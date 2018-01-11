Проверенный Сирией: тактический «Камень» в центре Европы

Чуть более года назад Вооруженные силы РФ разместили новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" в самом центре Европы - в Калининградской области. Эти действия стали ответом России на развертывание компонентов американской противоракетной системы в Польше и Румынии.



ОТРК "Искандер-М" является поистине уникальным оружием. Его характеристики позволяют прорвать любую оборону на расстояниях до 500 км и нанести удар в самое сердце врага. Его главное предназначение - уничтожение штабов, крупных складов с вооружением, узлов связи, аэродромов и мест дислокации ПВО противника.



"Искандер-М" может комплектоваться двумя типами ракет: баллистической и крылатой. Обе, в свою очередь, имеют ряд модификаций.





Как совсем недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу, данный комплекс прошел боевое крещение в сирийском конфликте.









