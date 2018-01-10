Компания Glock представила новую модель пистолета

G19X был разработан для военных и представляет собой практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов

Австрийская компания Glock анонсировала выход новой модели оружия. Как сообщает портал armyrecognition.com, на выставке Shot Show 2018, которая пройдёт в конце января в Лас-Вегасе, будет представлен новый пистолет под названием Glock 19X.— рассказал Джош Дорси, вице-президент компании Glock.Glock 19X разрабатывался для американской армии в качестве замены пистолета Beretta M9 в рамках тендера XM17 Modular Handgun System, однако проиграл «состязание» пистолету SIG Sauer P320 и теперь будет доступен на гражданском рынке.Модель представляет собой «гибрид» пистолетов G19 и G17 пятого поколения. G19X имеет полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19. В компании Glock указывают, что G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец. В остальном на гражданский рынок поступит тот же пистолет, что предлагался американской армии.Стоимость и сроки начала продаж Glock 19X будут объявлены на официальной презентации, которая состоится на Shot Show 2018. На сегодняшний день известно, что пистолет будет продаваться в калибре 9×19 мм в цвете «Койот» в комплектации с тремя магазинами — одним 17-зарядным и двумя увеличенной ёмкости (17+2), передает "Warspot"