Европа без прикрас. Часть 3. Мафия – обязательное условие существования строя

Если компромат всплывает, значит, это кому-нибудь нужно. А компромат на итальянские, да и вообще европейские основные институты всплывает практически ежедневно. В частности, в Италии появился целый класс граждан – профессиональных исследователей, а лучше сказать, сыщиков, обличающих коррумпированность высших эшелонов государственной и экономической власти.Есть такая профессия – Родину развлекать. То есть публиковать длинные и обстоятельные статьи-расследования не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы и заняться было чем, и народ развлечь. Народ любит, когда всю правду-матку ему показывают. Да и авторы при деле. Вот примерно как эта статья, которую вы читаете. В Италии уже сформировался пантеон героев-публицистов, которые на обличении сделали сумасшедшую карьеру и стали по степени узнаваемости на один уровень с рок-звездами. Толку, правда, немного, но шумиха знатная!Начну издалека, из богатейшей страны еврозоны – Германии. Но все, так или иначе, придет к Италии. Потому что итальянцы, в отличие от немцев, народ жгучий и эмоциональный, и жизнь на «сапоге» бьет ключом, вынуждая потомков Данте выдумывать новые формы самореализации.Нулевые и десятые годы принесли Европе стагнацию финансовой системы. Из-за ее жесткой привязки через евро к мыльному пузырю доллара банковский евросектор начало прилично штормить, деньги начали заканчиваться.Основным показателем проблемы стали сокращения кредитов населению и бизнесу. Неожиданно банки начали щепетильнее относиться к заемщику и по формуле «кто ищет, тот всегда найдет» находили причины для отказа. А налоговые органы по той же формуле ожесточенно искали в загашниках порядочных, казалось бы, немцев не очищенные от налогов заначки. И такие схроны начали находиться. И не абы где, а в самом надежном и неприкасаемом месте – Швейцарии. Один мой знакомый из Баварии, владевший средней руки частным охранным предприятием, ошалев от наглости налоговых органов родной неметчины, как множество немцев в те годы, добросовестно и с комом в горле платил налоги со своих швейцарских счетов. Именно тогда сытые бюргеры поняли, что время спокойной жизни закончилось.В Италии же всегда знали, что спокойные времена только снятся, но все же не были готовы к отсутствию возможности перекредитоваться в нужный момент. Малый бизнес начал испытывать большие трудности. И помощь пришла… откуда не ждали.Никогда не расслабляющиеся мафиози (Каморра из Неаполя, Коза Ностра из Палермо, Ндрангета из Калабрии) в начинающемся финансовом кризисе нашли место для своего интереса. Мафия, имея постоянную потребность в отмывании грязных денег, начала создавать теневую банковскую систему, выдавая кредиты всем, кому они требовались.Дублирование функций государства – излюбленный метод «людей чести». Заменяя судебную систему понятиями, полицейскую – бандами и кланами, пенсионную – выплатами за молчание (omerta), мафия, найдя слабость в финансовом секторе, тут же продублировала и его.Таким образом, организованная преступность Европы получила новый канал оборота «черных» денег, приносящий сверхприбыли.«Кредитные акулы», как с легкой руки журналистов назвали итальянцы финансистов от мафии, посадили на счетчик под зашкаливающие проценты тысячи физических и юридических лиц, не получивших кредиты в банках Италии. По данным национальной ассоциации владельцев магазинов «Confesercenti», только в начале 2009 г. около 200 000 предприятий в отчаянии обратились за помощью к мафии.«Офисные работники, средний класс, владельцы фруктовых, цветочных киосков – все становятся их жертвами… Такого не было никогда», – комментирует ситуацию Лиино Буса, руководитель ассоциации «Confesercenti».По словам консультанта ассоциации Нино Мисели, мафия стремится взять контроль над проблемными компаниями. В случае просрочек по уплате займов, проценты по которым достигают трехзначных цифр, заемщикам поступают угрозы расплаты. Таким образом, рестораны, магазины и бары переходят во владение преступных групп. Мафиозные группировки ежедневно получают от ритейлеров около 250 млн. евро (315 млн. долларов).По словам итальянского экономиста Антонио-Марии Косты, в период стагнации финансового рынка наркодоллары во многих случаях оставались единственным ликвидным инвестиционным капиталом. Банки, отчаянно нуждавшиеся в деньгах, смотрели на их происхождение сквозь пальцы.Это позволяло не только отмывать миллиарды грязных евро от наркобизнеса, утилизации химических отходов, контрабанды товаров и оружия, торговли людьми, но и вкладывать уже обеленные преступные доходы в легальные сектора бизнеса.По данным доклада управления ООН по наркотикам и криминалу, из общего оборота «грязных» денег от всех форм организованной преступности не менее 70% отмывается через финансовые институты. В этой всемирной «прачечной» участвуют не только банки, но и страховые компании, различные инвестиционные и благотворительные фонды.С одной стороны, выполняя предвыборные обещания, европейские депутаты все время говорят об ужесточении борьбы с отмыванием денег, но уже и они понимают, что если финансовая система станет непроницаемой для денег мафии, то и капиталам другого происхождения будет закрыт путь в банки. Тогда все рухнет.Как резюмирует неаполитанский журналист Роберто Савьяно, таким образом Европа отказалась контролировать свой капитал. А организованная преступность, напротив, являясь основным инвестором европейской экономики, получила в руки рычаги влияния на государство. Фактически, криминальные круги теперь могут навязывать банкам свою волю: кому выдавать кредиты, кого поддерживать. Это означает, что европейское общество столкнулось с опасностью утратить контроль над будущим. Мафия же будет преследовать исключительно свои интересы.Есть такая древняя профессия. Не та, о которой вы подумали, не настолько древняя. Но, без сомнений, нужная. Название простое – «подтиральщик». Самые верные и проверенные представители королевского двора получали допуск к самым сокровенным частям тел значимых особ для совершения интимного процесса – очищения того, что должно быть очищено, от всего, что лишнее. Согласно религиозным традициям некоторых народов, всемогущественные властители не могли касаться интимных частей своего тела. В таком случае на помощь всегда приходили «подтиральщики». Существовала даже иерархия, согласно которой при дворе появлялся особый чин – «генерал-подтиральщик».Так и сейчас, в наш век 10-х айфонов и ракет 6-го поколения, основная борьба элит идет за ̶м̶е̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶д̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶е̶м̶ чин главного «подтиральщика».Геополитические процессы, происходящие в данный момент в Европе, легче понимаются через экономическую призму. «Brexit» развязал руки Великобритании на пути превращения Лондона в столицу отмывания капитала и главный мировой оффшор, читай, главный мировой «подтиральщик».Нехитрую схему захода денег в Лондон через Гибралтар, Мальту и остров Джерси давно постигли экономисты итальянских мафиозных кланов. Именно поэтому появилось «Панамское досье» как элемент конкурентной борьбы за подчищение грязного капитала и подтирание следов.Казалось бы, в условиях цифровой экономики отследить серые операции не представляется трудным. Но систему строит человек, слабый и зависимый от своих искушений и страхов. Так, в Европе параллельно с системами контроля развиваются и системы «заметания следов» «грязных» денег. Для Испании — это Андорра, для Германии — Лихтенштейн, для Франции — Люксембург. Приходя в европейскую экономику, наркодоллары и наркоевро обеляются и составляют ее основу. Теневые капиталы массированно проникают в Европу и становятся ее частью.Еще одной особенностью очистки капиталов является то, что они сначала попадают в банковскую систему развивающихся стран и лишь затем проникают в западные кредитные структуры. Не последнюю роль в этой цепочке играют банки, расположенные в оффшорных зонах. Они являются буфером и одновременно мостиком между финансовыми структурами развитых и развивающихся стран. При этом оффшоры позволят эффективно скрывать истинных владельцев «грязных» денег.Удивительная страна – Италия! В ней все так контрастно и необычно. Беднейшие районы приносят колоссальные прибыли, талантливейшие умы трудятся на мафию, а дети со страстью всаживают друг в друга пули из оружия, завезенного в страну через удивительной красоты город Неаполь.В двухстах километрах к северу от легендарного Неаполя находится сакральное для миллионов людей место, берущее свое начало на площади апостола Петра – Ватикан. Страна в стране, маленькая, но очень гордая, имеющая на своей территории даже посольство Италии, несмотря на то, что располагается в центре итальянской столицы.О Ватикане можно говорить долго. Но нам интересна его роль в экономической системе Европы. А она велика!Есть у Ватикана (площадь страны 0,5 кв. км) банк, называется он просто и не затейливо «Институт религиозных дел» (Istituto per le Opere di Religione).Особенностью этого банка является то, что данные вкладчиков не обрабатываются здесь электронным способом, банк не публикует отчеты и не выдает информацию о своих клиентах.Единственным собственником банка является представитель святого Петра на Земле – Папа Римский. Хотя деятельность банка весьма далека от дел священных. Это своего рода кладовая для всей римско-католической церкви. Бесчисленные диоцезы, советы, церковные организации и фонды имеют здесь счета.Кроме людей церковных счета в банках имеют светские организации и граждане. Так, для отмывания не очень чистых денег банк Ватикана использует мафия Италии, а также европейские политики. Вкладчики этого удивительного банка уверены, что до их капиталов не доберется ни одно налоговое или финансовое учреждение. После недавних разоблачений, например, в Швейцарии и Лихтенштейне, банк Ватикана сохраняет имидж неприступной финансовой крепости.В ноябре прошлого года Ватикан подписал с Евросоюзом договор, касающийся противодействия отмыванию денег. В совместном заявлении говорится о том, что это соглашение "направлено на стимулирование взаимного обмена информацией в финансовой сфере". В декабре прошлого года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval», который ранее подвергал Ватикан жесткой критике, выпустил неожиданно положительный отчет, отмечая, что Святой престол сделал большие успехи в вопросе противодействия отмыванию денег.Выглядит все очень серьезно и многообещающе. Но на деле все проверки и прозрачность касается лишь «грязных денег», наличие которых в своих хранилищах «Институт религиозных дел» отрицает. Банк также предоставляет займы политикам, представляющим партии, в названиях которых есть слово «христианский». Чем пользуются дельцы со всей Европы. У той же Германии есть несколько «черных финансовых дыр», где растворяются серые капиталы, о которых обычные граждане ничего не знают. Банк Ватикана – одна из них, при этом невероятно эффективная.На конференции по борьбе с организованной преступностью, состоявшейся через неделю после смерти босса сицилийской мафии Тото Риины, министр юстиции Андреа Орландо заявил: «Мафия не выиграла, но и не проиграла». Сколько бы ни инициировалось «суперпроцессов» против мафии, сколько бы борцов с организованной преступностью ни было похоронено с почестями, мафия остается сильнейшим противником для государства.Следуя мировому тренду, мафия, освоившая традиционные сферы деятельности, начала присматриваться к киберпространству. Алессандро Панса, бывший начальник национальной полиции, подтвердил опасения коллег, рассказав о попытках проникновения мафии в электронное пространство: «Киберпространство сегодня является частью нашей повседневной жизни, но в ней нет системы регулирования и контроля, и мы начинаем отслеживать очень сложные формы преступности». Теперь средства мафии с большей вероятностью будут храниться в криптовалютах, прогнозирует Алессандро Панса: «Биткоинизированная мафия заменит мафию, которую мы знаем, но она будет все той же мафией», подытожил он.Организованная преступность остается частью привычной жизни Италии и Европы. И дело здесь не в киношных фразах о том, что «мафия бессмертна». Дело в том, что мафия обыгрывает либеральное государство по уровню самоорганизации, законов и наказаний за их нарушение. Итальянская организованная преступность развивается подобно государственной машине.На сегодняшний день «машина мафии» обладает всеми признаками современного государства – законодательная, исполнительная, судебная, экономическая системы работают иногда успешнее, чем итальянское правительство. Внутренняя субординация, традиционные гендерные отношения, закон силы – создают полноценную альтернативу республиканской Италии, погрязшей в гей-пропаганде, коррупции и танцах под дудочку гегемона США.Криминалистика доказывает этот факт:Фактически, Италия создала все условия для появления «параллельной реальности», основанной на привычных формах государствования, но наполнившей их более традиционными, более близкими природе человека смыслами.Из криминалистики узнаем:Все это объясняет причины появления преступных сообществ. Но на примере итальянской мафии мы видим более глубокие эволюционные процессы. Для любого социолога будет интересен феномен мафии, как попытки итальянского народа сохранить традиционные принципы жизнедеятельности в условиях искусственного и насильственного переформатирования европейского общества, оскотинивания молодежи, ранней сексуализации детей, общей инфантилизации народов Европы.В следующей части мы вернемся к каморре, к концу 2017 года проявившей себя в мировом футболе. А также я расскажу о своем посещении самого неблагоприятного района Европы – неаполитанского Секондильяно.