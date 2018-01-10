04:55 11 января

«Викинг-М»: что изменилось в новой версии?

Российский оружейный концерн "Калашников" представил модернизированный вариант пистолета MP-446 "Викинг" (коммерческая модель пистолета Ярыгина "Грач"). Благодаря новой балансировке, "Викинг-М" существенно быстрее возвращается на прицельную линию.

Изменения коснулись многих элементов пистолета. Улучшилась эргономика рукояти, а на рамке под стволом появилась планка Пикатинни. Это дало возможность устанавливать на пистолет прицельные приспособления. Магазин стал однорядным, что делает процесс заряжания удобнее. При этом, сохранилась возможность использования двухрядных магазинов от предыдущей версии "Викинга".

Ствол пистолета стал длиннее, отчего точность и кучность стрельбы возросли. Основные части "Викинга-М" были усилены, что увеличило их ресурс до 50 тысяч выстрелов.




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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Вчера, 18:06
    А по мне лучше бы доработали Бердыш(ОЦ-27)...мне он больше по душе.Да и конструктор то на минутку,сам Стечкин.
    НЕКСУС
    1. Артек Вчера, 18:25
      блин ,когда уже пистолет определят для ВС Росссии? Лет через десять? недолго ждать.
      Артек
    2. лысова Сегодня, 01:02
      Приветствую. У ОЦ -27 ствол должен быть чуть длиннее, чем у "Викинг-М" - в характеристики сейчас не охота лесть. Стечкин, вообще тем и отличался от последних , отечественных моделей, за то машина зверь.
      лысова
  2. василий50 Вчера, 18:31
    Лучше чем ГШ-18 я в руках не держал. ГШ в руке лежит даже лучше чем *парабеллум*.
    Вот только всё это великолепие нам недоступно. Качественный и количественный скачок преступности девяностых был далеко не случаен. Авторитетов и их покровителей тщательно готовили и вооружали. Сегодня наши депутаты и правительство продолжают оберегать и бандитов и идущих им на смену бандитствующих малолеток. Даже субкультуру для них придумали и продолжают развивать, нежно и трепетно.
    Это гражданам оружие недоступно, у уголовников оно есть, причём любое, хоть отечественное, хоть импортное.
    А нам, гражданам, даже дубиной запрещено защищаться.
    василий50
  3. Captain Nemo Вчера, 19:14
    на рамке под стволом появилась планка Пикатинни. Это дало возможность устанавливать на пистолет прицельные приспособления.
    чо? ЛЦУ? Или фонарь? Не... коллиматор, наверное.... Что за.... Редакторы, вы хоть иногда руки прикладывайте
    Однорядный магазин лучше двухрядного? Чем? Меньше вес? А количество патронов тоже самое осталось, наверное? Не верю! (с)
    Captain Nemo
    1. svd-73 Вчера, 20:41
      Однорядный магазин лучше двухрядного?
      В статье ошибка.Не однорядный магазин,а однорядный выход патронов.А вот лучше это или хуже тут вопрос.
      svd-73
  4. Противный Вчера, 20:41
    У нас один достойный пистолет- АПС. А устаревший ПМ ещё 100 лет на вооружении будет стоять. Просто бесит замена магазина, малая емкость... Пистолет Ярыгина- откровенное ....о.
    Противный
  5. алекс-сп Сегодня, 04:36
    Появился... Разработали... Треп...Когда будет конкретное "одобрен пользователями в армии и начал массово поступать в войска"
    алекс-сп
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