения и быть не может. На западе тоже хорошо понимают гнусную алчную сущность наших продажных властюков, именно поэтому так и поступают.
      Антианглосакс
  2. Dr_Engie Сегодня, 16:01
    Ну да, то-есть ничего подозрительного в том, что в 2010 году "Россия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена в семи видах спорта. Отдельной командой Россия пятый раз принимала участие в зимней Олимпиаде. Сборная страны заняла самое низкое место и завоевала наименьшее число золотых медалей за всю историю участия в зимних Олимпиадах." и не вошла даже в десятку!
    И уже на следующей олимпиаде она 4 с 9 золотыми медалями.
    Dr_Engie
  3. михаил3 Сегодня, 16:33
    Но почему-то есть ощущение, что чиновничество наше потеряло чувство личного достоинства (если оно присутствовало).

    Как писал один умнейший человек: "Если на магнитофонной кассете записаны "Гоп, мои гречаники", то искать на ней сонату Бетховена бессмысленно". Система отбора "в чиновники" устроена у нас так, что о каком бы то ни было достоинстве говорить довольно странно. Вы еще в них стыд бы поискали, автор...
    Увы. Эта тема в нашей стране вообще неописуема. Социализм все провозглашал "нового человека". А по факту - строилась система, повсеместно отрицающая человека вообще. К бумаге де, обращались постоянно. К плану, к заказу, к "коллективному решению" - всегда! К чести, совести, уму каждого отдельного человека - никогда. Ни за что. "Порядок должен быть!!" Классный вышел порядок...
    Теперь другое время. Каждый может прикинуть критерии, по которым наше чиновничество "отобралось" на свои посты. Как оно? Много там чести? Достоинство насколько процвело? А так же совесть, ум, честность... Гниль плодим с маниакальным упорством. И все удивляемся - а чего это у нас так воняет?! Ну вот воняет. Так живем.
    михаил3
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