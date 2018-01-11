Минобороны возродит «покрышкинский» авиаполк на Балтике
Минобороны приступило к наращиванию воздушной мощи на Балтике. Одним из основных элементов этой программы станет возрождение легендарного «покрышкинского» авиаполка, сообщают Известия.
Как рассказали газете в военном ведомстве, «принято принципиальное решение о возрождении легендарного 689-го гвардейского истребительного авиаполка (гвиап), которым командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин».
Сообщается, что полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота.
«На первых порах полк будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35», – говорится в материале.
Полное историческое название возрождаемой части – 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина.
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.
Как рассказали газете в военном ведомстве, «принято принципиальное решение о возрождении легендарного 689-го гвардейского истребительного авиаполка (гвиап), которым командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин».
Сообщается, что полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота.
«На первых порах полк будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35», – говорится в материале.
Полное историческое название возрождаемой части – 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина.
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.
В первую очередь Су-27СМ и Су-35 – это истребители-перехватчики. Они смогут эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет. Как показывает опыт Сирии, в случае необходимости истребители смогут поражать с высокой точностью наземные и воздушные цели. В их арсенале – весьма эффективные сверхзвуковые ракеты Х-31, а также корректируемые авиабомбы,рассказал эксперт.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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