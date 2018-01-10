Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы

В нашей подкомиссии работает международный эксперт Фрэнк Тейлор. Он подтверждает, что крыло президентского авиалайнера, разбившегося в Смоленске, было разрушено в результате внутреннего взрыва. Фрэнк Тейлор отмечает, что всего на борту было не менее трёх источников взрыва: в крыле Ту-154, в слоте и в центральной части фюзеляжа. Это подтвердил анализ падения самолёта, и если говорить точнее – вариант удара двери о землю. Берёза не имела первичного влияния на самолёт.

Пресс-секретарь очередной польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском Марта Паленек представила новую порцию заявлений о результатах расследования. Как ранее анонсировал министр обороны Польши (теперь уже бывший) Антони Мацеревич, подкомиссия сообщит о «взрыве на борту». И Паленек сделала именно такое заявление.Заявление приводит служба информации RMF 24:То есть эксперт пришёл к своему выводу по динамике удара двери?Сайт польского министерства обороны объявляет, что члены подкомиссии представили ключевые заключения технического рапорта.Если допустить, что выводы подкомиссии при участии человека с далеко не польской фамилией имеют хоть какой-то процент правды, то возникают вопросы о том, что могло взорваться в крыле самолёта? И даже если допустить, что взрывы были (и пусть не только в крыле Ту-154), тогда возникает ещё больше вопросов к тем, кто готовил перелёт из Польши в Смоленск. Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.