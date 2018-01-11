17:22 11 января

Российской элите выставили ультиматум

С начала этого года заработала глобальная система автоматического обмена данными о банковских счетах. Россия, как и ряд других государств мира, присоединилась к этой системе после скандала вокруг панамских офшоров с целью вывести из тени доходы состоятельных граждан. Среди отечественных толстосумов началась паника и последние два года они массово получали гражданства других стран, порой меняя и налоговое резидентство.

Буквально на днях стало известно, что ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта. Всего же за последние 3 года более 700 граждан России с небезызвестными фамилиями получили паспорта Израиля, Кипра, Мальты, Монако и т.д.

Причина массового бегства российских бизнесменов кроется не только в желании скрыть свои доходы. Экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов поделился своим видением ситуации.




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Комментарии 11

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:51
    Среди отечественных толстосумов началась паника и последние два года они массово получали гражданства других стран, порой меняя и налоговое резидентство.
    интересно...а депутаты,относятся к "толстосумам" ? или министры...? what
    андрей юрьевич
    1. Стропорез Сегодня, 11:35
      Цитата: андрей юрьевич
      интересно...а депутаты,относятся к "толстосумам" ? или министры...?

      Досье на всех есть ,пример тому керимка. Сейчас возня идёт вокруг жён и детей высокопоставленных чинуш.
      В "осиное гнездо" наших ворюг-клептоманов брызнули дихлофосом и полетели они по миру искать прибежище уворованным "копеечкам".
      Но самый показательный выкрутас совершил потанин, который перечислил 500 млн.енотов в американские благотворительные фонды, в обмен на лояльность матрасов впредверии февральских "чисток".
      Стропорез
    2. сорок восьмой Сегодня, 12:34
      У них родственники невероятно талантливы в предпринимательском ремесле.
      сорок восьмой
  2. Сергей-svs Сегодня, 10:53
    ...Буквально на днях стало известно, что ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта..

    Ну раз столько граждан России присоединились к Мальте,то пора уже и Мальту присоединить к России! yes МальтаНаша! good
    Сергей-svs
    1. Vard Сегодня, 11:17
      Одно понятно... к элите эта группа граждан ни какого отношения не имеет...
      Vard
  3. Мур Сегодня, 11:29
    Можно становиться хоть гражданином Буркина Фасо. При необходимости полосатые тебя и там ограбят.
    Мур
    1. Балу Сегодня, 12:14
      Цитата: Мур
      Можно становиться хоть гражданином Буркина Фасо. При необходимости полосатые тебя и там ограбят.

      А мне по барабану, у меня счетов и недвижимости за речкой нет. Так что пусть жулье на себе почувствует, каково тем, кого они грабили в 90-е.
      Балу
  4. shura7782 Сегодня, 12:40
    Читая статью представил себе такую картину. ВВП сидит рыбачит в лодке. Достаёт из воды огромную щуку, а она дёрнулась , вырвалась из его рук и уплыла. Вот только выражение его лица не понял.. То ли досада, то ли похрен ему, то ли глаза хитрыми сделались. Не понятно, мутно всё стало. Про себя подумал: " Может быть шашка толовая у него всё же есть в лодке, только её мне не видно".
    А Вы как думаете?
    shura7782
  5. синоби Сегодня, 13:00
    На их месте я бы всё таки попробовал договорится с ВВП.Не на прямую,но всё таки.Остался бы шанс при бабках быть.А так,не мы так матрасники оберут.
    синоби
  6. m.cempbell Сегодня, 13:57
    Да никому они ТАМ на...рен не упали. Российские "бизнесмены" для тамошней верхушки такие же холопы как и все остальное население нашей страны. Как только эти лизоблюды перестанут быть нужными их обсосут и выбросят на свалку.
    m.cempbell
  7. seacap Сегодня, 16:03
    А кто скажет,наконец-то,зачем они все нам,стране,народу нужны?Я,далеко не с самым плохим,еще советским образованием,никак не могу понять,зачем они нужны стране,зачем нужен ЦБ,никем не контролирующийся и подотчетный только МВФ(Ротшильдам),а не Национальный госбанк(хотя тут,более-менее ясно,колония не имеет права на свой национальный банк)?Для чего ради них и "заморских партнеров"изуверски и мучительно убили страну-ведущую державу,ради каких-таких итогов и достижений?Сколько грантов они выделяют на развитие и внедрение прорывных открытий в фундаментальной и прикладной науке,сколько научных или научно-производственных институтов содержат и развивают?А может быть они вкладывают средства в конструкторские и научно исследовательские работы,которые выведут нас на передовые рубежи в мире?Сколько они построили и содержат санаториев,больниц,институтов,школ,детских садов и квартир для своих работников,оплатили обучение в ведущих вузах мира и подготовили для себя специалистов?Сколько построили заводов и предприятий,внедрили самых передовых технологи на своих "кормушках",став ведущими и лучшими в мире?Эти упыри-враги и продажные гнусы в нашей стране,осуществившие и осуществляющие невиданный в истории человечества грабеж своей страны и народа,а все остальные, правительства, думы, советы их обслуживают,поэтому ничего не меняется в образовании,сфере обслуживания,поэтому у нас весь т.н. бизнес,торговля,производство,банки особенно ЖКХ(потому что касается всех)держатся на различных схемах,понятиях ,вранье и обмане,которым пропитано все снизу до верху.Так зачем они нам нужны?
    seacap
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