17:13 11 января
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«Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»

«Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»Атаковавшие базы в Тартусе и Хмеймиме беспилотники были кустарными поделками боевиков без применения западных технологий, уверяют в Пентагоне. Правдоподобна ли такая версия о происхождении беспилотной авиации у группировки «Ахрар аш-Шам» и насколько эффективна антидронная защита на российских базах в Сирии?

Сорванная российскими военными атака беспилотников на базу Хмеймим с большой долей вероятности была организована боевиками из группировки «Ахрар аш-Шам», базирующейся в основном в провинции Идлиб. Группировка запрещена в России, по оценке экспертов, пользуется поддержкой из Кувейта, Катара и опосредованно из Турции. О причастности «Ахрар аш-Шам» к неудачному налету во вторник сообщили источники издания «Коммерсант».

База ВКС Хмеймим, напомним, на прошлой неделе подверглась минометному обстрелу. Как отметили эксперты газеты ВЗГЛЯД, эта атака боевиков с земли выявила пробелы во «втором кольце» обороны нашей базы.


Неудача нового нападения с воздуха была обеспечена благодаря работе зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С». По сведениям Минобороны, «Панцири» сбили 7 из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю – российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы.

Боевые дроны из набора «умелые ручки»?

«Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS», – констатируется в сообщении Минобороны России.

В том же сообщении подчеркивалось: «Инженерные решения, использованные террористами... могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах».

Название «одной из стран» указано не было, но на заявление Минобороны сразу отреагировали в военном ведомстве США. «Экстремисты из ИГ* и других группировок используют беспилотники, доступные в открытой коммерческой продаже», – заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. «Эти системы широко доступны, их легко контролировать. Они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы», ­– подчеркнул он.

О том, что использование джихадистами боевых дронов не означает получение ими технологий от западных стран, газете ВЗГЛЯД говорил военный эксперт Антон Лавров. «Компоненты могут быть получены из развитых стран, но купить и собрать беспилотник сейчас не представляет сложности никому, – подчеркнул собеседник. – Сейчас широко доступны на коммерческой основе наборы, как китайского, так и американского производства, для сборки собственных беспилотных летательных аппаратов». Необязательно закупать БПЛА в сборе, достаточно купить компоненты на eBay или на китайском AliExpress, полагает Лавров.

«На основе таких наборов кто угодно может сделать такой беспилотник, пользуясь спутниковым управлением и другими системами контроля. Доступно очень продвинутое оборудование, в том числе даже для БПЛА с дальностью действия несколько десятков километров», – отметил собеседник.

Главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также полагает – комплекты для сборки такого рода аппаратов можно без проблем купить в любой точке мира:

«Заказываете через интернет, доставят, привезут».

«У тех БПЛА, что пытались атаковать наши базы, есть узнаваемые детали, – отметил Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Это касается авиамодельного двигателя, например, самого планера, хвостового оперения, крыльев, сервоприводов – «все это коммерческие изделия, которые в составе так называемых китов (от английского kit – комплект, набор ­­– прим. ВЗГЛЯД) можно без проблем купить, а на дому собрать», – подчеркнул эксперт.

Возможность управления беспилотниками по GPS и дальность действия «никак не связаны с высокими технологиями», уверен Мураховский: «GPS у нас где угодно используется... Что мешает поставить GPS на беспилотник? Абсолютно ничего».

Для большой дальности действия необходимо больше топлива. Обычно на точке старта заводятся координаты GPS объекта, а дальше он летит «на автомате, не надо им управлять», отметил собеседник. Если же управлять, просто покупается более мощный авиамодельный передатчик, который работает на дистанции в несколько километров. Его мощность, согласно законодательству, ограничена в пределах 1 ватта. Но если поставить 10-киловаттный усилитель, он будет работать на любой дальности прямой видимости. А если поднять антенну на высоту 100 метров, он будет и на дистанции в 200 км работать, рассказал эксперт.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов придерживается иного мнения. «Безусловно, есть множество беспилотников, которые продаются в любом магазине», – отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Однако, как отметило Минобороны, те БПЛА, которые пытались атаковать наши базы, могут управляться по GPS, и кроме того, у них большая дальность действия – в районе 50–100 км. «Такой в магазине не купишь», – подчеркнул эксперт. Чтобы на этой дистанции контролировать БПЛА, должна быть соответствующая аппаратура, добавил он.

Сложная, но доступная цель для «Панциря»

Вне зависимости от источника происхождения беспилотных технологий боевиков использование дронов против российских военных объектов потерпело фиаско. «Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря», но все-таки довольно маленькая», – подчеркивает военный эксперт Андрей Фролов.

Комплексы «Панцирь» уже продемонстрировали свои возможности, это не первый случай, когда они сбивают различные объекты: беспилотники и ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО), отметил Мураховский.

Да, есть трудности с системой разведки. Такие объекты, как БПЛА, в основном не металлические, там пластик, пенопласт. Их очень трудно обнаружить радиолокационными станциями любых систем ПВО. Остается надежда на оптико-электронные средства, пояснил эксперт. Такие на «Панцире» есть, благодаря чему «Панцири» могут работать по таким целям, как БПЛА. «Но у них работа будет в основном пушечная, потому что тепловое излучение с таких объектов тоже небольшое», – заметил собеседник.

Однако у нас есть разработки: «С боевыми частями ракет, которые генерируют мощный электромагнитный импульс, можно работать по ним достаточно эффективно», – резюмировал эксперт.

Где посадки?

«Но основную работу сделали системы радиоэлектронной борьбы, которые подавили каналы связи этого беспилотника», – подчеркнул Андрей Фролов.

Случаи такой «мягкой посадки» вражеских дронов нередки и периодически получают широкую огласку. Особенно когда речь идет о перехвате БПЛА, изготовленных явно не кустарным образом. Так, например, в октябре 2016 года иранские военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) опубликовали фотографию трофейного американского беспилотника MQ-1C.

Тогда же иранцы продемонстрировали новую модель собственного БПЛА под названием «Саегэ». Аппарат оказался «подозрительно похож» на американский дрон RQ-170 Sentinel (захваченный иранскими военными в 2011 году).

Опытом перехвата и посадки беспилотников противника обладают, например, и ополченцы республик Донбасса. Так, в сентябре прошлого года представители Народной милиции ЛНР сообщили о добытом «в полностью рабочем состоянии» украинском дроне-разведчике (киевской сборки из китайских комплектующих). Хотя, как отметил в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский, такое «случается редко – на БПЛА, используемых вооруженными силами Украины, стоит хорошая система защиты; «приземлить» их не так-то просто». Чаще украинские беспилотники просто сбивают – о чем в октябре и ноябре сообщали в военном руководстве ДНР и ЛНР.
Автор: Марина Балтачева, Никита Коваленко, Михаил Мошкин
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2018/1/9/902678.html


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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:30
    Панцирем мини дроны сбивать-это все равно что С-400 будет сбивать гусей. Панцирь способен перехватывать малоразмерные цели,но он затачивался совсем под другие задачи.
    С мини дронами должны бороться комплексы РЭБ,а не ракетные комплексы,у которых одна ракета дороже,чем весь магазин ,в котором эти мини дроны купили.
    НЕКСУС
    1. Dr_Engie Сегодня, 15:46
      Так у панциря же и пушки есть.
      Dr_Engie
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:47
        Цитата: Dr_Engie
        Так у панциря же и пушки есть.

        И что? Залп из пушек Панциря думаете будет дешевле мини дрона?На минутку там темп стрельбы под ,если не изменяет склероз,3 тысячи выстрелов в минуту каждой пушки...
        НЕКСУС
    2. twviewer Сегодня, 15:56
      Военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов придерживается иного мнения.

      эксперты по вооружениям без тех образования и опыта использования красотища,
      Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря», но все-таки довольно маленькая

      минус семь самолетов как итог несложности?! хотя еще пару лет назад на звезде! ролики выкладывали где панцирь БПЛА радаром не видел и попасть из пушек не мог
      ракетой дешевле конечно, чем самолет потом починить, но когда дронов десятки уже не намного
      twviewer
  2. Монархист Сегодня, 15:45
    Ещё каких-то лет 18 назад эти БПЛА были за диковинку и стран которые этим "промышляют" можно посчитать по пальцам одной руки, а теперь. Я не очень удивлюсь если такая бяка залитит в мое окно,а какая начинка у него?
    Хотите хохму, в Берлинском зоопарке обезьяна сбила беспилотные. Журналисты пустили такой аппарат,чтоб с высоты птичьего полета наблюдать за приматами, а какой-то обезьяне этот "подгляда" надоел и она с хорошей палкой влезла на дерево и шандарахнула по аппарату.
    Монархист
  3. михаил3 Сегодня, 16:02
    То есть ни какого устройства, минимально соответствующего задаче защиты наших обьектов от дронов у нас нет. "Панцирь" - это смешно.Еще давайте попробуем атомные заряды, ЭМИ собьет дрон непременно. Печальная ситуация, дроны летают уже лет 20, а воз еще даже не начали собирать, не то что на нем ехать.
    Должна быть система, работающая на основе многофакторного анализа видео и аудиоканалов. А главное - обладающая мощным и одновременно дешевым эффектором, например выстреливающим на предварительно настроенное расстояние облако шрапнели. Одна так сказать обойма к такому устройство должна содержать не менее сотни выстрелов.
    Как мы видим - можно создать целые облака заряженных дронов. И что, садить по ним дорогущими ракетами? Сколько может выстрелить "Панцирь", прежде чем его боеукладка опустеет? Явно меньше, чем способны запустить не слишком и щедро финансируемые бармалеи...
    михаил3
  4. ont65 Сегодня, 16:18
    Вряд-ли атака дронами ли, ракетами ли базы стала такой уж неожиданностью для подразделений охраны. Свою задачу они выполнили и технические средства себя оправдали. Это радует. Хорошо бы еще по факту атаки чтобы последовал ответный удар, но это, очевидно, задачи на будущее.
    ont65
  5. АлеБорС Сегодня, 16:55
    Надо дробью сбивать такие поделки. Дёшево и сердито. winked
    АлеБорС
  6. Nikolaevich I Сегодня, 17:05
    Ох уж эти "легенды" о "Панцире" ! "Копеечный" беспилотник-самоделку сбивать сим агрегатом ? Ну-ну ...! Почему-то все забыли "Тунгуску" ? Агрегаты уже произведены,боеприпасы тоже ,денежки из бюджета давно "уплочены"..Так чё ...дожидаться когда боезапас на склады сдадут ? Может лучше...пусть "утилизируются" около Хмеймим? Может и не надо сами "Тунгуски" в Сирию гнать,а "адаптировать" ,,Панцирь,, под 9М311,9М311М ? Ведь разработаны сейчас разные модификации "Панциря": и без пушек,и с упрощенным радиолокационным оборудованием,и .....т.е. по-дешевле ! Кстати ,и такое "мнение" встречалось,что 9М337(Сосна-Р) первоначально разрабатывалась для модифицированной "Тунгуски".Почему бы не испытать в Сирии и "Сосну" для ПВО авиабазы ?Как-то,недавно предлагал для антидроновой ПВО модернизированные "Шилки" с оснащением оных 23-мм осколочно-пучковыми(шрапнельными) снарядами с программируемым подрывом и модернизированными зурами 9М32,9М36,9М313 (с заменой ИК-ГСН на ПЛ-ГСН по "примеру" китайского QW-3)....всё равно эти зуры "на складах валяются",а для борьбы с БПЛА (модернизированные(!)-пригодятся.
    Nikolaevich I
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