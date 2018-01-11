Российской элите выставили ультиматум
С начала этого года заработала глобальная система автоматического обмена данными о банковских счетах. Россия, как и ряд других государств мира, присоединилась к этой системе после скандала вокруг панамских офшоров с целью вывести из тени доходы состоятельных граждан. Среди отечественных толстосумов началась паника и последние два года они массово получали гражданства других стран, порой меняя и налоговое резидентство.
Буквально на днях стало известно, что ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта. Всего же за последние 3 года более 700 граждан России с небезызвестными фамилиями получили паспорта Израиля, Кипра, Мальты, Монако и т.д.
Причина массового бегства российских бизнесменов кроется не только в желании скрыть свои доходы. Экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов поделился своим видением ситуации.
Буквально на днях стало известно, что ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта. Всего же за последние 3 года более 700 граждан России с небезызвестными фамилиями получили паспорта Израиля, Кипра, Мальты, Монако и т.д.
Причина массового бегства российских бизнесменов кроется не только в желании скрыть свои доходы. Экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов поделился своим видением ситуации.
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