На «Энергомаше» рассказали о поставках ракетных двигателей в США

Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное – госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США – РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK,

У нас заключены контракты по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы. С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия,

Есть ли жизнь после РД-180? Сегодня у предприятия достаточный объем контрактов. Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения.

Интересует Китай и самый мощный в мире двигатель РД-170, использовавшийся в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а затем в модифицированном виде на ракетах "Зенит". Его дальнейшее развитие связано с российской ракетой среднего класса "Союз-5" и в будущем со сверхтяжелой ракетой. Китай тоже движется в сторону создания носителя сверхтяжелого класса, поэтому ему интересны наши наработки,

Мы понимаем, что для КНР будет неприемлема форма взаимодействия, которую мы используем с американскими партнерами, – поставка готовых ракетных двигателей. Если сотрудничество и будет развиваться, то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем,