Бронеавтомобиль Tank Piłsudskiego (Польша)



Демонстрация броневика Tank Piłsudskiego населению. Фото Aviarmor.net



Схема броневика. Фото Derela.republika.pl



Бронемашина вскоре после окончания строительства, ноябрь 1918 г. На броневике поднят флаг США. Фото Wikimedia Commons



Ретушированное фото позволяет рассмотреть некоторые элементы ходовой части. Фото Derela.republika.pl



"Танк Пилсудского" и его экипаж. Фото Aviarmor.net



Броневик, экипаж и оружие. Фото Aviarmor.net



Бронеавтомобиль на улицах Львова. Фото Derela.republika.pl

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

http://derela.republika.pl/

http://histografy.pl/

https://wozybojowe.pl/

http://pbc.rzeszow.pl/

Распад Австро-Венгерской империи имел ряд серьезных последствий, в первую очередь в контексте раздела территорий. К осени 1918 года назрели серьезные противоречия между будущими Польской Республикой и Западно-Украинской Народной Республикой. В ноябре началась война между двумя молодыми государствами. Желая обеспечить превосходство над противником, польские военные занялись созданием собственной бронетехники. Первым образцом такого рода стал бронеавтомобиль, получивший имя Tank Piłsudskiego.Стоит напомнить, что до осени 1918 года будущие польские войска не располагали собственными боевыми бронированными машинами. Кроме того, в существующей обстановке им не приходилось рассчитывать на зарубежную помощь. Как следствие, новую технику следовало разрабатывать и строить собственными силами и только с применением доступных ресурсов. Такие обстоятельства оказали самое заметное влияние на результат работ, однако не помешали их относительно успешному завершению.Согласно самой известной версии, сразу после начала открытых боевых действий профессор Антоний Марковский предложил руководству армейской Школы Сенкевича разработать и построить бронеавтомобиль. Военные заинтересовались таким предложением и оказали всю необходимую поддержку. В кратчайшие сроки инициатор работ представил необходимую документацию, после чего одна из ближайших железнодорожных мастерских получила заказ на строительство готового броневика.Любопытной особенностью первого польского броневика стали уникально малые сроки разработки и строительства готовой машины. Предложение появилось в самом начале ноября 1918 года. Полноценный броневик выкатили из цеха уже 8 ноября. Как польским специалистам удалось решить достаточно сложную задачу всего за несколько дней – неизвестно. Можно предположить, что к началу Польско-украинской войны был подготовлен определенный задел по строительству броневика. Выполнив часть требуемых работ заранее, авторы проекта, получив заказ военных, могли максимально быстро завершить строительство и передать им готовую машину.Новый броневик получил собственное имя – Tank Piłsudskiego («Танк Пилсудского»). Также эту машину именовали «Юзефом Пилсудским». Иные обозначения, насколько известно, не использовались. По существующему проекту планировалось построить только один новый бронеавтомобиль. Таким образом, другие «Танки Пилсудского» попросту отсутствовали.По имеющимся данным, идея А. Марковского повторяла решения других конструкторов и заключалась в монтаже оригинального броневого корпуса на доступное автомобильное шасси. Основой для будущего «танка» послужил грузовик неизвестной модели, имевший заднеприводное двухосное шасси. Как и другие машины своего класса, такой грузовик был построен на базе прямоугольной металлической рамы. В ее передней части помещались двигатель и механическая передача. Согласно некоторым источникам, использование шасси оснащалось бензиновым двигателем мощностью не более 30-35 л.с. Двигатель соединялся со сравнительно простой механической трансмиссией, служившей для передачи крутящего момента на задние ведущие колеса.На немногочисленных сохранившихся фотографиях можно увидеть, что «Танк Пилсудского» сохранил достаточно простую ходовую часть. Две пары колес спицованной конструкции устанавливались на мостах. Последние оснащались подвеской на листовых рессорах. Передняя ось была соединена с рулевым управлением. Можно предположить, что задняя ось ходовой части получила двускатные колеса.Поверх имеющегося шасси следовало устанавливать броневой корпус собственной разработки. Известно, что его собрали из 10-мм листов разных форм и размеров. Достоверные сведения об архитектуре корпуса отсутствуют. Согласно одним источникам, в его основе имелся корпус из металлических профилей, тогда как другие указывают на прямое соединение броневых листов. Отталкиваясь от особенностей базового грузовика, авторы проекта Tank Piłsudskiego использовали капотную компоновку нового корпуса.Первый польский бронеавтомобиль отличался интересными обводами защищенного корпуса. Несмотря на полное отсутствие опыта в этой области, А. Марковский и его коллеги смогли построить корпус с противопульной и противоосколочной защитой, в определенной мере соответствовавший принципу рациональных углов наклона.Моторный отсек машины защищался несколькими крупными листами. Лобовая проекция состояла из нижнего наклонного трапециевидного листа, крупной наклонной крыши и клиновидного агрегата, выполнявшего функции лба обитаемого отсека. Сбоку двигатель и сопутствующее оборудование прикрывались наклонными бортами соответствующей формы.Борта моторного отсека находились в одной плоскости с боковыми листами обитаемого объема, однако последние отличались немного большей высотой. Поперечное сечение корпуса оставалось одинаковым вплоть до кормового агрегата. Корма корпуса имела пару наклонных листов, образовывавших сравнительно плавные формы. Крыша корпуса была выполнена в виде незначительно выгнутой вверх прямоугольной детали.Интереснейшей особенностью бронемашины Józef Piłsudski являлась оригинальная защита ходовой части. На нижней части бортов основного корпуса конструкторы закрепили экраны, опускавшиеся почти до земли и защищавшие колеса с мостами от некоторых угроз. Из чего были сделаны такие экраны – неизвестно. Имеется информация об установке прямоугольных броневых листов большой длины, однако некоторые фотографии позволяют говорить о применении некой сетки или иного схожего устройства.Вооружение «Танка Пилсудского» должно было состоять из четырех пулеметов. На сохранившихся фотографиях видно, что машина получила оружие с характерными крупными кожухами ствола, используемыми водяным охлаждением. Таким образом, учитывая ресурсы молодого государства, можно предположить, что броневик мог нести пулеметы MG 08 либо Schwarzlose. Кроме того, нельзя исключать возможность одновременного применения пулеметов двух моделей.Пулеметы следовало устанавливать в амбразурах корпуса. Первая из них находилась в правой части лобового листа обитаемого отсека. Она представляла собой круглый проем с подвижной прямоугольной крышкой. В зависимости от необходимости, стрелок мог открыть крышку и выставить пулемет, либо убрать оружие и закрыть люк. Две другие амбразуры располагались в центральной части бортов. В отличие от лобовой, они остались без крышек и не могли закрываться. Местоположение четвертой амбразуры – если она присутствовала – неизвестно. По всей видимости, ее могли расположить на кормовом листе корпуса.Использованный способ размещения вооружения позволял стрелкам контролировать максимально возможное пространство. Каждый из четырех пулеметов перекрывал определенный сектор спереди, по бокам и позади машины. Одновременно с этим могли присутствовать определенные мертвые зоны, не простреливаемые ни одним из пулеметов.Экипаж бронеавтомобиля Tank Piłsudskiego должен был состоять из семи или восьми человек. Первый из них являлся командиром, на двух других возлагались функции механиков-водителей, а прочие должны были следить за окружающим пространством, искать цели и обстреливать их из имеющихся пулеметов. Специфической особенностью работы экипажа являлся ограниченный обзор из обитаемого отсека корпуса. Так, водитель мог следить за дорогой только при помощи небольшого смотрового люка в лобовом листе. Стрелкам, в свою очередь, предлагалось использовать только некрупные амбразуры, частично перекрытые кожухами пулеметов.Доступ внутрь броневика обеспечивался, как минимум, одной бортовой дверью. Достоверно известно, что на левом борту, возле места водителя имелся проем для установки двери. Присутствовала ли вторая дверь на правом борту – неизвестно.По разным оценкам, первый польский броневик имел средние размеры. Его общая длина достигала 6,2-6,5 м при ширине не более 2,2-2,5 м и высоте до 2,2 м. Боевая масса – порядка 5 т. Не самые высокие характеристики базового шасси приводили к определенному ухудшению ходовых качеств. Без особых проблем машина могла передвигаться только по хорошим дорогам и городским улицам. Если учесть особенности дальнейшей эксплуатации «Танка», то такие ограничения не приводили к серьезным проблемам.Стоит отметить, что авторы проекта Józef Piłsudski обратили внимание не только на технические аспекты, но и на внешний вид своей машины. Она получила монотонную окраску темного оттенка (возможно, защитного или серого цвета). Кроме того, на лобовом листе нарисовали польского орла. Впрочем, некоторые фотографии позволяют предполагать, что орел являлся не рисунком, но отдельной объемной деталью.Предложение о строительстве «Танка Пилсудского» поступило в самом начале ноября 1918 года. Уже 8 ноября готовую машину, собранную в железнодорожных мастерских г. Львова, показали будущим эксплуатантам. Вполне возможно, что именно в этот день были сделаны несколько любопытных фотографий бронеавтомобиля. На этих снимках польская боевая машина несла американский флаг. Последний являлся своеобразным ответом на заявления президента США Вудро Вильсона, обозначившего поддержку молодого польского государства.Сразу был сформирован экипаж. Командовать первым броневиком Польши должен был подпоручик Эдвард Сак-Свистелинский. Обязанности водителей возлагались на Эугениуша Бернаского и Владислава Кубалу. Стефан Замбелли, Мечислав Кретович, Эдвард Кустанович и Бронислав Низиол стали стрелками-пулеметчиками. Впоследствии, вероятно, состав экипажа неоднократно изменялся.Уже 9 ноября экипаж получил первую боевую задачу. В соответствии с приказом командования, Tank Piłsudskiego должен был выдвинуться на львовскую улицу Мицкевича и обеспечить поддержку наступающей пехоты. О выходе бронемашины на «поле боя» стало известно бойцам Западно-Украинской Народной Республики. Понимая опасность броневика, они подготовили оборонительные позиции. На одном из участков улицы появился ров достаточных размеров, позади которого устроили баррикаду. Кроме того, рядом с подобным заграждением организовали засаду.Сопровождая наступающую пехоту, броневик смог пройти часть заданного маршрута, но был вынужден остановиться перед рвом и баррикадой. Наличие заграждения и ограниченная маневренность привели к тому, что экипаж не мог обстреливать противника из нескольких пулеметов сразу, и фактическая огневая мощь машины оказалась недостаточной. Кроме того, «Юзеф Пилсудский» попал под вражеский огонь. Проанализировав сложившуюся ситуацию, подпоручик Сак-Свистелинский дал приказ отступать. Так завершился первый бой первого польского бронеавтомобиля.После своего первого сражения, прошедшего на улице Мицкевича, броневик нуждался в мелком ремонте. Завершив восстановление техники, польская армия вновь отправила ее в бой. По некоторым данным, следующий раз его использовали 22 ноября, во время т.н. Львовского погрома. По некоторым данным, экипаж машины участвовал в подавлении массовых беспорядков в районе Краковской площади. Насколько успешной была его работа в роли полицейской машины – неизвестно.К сожалению историков, события 22 ноября 1918 года являются последним достоверно известным эпизодом из истории первого броневика Польши. Точные сведения о дальнейшей судьбе машины Tank Piłsudskiego отсутствуют. Согласно наиболее распространенной и самой правдоподобной версии, вскоре после завершения боев за Львов этот броневик вместе с несколькими другими машинами своего класса вошел в состав специально образованного взвода Zwiаzek Aut Pancernych.Историкам удалось установить некоторые подробности службы этого подразделения, но точные сведения о работе броневика Józef Piłsudski все равно остаются неизвестными. Как он служил, в каких операциях участвовал, какие результаты показывал и как завершил свою карьеру – остается только гадать. С уверенностью можно говорить только о том, что этой машине не приходилось простаивать без дела. Польско-украинская война продолжалась до середины лета 1919 года, и к этому времени все существовавшие броневики Польской Республики могли принять участие в массе сражений.Возможно, первый польский броневик был уничтожен противником во время одного из боев. Одновременно с этим нельзя исключать, что он продолжал службу вплоть до выработки ресурса и списания за отсутствием перспектив. Так или иначе, не позднее начала двадцатых годов Tank Piłsudskiego прекратил свое существование.Желая получить преимущество перед противником, молодая Польская Республика создала несколько бронеавтомобилей собственной конструкции. Первой из новых машин, построенных и введенных в эксплуатацию, стал «Танк Пилсудского» конструкции А. Марковского. Этот образец не отличался совершенством конструкции, высокими характеристиками и широкими возможностями, но при этом мог решать возложенные на него задачи. При всех своих недостатках, он смог усилить пехотные подразделения, а кроме того, дать толчок дальнейшему развитию польской бронетехники.