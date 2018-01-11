17:21 11 января

Проверенный Сирией: тактический «Камень» в центре Европы

Чуть более года назад Вооруженные силы РФ разместили новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" в самом центре Европы - в Калининградской области. Эти действия стали ответом России на развертывание компонентов американской противоракетной системы в Польше и Румынии.

ОТРК "Искандер-М" является поистине уникальным оружием. Его характеристики позволяют прорвать любую оборону на расстояниях до 500 км и нанести удар в самое сердце врага. Его главное предназначение - уничтожение штабов, крупных складов с вооружением, узлов связи, аэродромов и мест дислокации ПВО противника.

"Искандер-М" может комплектоваться двумя типами ракет: баллистической и крылатой. Обе, в свою очередь, имеют ряд модификаций.


Как совсем недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу, данный комплекс прошел боевое крещение в сирийском конфликте.



2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:46
    спасибо за недоступное видео...впечатлило.
    андрей юрьевич
    1. Deadушка Сегодня, 11:28
      Цитата: андрей юрьевич
      спасибо за недоступное видео...впечатлило.

      через неделю починят winked
      Deadушка
  2. синоби Сегодня, 13:07
    И скромно так умалчивается,что с ядерной БЧ дальность почти в пять раз увеличивается.
    синоби
Картина дня