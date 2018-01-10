04:59 11 января

Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы

Пресс-секретарь очередной польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском Марта Паленек представила новую порцию заявлений о результатах расследования. Как ранее анонсировал министр обороны Польши (теперь уже бывший) Антони Мацеревич, подкомиссия сообщит о «взрыве на борту». И Паленек сделала именно такое заявление.

Заявление приводит служба информации RMF 24:
В нашей подкомиссии работает международный эксперт Фрэнк Тейлор. Он подтверждает, что крыло президентского авиалайнера, разбившегося в Смоленске, было разрушено в результате внутреннего взрыва. Фрэнк Тейлор отмечает, что всего на борту было не менее трёх источников взрыва: в крыле Ту-154, в слоте и в центральной части фюзеляжа. Это подтвердил анализ падения самолёта, и если говорить точнее – вариант удара двери о землю. Берёза не имела первичного влияния на самолёт.


Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы



То есть эксперт пришёл к своему выводу по динамике удара двери?

Сайт польского министерства обороны объявляет, что члены подкомиссии представили ключевые заключения технического рапорта.

Если допустить, что выводы подкомиссии при участии человека с далеко не польской фамилией имеют хоть какой-то процент правды, то возникают вопросы о том, что могло взорваться в крыле самолёта? И даже если допустить, что взрывы были (и пусть не только в крыле Ту-154), тогда возникает ещё больше вопросов к тем, кто готовил перелёт из Польши в Смоленск. Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 160

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  1. Кент0001 Вчера, 19:55
    Да плевать, что там у них внутри взорвалось, потому, что это у них взорвалось. Нас рать.
    Кент0001
    1. Шура пермский Вчера, 20:01
      Всё успокоиться не могут,всё танцы на костях устраивают…
      Шура пермский
      1. VANIN Вчера, 20:15
        Цитата: Шура пермский
        Всё успокоиться не могут,всё танцы на костях устраивают…

        Мацаревича вроде сняли, а подчиненные остались..? Или новый виток падучей истерии ...
        Россия молчит и правильно делает, это диагноз..
        На Смоленске многие недруги России спотыкались! Так что пусть воют..
        VANIN
        1. Идущий Вчера, 20:19
          Во их всех колбасит не по детски , скоро весь мир будет смеяться.
          Идущий
          1. Монос Вчера, 20:40
            Виктор, привет! hi
            Похоже, скоро опять Лёху будут эксгумировать.
            Монос
            1. Идущий Вчера, 20:45
              Приветствую теска! hi мне их жалко по человечески и мне понравился вопрос , а почему брат Кочинского не полетел , хотя в списках он был ?
              Идущий
              1. Татьяна Вчера, 21:00
                Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.
                stop А из этого вопроса в качестве ответа возникает просто ещё одна - шикарно-шокирующая - версия!
                А именно, что живой брат Качинского "убил" - "ликвидировал" - своего погибшего под Смоленском родного брата со всей его Ко в подстроенной авиакатастрофе! А зачем? Ну, наверное, для того чтобы самому захватить власть в Польше?!
                Вот эту версию уж точно нужно было бы проверить!!! yes
                Татьяна
                1. пролетарий Сегодня, 00:07
                  Теперь польскому следствию придется разбираться,кого и как нанимал Ярослав Качиньски,для убийства собственного брата и уничтожения руководства Польши?
                  Я так полагаю,что при адекватном расследовании "Ярика" ожидает электрический стул,который специально для его привезут из США.
                  пролетарий
                  1. DalaiLama Сегодня, 04:19
                    Эти звуки давно декодировали, шампанское там открывали и потом главный как обычно вперся в кабину пилотов с бокалом, требовать посадки.
                    DalaiLama
              2. фигвам Вчера, 23:41
                Идущий

                Потому что брат хотел взять власть и он сделал это.
                фигвам
            2. bouncyhunter Вчера, 20:48
              Витя , категорически приветствую ! hi drinks
              Цитата: Монос
              Похоже, скоро опять Лёху будут эксгумировать.

              Им бы мозг собственный не мешало эксгумировать , да вот беда - теперь не помнят где зарыли и был ли он вообще . crying
              bouncyhunter
              1. Идущий Вчера, 21:39
                Паша , не поможет , там только полная ампутация головы.
                Идущий
                1. bouncyhunter Вчера, 21:45
                  Да я уже не знаю даже что им поможет , Витя . Глотнуть напильник и запить его йадом я поленьям даже предлагать не буду - не поможет стопудово . lol
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 21:52
                    Лучше скиу в прямую кишку и чопиком прикрыть , пусть помечутся.
                    Идущий
                  2. Николай Грек Вчера, 22:20
                    Цитата: bouncyhunter
                    Да я уже не знаю даже что им поможет , Витя . Глотнуть напильник и запить его йадом я поленьям даже предлагать не буду - не поможет стопудово . lol

                    очередной и окончательный раздел пшекии им поможет!!! wassat wink yes yes laughing laughing laughing
                    Николай Грек
            3. 210окв Вчера, 20:48
              Может его и не стоило и хоронить..Открыть "мавзолей ых поленьев" и регулярно копаться в трупах...
              Цитата: Монос
              Виктор, привет! hi
              Похоже, скоро опять Лёху будут эксгумировать.
              210окв
              1. LSA57 Вчера, 21:10
                Цитата: 210окв
                Может его и не стоило и хоронить..Открыть "мавзолей ых поленьев" и регулярно копаться в трупах...

                и студентам медикам практика lol
                LSA57
                1. Идущий Вчера, 22:03
                  Больше политикам наука и назидание , что ждет их тела в будущем. lol
                  Идущий
                2. Cetron Сегодня, 01:02
                  Он и не зарыт! В Кракове в замке устроен мавзолей. Мраморный гроб на постаменте. Был там, видел.
                  Cetron
            4. БАРХАН Вчера, 21:21
              Цитата: Монос
              Виктор, привет!
              Похоже, скоро опять Лёху будут эксгумировать.

              Да нет ...говорят в склепе лежит...удобней ведь...Крышку открыл и...Здравствуй,Лех..
              БАРХАН
            5. Zoldat_A Вчера, 22:36
              Виктор, hi ! Со всеми прошедшими и наступающими!
              Цитата: Монос
              Похоже, скоро опять Лёху будут эксгумировать.
              Задолбали уже те пшеки своими комиссиями и подкомиссиями комиссий.... Сразу чётко и ясно сказали бы - ЛИЧНО Владимир Владимирыч прополз по-пластунски и заложил трёхсоткилограммовую бомбу в самолёт президента Польши с одной-единственной целью - объявить Польше войну, завоевать свободолюбивых и незалежных пшеков и восстановить памятник Рокосовскому.....
              Мне после такого словесного поноса какой-нибудь польский орден положен? Где спросить - в польском посольстве?
              Zoldat_A
              1. LSA57 Вчера, 22:39
                Цитата: Zoldat_A
                Где спросить - в польском посольстве?

                в украинском. они сейчас "дружат" laughing
                LSA57
          2. 210окв Вчера, 20:46
            Это мы смеемся над ними.А "весь мир"благодаря пропаганде этому бреду верит.
            Цитата: Идущий
            Во их всех колбасит не по детски , скоро весь мир будет смеяться.
            210окв
            1. Идущий Вчера, 20:48
              А "весь мир"благодаря пропаганде этому бреду верит.


              Сомневаюсь , даже обыватель не поверит.
              Идущий
            2. Zoldat_A Вчера, 22:50
              Цитата: 210окв
              А "весь мир"благодаря пропаганде этому бреду верит.

              Вы, Дмитрий, даже не представляете НАСКОЛЬКО "весь мир" этому бреду верит.....
              На днях случайно набрёл на англоязычный "историко-политический" сайт. Почитал... Не поверите, Дмитрий - 15 минут читал, потом 45 минут смеялся. Фотографии (!!!!!) солдат Советской Армии, штурмующих Берлин с АК-47 в руках (!!!!!!!!!) Будапешт-56 и в руках советского танкиста (уже ха-ха разбирает от голливудской костюмерной) РПГ-7 (!!!!!)
              Если отыщу ссылку - сброшу обязательно. Ржать как кони будем всем топваром.....
              Zoldat_A
          3. Лопатов Вчера, 21:01
            Цитата: Идущий
            скоро весь мир будет смеяться.

            Там ничего смешного.

            Я вообще не понимаю, зачем в России на это шоу внимание обращают. Это- один из элементов жесточайшей борьбы между евроскептиками-консерваторами и европрогрессистами. Большой борьбы, с участием кучи международных игроков и не меньшей кучи финансистов.

            Россию и Путина поляки обвиняют (привычка- вторая натура), но только в качестве некого сообщника, прикрывшего "преступление Туска"
            Лопатов
            1. Идущий Вчера, 22:05
              Там ничего смешного.


              Согласен , это выглядит очень грустно и удручающе , но мы имеем то что имеем...
              Идущий
        2. LSA57 Вчера, 20:53
          Цитата: VANIN
          Мацаревича вроде сняли, а подчиненные остались..? Или новый виток падучей истерии ...

          да просто мацаревич колесо запустил, вот оно и крутилось. докрутилось, и остановилось. бюрократия, она и в африке бюрократия lol
          LSA57
          1. Идущий Вчера, 22:06
            Это колесо их всех подомнет.
            Идущий
            1. Zoldat_A Вчера, 23:07
              Цитата: Идущий
              мацаревич колесо запустил, вот оно и крутилось. докрутилось, и остановилось.

              Цитата: Идущий
              Это колесо их всех подомнет.

              Забыли (сказал бы кто, но модераторов боюсь lol - опять забанят ) как это колесо до Берлина докатилось. Мой дед и мой отец его туда докатили.Сам 20 с лишним календарей отдал этому колесу. И помню, что во времена Варшавского Договора и Гансы, и Янеки сидели молча и держали свои поганые языки в (опять боюсь модераторов).
              Одену парадку со всеми орденами-медалями и внука за руку отведу в Рязань, чтобы он то КОЛЕСО не уронил... Уверен во внуке - не опозорит деда, прадеда и прапрадеда....
              Zoldat_A
      2. влад66 Вчера, 20:23
        Цитата: Шура пермский
        Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.

        Потому что он братца и прищучил fellow
        влад66
        1. Идущий Вчера, 20:41
          Это они так рабочие места создают. belay lol
          Идущий
      3. НЕКСУС Вчера, 21:44
        Цитата: Шура пермский
        Всё успокоиться не могут,всё танцы на костях устраивают…

        Я вот так отвечу...
        НЕКСУС
    2. Тралл Вчера, 20:02
      На борту подавали фляки и гороховый суп smile
      Тралл
      1. iliitchitch Вчера, 20:48
        Цитата: Тралл
        На борту подавали фляки и гороховый суп

        А запивали с горлА . Потом аварийный люк вышибли , гранату на крыло , берёза навстречу , и русские виноваты . Последнее - самое креативное , мейнстрим просто . Берёза-то русская . Логично .
        iliitchitch
    3. сибиралт Вчера, 20:29
      Выходит, что поляки, по пьяни, закидали друг друга гранатами на борту самолета? belay
      сибиралт
      1. Быков. Вчера, 20:37
        Цитата: сибиралт
        Выходит, что поляки, по пьяни, закидали друг друга гранатами на борту самолета? belay

        Качинский шахид-террорист, не дотерпел и взорвался раньше времени.
        Быков.
        1. Vlad.by Вчера, 22:06
          Это они в Россию с интервенцией летели!!!
          Но, что то пошло не так, впрочем, как это обычно бывает с интервенциями в России.
          Vlad.by
    4. zhekazs Вчера, 20:43
      Цитата: Кент0001
      Да плевать, что там у них внутри взорвалось

      Всё правильно, плевать. Дело сделано, Качиньского грохнули. А кто - березы помешали или братец его постарался тротил ему в самолет подсунул - нам не важно. Остается пожелать почаще таким неадекватам грохаться. Мир чище будет.
      zhekazs
      1. alexmach Вчера, 21:46
        Ну как бы, один грохнулся - а второй русофоб на этой волне выборы выиграл...
        alexmach
    5. demo Вчера, 20:48
      У поляков рвало мозг.
      Вот и разнесло весь самолет.
      А у каждого поляка мозг рвет на части, когда он или говорит о России, или ступает на ее землю.
      Вот такое неоднозначное заключение. А то МАК мается.
      demo
    6. maiman61 Вчера, 20:54
      Русофобские пуканы взорвались!
      maiman61
    7. alexmach Вчера, 21:35
      Ну.. следующей версией в этом ключе будет попадание в него зенитной ракеты вызвавшей эти взрывы.
      alexmach
      1. Николай Грек Вчера, 22:23
        Цитата: alexmach
        Ну.. следующей версией в этом ключе будет попадание в него зенитной ракеты вызвавшей эти взрывы.

        what what what кто им ракету-то на борт занес??? recourse recourse recourse причем, несколько...куда ж в аэропорту при вылете смотрели???!!! wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
    8. Alex20042004 Вчера, 21:58
      Их самолёт вылетел с Польши в российский Смоленск. Поляки пока летели до Смоленска изготавливали взрывчатку, наверное, чтобы сильно "бахнуть". Вот и "бахнули". Не они ?!
      Alex20042004
    9. alex86 Вчера, 22:15
      http://plf101.livejournal.com/ - если кого то вдруг интересует отчет, в котором, судя по всему, указаны обоснования выводов о взрыве (и не только). Правда, подозреваю, что здесь никого не интересует ничего, кроме как поляков обгадить.
      А к вопросу, кому это выгодно: премьером тогда был Туск, который к этому времени, насколько помню, уже прилетел. И наши вполне могли (при содействии с польской стороны) попытаться сделать ему такой подарок в надежде, что он станет президентом - мозгов то у наших нет - а он и не стал. В этом отчете, кстати (поскольку читать то никто не будет) есть интересные мысли, что посадочные огни переставили, что бы вывести самолет не на полосу, в на лес. Ну и ещё некоторые интересные вещи...
      alex86
      1. Голован Джек Вчера, 22:35
        Цитата: alex86
        Ну и ещё некоторые интересные вещи...

        Если честно, в отчете полно "интересных вещей".
        Пример:
        Приведенные примеры показывают, что принимающая сторона располагала технологией, техническими средствами и опытом практического применения аэрозольных завес на больших площадях. Данный факт лишает смысла выяснение причины возникновения тумана на аэродроме «Северный» 10 апреля 2010 года перед прилетом президентского самолета Республики Польша, так как при наличии злого умысла принимающая сторона имела возможность и могла произвести постановку завесы искусственного тумана в случае отсутствия естественных причин для его возникновения

        Белочка: Я пришла (с)
        Вам не кажется, что приведенный "вывод" заведомо предполагает "наличие у принимающей стороны злого умысла"?
        Мне вот очень даже кажется.
        А с таким подходом "обосновать" можно все, что угодно. Бумага, как мы знаем, все терпит.
        Голован Джек
      2. shura7782 Вчера, 22:53
        есть интересные мысли, что посадочные огни переставили, что бы вывести самолет не на полосу, в на лес
        Круто! А это ваши мысли? Ещё не не вышли на посадочный курс и гиссаду. Дымовыми шашками сделали минимум погоды. Всё это ерунда. Просто им не повезло. Так бывает. Если такая судьба предначертана, то лучше бы им не у нас.
        shura7782
        1. Голован Джек Вчера, 23:43
          Цитата: shura7782
          А это ваши мысли?

          Нет, это мысли из отчета. Ссылка там есть.
          Заходите по ссылке, качаете PDF (8.3 мега, 100+ страниц), читаете...
          Потом можно попытаться что-то писать wink
          Голован Джек
          1. shura7782 Вчера, 23:50
            Спасибо Голован Джек. Ознакомлюсь. Писать уж нечего. Просто словей не хватает.
            shura7782
      3. мерцание Сегодня, 00:14
        Ну вообще то им предлогали запасной аэропорт, они могли развернутся и история имела бы другое продолжение ...
        так что поляки просто тень наводят на плетень
        мерцание
      4. LSA57 Сегодня, 01:26
        Цитата: alex86
        что посадочные огни переставили, что бы вывести самолет не на полосу, в на лес.

        какие огни??? ему вообще запрещали посадку!!!!! и экипаж не собирался садиться!!! его заставил идти на посадку посторонний зашедший в кабину!!!!! всё это доказано. а в том отчёте всё на домыслах!!! не одного факта!!! кстати, перед ними ЯК-40 сел. огни успели передвинуть???
        LSA57
    10. tomket Сегодня, 00:44
      Цитата: Кент0001
      Да плевать, что там у них внутри взорвалось, потому, что это у них взорвалось. Нас рать.

      Взрывались польские пуканы...
      tomket
  2. sabakina Вчера, 19:58
    То есть эксперт пришёл к своему выводу по динамике удара двери?

    Ну, очевидно да. Если бы она ударилась плашмя, то это одно, а если торцом, то это другое.
    sabakina
    1. assa67 Вчера, 20:05
      Вячеслав,приветствую hi ....ни как не угомонятся посполиты..."береза не имела первичного влияния на самолет" belay ..уже березу допросили...даже не комиссия,а подкомиссия....а что придумает под-под-подкомиссия?? laughing
      assa67
      1. bouncyhunter Вчера, 20:50
        Андрей , привет ! hi
        Цитата: assa67
        а что придумает под-под-подкомиссия??

        Ты подожди - эти свежеотмороженные ещё не один номер на бис отмочат ! wassat
        bouncyhunter
        1. assa67 Вчера, 20:56
          Паша,добрый вечер hi ..меня не перестает удивлять этот маразм покемоновский....от чего так плющит господарей?.. laughing
          assa67
          1. bouncyhunter Вчера, 21:05
            А они считают что их всю жизнь все обижают . Вот сейчас они больше всех русских винят . fool
            bouncyhunter
            1. assa67 Вчера, 21:12
              ну а кто еще?...на Москве сидели,в свое время,прогнали обратно....кто в этом виноват?конечно русские,за то что пинками"псю крев"домой отправили....от полного уничтожения фашистами спасли....вот какие мы не хорошие
              assa67
              1. bouncyhunter Вчера, 21:32
                Да пусть хоть захлебнутся собственным ядом ! Ну или дождутся когда матрасы их кинут как использованный контрацептив . lol
                bouncyhunter
                1. assa67 Вчера, 21:36
                  как деликатно выражаешься....матрасы уже давно используют пластиковые стаканчики вместо презиков для бандерлогов...потому и нравится им laughing
                  assa67
                  1. Silkway0026 Сегодня, 00:34
                    ....мы отсасываем у американцев, как последние фраера...
                    © Радослав Сикорский.
                    Silkway0026
            2. новичок Вчера, 21:14
              Павел приветствую, друг дорогой! братцы, всем большой привет. я так поеимаю, эта санта барбара с первым бортом у ляхов нескончаема. до такой степени лижут янкам, что примеряют лавры Кеннеди своему презику. вообще, змий зелёный удавил ляхских шляхтичей, но ведь доя них такой вариант не комильфо. да и чёрт с ними. Паша рад видеть тебя.
              новичок
              1. bouncyhunter Вчера, 21:33
                Гарик , привет ! soldier Шкала маразма в Польше уже давно зашкалили , а матрасам пусть лижут зад - им не привыкать . laughing
                bouncyhunter
                1. новичок Вчера, 22:08
                  (прошу пордону, пришлось отлучиться, я по ходу на работе ещё). Паш, это у них вроде как национальной идеи_ угадай, как окачурился презик. будут гадать вплоть до потери государственности, опять.
                  новичок
            3. sabakina Вчера, 21:32
              Паш, просто прЮвет!
              sabakina
              1. bouncyhunter Вчера, 21:36
                Взаимно , Слава ! hi Как тебе польские бредни ? lol
                bouncyhunter
                1. sabakina Вчера, 21:43
                  Да никак. Надоело уже комментировать бред. Бить надо!
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Вчера, 21:47
                    Цитата: sabakina
                    Бить надо!

                    Слова не мальчика , но - мужа ! soldier good drinks drinks drinks
                    bouncyhunter
    2. LSA57 Вчера, 20:56
      Цитата: sabakina
      Ну, очевидно да. Если бы она ударилась плашмя, то это одно, а если торцом, то это другое.

      а ещё много зависит под каким углом и на сколько и куда отскочила после удара.
      LSA57
      1. sabakina Вчера, 21:33
        Сергей, hi , я чуть ниже написал на твой коммент.
        sabakina
        1. LSA57 Вчера, 21:42
          Цитата: sabakina
          я чуть ниже написал на твой коммент.

          найду smile
          Здарова hi
          LSA57
    3. iliitchitch Вчера, 21:16
      Цитата: sabakina
      Ну, очевидно да. Если бы она ударилась плашмя, то это одно, а если торцом, то это другое.

      Есть , есть школа физиков-механиков в польше . Траекторию двери смогли рассчитать . Подберёзовики хоть учли , которые на пути двери попадались ? Если нет , то зря . Если учесть , то получится , что Путин виноват .
      iliitchitch
      1. assa67 Вчера, 21:23
        не то что подберезовики учли!березу допросили.....
        Цитата: iliitchitch
        есть школа физиков-механиков в польше

        Вы немного ошиблись,надо писать;шизиков-механиков laughing
        assa67
        1. iliitchitch Вчера, 23:27
          Цитата: assa67
          Вы немного ошиблись,надо писать;шизиков-механиков

          Да не , шизики , они безобидные , а вот когда с грибочками ...
          "И один из них , механик , рассказал , сбежав от нянек , что бермудский многогранник - незакрытый Пуп Земли ." . Ух , какие б песни нынче Владимир Семёнович написал , а ? Чего-то наследников не вижу . Э-эх , самое время им , приложить го.в.но по столу . Всё бабки-бабки , быт заел , что ли ?
          iliitchitch
          1. assa67 Сегодня, 00:36
            что об этом говорить.....вспомните сбитие нашего самолета над ЧМ.....признано что укропы"случайно" попали.....ни санкций ,ни выплат родственникам
            assa67
      2. sabakina Вчера, 21:31
        Валерий, подберёзовики тут не причём. Там дуб берёзу подстраховывал, чтобы все части самолёта грохнулись как надо. Если бы не он, поляки за полгода бы доказали, как два пальца об асфальт, что это мы. А тут, вишь, восьмой год возятся...
        sabakina
        1. iliitchitch Вчера, 23:37
          Цитата: sabakina
          А тут, вишь, восьмой год возятся...

          По-ходу , там дуб не при делах . "В белую берёзу был тот клён влюблён" . Клён - вот ещё один неучтённый фактор . Ну , это тема ещё для одной подкомиссии . Вот же ж им как с Россией-то связываться сложно , не завидую чувакам . wassat
          iliitchitch
    4. БАРХАН Вчера, 21:23
      Цитата: sabakina
      Ну, очевидно да. Если бы она ударилась плашмя, то это одно, а если торцом, то это другое.

      Дверь то хоть от самолёта ?
      БАРХАН
      1. LSA57 Вчера, 21:44
        Цитата: БАРХАН
        Дверь то хоть от самолёта ?

        да говорят от "Нысы" laughing
        LSA57
      2. sabakina Вчера, 21:45
        Мне не показали. Может и от малазийского Боинга.
        sabakina
        1. LSA57 Вчера, 21:52
          Цитата: sabakina
          Мне не показали. Может и от малазийского Боинга

          вот это рикошет belay
          LSA57
          1. sabakina Вчера, 22:10
            А ты как думал???? В этом подлунном мире Боинг в одной точке Земли пропадает, затем в другой точке падает.
            sabakina
            1. LSA57 Вчера, 22:26
              Цитата: sabakina
              А ты как думал???? В этом подлунном мире Боинг в одной точке Земли пропадает, затем в другой точке падает.

              дык эт уже не подлунный мир, эт уже зазеркалье
              LSA57
          2. iliitchitch Сегодня, 01:40
            Цитата: LSA57
            вот это рикошет

            "вот пуля пролетела , и АГА."
            Образно выражаясь , кто-то и попрячется , а Дядя Стёпа и по-взрослому вопрос задаст :"Какой шпанёнок тут балуется?" . И ухи надерёт . Жизнь коротка , хочется всё и сразу увидеть . Да ведь не бывает так , обидно , да ?
            iliitchitch
      3. iliitchitch Сегодня, 00:08
        Цитата: БАРХАН
        Дверь то хоть от самолёта ?

        А ВДРУГ , они двери на продажу везли ? польские , деревянные , для кухни или для сортиру
        ? Не удивлён буду . Не , это надо умудриться , на 154-м в Смоленске расшибиться в хлам . fool . Даже при сложных метеоусловиях . Это тебе чего , Норильск в декабре при боковом ветре и при "2-х канистрах про запас" и когда "на запасе" в Игарке тоже жопа по-погоде ? Или Бутан ?
        Чё там садиться-то ? Рога в руках , с мозгами , и не бухать . Мочилово у них , а вонь у нас .
        iliitchitch
    5. Vlad.by Вчера, 22:10
      Вся проблема в том, что дверь то не ударилась, а улетела. И потом динамично так приземлилась. А должна была удариться, век воли не видать!
      Парадокс! А раз парадокс - значит русские!
      Больше некому!
      Vlad.by
      1. sabakina Вчера, 22:16
        Владимир, а как она должна ещё была приземлиться? Что такое дверь по сути? летающее крыло. Вы тарелочки запускали? А бумеранг? Хоть он узкий и кривой, но летает зараза! Так что, законы аэродинамики ещё никто не отменял.
        sabakina
        1. LSA57 Вчера, 22:27
          Цитата: sabakina
          Хоть он узкий и кривой, но летает зараза!

          вот и дверь от удара приняла форму бумеранга
          LSA57
  3. viktorch Вчера, 19:58
    пуканы взрывались ? тара с водярой ? загадка
    viktorch
    1. Silkway0026 Сегодня, 00:37
      курили небось.... а другие - пердели... ну и...
      никакой техники безопасности !
      Silkway0026
    2. iliitchitch Сегодня, 00:55
      Цитата: viktorch
      тара с водярой ? загадка

      Даже если этим тару разбитую предъявить - и чего ? Кто , ёлки-палки , водку изобрёл , а ? Менделеев . Однозначно , русские виноваты . Почему на Папуа-Новой-Гвинее все недостаточно смуглые ? Миклухо-Маклай виноват . Кто бы сомневался . А мы на их сомнения вот это ложили , эх , в лом больший диаметр искать :

      Сначала попробуй заверни , а вывернуть - без шансов .
      iliitchitch
  4. rocket757 Вчера, 19:59
    За Моцаревича, эт была не отставка, просто рокировка!!! Одного клиента в палату №6 вернули, других в комиссию и ещё куда распихали!
    Короче, весело будет посмотреть, как у них там всё пойдёт!!!
    Будет ВЕСЕЛУХА, как мне ка-а-аца!
    rocket757
    1. assa67 Вчера, 20:12
      Виктор hi ....действительно,надо дождаться выводов под-под-под-подкомиссии...и упившийся главком ВВС не угробил всю эту шантропу,а доблестно пытался спасти их убивая бутылкой шампанского русских комаров-шпионов
      assa67
      1. rocket757 Вчера, 22:09
        Добрый вечер Андрей.
        Не вижу оснований сомневаться в выводах комиссии МАК, тем более польские официальные ведомства и лица наблюдали, подтвердили. Всё по правилам было.
        Какая то политическая возня. Выгодно кому? Они и так при власти, самые заинтересованные?
        Не понятно.
        За отставленного министра, Мацеревича ... клоун, каких поискать, но при такой должности был! Посмотрим, какой следом пойдёт???
        rocket757
        1. assa67 Сегодня, 00:43
          российский.....какой еще?
          assa67
        2. iliitchitch Сегодня, 02:42
          Цитата: rocket757
          За отставленного министра, Мацеревича ... клоун, каких поискать, но при такой должности был!

          Я за него . На повышение уродца , в Прюссель его . Там русофобов маловато , а этот ещщё и шшипящий , самое оно , свой пацан .
          iliitchitch
      2. iliitchitch Сегодня, 01:49
        Цитата: assa67
        .и упившийся главком ВВС не угробил всю эту шантропу,

        Т-с-сс . Русские , кругом русские . Всё видят , всё слышат , всё знают . Дык какого хрена вы ещё не под страшным русским игом ? Ну это же нелогично , чёрт побери . Их бин нихт ферштейн . request
        Таблеточку пацакам , а лучше по противорусскому шлемаку кувалдой от Петровича . Петрович - вот это друг (это не реклама) .
        iliitchitch
  5. NKT Вчера, 20:01
    Ага, значит экспертиза обломков не выявила следов взрывчатки, а какой-то подэксперт по фоткам обнаружил wink
    NKT
    1. rocket757 Вчера, 23:00
      Не один же Макларен кудесник, с ним ещё какой то швейцарский прохфзссор!!!
      Пшекам обидно ... вот и лепят свои чудеса, министр другой, теперь и цыганку привлекут, мож карты всю правду раскроют!!!
      rocket757
  6. galan Вчера, 20:06
    А что в Варшаве не ищут причины взрыва. У нас нет технологий закладки взрывчатки в самолёт налету.
    galan
    1. Идущий Вчера, 20:20
      Эх , наши хакеры всё могут. lol
      Идущий
      1. LSA57 Вчера, 20:58
        Цитата: Идущий
        Эх , наши хакеры всё могут. lol

        а бабы? и коня на ходу остановят и в летящий самолёт взрывчатку заложат lol
        LSA57
        1. sabakina Вчера, 21:39
          Сергей, наши бабы летать не умеют. Хотя стой, есть одна...
          sabakina
          1. LSA57 Вчера, 21:45
            Цитата: sabakina
            Сергей, наши бабы летать не умеют. Хотя стой, есть одна...

            наши всё умеют. особенно эта lol
            LSA57
            1. sabakina Вчера, 22:19
              Серёга, ну у тя и вкус!
              sabakina
              1. Идущий Вчера, 22:27
                А что "симпатишна" laughing
                Идущий
              2. LSA57 Вчера, 22:29
                Цитата: sabakina
                Серёга, ну у тя и вкус!

                мая красивше тваей. и лет на 300 моложе tongue
                LSA57
          2. iliitchitch Сегодня, 04:31
            Цитата: sabakina
            Сергей, наши бабы летать не умеют. Хотя стой, есть одна...

            Какая ж это баба ? Это бабушка . Добрейшей души женщина .. Добра молодца и в баньку сводить , и все дела .. А я-то всё в детстве думал , чего-то добры молодцы всё подвиги былинные совершали ? Ну так когда такая домогаться начнёт после баньки , никакие нахрен багатуры татаро-монгольские не остановят мОлодца , при отступлении . Главное - отступать от неё в сторону противника . А эти олени пусть бегут и думают , почему мы такие бесстрашные .
            iliitchitch
    2. БАРХАН Вчера, 21:25
      Цитата: galan
      А что в Варшаве не ищут причины взрыва. У нас нет технологий закладки взрывчатки в самолёт налету.

      Извините,но вообще то есть.ПВО называется.
      БАРХАН
      1. sabakina Вчера, 21:48
        Извините, ЗР не закладывают, она своим пёхом добирается до пункта назначения.
        sabakina
        1. LSA57 Вчера, 22:30
          Цитата: sabakina
          Извините, ЗР не закладывают, она своим пёхом добирается до пункта назначения.

          по следу? как собака? фигасе....
          LSA57
        2. БАРХАН Сегодня, 02:09
          Цитата: sabakina
          Извините, ЗР не закладывают, она своим пёхом добирается до пункта назначения.

          Ну тогда это можно назвать дистанционной закладкой,предполагающую бесконтактную доставку адресату...
          БАРХАН
    3. rocket757 Вчера, 22:13
      Так в Одессе подмётки на ходу резали, часы в иллюминатор тырили!!!
      Правда она теперь совсем не наша ... мастерство по любому не пропьёшь!!!
      rocket757
    4. Комментарий был удален.
    5. AID.S Вчера, 22:59
      Цитата: galan
      У нас нет технологий закладки взрывчатки в самолёт налету.

      1.Вот так наши ловили летчиков налёту ещё в гражданскую.
      AID.S
  7. Балу Вчера, 20:08
    В нашей подкомиссии работает международный эксперт Фрэнк Тейлор. Он подтверждает, что крыло президентского авиалайнера, разбившегося в Смоленске, было разрушено в результате внутреннего взрыва.

    Мацеревич взрывчатку и подложил. Я так понимаю борт и экипаж польский, пассажиры-поляки, летел из Варшавы.
    Мацаревич-террорист! Начал заметать следы, за это его и уволили. wink
    Балу
    1. Идущий Вчера, 20:46
      Мелко берете , там брат близнец орудовал. lol
      Идущий
    2. LSA57 Вчера, 21:00
      Цитата: Балу
      Он подтверждает, что крыло президентского авиалайнера, разбившегося в Смоленске, было разрушено в результате внутреннего взрыва.

      как она туда попала? внутрь крыла laughing
      LSA57
      1. Балу Вчера, 21:19
        Цитата: LSA57
        Цитата: Балу
        Он подтверждает, что крыло президентского авиалайнера, разбившегося в Смоленске, было разрушено в результате внутреннего взрыва.

        как она туда попала? внутрь крыла laughing

        Вы недооцениваете коварство Мацеревича. bully
        Балу
        1. LSA57 Вчера, 21:27
          Цитата: Балу
          Вы недооцениваете коварство Мацеревича

          выходит он самого по ВВП по коварству обошёл laughing лихой лях laughing
          LSA57
          1. Идущий Вчера, 22:28
            Он сам себя укусил за мягкое место и не более.
            Идущий
      2. Vlad.by Вчера, 22:12
        Там почти пара тонн авиационного керосина. Рванет так, что мама не горюй!
        Vlad.by
        1. LSA57 Вчера, 22:32
          Цитата: Vlad.by
          Там почти пара тонн авиационного керосина. Рванет так, что мама не горюй!

          и што? экспертиза двери ясно показала, что в крыле была взрывчатка
          LSA57
  8. Антон Болдаков Вчера, 20:09
    Мало ли что там с собой телохранители везли. Помню был жуткий шум по поводу звуко выстрелов на месте крушения - все орали "кровавая ФСБ во главе с Путиным добивала выживших после крушения", а потом уже разобрались - в огне взрывались патроны из личного оружия телохранителей Качинского.
    Антон Болдаков
    1. Идущий Вчера, 20:22
      Цитата: Антон Болдаков
      а потом уже разобрались - в огне взрывались патроны из личного оружия телохранителей Качинского.


      Но про это все забыли и будут муссировать эту историю ещё долго.
      Идущий
  9. Горный стрелок Вчера, 20:10
    Обожрались фасолевым супом... А главное, самолёт то кто готовил?
    Горный стрелок
    1. Антон Болдаков Вчера, 20:28
      Какая разница кто готовил самолёт? У России руки дли-и-и-и-и-и-и-инные (исторя с кибервмешательством тому пример) - так что будут говорить. что и ТУТ без длинных рук Москвы не обошлось... Одно только радует - этого Клинцевича-Клинова с должности сняли...
      Антон Болдаков
  10. 26rus Вчера, 20:10
    Ну , допустим , что и вправду взрывчатка... Тогда , сказав "А", говорите "Б"! Выходит , сами грохнули своего презика , или все ж русские исхитрились в полёте незаметно бомбу прикрепить ???
    26rus
    1. Антон Болдаков Вчера, 20:34
      Ставлю свои молочные зубы что второй вариант и будет главным и базовым (если конечно, эта паранойя не утихнет).
      Антон Болдаков
    2. Vlad.by Вчера, 22:15
      А в польском после А - обязательно шипящий звук должен быть. Не скажут, зуб даю!
      Vlad.by
  11. Сергей-8848 Вчера, 20:12
    Их было 18, по количеству претендентов на польский шлямбур (шлямбур - это вовсе не признак королевской знати, а рабочий инструмент).
    Сергей-8848
  12. КВУ-НСвД Вчера, 20:13
    ГЛАВНОЕ-берёза не виновата !!!! Прям груз с души..А хоть кто-то из ответственных за подготовку и безопасность президентского борта понёс какую-то ответственность
    КВУ-НСвД
  13. APASUS Вчера, 20:16
    Я все время думал что это брехня.Уже были комиссии и все вроде разобрались,но..............эта фраза заставила задуматься:
    брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши
    APASUS
  14. Сергей-8848 Вчера, 20:16
    Фрэнк Тэйлор - международный. Этим всё сказано.
    Сергей-8848
  15. Egorovich Вчера, 20:18
    Шоу фриков польского происхождения в полном разгаре. Продолжение следует.....
    Egorovich
  16. Быков. Вчера, 20:44
    .Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.

    Так-так-так.... меня терзают смутные сомнения
    Быков.
  17. Горменгаст Вчера, 20:46
    Мачеревич ушел, но дело его живет.
    Горменгаст
  18. Сомневающийся Вчера, 21:04
    Вроде бы всё понятно с этой катастрофой - туман, дерево, но один вопрос всё же остаётся -
    почему части самолёта не отдают полякам до сих пор?
    Что-то тут нечисто...
    Сомневающийся
    1. Vlad.by Вчера, 22:19
      Так им отдашь - они ж его помоют. Парами взрывчатки. И потом визгу еще больше будет. Нет уж, пусть приезжают, замеры делают, шипят друг на друга... к тому же самолет то наш, расейский, имеем право предоставить последнюю гавань.
      Vlad.by
  19. Туз Бубен Вчера, 21:08
    Т.е , по ходу, там шёл унутренний бой...Вот толоько кто на кого и за что не уточняется...
    Отсюда опять вопрос; А мы то при чём ?
    Туз Бубен
    1. Berkut154 Вчера, 21:20
      Ага внутренний бой между главкомом ВВС командиром корабля!!
      Командир корабля:
      1. Обнадежил себя успехом севшего перед ними ЯК-40 и принял к сведению их условия посадки.
      2. Вариометр не привел к давлению аэродрома - грубейшее нарушение при подготовке к посадке.
      3. Контроль высоты вел по РВ-5 незная особеноосей подхода и рельефа.
      4. К уходу на второй круг экипаж не подготовил.
      Berkut154
  20. dedBoroded Вчера, 21:10
    Слава богу, хоть береза не при делах! Откуда летели?-из Варшавы! Там концы и ищите. Реально запарило это шоу эксгуматоров.
    dedBoroded
  21. мерцание Вчера, 21:14
    В науке, чтобы понять явление повторяют эксперимент.

    мерцание
  22. Alex-a832 Вчера, 21:18
    Весело живут политические элиты в Польши. Ни при жизни, ни после смерти покоя не знают. Зачем они жертв этой катастрофы хоронят? Создали бы музей "русской агрессии" и выставили бы там эти тела в качестве экспонатов.
    Если уже к этому факту крушения, где рука Кремля никак не прослеживается, поляки прилагают усилия дебила, пробивающего бетонную стену своей башкой, то очевидно, что они прилагали титанические усилия и в прошлом (и в настоящем), чтобы выставить Россию, как исконного врага Польши, несмотря на то, что только благодаря России они сохранили свою государственность. Натуральные шлёпкиУ.
    Alex-a832
  23. Victor_B Вчера, 21:21
    Цитата: APASUS
    Я все время думал что это брехня.Уже были комиссии и все вроде разобрались,но..............эта фраза заставила задуматься:
    брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши
    Вроде писали, что он уже прямо с самолета вылез.
    А багаж забрал?
    Victor_B
  24. Сомневающийся Вчера, 21:23
    Кстати, брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав до сих пор не смог объяснить прессе, почему он не оказался весной 2010 года в тот роковой день на борту №1 ВВС Польши.


    Тоже будем выяснять , почему Кобзон на полетел в Сирию? request

    На борту этого же самолета могли оказаться еще несколько человек. Но по разным причинам они не полетели. Например, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон
    Сомневающийся
    1. мерцание Сегодня, 00:27
      Кобзон уже клиническую смерть пережил - врядли его смерть в этом возросте страшит
      мерцание
  25. Victor_B Вчера, 21:23
    ...и снова откопали стюардессу. (с)
    Victor_B
  26. Victor_B Вчера, 21:24
    Цитата: dedBoroded
    Слава богу, хоть береза не при делах! Откуда летели?-из Варшавы! Там концы и ищите. Реально запарило это шоу эксгуматоров.

    Так что, теперь награды у экипажа березы отбирать?
    Victor_B
  27. Evgenijus Вчера, 21:46
    Из заголовка:
    На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы

    Шампанское надо держать в холодильнике. Когда оно теплое, да на высоте, так и травму можно получить при вскрытии бутыли.
    Evgenijus
  28. Теренин Вчера, 22:19
    Берёза не имела первичного влияния на самолёт заявила служба информации RMF 24: ссылаясь при этом на имеющиеся у них письменные показания жука-короеда с этой березы, филина с соседнего дуба и хора лягушек с болота yes
    Теренин
    1. viktorch Вчера, 23:03
      с начало влияние оказали космические лучи, потом инвокации темных магов темнейшего, полирнулось все это польской водкой, ну и в конце была береза.

      а так все верно, береза осуществляла финальный этап коварного плана, а не первичный
      viktorch
  29. Комментарий был удален.
  30. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:35
    Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы


    Это у поляков в мозгах или пониже спины взрывы. Задолбали.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Викторио Вчера, 22:46
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Польская подкомиссия: На борту Ту-154 в 2010 году происходили внутренние взрывы


      Это у поляков в мозгах или пониже спины взрывы. Задолбали.

      ------
      тема востребована, грех ею не воспользоваться ушлому человеку в своих целях
      Викторио
  31. Теренин Вчера, 23:11
    Цитата: viktorch
    ...ну и в конце была береза.
    а так все верно, береза осуществляла финальный этап коварного плана, а не первичный

    Ну, понятно, у нас в России только скучные столбы кое кому перебегают дорогу, а Польше, как цивилизованной стране, - романические березы lol
    Теренин
  32. myrzilka Вчера, 23:24
    Фу... с березки обвинения сняли. Не удивлюсь если, дальше, это сделали инопланетяне с телепортационным оружием.
    myrzilka
  33. 7gor Сегодня, 00:44
    Это ж как всех аж колбасит laughing !Не дает им покоя Россия
    7gor
  34. Пленник Сегодня, 01:09
    Поляки друг дружку слепили или цру. Такой вывод напрашивается. Хошь как хошь, но логику не обманешь.
    Пленник
  35. LeonidL Сегодня, 02:26
    Если что-то взрывалось за секунды до столкновения с березой, то это что-то оказалось в самолете в момент взлета и, следовательно, летело с польской земли после обслуживания польскими техниками. Но, скорее всего, эти микровзрывы есть просто удары верхушек деревьев до встречи с роковой березой, тем более, что судя по всему уже вся механизация крыла была выпущена равно как и шасси. То есть они были ниже крыла и корпуса лайнера, а потому по ним и пришлись первые удары.
    LeonidL
  36. Ramovic Nedzad Сегодня, 02:57
    FRANK TAYLOR - EVERYTHING IS CLEAR, MEDJUNARODNA COLALITION IS WEST. ANOTHER FILTHY GAME OF USA AND HIS SATELITTES . FOR EVERYTHING BLAME RUSSIA. PIECE OF SHEET. CIA.
    Ramovic Nedzad
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