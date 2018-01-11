17:20 11 января

Израиль прочувствовал на себе сирийскую ПВО

Армия обороны Израиля резко активизировала свою деятельность в Сирии. И если раньше атаки носили единичный характер, то сейчас ЦАХАЛ стал массово обстреливать территорию соседнего государства.

В ночь на 9 января израильские самолеты совершили пуски ракет из воздушного пространства Ливана по военным объектам сирийской армии в пригороде Дамаска. Средства ПВО успешно перехватили все цели и провели отстрел вражеского истребителя.

Под утро того же дня с территории Голанских высот были произведены пуски ракет класса "земля-земля" по тем же объектам армии САР. Все они вновь были сбиты противоракетными системами сирийцев. Спустя некоторое время последовал очередной удар. Из четырех запущенных израильтянами ракет, три достигли своих целей, нанеся ущерб сирийской армии.


Как отметили в Министерстве обороны САР, действия Израиля были направлены на поддержку боевиков в пригороде Дамаска.



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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:59
    Евреи уже совсем борзоты обожрались , видят что Сирия в трудном положении находится борясь с террористами по всей стране и не могут пока ответить адекватно . Мелкие гнусные людишки .
    Spartanez300
    1. Балу Сегодня, 10:28
      Цитата: Spartanez300
      Евреи уже совсем борзоты обожрались , видят что Сирия в трудном положении находится борясь с террористами по всей стране и не могут пока ответить адекватно . Мелкие гнусные людишки .

      Как говорил Абрам Мойшевич с Привоза: очень жаль, что ничем не хочу вам помочь.
      Балу
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:48
        Цитата: Spartanez300
        Евреи уже совсем борзоты обожрались

        осторожно...вы,и Иисуса туда же... yes
        андрей юрьевич
        1. Балу Сегодня, 12:07
          Цитата: андрей юрьевич
          осторожно...вы,и Иисуса туда же

          Израильтяне Иисуса, плоть от плоти народа израилевого сдали кровожадным палачам римлянам. Ужас! Счас соседей убивают, позарились на их земли, волки позорные
          Балу
        2. DalaiLama Сегодня, 12:26
          Вообще то нет, они Его из своей "партии" исключили.
          DalaiLama
        3. vasya.pupkin Сегодня, 13:57
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Spartanez300
          Евреи уже совсем борзоты обожрались

          осторожно...вы,и Иисуса туда же... yes

          В Талмуде/по которому живут евреи/,"ГОИ"/не евреи/ рассматриваются евреями не как люди,а как животные! Там же предписывается полностью истреблять не евреев,обманывать и обворовывать их. Там же предписывается уничтожать храмы не евреев.
          А мы еще удивляемся:почему во все времена и во всех странах гнобили евреев?
          vasya.pupkin
    2. Арон Заави Сегодня, 14:30
      Цитата: Spartanez300
      Евреи уже совсем борзоты обожрались , видят что Сирия в трудном положении находится борясь с террористами по всей стране и не могут пока ответить адекватно . Мелкие гнусные людишки .

      Почему проблемы Сирии должны нас волновать?
      Арон Заави
  2. karish Сегодня, 10:03
    Под утро того же дня с территории Голанских высот были произведены пуски ракет класса "земля-земля" по тем же объектам армии САР. Все они вновь были сбиты противоракетными системами сирийцев.

    Шо, belay опять сбиты ?
    А можно маленькую фотографию какого - нибудь малюсенького обломка ?
    Кстати до этого заявили , что самолёт сбили , кстати над Ливанам.
    Обломки аннигилировались ? Или их местные жители на сувениры растащили ?
    karish
    1. самый главный Сегодня, 10:15
      Цитата: karish
      А можно маленькую фотографию какого - нибудь малюсенького обломка ?

      А можно хоть маленькое обоснование ударов увидеть??? Или то, что они молятся не тому богу и есть уже обоснование ударов??
      самый главный
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:16
      А можно маленькую фотографию какого - нибудь малюсенького обломка ?


      Ща smile из под кровати вытащу...вчера сбил парочку израильских самолетов...лежат в углу ...кот там развлекается.
      А если серьезно заголовки статьи вызывают только плохо скрываемый сарказм...авторы вы уж попроффесиональней относитесь к своей работе...евреи ведь смеются над вами из-за таких ляпов... зачем позорите себя.
      Тот же ЛЕХА
    3. tchoni Сегодня, 10:20
      Судя по тому, что ваши ребята перешли на ракеты обстрел истребителя заставил немного подумать командование.
      tchoni
      1. Арон Заави Сегодня, 14:31
        Цитата: tchoni
        Судя по тому, что ваши ребята перешли на ракеты обстрел истребителя заставил немного подумать командование.

        Просто новый МО горит желанием создать полноценные ракетные войска. Обкатываем.
        Арон Заави
  3. tchoni Сегодня, 10:25
    Атака базы из зоны деискалации - это повод побомбить эту самую зону, а по итогу и ликвидировать в пользу тов.Асада.
    А наличие американского соглядатая и намек на его причастность к атаке - повод заткнуть рот разнощикам дЭмократии при попытках возражать.
    А ракетные атаки со стороны Израэля - это то же повод покрутить Асада на предмет : ну ты купи Панцирь! , а мы тебе кредит дадим.....)))
    tchoni
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