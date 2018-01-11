Минобороны возродит «покрышкинский» авиаполк на Балтике

В первую очередь Су-27СМ и Су-35 – это истребители-перехватчики. Они смогут эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет. Как показывает опыт Сирии, в случае необходимости истребители смогут поражать с высокой точностью наземные и воздушные цели. В их арсенале – весьма эффективные сверхзвуковые ракеты Х-31, а также корректируемые авиабомбы,

Минобороны приступило к наращиванию воздушной мощи на Балтике. Одним из основных элементов этой программы станет возрождение легендарного «покрышкинского» авиаполка, сообщают Известия Как рассказали газете в военном ведомстве, «принято принципиальное решение о возрождении легендарного 689-го гвардейского истребительного авиаполка (гвиап), которым командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин».Сообщается, что полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота.«На первых порах полк будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35», – говорится в материале.Полное историческое название возрождаемой части – 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина.По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.рассказал эксперт.