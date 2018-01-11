Госдеп предостерег американцев от поездок в Россию
Государственный департамент США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Россию из-за повышенного уровня опасности, говорится на специальном запущенном ведомством портале для путешественников.
Гражданам США предлагается «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности». Уточняется, что «условия в любой из этих стран могут измениться в любое время».
Все страны Госдепом отнесены к одной из четырех групп. В первую группу стран, по мнению Госдепа, можно ездить, соблюдая обычные меры безопасности, во второй требуется «повышенная осторожность». Третья группа – страны, поездки в которые «подлежат пересмотру». В страны четвертой группы ездить вообще не рекомендуется.
В качестве главной угрозы в России указан терроризм. Кроме того, США утверждают, что американцы в России часто якобы становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских, передает «Интерфакс».
Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, не ходить в места, популярные у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.
Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.
Гражданам США предлагается «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности». Уточняется, что «условия в любой из этих стран могут измениться в любое время».
Все страны Госдепом отнесены к одной из четырех групп. В первую группу стран, по мнению Госдепа, можно ездить, соблюдая обычные меры безопасности, во второй требуется «повышенная осторожность». Третья группа – страны, поездки в которые «подлежат пересмотру». В страны четвертой группы ездить вообще не рекомендуется.
В качестве главной угрозы в России указан терроризм. Кроме того, США утверждают, что американцы в России часто якобы становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских, передает «Интерфакс».
Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, не ходить в места, популярные у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.
Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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