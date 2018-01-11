На «Энергомаше» рассказали о поставках ракетных двигателей в США
Контракты на поставки российских ракетных двигателей в США заключены по 2019 год включительно, передает Интерфакс сообщение гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
По его словам, проблем с поставкой двигателей не возникает – предприятие выполняет все свои обязательства.
Отвечая на вопрос о возможном завершении американских контрактов в связи с разработками в США ракетных двигателей, которые призваны заменить российские, Арбузов сказал:
Комментируя переговоры с китайской компанией «Великая стена», он сообщил, что «Китай создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180, поставляемому на экспорт для американских ракет Atlas 5».
Однако речи о продаже партии российских двигателей в Китай не идет.
Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное – госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США – РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK,сказал Арбузов в интервью газете «Известия».
По его словам, проблем с поставкой двигателей не возникает – предприятие выполняет все свои обязательства.
У нас заключены контракты по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы. С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия,подчеркнул гендиректор.
Отвечая на вопрос о возможном завершении американских контрактов в связи с разработками в США ракетных двигателей, которые призваны заменить российские, Арбузов сказал:
Есть ли жизнь после РД-180? Сегодня у предприятия достаточный объем контрактов. Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения.
Комментируя переговоры с китайской компанией «Великая стена», он сообщил, что «Китай создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180, поставляемому на экспорт для американских ракет Atlas 5».
Интересует Китай и самый мощный в мире двигатель РД-170, использовавшийся в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а затем в модифицированном виде на ракетах "Зенит". Его дальнейшее развитие связано с российской ракетой среднего класса "Союз-5" и в будущем со сверхтяжелой ракетой. Китай тоже движется в сторону создания носителя сверхтяжелого класса, поэтому ему интересны наши наработки,пояснил гендиректор.
Однако речи о продаже партии российских двигателей в Китай не идет.
Мы понимаем, что для КНР будет неприемлема форма взаимодействия, которую мы используем с американскими партнерами, – поставка готовых ракетных двигателей. Если сотрудничество и будет развиваться, то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем,сказал Арбузов.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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