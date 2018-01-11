17:16 11 января

Госдеп предостерег американцев от поездок в Россию

Государственный департамент США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Россию из-за повышенного уровня опасности, говорится на специальном запущенном ведомством портале для путешественников.

Гражданам США предлагается «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности». Уточняется, что «условия в любой из этих стран могут измениться в любое время».

Госдеп предостерег американцев от поездок в Россию



Все страны Госдепом отнесены к одной из четырех групп. В первую группу стран, по мнению Госдепа, можно ездить, соблюдая обычные меры безопасности, во второй требуется «повышенная осторожность». Третья группа – страны, поездки в которые «подлежат пересмотру». В страны четвертой группы ездить вообще не рекомендуется.

В качестве главной угрозы в России указан терроризм. Кроме того, США утверждают, что американцы в России часто якобы становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских, передает «Интерфакс».

Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, не ходить в места, популярные у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.

Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:11
    И не фиг у нас делать всякой дряни , а нормальные и адекватные люди сами поедут никого не спрашивая . .
    Spartanez300
    1. майор Юрик Сегодня, 10:28
      Yankey, go home! am
      майор Юрик
      1. роман66 Сегодня, 10:36
        ну и в рыло сунуть, для понимания!
        роман66
    2. The_Lancet Сегодня, 10:33
      В России может быть очень опасно везде laughing
      The_Lancet
      1. LSA57 Сегодня, 11:06
        Цитата: The_Lancet
        В России может быть очень опасно везде

        снимок сделан на одной из центральных улиц Москвы

        а этот, на улице в Мурманске
        LSA57
        1. Лелёк Сегодня, 15:29
          Цитата: LSA57
          а этот, на улице в Мурманске


          hi , Сергей. А вот в нашей ГД в ответ на переименование улицы вблизи нашего посольства в "Бориса Немцова стрит" предложили переименовать Большой Девяткинский переулок, где находится посольство США, в "Североамериканский тупик". bully
          Лелёк
          1. LSA57 Сегодня, 16:07
            Цитата: Лелёк
            редложили переименовать Большой Девяткинский переулок, где находится посольство США, в "Североамериканский тупик".

            двумя руками "ЗА" laughing
            LSA57
    3. Маз Сегодня, 10:48
      ПРАВИЛЬНО! ПУСТЬ американцы В ИЗРАИЛЬ ЕДУТ! Тут тепло, медведей нет, снега и льда чуть, зато есть столица Иерусалим и патрули с оружием, и проверки сумок на каждом входе - фигня привыкните. Иногда сирена срабатывает, ну это изюминка, чтоб веселее было жить рядом с арабами и в полной безопасности осматривать достопримечательности.. Посольство правда пока в Тель-Авиве на набережной, зато пляж через дорогу. Велком ту Ишраэль! И это, если задумаете заскочить га родину Христа, то лучше на танках в составе механизированной батальонной группы под прикрытием авиации. На всяк случай
      Маз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
    ... а мы зарыдали!!! ... laughing да кислорода будет больше и чище от этих залужных...!!! bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
      Российскому МИДу надо в ответ предостеречь россиян от поездок в США , а то у матрасов чётко прослеживается тенденция хватать граждан РФ и шить им дела . yes
      bouncyhunter
      1. Scoun Сегодня, 11:40
        Цитата: bouncyhunter
        Российскому МИДу надо в ответ предостеречь россиян от поездок в США

        Эх дорогой..... наши ... например создатель яндекса, купил себе и семье гражданство Монако, матрасники так... а наши заполучив бабла, сразу рвут когти туда.
        Чтт это, менталитет?))
        Scoun
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Приветствую ! hi
          Цитата: Scoun
          Чтт это, менталитет?))

          Думается , тут всё дело в источнике капитала и честности в уплате налогов . wink
          bouncyhunter
  3. армеец Сегодня, 10:13
    Пусть остаются в местах постоянной дислокации
    армеец
    1. LSA57 Сегодня, 11:10
      Цитата: армеец
      Пусть остаются в местах постоянной дислокации

      целее будут
      LSA57
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:17
    условия в любой из этих стран могут измениться в любое время


    Они что, угрожают? Попытаются изменить?
    И каких таких "этих стран"? Речь только про Россию.
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. частное лицо Сегодня, 10:18
    Ура ещё и нашим казнокрадам и разным там особям которые думают что они избранные запретили бы въезд в США .
    частное лицо
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:30
      тут статьи интересная всплыла, насчет наших обеспеченных "патриотах" hi
      Состоятельные россиянки все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка, сообщает телеканал NBC. По его данным, речь идет о настоящем "русском бэби-буме".
        Высокую популярность родов в Майами журналисты объясняют тем, что в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство и впоследствии могут стать для своих родных пропуском в США.
      Владельцы агентства Miami Mama (одна из компаний, организующих для женщин из России "родильные туры" в США) Ирина и Константин Любневские рассказали, что ежегодно отправляют в Америку около сотни клиенток, из которых примерно каждая третья пользуется услугами Miami Mama не в первый раз. Пригород Майами ​Санни-Айлс-Бич, где чаще всего селятся россиянки, уже получил прозвище "Маленькая Россия". https://newsland.com/community/4765/content/rossi
      ianki-massovo-edut-rozhat-v-ssha/6159098
      Стирбьорн
    2. КОН Сегодня, 10:40
      Цитата: частное лицо
      Ура ещё и нашим казнокрадам и разным там особям которые думают что они избранные запретили бы въезд в США .

      И в Россию тоже...
      КОН
  6. Pacifist Сегодня, 10:22
    1. Такие заявления говорят о том, что они что-то знают или готовят.
    2. Эти же заявления говорят о полной неадекватности Госдепа, поскольку по уровню безопасности США мало чем отличаются от Мексики или Колумбии, а по уровню полицейского беспредела вообще вне конкуренции. Так что можно порекомендовать Госдепу отнести США в 4ю группу.
    Pacifist
    1. To be or not to be Сегодня, 10:46
      Они боятся ,что все их новости ,выдаваемые американскими и западными СМИ на протяжении многих лет ,окажутся перед глазами граждан США .приехавших в России, просто .. липой..Паутина с глаз спадет..
      To be or not to be
  7. Altona Сегодня, 10:22
    Я бы предостерег от поездок в сами США, где полицейские ни за что ни про что отстрелили 987 американских же граждан за 2017 год. То есть по 3 человека в день. Кроме того, есть целые города как Детройт и Чикаго, где власть белых и полиции сама собой под вопросом. На улицах орудуют этнические банды из чернокожих и мексиканцев, вам могут просто ткнуть перо в бок или пристрелить за косой взгляд в их сторону. Напомню, что игра GTA III отнюдь не мифическая, а построена на реальных событиях.
    Altona
    1. Anyone Сегодня, 11:04
      Ну уж Вы совсем США демонизируете! Как бы там не обстояли дела с вдохновением создателей GTA, но убийств на душе населения в США происходит в два с лишним раза меньше, чем в России.
      Anyone
  8. DMoroz Сегодня, 10:23
    не ходить в места, популярные у западных туристов,

    сами себя боятся request fool fool
    DMoroz
  9. Egorovich Сегодня, 10:25
    Все россияне навзрыд будут плакать от такого непоправимого горя, что полосатые не приедут. Не хрен вам тут и делать.
    Egorovich
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности»
    Значит американцы готовят очередную пакость и причем крупную. Спасибо за предупреждение. Теперь будем готовы в двойне.
    rotmistr60
  11. Лесс Сегодня, 10:32
    Ну это понятно Крым - дело принципа, а на Кавказе и вовсе геев не любят. А если серьёзно, возможно просто готовятся серьёзные провокации в Крыму со стороны бандеровцев и в очередной раз попытаются устроить теракты на Кавказе. В конце концов у США уже давно не было серьёзных успехов в противостоянии с Россией, а тут как раз и выборы "на носу", и новый, довольно интересный кандидат в президенты вдруг появился, как чёрт из табакерки. С учётом того, что в выборах не участвуют Миронов и Зюганов голоса будут распределятся между тремя кандидатами. И недовольные или испуганные обострением ситуации в Крыму и на Кавказе отдадут свои голоса новичку, благо он красиво говорит общими фразами, хотя и избегает конкретики. А дальше... В любом случае, фраза "категорически не рекомендуется" настораживает.
    Лесс
  12. rpuropuu Сегодня, 10:33
    Государственный департамент США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Россию из-за повышенного уровня опасности, говорится на специальном запущенном ведомством портале для путешественников.
    Это заявляют чиновники страны в которой даже педсовет учителей проходит при охране полиции и если вдруг кто то из учителей вдруг скажет о маленькой зарплате, его сразу же задерживают good Как раз только вчера новость об этом была wink Нам до такого еще далеко recourse
    rpuropuu
  13. Alex-a832 Сегодня, 10:39
    Да, цивилизованным исключительным в России опасно - топят в водке, забивают насмерть балалайками, ну и конечно старинная русская забава - травля медведями. Когда в США начнутся массовые прыжки из окон с криком: "Русские идут!!!". Ждём с нетерпением, попкорн стынет... lol
    Alex-a832
  14. Spez Сегодня, 10:41
    Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.

    А то вдруг они узнают, как там на самом деле, и всем расскажут.
    Spez
  15. rocket757 Сегодня, 10:54
    Да ладно, девочку мира Саманту Смит принимали, всё было весело и правильно!
    Так что с миром, добро пожаловать!
    Всяких разных озабоченных, за свободу и демократию, толерантность и прочую радужною лабуду, поганой метлой геть от сюда ... ничего личного, хорошего пинка по филейной части и всех делов!
    rocket757
  16. Маз Сегодня, 11:02
    Цитата: частное лицо
    Ура ещё и нашим казнокрадам и разным там особям которые думают что они избранные запретили бы въезд в США .

    Наоборот пусть едут, они и там воровать будут. Но уже не у нас
    Маз
    1. частное лицо Сегодня, 11:33
      Так они едут с деньгами которые украли в России ,именно украли а не заработали потому что честным путём денег с которыми они едут не заработать. А там воровать им ни кто не позволит там за ними наблюдает всевидящее око демократии.
      частное лицо
  17. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:08
    Это смотря где шляться, у нас одного в военном городке ЗАТО Сибирский поймали, сказал заблудился я... belay
    GELEZNII_KAPUT
    1. rocket757 Сегодня, 11:16
      А как же GPS ... или опять глюк?
      И как он вообще туда добрался??? Эх, бдительность ответственные граждане потеряли!
      rocket757
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:52
        Фиг знает, ЗАТО Сибирский 43 км от Барнаула, где их секта(Мармоны) находится.
        GELEZNII_KAPUT
        1. rocket757 Сегодня, 12:07
          Ни фиг себе, как эт их из Юты в Сибирь занесло???
          Честно говоря, такие соседи, сомнительная удача ... за ними как, надзор то есть? Ребята с тараканами в голове!
          rocket757
  18. Фракийский воин Сегодня, 11:26
    Собирался в России, но поеду в Украине.
    Фракийский воин
    1. mihey Сегодня, 12:14
      в АТО завербовались? belay
      mihey
  19. ксюха Сегодня, 11:54
    Что то к нашим выборам готовят.
    ксюха
  20. Zug Сегодня, 12:10
    Не надо ездить!-Или медведь задерет или балалайкой по кумполу заедут сзади,или наркологию попадет от перепития-сидите дома лучше
    Zug
  21. alexmach Сегодня, 12:37
    Хз, они пишут, что ожидают терактов и народных волнений на Российской территории. Я вот не вижу в этом никаких поводов для радости.
    alexmach
    1. Романенко Сегодня, 12:53
      Они очень стараются, но пока что не получается....
      А видать хочется, вот и выдают желаемое за действительное... feel
      Романенко
      1. alexmach Сегодня, 16:19
        Ну-ну, желаемое за действительное..
        А мне почему-то кажется, что они чуть более прагматичны, и давая такие советы исходят в первую очередь из практических соображений. Дай бог конечно что бы они были неправы.
        alexmach
  22. Романенко Сегодня, 12:50
    Правильно предупреждают, нынче в России, а уж особенно на Кавказе и в Крыму после Нового года совсем распоясались медведи в ушанках и русские хакеры, не стоит сюда из штатов белым и пушистым приезжать.
    Хотите прилично отдохнуть на постсоветском пространстве - милости просим в Укро руину, сами под себя построили укрократию, вот там и отдыхайте в обнимку с свидомитами и фашистами.
    Романенко
  23. pafegosoff Сегодня, 12:59
    Чего я не рекомендовал бы американцам - поездки по США!
    Это дикая страна, где убивают больше чем на войне. где полицейские стреляют без предупреждения, садятв тюрьму без доказательств, применяют пытки, опыты над людьми, где правят слабоумные, психически больные существа. А остальных сажают на транквилизаторы, антидепрессанты или тормозящие химические вещества.
    Россия - один из островков Мира, где могут излечить от информационной и химической зависимости. Прежде всего - в Крыму (Ялта) и на Кавказе (Сочи)!
    pafegosoff
  24. словак Сегодня, 16:23
    Если бы Госдеп предложил сенаторам и СМИ заткнуться по поводу России- цены им не было бы!
    словак
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