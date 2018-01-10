05:00 11 января

Компания Glock представила новую модель пистолета

Австрийская компания Glock анонсировала выход новой модели оружия. Как сообщает портал armyrecognition.com, на выставке Shot Show 2018, которая пройдёт в конце января в Лас-Вегасе, будет представлен новый пистолет под названием Glock 19X.

G19X был разработан для военных и представляет собой практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов
— рассказал Джош Дорси, вице-президент компании Glock.

Компания Glock представила новую модель пистолета



Glock 19X разрабатывался для американской армии в качестве замены пистолета Beretta M9 в рамках тендера XM17 Modular Handgun System, однако проиграл «состязание» пистолету SIG Sauer P320 и теперь будет доступен на гражданском рынке.

Модель представляет собой «гибрид» пистолетов G19 и G17 пятого поколения. G19X имеет полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19. В компании Glock указывают, что G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец. В остальном на гражданский рынок поступит тот же пистолет, что предлагался американской армии.

Стоимость и сроки начала продаж Glock 19X будут объявлены на официальной презентации, которая состоится на Shot Show 2018. На сегодняшний день известно, что пистолет будет продаваться в калибре 9×19 мм в цвете «Койот» в комплектации с тремя магазинами — одним 17-зарядным и двумя увеличенной ёмкости (17+2), передает "Warspot"


Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 100

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  1. kebeskin Вчера, 17:24
    Хорошая компания умеет делать годные пистолеты
    kebeskin
    1. xetai9977 Вчера, 18:44
      Признаюсь,всегда испытывал слабость к модельному ряду "Глок". Прекрасный дизайн!
      xetai9977
      1. The_Lancet Вчера, 19:50
        Австрийские инженеры Glock - лучше исправьте это! no
        The_Lancet
        1. Genry Вчера, 20:12
          Берите безопасный пистолет...
          Genry
          1. трассер Вчера, 20:49
            Это СПОРТИВНЫЙ пистолет. И он к другим целям КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит.
            трассер
            1. Genry Вчера, 21:43
              Я имел ввиду ограничения к затвору. Там и предохранитель и упор предохраняют руки от движения затвора.
              Genry
              1. dauria Вчера, 22:30
                Нафига ПМ в армии менять на что-то ? Это парадная фигня для нарядов и застрелиться.... Автомат, и то не всем пригодится в случае настоящей заварухи. А уж эту пукалку таскать - лишний геморрой . Вон любители за свои пусть покупают , что хотят . А фирмы пусть под них и делают. В армии ПМ менять - деньги казны на ветер.
                dauria
        2. трассер Вчера, 20:52
          Оружие вообще штука опастная. Хват был рукоятки неправильный вот и твет . Рука у стрелка маленькая пальцы не длинные значит сам виноват. Исправлять кривые руки Глок неумеет.
          трассер
        3. Zoldat_A Вчера, 23:18
          Цитата: The_Lancet
          Австрийские инженеры Glock - лучше исправьте это!

          С кривыми руками ещё и не такое можно получить.... И инженеры Глока тут ни при чём - я от нашего "Макара" ещё страшнее видел - идиётов в любой армии хватает. А вом Беретту М9 на Глок я б менять не стал - это в американском министерстве обороны какой-то их Сердюков сидит - больше мне объяснить такую замену нечем.....
          Сам давний поклонник М9 - в 1982-м одно импортное правительство наградной вручило. Узнали предпочтения и подгадали. Беретта-девятка и Калаш - лучшие на все времена! По крайней мере, я уже не доживу и не увижу что-то лучше.
          Zoldat_A
        4. Geisenberg Сегодня, 01:49
          Цитата: The_Lancet
          Австрийские инженеры Glock - лучше исправьте это! no


          Такое только генетики могут исправить. Бро они оружейники, а не генетики.
          Geisenberg
          1. The_Lancet Сегодня, 02:26
            акое только генетики могут исправить. Бро они оружейники, а не генетики.

            Я не полностью понял ваш ответ
            The_Lancet
      2. CooL_SnipeR Вчера, 20:38
        Цитата: xetai9977
        Признаюсь,всегда испытывал слабость к модельному ряду "Глок". Прекрасный дизайн!

        Ты вначале постреляй из него... я тоже кина обсмотрелся аж монитор приходилось протирать. Но пострелял с тауруса 92 - понял, что глок не мое (из 34), как и из ГШ18 спорт. МОжет я криворукий, но стрелял точнее и как то он хорошо воспринимается в руке и отдача мягче. Да у глока автоматические предохранители и все такое типа полной совместимости з/ч от любого другого ствола, он в плане самообороны лучше - но как оружие - кусок металла лучше, чем прессованный кусок поэтиленовых пакетов.
        CooL_SnipeR
    2. hotrod Вчера, 20:48
      Цитата: kebeskin
      Хорошая компания умеет делать годные пистолеты

      Я юзал Глок 17 и Беретту М9. Сравнивать конечно нельзя, но Глок в силу малого веса очень задирает ствол при стрельбе, Беретта в этом плане гораздо устойчивей...
      hotrod
      1. Виктор Wolz Вчера, 23:17
        Попробуй Чз или Тонфолио они тебе понравятся больше чем Беретта.
        Виктор Wolz
      2. Zoldat_A Вчера, 23:25
        Цитата: hotrod
        Глок в силу малого веса очень задирает ствол при стрельбе

        Как обычно, буржуи изобретают себе гемор. Для чего изначально был придуман пластиковый пистолет? Для того, чтобы на металлоискателях не звенел. У меня без оружия металлоискатель в аэропорту польку-бабочку поёт (осколки - 18 грамм к моему весу добавляют), а террористы с пластиковым оружием - нормально, не звенят. А то, что там металлического - так в разборе можно в портсигар положить....
        Zoldat_A
      3. Sharky Сегодня, 02:27
        но Глок в силу малого веса очень задирает ствол при стрельбе,

        Полностью с вами согласен. Довелось пострелять из пистолета Caracal, что делают в ОАЭ с главным конструктором из Австрии (очень похож на глок). Такая же проблема с задиранием ствола. Потом сразу из SIGа пострелял (модель не помню), совсем другое дело. Да, тяжелее, но и не прыгает в руке. Может поэтому у американцев и выиграл SIG у Глока.
        Sharky
    3. Geisenberg Сегодня, 01:48
      Цитата: kebeskin
      Хорошая компания умеет делать годные пистолеты


      Выпустили очередную линейку не совместимую с предыдущими версиями ... и радуются ...
      Geisenberg
  2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:26
    Эхх, когда в России научатся нормальные пистолеты делать...
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. zyzx Вчера, 17:30
      Всегда умели у умеют,просто их дуракам потом не продают и рекламу на ютубчике не пускают.
      zyzx
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:47
        Цитата: zyzx
        Всегда умели у умеют,просто их дуракам потом не продают и рекламу на ютубчике не пускают


        А кому продают, умным? Нормальные пистолеты по пальцам одной руки можно пересчитать.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. zyzx Вчера, 19:06
          Вот такие ходят по музею и ахают...ох...у Тигра ( танка), седенья кожаные,ох,а какой салон просторный,ох какая пушка длинная,а броня толстая,и кода же эти русские танки делать научатся. Да некогда в вашем понимании,вот только война в Барлине заканчивается. Когда встретится спец с Макарычем,против вас с глюком,то поверьте умрете именно вы.
          zyzx
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:32
            Я умру?))) Смешно.
            А кто мне грозит?
            Генерал Песчаных Карьеров
          2. Azazelo Вчера, 20:43
            Да не парься, никто же из этих воздыхателей западного оружия не удосужится изучить например методику стрельбы Александра Петрова и других людей разбирающихся в оружии не по шутерам на ПК. Что спорить с людьми не знающими альтернативы кроме рекламы.
            Azazelo
          3. Шевер Вчера, 23:03
            Вот такие ходят по музею и ахают...ох...у Тигра ( танка), седенья кожаные,ох,а какой салон просторный,ох какая пушка длинная,а броня толстая,и кода же эти русские танки делать научатся. Да некогда в вашем понимании,вот только война в Барлине заканчивается. Когда встретится спец с Макарычем,против вас с глюком,то поверьте умрете именно вы


            Ну вы сравнили. Спец с любым оружием уделает кого угодно...
            Шевер
    2. Офицер запаса Вчера, 17:31
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Эхх, когда в России научатся нормальные пистолеты делать...


      Пистолеты нормальные. А то, что новые разработки не принимаются на вооружение, так, видимо, не в оружейниках дело.
      Офицер запаса
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:45
        То-то и оно...

        Насчет того что нормальные, все познается в сравнении.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Doliva63 Вчера, 19:41
          В сравнении выяснится, что стрелок с ПМ чаще меняет магазин, вот и всё.
          Doliva63
      2. bouncyhunter Вчера, 18:05
        Лёша , привет ! hi
        Цитата: Офицер запаса
        не в оружейниках дело.

        Вот именно , тут всё опять упирается в лоббистов и "еффективных менагеров" , ити их бабушку ! am
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Вчера, 18:14
          Паша, приветствую!
          Хочу сказать, что, без сомнения, Гастон Глок, как говорится, «серьезный мужчина». Но успех его разработок во многом определен еще и грамотным маркетингом.
          Наши образцы – так навскидку, на память – СР-1М «Гюрза» П.И. Сердюкова, ПЯ В.А. Ярыгина, ОЦ-27 "Бердыш" И.Я Стечкина и Б.В. Авраамова, ГШ-18 Грязева-Шипунова, наконец перспективный «Стриж» Стрешинского и ПЛ-14 Лебедева – весьма достойные разработки. По ним информации в интернете достаточно много. Можно, конечно, скурпулезно все это сравнивать, но тогда весьма большая статья получится.
          Нет какого-то идеального «короля пистолетов», у всех моделей есть и плюсы, и минусы. Но по себе скажу, что мне (я – мастер спорта СССР по пулевой стрельбе из пистолета, скоростная, упражнение МП-8) очень по душе ПЛ-14. Это прямо под меня.
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Вчера, 18:19
            Цитата: Офицер запаса
            Гастон Глок, как говорится, «серьезный мужчина».

            Не стану это оспаривать .
            Цитата: Офицер запаса
            Но успех его разработок во многом определен еще и грамотным маркетингом.

            Бинго , друг мой ! good Много сам слышал нареканий именно от спецов , да и сам не в полном восторге , хотя и считаю сей пистоль весьма достойным .
            Цитата: Офицер запаса
            ПЛ-14 Лебедева

            Чуть ниже мой добрый друг разместил видео . Я надеюсь когда-нибудь этот изыск инженерно-стрелковой мысли лично попробовать . Эх , мечты ...
            bouncyhunter
          2. НЕКСУС Вчера, 19:18
            Цитата: Офицер запаса
            Наши образцы – так навскидку, на память – СР-1М «Гюрза»

            Гюрза какой год доводится до ума,не подскажите?И это массовый пистолет для армии?
            Цитата: Офицер запаса
            ПЯ В.А. Ярыгина,

            Который спецы не особо жалуют...
            Цитата: Офицер запаса
            Б.В. Авраамова, ГШ-18 Грязева-Шипунова,

            ГШ очень спорный пистолет,который не только хвалят наши спецы ,но и склоняют по падежам..
            Цитата: Офицер запаса
            наконец перспективный «Стриж» Стрешинского

            Забудьте о Стриже...сдулся...не прошел испытаний,причем,если мне не изменяет склероз дважды. Теперь он лишь в виде пневматики производится.
            Цитата: Офицер запаса
            ПЛ-14 Лебедева – весьма достойные разработки.

            Которая тоже имеет свои плюсы и минусы..
            Цитата: Офицер запаса
            ОЦ-27 "Бердыш" И.Я Стечкина

            А вот тут согласен...машинка замечательная. Только вот наше МО предпочитает вбухивать денежку государственную в разработки с нуля,которые потом заканчиваются ничем. Что мешало МО не мается дурью,а взять тот же Бердыш и осовременить его,скажем облегчить,усилить патрон,приделать планки? И был бы у нас массовый пистолет армейский не хуже Глоков и Зиг-Зауэров с Кольтами..
            НЕКСУС
            1. Офицер запаса Вчера, 20:12
              Андрей, мне стрелять приходилось из многих образцов. А моя особая симпатия к пистолету Лебедева вызвана тем, что в нем явно прослеживается школа Ефима Леонтьевича Хайдурова. Его знаменитых спортивных ХР, с которыми я выступал на соревнованиях. Очень похоже, что в конструировании пистолета ПЛ принимали участие спортсмены.
              Кстати, в Иркутске в 76-м лично посчастливилось познакомиться. Там были стрельбы еще по линии упражнений РП, стреляли из не менее знаменитого револьвера ТОЗ-36 (его же конструкции). В «зоне безопасности», где разрешено обращение с незаряженным оружием, отрабатывали навыки быстрой вскидки. Вдруг сзади кто-то спрашивает – «А с пояса не пробовали?». Оборачиваемся – Ефим Леонтьевич. Приехал посмотреть на воспитанников своего друга-тренера.
              После соревнований закрылись в тире и начали пробовать. Из револьвера с пояса по качающейся банке попали все, из пистолета – никто. А стрелки были не ниже КМС. И, как нам объяснил Хайдуров, это закономерно. У револьвера ствол – продолжение руки, а у пистолета хват совсем другой. И как он сказал, в его пистолетах он именно хвату уделял повышенное внимание. Удобный хват - основное условие точности стрельбы. И это очень сильно чувствовалось, особенно по сравнению с другим тогда не менее популярным пистолетом Марголина.
              Вот это повышенное внимание к хвату я и увидел в пистолетах Лебедева.
              Офицер запаса
              1. НЕКСУС Вчера, 20:24
                Цитата: Офицер запаса
                Вот это повышенное внимание к хвату я и увидел в пистолетах Лебедева.

                Пистолет Лебедева с завышенным хватом интересен,бесспорно...но он в стадии разработки и доводки,а Бердыш УЖЕ испытан и принят специальными службами.При этом и Стечкин не с пальмы слез и эрганомике уделял внимание.Вопрос не в том ,ПЛ ли лучше или ОЦ-27,а в том,что тема замены армейского пистолета,впрочем как и пистолета для МВД назрела лет 30 назад,а то и больше. В 90-е создали Бердыш,который ничем не уступает по сей день западным лучшим образцам...вопрос-на кой надо изобретать то новый пистолет,когда есть проверенный и безотказный ОЦ-27? Зачем эти танцы с Гюрзой,Викингом,ПЛ,ПЯ, и тд? Теперь Калашников своего Викинга протаскивает,и я вам таки скажу,протащат ведь,тк деньги то не хилые. Но по факту,ПЛ не прошел гос испытания,тот же Стриж(русский Глок)испытания провалил. А Бердыш верой и правдой служит и служит. Кто мешает взять,да осовременить его,облегчить,приделать планки,может усилить патрон? У нас одни испытания и прототипы,а армия по сей день не имеет замены Макарову и ТТ,от слова совсем. Так может пора завязывать с этой Санта Барбарой?
                НЕКСУС
                1. Офицер запаса Вчера, 20:33
                  Андрей, тут я согласен полностью. Замена Макарову назрела давным давно. И как я уже писал выше - дело совсем не в конструкциях пистолетов. Достойные модели для армейского пистолета есть. И действительно, вся линейка ОЦ - весьма серьезные изделия. И не только они.
                  Просто все эти, как Вы выразились, Санта-Барбары, есть не что иное, как подводные течения в МО. Так что, как это ни банально звучит, порядок нужно наводить именно в головах высоких чинов.
                  Офицер запаса
          3. Черный_Ватник Вчера, 19:24
            Давеча имел счастье держать "Бердыш" в руках и пульнуть разок. Лучше пистолета, на мой обывательский вкус, не было и нет. Очень жаль, что его как следует не пролоббировали.

            ПЛ-14 - это всего лишь прототип. А вот ПЛ-15, по отзывам некоторых известных в узких кругах личностей, очень добротная модель.
            Черный_Ватник
            1. НЕКСУС Вчера, 19:41
              Цитата: Черный_Ватник
              Давеча имел счастье держать "Бердыш" в руках и пульнуть разок. Лучше пистолета, на мой обывательский вкус, не было и нет.

              Мой знакомый хорошо знаком с Бердышом...он отзывается о нем так-машинка неприхотлива,проста в обращении,очень удобна,настоящий русский пистолет. Но ,говорит,ему бы чуток веса убрать,да патрон помощнее,тогда бы цены ему не было бы. И все эти стрижи с ПЯ,и ПЛ в купе с западными глоками и кольтами нафиг не нужны были бы нам. Ну и пороха у нас хуже чем на западе,что очень снижает возможности нашего оружия в целом.
              НЕКСУС
              1. Черный_Ватник Вчера, 19:47
                Бердыш шел под три разных калибра - ПМ,ТТ и Люгер. 9х19 достаточно мощный патрон, про 7.62х25 я вообще молчу. Странно, что вашего друга не устроило.
                Черный_Ватник
                1. НЕКСУС Вчера, 19:51
                  Цитата: Черный_Ватник
                  Странно, что вашего друга не устроило.

                  Он говорил о патроне 9*21...

                  9 х21 пистолетные патроны (слева — направо): СП-10 — с бронебойной пулей со стальным термоупрочненным сердечником; СП-11 (индекс 7 Н28) — с пулей со свинцовым сердечником в биметаллической оболочке; СП-12 (индекс 7 Н29) — с пулей со стальным сердечником; образцовый; учебный
                  НЕКСУС
                  1. Черный_Ватник Вчера, 20:00
                    9х21 - это детище СР-1, он же СПС, он же "Вектор", он же "Гюрза". Машина архимощная, но такая в армии и МВД не нужна.

                    А "Бердыш", насколько я помню, под этот патрон не выпускался никогда.
                    Черный_Ватник
                    1. НЕКСУС Вчера, 20:03
                      Цитата: Черный_Ватник
                      9х21 - это детище СР-1, он же СПС, он же "Вектор", он же "Гюрза". Машина архимощная, но такая в армии и МВД не нужна.

                      В МВД может и не нужна,но солдаты сейчас одеты в броню,аки танки на поле боя...и вот тут нужен патрон,способный пробить броник. Именно это имел ввиду мой знакомый. А эти патроны как раз и создавались пробивать бронежилет. И Бердыш с таким патроном был бы прекрасной заменой и ТТ-кам и макарычам...
                      НЕКСУС
                      1. Черный_Ватник Вчера, 20:23
                        А на кой тогда нам огромная номенклатура калашоидов?
                        Оружие под пистолетный патрон перестало быть основным у пехотинца лет эдак 70 назад.
                        На алиэкспресс сегодня можно купить себе такое СИБЗ, что далеко не каждый промежуточный ( он же автоматный) патрон возьмет, а вы про пистолеты)
                        Черный_Ватник
                    2. НЕКСУС Вчера, 20:26
                      Цитата: Черный_Ватник
                      а вы про пистолеты)

                      То есть личное оружие последнего шанса считаете нафиг сейчас не надо?
                      НЕКСУС
                      1. Черный_Ватник Вчера, 20:31
                        Солдату срочнику ( или контрактнику, что сути особо не меняет) оружие второго шанса? Именно - нафиг не надо. Лучше два дополнительных магазина взять.
                        Черный_Ватник
                    3. НЕКСУС Вчера, 20:35
                      Цитата: Черный_Ватник
                      Солдату срочнику ( или контрактнику, что сути особо не меняет) оружие второго шанса? Именно - нафиг не надо

                      А я вам не о солдатах срочниках...есть офицеры и старшины,есть спец подразделения,наконец есть силы МВД ...и у них всех сейчас Макаровы в разных модификациях.
                      Почему те же спецы пользуют глоки,зиг зауры,кольты? Видимо от большой глупости,тк лучше дополнительных два магазина к калашаку взять.
                      НЕКСУС
                      1. Черный_Ватник Вчера, 20:49
                        Спец. подразделения - это совсем другая опера. Какое отношение они имеют к регулярной армии? Риторический вопрос.

                        СР-1 не один год состоит на вооружении различных спец. подразделений.
                        И да, если вашему другу патрон СП-10 показался недостаточно мощным, то про про наменклатуру патронов к "глокам,зигам заурам,кольтам" вообще тогда лучше не упоминать.
                        Черный_Ватник
          4. Genry Вчера, 20:28
            Цитата: Офицер запаса
            (я – мастер спорта СССР по пулевой стрельбе из пистолета, скоростная, упражнение МП-8)

            Сейчас, для практической стрельбы, предлагается пистолет Ефимова...
            Genry
            1. Офицер запаса Вчера, 20:50
              Из спортивного ПЕ-10 стрелять не приходилось. Если представится возможность, хотелось бы попробовать. Составить для себя впечатление.
              Офицер запаса
      3. Кот_Кузя Сегодня, 03:14
        Пистолет в армии это самое бесполезное оружие. Это статусная вещь как кортик у моряков. В боевых условиях комвзвода и комроты будут бегать с автоматом, а не пистолетом. ТТТ к новому армейскому пистолету генералы выдали в конце 40-х гг, и это были генералы, на своем опыте знающие, какой пистолет нужен для армии и войны. Так что любителям хаять ПМ вопрос: неужели вы больше Жукова, Рокоссовского и прочих маршалов, знаете какой пистолет нужен для армии?
        Кот_Кузя
    3. san4es Вчера, 18:11
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Эхх, когда в России научатся нормальные пистолеты делать...


      san4es
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:17
        Пока что только попытки. ГШ-18, пистолет Ярыгина и Лебедева это хорошо. Но наличие детских болезней убивает.

        Вот ПБ это вещь.
        Генерал Песчаных Карьеров
    4. НЕКСУС Вчера, 18:11
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Эхх, когда в России научатся нормальные пистолеты делать...

      Серьезно не умеют?
      Бердыш ОЦ-27 не хуже ни Глока ни Зиг Зауэра...только вот выпущен он малой партией и более его не модернизировали и не работали над ним.
      Но машинка не уступает западным образцам ни в чем...
      НЕКСУС
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:19
        Насчет ОЦ-27 и ОЦ-33 на 100% согласен.

        Вот только почему не на вооружении?
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. НЕКСУС Вчера, 18:22
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Вот только почему не на вооружении?

          Потому что нашему МО и макарыч устраивал и никто этим всем не заморачивался...а сейчас уже создают ОЦ-122 Скальпель бесшумный...
          НЕКСУС
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:28
            А воз и ныне там. Макар -полицейское оружие, а надо армейское, максимально унифицированное.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. НЕКСУС Вчера, 18:30
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              А воз и ныне там. Макар -полицейское оружие, а надо армейское, максимально унифицированное.

              По мне не маялись бы дурью,а доработали Бердыш ...возможно облегчили бы ,применив пластик,опять же сделав усиленный патрон 9*21 и пустили бы в серию. Машинка раскошная и надежная как Калашников. При этом спецы то ее взяли на вооружение,а они хрень всякую брать не будут.
              НЕКСУС
              1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:34
                Вот и я о том. А то берут пример с америкосов, тратят деньги не пойми на что, куча ненужных разработок, при том что уже есть нормальные проекты.
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. НЕКСУС Вчера, 19:07
                  Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                  Вот и я о том. А то берут пример с америкосов, тратят деньги не пойми на что, куча ненужных разработок, при том что уже есть нормальные проекты.

                  Вся эта приблуда с планками Пикатини -это конечно здорово ,но пистолет должен быть прежде всего безотказен,удобен,и легок в освоении...есть замечательные образцы пистолетов у нас,которые тупо забросили на полку пылиться и героически изобретают "велосипед",который изобретен еще в 90-е тем же Стечкиным. При этом у армии так и нет на сегодняшний день нового массового пистолета,который бы заменил Макарова,ТТ...есть проекты Вектора,этот же Викинг,пистолет Ярыгина,тот же Стриж,который выстругивали долго и по итогу вышел пшик,в виде пневматики...Хочется спросить у МО по этому вопросу-Чем вам ,господа Бердыш то не угодил?
                  НЕКСУС
                  1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:12
                    Цитата: НЕКСУС
                    Хочется спросить у МО по этому вопросу-Чем вам ,господа Бердыш то не угодил?


                    Это в точку.
                    Генерал Песчаных Карьеров
                    1. НЕКСУС Вчера, 19:27
                      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                      Это в точку.

                      Бог с ним с Бердышом..ведь есть ОЦ-23 Дротик...и его модернизированная вариация. Чем не пистолет для армии?

                      Правда калибр 5,45...но кто мешает его сделать больше и переработать то?
                      НЕКСУС
                      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:36
                        Честно скажу, вот эти пистоли, типа ОЦ не лапал. Но хотелось. Только вариации на тему наших и западных, всяко разно.
                        Генерал Песчаных Карьеров
                      2. Doliva63 Вчера, 19:53
                        Так это будет уже другой пистолет, однако laughing
                        Doliva63
                      3. Dedall Вчера, 19:54
                        По бутылкам из такого хорошо пулять - точно бьёт. А ещё палит очередями почти без задира. Но как военное не годится. Уж извините, но имел опыт общения с полученными от него ранениями.
                        Dedall
  3. looker-on Вчера, 17:40
    Цитата: Офицер запаса
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Эхх, когда в России научатся нормальные пистолеты делать...


    Пистолеты нормальные. А то, что новые разработки не принимаются на вооружение, так, видимо, не в оружейниках дело.

    Приведите пример пожалуйста. Русский пистолет с обоймой 15+ и схожими -+ с Глоком ттх
    looker-on
    1. НЕКСУС Вчера, 18:16
      Цитата: looker-on
      Приведите пример пожалуйста. Русский пистолет с обоймой 15+ и схожими -+ с Глоком ттх

      Пернач(ОЦ-33),Бердыш(ОЦ-27),а на подходе Скальпель (ОЦ-122)...хватит?
      НЕКСУС
      1. Muvka Вчера, 18:20
        Не ждите от него ответа. Он не признает свою неправоту. Они не умеют.
        Muvka
        1. Офицер запаса Вчера, 18:36
          Выше по ветке дискуссии посмотрите. Есть и примеры форумчан, и лично мои оценки. И давайте-ка с уважением к участникам форума относиться.
          Офицер запаса
      2. Razvedka_Boem Вчера, 19:48
        Если они будут в серийном производстве и нормального калибра, для пистолетов не менее 9-19.. И продажи на оружейном рынке достойные..
        Тогда может и хватит..
        А так.. Кто-то из спецов держал.. А все остальные только в каталогах и видели..
        Пы.Сы. Это как с авто.. Ракеты и танки великолепны.. А все что поменьше.. - по принципу - И так сойдет.
        Razvedka_Boem
  4. Монархист Вчера, 17:43
    Цитата: zyzx
    Всегда умели у умеют,просто их дуракам потом не продают и рекламу на ютубчике не пускают.

    А Вы можете назвать ДОСТОЙНОГО приемника: ТТ и ПМ? Да и ТТ имел сущпственный изъянов: магазин мог выпасть,а если в боевой обстановке! Об этом читал у Жука
    Монархист
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:58
      У самого том Жука есть, вот только ТТ и ПМ совершенно разные по назначению пистолеты. И изъяны в ТТ были только от последствий военной экономики. А так до сих пор используется, даже китайчатина.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. НЕКСУС Вчера, 18:18
      Цитата: Монархист
      А Вы можете назвать ДОСТОЙНОГО приемника: ТТ и ПМ?

      Посмотрите линейку пистолетов ОЦ у туляков...там есть образцы,которые ничем не уступают западным машинкам.
      НЕКСУС
    3. Korax71 Сегодня, 01:56
      Слишком низкое останавливающее действие пули.вероятность необходимости второго выстрела 60%.а вот сделать его могут не дать.
      Korax71
  5. looker-on Вчера, 18:02
    Цитата: Монархист
    Цитата: zyzx
    Всегда умели у умеют,просто их дуракам потом не продают и рекламу на ютубчике не пускают.

    А Вы можете назвать ДОСТОЙНОГО приемника: ТТ и ПМ? Да и ТТ имел сущпственный изъянов: магазин мог выпасть,а если в боевой обстановке! Об этом читал у Жука


    Да УРА патриотам главное прокричать что у нас "неимеющиееаналогов" а как просишь привести пример ответ один: так вам все и рассказали-секрет же. Но есть!Все есть-не сомневайтесь!

    Мое личное мнение- мы серьезно отстаем в стрелковом оружии по части эргономики( прошу поправить если не прав но ПМ вроде как не оснащен даже щекой для левшей-только правши у нас в армии и внутренних служат) , целеуказания и подгонки орудия под бойца. Планку Пикатини простейшую и то не можем дать войскам с завода.
    looker-on
    1. Околоточный Вчера, 19:07
      Планку Пикатини дать войскам. «Воин», где живёшь и где служил? Ты экономику прики6ь сначала переделки АК для войсковых нужд. Далее, стоимость обвесов на эту планку, для войск (по численности). А вот когда посчитаешь и целесообразность массовой переделки АК, вот тогда и излагай свои....Спецы давно используют на АК и планки, и рукоятки, и обвесы. Вот новый АК или АЕК новый нужен - это да.
      Околоточный
      1. bouncyhunter Вчера, 19:20
        Лёша , салют ! hi Для АК уже давно существуют комплекты обвеса с Piccatiny-rail как от западных , так и от отечественных производителей .
        Цитата: Околоточный
        Вот новый АК или АЕК новый нужен - это да.

        Подписываюсь под твоими словами ! soldier
        bouncyhunter
        1. Околоточный Вчера, 23:05
          Паш, привет. Да бесит, когда чудо неслуживое (по комменту видно) пытается умничать. Ведь сам знаешь, спец давно в обвесах ходят. Одно но, большинство ставит за свои кровные. Вот это не правильно.
          Околоточный
      2. Korax71 Сегодня, 01:58
        Ага.используют.только ценник его становится таким,что проще мку уже с обвесом взять.
        Korax71
    2. НЕКСУС Вчера, 21:54
      Цитата: looker-on
      Да УРА патриотам главное прокричать что у нас "неимеющиееаналогов" а как просишь привести пример ответ один: так вам все и рассказали-секрет же. Но есть!Все есть-не сомневайтесь!

      Прочитал и вот что я вам отвечу..
      НЕКСУС
  6. stroybat ZABVO Вчера, 18:27
    Цвет этого пистолета.......эээээ ? Для али-бабаев пустыни?
    stroybat ZABVO
  7. SPLV Вчера, 18:33
    Цитата: looker-on
    ПМ вроде как не оснащен даже щекой для левшей

    Поподробнее бы о щеке у пистолета. Ага. У ПМ. И куда ему приделать планку Пикатинни. А ещё бы и баллистический вычислитель присобачить. А к АК прицел Леопольд. А танку крылья. И чтобы своим ходом доплыл до Америки, 45 узлов под водой. А истребителю брони 200 миллиметров.
    Что за бред?! Каждая вещь должна соответствовать предъявляемым ей требованиям. Может, ещё Дерринджеру приклад посоветуете приладить? Чтобы целиться удобнее было.
    Сказочный фантазёр. Прежде чем писать, надобно подумать.
    SPLV
  8. looker-on Вчера, 18:52
    Цитата: SPLV
    И куда ему приделать планку Пикатинни


    Про планку речь шла в целом про стрелковое оружие России-не перегибайте. Ее потребность и надобность будем обсуждать или решим что это все от лукавого и происки загнивающего запада?
    looker-on
    1. Doliva63 Вчера, 20:11
      Зачем на пистолете эта планка? Он так-то в кобуре пылится, основное оружие - автомат. На 15-25 метров, если прижмёт вдруг, и без планки попадёте.
      Doliva63
    2. SPLV Вчера, 20:28
      То есть щека пистолета Макарова не смущает. Ладно. По сути. Рельс или планка вещь полезная, но нужна не всем и не является панацеей от промахов при стрельбе или плохих стрелков. Охотничьи Вепри и Сайги на рынке присутствуют со штатными планками, следовательно производство возможно и для армейских образцов. Думаю, можно сделать соответствующий вывод, что Министерство Обороны не изъявляло желания о массовых закупках подобного оружия. Или заводы должны произвести комплекты модернизации, доставить в части, смонтировать (что не сложно, но требует неких денег), за свой счёт?
      Надеюсь, разъяснил?
      SPLV
      1. Околоточный Вчера, 23:07
        Неа, таким на пальцах надо показывать, на слониках, на кошечках.
        Околоточный
  9. Волька Вчера, 19:38
    хороший пистолет, но все равно уже вчерашний день
    Волька
    1. НЕКСУС Вчера, 19:44
      Цитата: Волька
      хороший пистолет, но все равно уже вчерашний день

      Вы это Кольту 911 расскажите...
      НЕКСУС
      1. Околоточный Вчера, 23:09
        Кстати, была передача за пистолеты ВМВ. Что интересно ТТ и Р38 вроде как обставили и Кольт, и Наган, и Люгер. По пробиваемости имею в виду.
        Околоточный
      2. Кот_Кузя Сегодня, 03:25
        Кольт 1911 уже устарел для армии. Причины: 1) огромный патрон с низкой пробивной способностью, 2) Как следствие большого калибра, невозможно сделать магазин двухрядным с большей емкостью, емкость 7 патронов это по современным меркам, курам на смех, 3) сложность разборки и сборки для чистки, куча мелких деталей, которые могут потеряться при чистке в полевых условиях, 4) УСМ одинарного действия, 5) излишние вес и габариты.
        Кот_Кузя
        1. DalaiLama Сегодня, 03:29
          пробивная ему ненужна, он в силу своей огромности просто убивает контузией попав в любое место
          DalaiLama
          1. Кот_Кузя Сегодня, 03:32
            А если супостат в бронике? Броник съамортизирует и смягчит удар пули.
            Кот_Кузя
  10. TOPchymBA Вчера, 19:50
    Главное уметь стрелять и чтобы оружие было надёжным. Остальное от лукавого.
    TOPchymBA
  11. Razvedka_Boem Вчера, 19:55
    Машинка норм. Рядовому пехотинцу он ни к чему..
    Для других - применение найдется.
    Razvedka_Boem
  12. karelia-molot Вчера, 22:05
    Не знаю, боюсь показаться недалеким ретроградом, но... Как по мне, так лучше ПМ для регулярной армии пукалку придумать сложно. Поясню позицию.
    Эксплуатационные:
    + Простой и неприхотливый. Чистить можно по мере возможности. Что-то про***терять при чистке - надо умудриться. Кроме шомпола из штатной кабуры)
    + Надёжный - без комментариев
    + Безопасный. Сам ни в кого не стреляет, даже с патроном в стволе и снятым предом - выдавить его случайно самовзводом просто нереально
    + Достаточно компактный и не тяжёлый
    Боевые:
    + Малый БК. 8 патронов в обойме не дают ощущения уверенности в себе ни разу. А стало быть и желания "повоевать с пистолетом в руках" - нету никакого.
    + Трудная перезарядка - см. предыдущий пункт. Но при этом осознание того, что у тебя есть еще 8 патронов, стимулирует тебя найти безопасное место для перезарядки.

    Поясню, почему не минусы, а плюсы. Основные задачи армейского пистолета - дисциплинировать разбушевавшийся безоружный элемент, застрелиться, либо дать бойцу ощущение хоть какой-то вооруженности в случае утраты боеспособности основного оружия. Первые два варианта - без комментариев. В третьем случае если дело дошло до ПРИМЕНЕНИЯ пистолета - то идеальный сценарий - уносить ноги, ибо свой бой ты уже просрал. Макар, в отличие от того же Стечкина, стимулирует на подсознательном уровне не играть в войнушку, а валить подальше. И в этом его неоспоримый плюс. А поражать противника из пистолета в армейских условиях - это вовсе не обязательно...
    karelia-molot
    1. Виктор Wolz Вчера, 23:37
      зря вы так думаете, убивать врага и иметь равные, как минимум, шансы надо на всех дистанциях боя. ПМ можно спокойно переделать под гражданский рынок мягкая пуля патрон 9х17, удобная дефемовская рукоятка и хорошая пукалка. Убьет только если в глаз, или рот засунуть. Я думаю может стоит присмотреться к новому калибру 5,7 и пистолету FN? Говорят что 4 ур.защиты бронежилета пробивает с 20 метров. Если Глок сделает пистолет под 5.7 то это будет революция.
      Виктор Wolz
      1. Кот_Кузя Сегодня, 03:31
        Цитата: Виктор Wolz
        ПМ можно спокойно переделать под гражданский рынок мягкая пуля патрон 9х17, удобная дефемовская рукоятка и хорошая пукалка. Убьет только если в глаз, или рот засунуть.

        Очередной диванный стратег? Даже из травмата энергией 91 Дж и резиновой пулей можно убить при попадании в голову с расстояния менее 3 м. В США в качестве оружия самообороны популярностью пользуются револьверы калибром .22LR, а американцы знают толк в оружии. Сравнивать по мощности патроны 9*18 и патрон мелкашки просто смешно.
        Кот_Кузя
  13. shura7782 Вчера, 22:19
    Был бы выбор модели пистолета в частях, вот там и прошло настоящее голосование, какой пистолет лучше. Лично моё мнение, тот который в руке хорошо сидит и всё. В авиации эта штука очень редкого использования. Я бы вообще дамский пистолет выбрал, потому, что он в суточном наряде кабуру на ремне не оттягивает. smile
    А если серьёзно, то мне попался ТТ в афгане и был приятно удивлён. Стечкин был у наших пилотов. Эта бандура имела только один существенный плюс - это большее количество патронов в магазине и то для стрельбы из состояния покоя. Только один пилот был доволен. Потому, что у него кулаки были с пивную кружку и сам здоровенный. Настоящему спецу, всё равно из чего стрелять и так попадёт. А мы не спецы, стреляли очень редко, долго целясь и на прямых ногах. laughing
    shura7782
  14. Шевер Вчера, 23:13
    Какой смысл спорить какой пистолет лучше no
    Шевер
  15. Маз Вчера, 23:35
    Цитата: kebeskin
    Хорошая компания умеет делать годные пистолеты

    Пусть на морозе постреляют пару тройку магазинов в Новосибирске например, в академе на стрельбище, сейчас как раз не жарко в "щ"
    Маз
    1. Locos Сегодня, 00:42
      Glock 20 использует Гренландский патруль "Сириус". Как вы думаете, в Гренландии есть морозы))). Полиция Аляски тоже использует Глоки. Там наверное тоже морозов нет)))
      Locos
  16. den3080 Сегодня, 01:09
    «G19X был разработан для военных и представляет собой практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов
    — рассказал Джош Дорси, вице-президент компании Glock.»
    И за пивком сбегает?
    den3080
  17. Northern warrior Сегодня, 03:41
    Пистолет нужен только бойцам спецназа как оружие последнего шанса и гражданским лицам для самозащиты. 99% пистолетов бесполезны против противника в броне, т.к. попасть в голову и конечности гораздо сложнее, чем в тушку. Армии нужно компактное оружие, способное обеспечить высокую плотность огня. Лучший вариант в этом случае - компактный ПП (до 2 кг со снаряженным магазином) под мощный малокалиберный патрон.


    Это оружие, конечно же, не заменит автомат, но на дистанции до 100 м мало чем ему уступит.
    Northern warrior
Картина дня