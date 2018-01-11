Израиль прочувствовал на себе сирийскую ПВО

Армия обороны Израиля резко активизировала свою деятельность в Сирии. И если раньше атаки носили единичный характер, то сейчас ЦАХАЛ стал массово обстреливать территорию соседнего государства.



В ночь на 9 января израильские самолеты совершили пуски ракет из воздушного пространства Ливана по военным объектам сирийской армии в пригороде Дамаска. Средства ПВО успешно перехватили все цели и провели отстрел вражеского истребителя.



Под утро того же дня с территории Голанских высот были произведены пуски ракет класса "земля-земля" по тем же объектам армии САР. Все они вновь были сбиты противоракетными системами сирийцев. Спустя некоторое время последовал очередной удар. Из четырех запущенных израильтянами ракет, три достигли своих целей, нанеся ущерб сирийской армии.





Как отметили в Министерстве обороны САР, действия Израиля были направлены на поддержку боевиков в пригороде Дамаска.









