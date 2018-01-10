«Викинг-М»: что изменилось в новой версии?

Российский оружейный концерн "Калашников" представил модернизированный вариант пистолета MP-446 "Викинг" (коммерческая модель пистолета Ярыгина "Грач"). Благодаря новой балансировке, "Викинг-М" существенно быстрее возвращается на прицельную линию.



Изменения коснулись многих элементов пистолета. Улучшилась эргономика рукояти, а на рамке под стволом появилась планка Пикатинни. Это дало возможность устанавливать на пистолет прицельные приспособления. Магазин стал однорядным, что делает процесс заряжания удобнее. При этом, сохранилась возможность использования двухрядных магазинов от предыдущей версии "Викинга".



Ствол пистолета стал длиннее, отчего точность и кучность стрельбы возросли. Основные части "Викинга-М" были усилены, что увеличило их ресурс до 50 тысяч выстрелов.











