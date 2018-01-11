Российской элите выставили ультиматум

С начала этого года заработала глобальная система автоматического обмена данными о банковских счетах. Россия, как и ряд других государств мира, присоединилась к этой системе после скандала вокруг панамских офшоров с целью вывести из тени доходы состоятельных граждан. Среди отечественных толстосумов началась паника и последние два года они массово получали гражданства других стран, порой меняя и налоговое резидентство.



Буквально на днях стало известно, что ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта. Всего же за последние 3 года более 700 граждан России с небезызвестными фамилиями получили паспорта Израиля, Кипра, Мальты, Монако и т.д.



Причина массового бегства российских бизнесменов кроется не только в желании скрыть свои доходы. Экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов поделился своим видением ситуации.











