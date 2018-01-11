17:15 11 января

На «Энергомаше» рассказали о поставках ракетных двигателей в США

Контракты на поставки российских ракетных двигателей в США заключены по 2019 год включительно, передает Интерфакс сообщение гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.

На «Энергомаше» рассказали о поставках ракетных двигателей в США


Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное – госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США – РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK,
сказал Арбузов в интервью газете «Известия».


По его словам, проблем с поставкой двигателей не возникает – предприятие выполняет все свои обязательства.

У нас заключены контракты по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы. С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия,
подчеркнул гендиректор.

Отвечая на вопрос о возможном завершении американских контрактов в связи с разработками в США ракетных двигателей, которые призваны заменить российские, Арбузов сказал:

Есть ли жизнь после РД-180? Сегодня у предприятия достаточный объем контрактов. Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения.


Комментируя переговоры с китайской компанией «Великая стена», он сообщил, что «Китай создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180, поставляемому на экспорт для американских ракет Atlas 5».

Интересует Китай и самый мощный в мире двигатель РД-170, использовавшийся в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а затем в модифицированном виде на ракетах "Зенит". Его дальнейшее развитие связано с российской ракетой среднего класса "Союз-5" и в будущем со сверхтяжелой ракетой. Китай тоже движется в сторону создания носителя сверхтяжелого класса, поэтому ему интересны наши наработки,
пояснил гендиректор.

Однако речи о продаже партии российских двигателей в Китай не идет.

Мы понимаем, что для КНР будет неприемлема форма взаимодействия, которую мы используем с американскими партнерами, – поставка готовых ракетных двигателей. Если сотрудничество и будет развиваться, то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем,
сказал Арбузов.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 32

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  1. Александр 3 Сегодня, 10:36
    Конечно Китай интересуется технологиями.Мы за эти технологии заплатили много,это достояние и не хотелось бы ими разбрасываться просто так.
    Александр 3
    1. dorz Сегодня, 10:36
      Как тут не помочь партнёрам запускать спутники шпионы.
      dorz
      1. maxim947 Сегодня, 10:44
        Если сотрудничество и будет развиваться (с Китаем), то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем,

        Вот это глупо и недальновидно. Проще всего торговаться тем, что тобой не создано. Если г-н Арбузов сам бы принял активное участие в разработке ракетного двигателя, то наверное так не говорил бы. Хотя, с другой стороны, может эти заявления звучат так громко, а на выходе только бла-бла-бла и все при своих.
        maxim947
      2. ando_bor Сегодня, 10:46
        Цитата: dorz
        Как тут не помочь партнёрам запускать спутники шпионы.

        Надо у украинцев поучится, они отказались от поставок двигателей оккупантам и теперь беднее папуасов: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_b
        y_GDP_(nominal)_per_capita
        а двигатели в России делают.
        ando_bor
        1. Chertt Сегодня, 10:58
          Цитата: ando_bor
          Надо у украинцев поучится, они отказались от поставок двигателей оккупантам и теперь беднее папуасов

          Совершенно согласен. Даже сей час, некоторые не осмыслив статью «Энергомаш» критикуют. за американские "спутники шпионы" ..ну легкое "неразумие" таких аННалитиков нестрашно, А то что НПО «Энергомаш» Остается мировым лидером в своем сегменте, и ведет успешную Научно-конструкторскую работу, на благо России им не интересно.....Достойные последователи кострюлеголовых скакунов
          Chertt
        2. Проксима Сегодня, 11:01
          Если уже выражаться точно в статье, то РД-170 самый мощный в мире ЖИДКОСТНЫЙ ракетный двигатель. Абсолютное первенство в этом плане держал МТКК - самый мощный ракетный двигатель из когда-либо созданных (боковой ускоритель «Шаттла).
          Проксима
    2. RASKAT Сегодня, 10:43
      Да Китай их уже давно умыкнут в Украине, вот только воспроизвести пока не в состоянии. Это вам не утюги с кастрюлями клепать laughing .
      RASKAT
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:44
        Цитата: RASKAT
        Да Китай их уже давно умыкнут в Украине, вот только воспроизвести пока не в состоянии. Это вам не утюги с кастрюлями клепать laughing .

        Воспроизвести китайцы вряд ли смогут. Матрассы вон,бились над этим столько и лет,и что? Как покупали,так и покупают у нас. А китайцы нормальный двигатель для истребителя создать пока не в состоянии...сколько они пытаются скопировать двигун от СУ-27,а теперь и от СУ-35 и где их двигатель?м
        НЕКСУС
    3. Мимопроходил Сегодня, 11:13
      Бывший сотрудник ЦНИИмашиностроения — 76-летний экс-начальник Центра аэродинамических испытаний Владимир Лапыгин осужден на 7 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Приговор вынес Мосгорсуд.

      Как ранее сообщал «МК», кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник института был задержан еще в мае прошлого года. Дело было засекречено, а фигурант помещен под домашний арест и даже не оспаривал эту меру пресечения. Ученому, по слухам, инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран. Закончилось все тем, что Лапыгина все-таки посадили - за передачу секретных данных представителям иностранного государства.

      По-видимому, спецслужбы заинтересовались ученым еще в 2013 году. Именно в тот год он был неожиданно отстранен от должности в родном ЦНИИмаше. И это стало большой неожиданностью для всех. Как рассказывали нам старые сотрудники НИИ, Лапыгина на должность директора Центра выбирал рабочий коллектив, и никаких предпосылок к тому, что он вдруг впал в немилость, за все 20 лет его работы в этой должности не было.

      «Да, Владимир Иванович как ученый участвовал в международных конгрессах, выезжал и в Китай, и в другие страны. К примеру, иногда выезжал на ежегодный конгресс IFAK (Международной федерации по автоматическому управлению). Ну и что?» - делились с нами его бывшие коллеги. Они недоумевают, как можно осуждать человека за передачу каких-то технологий в Китай, если у Поднебесной давно вся техника словно две капли воды похожа на нашу, но не благодаря шпионам, а благодаря официальному тесному сотрудничеству двух стран.
      Мимопроходил
    4. Dimontius Сегодня, 11:28
      Я правильно понял,что при разрыве контракта с США,предприятие окажется финансово неустойчивым? sad
      Dimontius
    5. DalaiLama Сегодня, 12:29
      а еще Китай против России санкции ввел, им нельзя
      DalaiLama
  2. Игорь В Сегодня, 10:40
    Ну вот, "никогда не было, а вдруг - опять" (Черномырдин). Опять разорванная в клочья экономика снабжает "гегемона".
    Игорь В
    1. поневолебрат Сегодня, 10:49
      Так потому и снабжает что разорвана.
      поневолебрат
  3. КОН Сегодня, 10:46
    Деньги не пахнут, поганое время, за пирожок и мамку продам это называется.....
    КОН
  4. поневолебрат Сегодня, 10:49
    Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США – РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK,

    и
    Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия,
    подчеркнул гендиректор.

    А в РФ нет обеспеченного спроса. Зато есть центробанк, рЫгозин, космодром восточный и падающие ракеты.
    Это приговор, соотечественники. Без врага, который хочет нас уничтожить прожить мы не можем. Без его заказов предприятие протянет ноги. Достойный итог правления.
    поневолебрат
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:55
      мало того, так ещё мы эти двигатели поставлять никому кроме них не имеем права, т.е. если они не будут их заказывать то мы вообще их делать не будем
      _Ugene_
    2. Dreamboat Сегодня, 11:00
      Да, довели страну Путин и Рогозин, ракетные двигатели строим лучше всех в мире, ракеты "падают" реже чем в США, космодром построили...., а либероиды все бьются в истерике, никак головы не расшибут!
      Dreamboat
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:55
    зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки
    Поэтому на все увеличивающиеся санкции со стороны Сша продолжают с ними сотрудничать, как с одной из зарубежных стран.
    о возможном завершении американских контрактов в связи с разработками в США ракетных двигателей
    Не получается пока у американцев поэтому скорее всего будут продлять контракт, либо закупать в прок.
    rotmistr60
    1. Игорь В Сегодня, 11:01
      А им то что, печатный станок включил и двигатели в кармане!
      Игорь В
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:57
    .."Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное – госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США – РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK"..

    Вот и показатель состояния отечественной космической программы.Такие, вот, "достижения"...((
    Сибирский цирюльник
  7. Million Сегодня, 11:00
    А как же патриотизм?Импортный санкционный сыр давим бульдозерами,а ракетные двигатели продаем врагу?
    Million
  8. Дормидонт Сегодня, 11:04
    Всё равно, как если б СССР в 1943 году поставлял гитлеру снаряды
    Дормидонт
    1. BlackMokona Сегодня, 11:11
      Сталин выразил озабоченость в связи с возможным арестом счетов СССР на счетах Рейхсбанка. Он заявил, что все контракты по поставке топлива и стали для Тигров выполнены в полном объёме несмотря на тяжёлое положение на фронте и выразил увереность в выполнении срочных поставок зерна окруженной армии Паулюса. Так же было заявлено, что поездка Рокосовского и Молотова на лечение в Берлин это их личное дело. А в Москве будет установлен памятник генералу Власову wassat
      BlackMokona
      1. DalaiLama Сегодня, 12:30
        кстати флаг этого генерала был бело-сине-красный.
        DalaiLama
  9. voyaka uh Сегодня, 11:07
    Тут на одной из дискуссий про ракеты (про Ангару, кажется?)
    мелькнуло что-то, что меня удивило: что эти двигатели продаются
    НИЖЕ себестоимости. Они очень трудоемкие, изготовление "ручное" - дорогое,
    а продажная цена жестко зафиксирована в договоре.
    voyaka uh
    1. askort154 Сегодня, 12:28
      voyaka uh...... что эти двигатели продаются НИЖЕ себестоимости. Они очень трудоемкие, изготовление "ручное" - дорогое, а продажная цена жестко зафиксирована в договоре.

      Внимательно читаем : " Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины, остальное - госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США - РД-180..."
      Как такое может быть, при продаже по цене НИЖЕ себестоимости ?! stop
      askort154
      1. voyaka uh Сегодня, 12:32
        Не знаю. Может быть, подсчет стоимости производства иной?
        Получают деньги от американцев наличными - завод на плаву. Отлично.
        А издержки переписывают на что-то другое - заведомо убыточное, покрываемое
        бюджетом?
        voyaka uh
        1. askort154 Сегодня, 13:16
          voyaka uh.....Получают деньги от американцев наличными - завод на плаву. Отлично.
          Это точно. Как показала практика 90-х, наш ВПК уцелел, благодаря экспорту вооружения - старого задела СССР, а на полученные средства "выплывал", пока не появился нормальный бюджет yes
          askort154
  10. Звездочка Сегодня, 13:06
    Ну и дураки будут если отдадут технологии.
    Как говорил мой старый начальник - отдав свой инструмент заказчику сам тогда нужен не будешь.
    Звездочка
  11. viktorch Сегодня, 13:15
    что то никто не упомянул как именно движок продали амерам, и как все лицензии ушли им же, энергомаш сейчас - негры папуасы ваяющие двигатели для белых господ 180как россии сейчас не принадлежит фактически

    и что такого что китаезам технологии сливают ? амерам все уже слили, теперь можно и узкоглазым, в чем проблема то люди деньги зарабатывают, это капитализм детка.
    viktorch
    1. Akim Сегодня, 13:40
      Как же надоели эти сказочки, про проданные американцам лицензии, про права американцев на сами двигатели и тому подобная чушь.
      1) У американцев есть лицензия на производство этих двигателей на своих заводах. Лицензия действует до 2020 года, после чего американцы лишаются права на производство этих двигателей и обязаны уничтожить документацию по ним. Но американцы посчитали, что запуск производства двигателей на своих мощностях слишком хлопотная, затратная и сильно затянутая по времени задача (озвучивались сроки в 6 лет, потом еще 6 и т.п. - это только запуск производства). Посему им дешевле и проще купить готовые двигатели у Энергомаша.
      2) Все права на двигатели принадлежат Энергомашу. Есть российские патенты на разработки, использованные в данных двигателях, есть дублирующие американские патенты на те же разработки. В американских патентах четко указан правообладатель - Энергомаш. Так что никаких прав на двигатели у американцев не было и нет (окромя скоро заканчивающейся лицензии на их производство на своей территории). Более того, права Энергомаша защищены согласно законодательству на территории самих Штатов. Это было очень дальновидно, дабы у "партнеров" не возникло желания украсть разработки и зарегистрировать их на себя. Все патенты доступны для ознакомления на сайте американского патентного бюро. Там же можно отследить историю самих патентов, которая говорит, что за все время правообладатель не менялся и им по-прежнему остается Энергомаш.
      Akim
    2. Cook Сегодня, 13:53
      А зачем придерживать технологии, и производить двигатель, который для собственных нужд нигде не применяется? Варианта было два: первый - ничего на сторону не делать, и сидеть без денег; и второй: заработать на продаже лицензии, и ввиду нежелания американцами налаживать собственное производство двигателя, изготавливать его у себя, имея от этого гарантированный доход . Дело то все закручивалось еще в те времена, когда такого жесткого противостояния между нашими странами еще не наблюдалось.
      Cook
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