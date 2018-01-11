17:14 11 января

Минобороны возродит «покрышкинский» авиаполк на Балтике

Минобороны приступило к наращиванию воздушной мощи на Балтике. Одним из основных элементов этой программы станет возрождение легендарного «покрышкинского» авиаполка, сообщают Известия.

Минобороны возродит «покрышкинский» авиаполк на Балтике


Как рассказали газете в военном ведомстве, «принято принципиальное решение о возрождении легендарного 689-го гвардейского истребительного авиаполка (гвиап), которым командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин».


Сообщается, что полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота.

«На первых порах полк будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35», – говорится в материале.

Полное историческое название возрождаемой части – 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.

В первую очередь Су-27СМ и Су-35 – это истребители-перехватчики. Они смогут эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет. Как показывает опыт Сирии, в случае необходимости истребители смогут поражать с высокой точностью наземные и воздушные цели. В их арсенале – весьма эффективные сверхзвуковые ракеты Х-31, а также корректируемые авиабомбы,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 43

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  1. Alex_59 Сегодня, 11:03
    Исключительно правильное решение!
    Жаль только что вначале расформировали. Любим мы ломать, а потом строить заново...
    Alex_59
    1. КОН Сегодня, 11:06
      С языка сняли...."До основания а за тем!!!"...
      КОН
    2. влад66 Сегодня, 12:38
      Новость отличная! good Только вот придет очередной либертут и "разоружатель" реформатор и опять по новой понесется,славная русская традиция,сначала сломать,потом долго и мучительно восстанавливать. request
      влад66
      1. фигвам Сегодня, 14:19
        О как, в Черняховске СУ-30, а Чкаловске СУ-35, мощно.
        фигвам
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:12
    Новость отличная!
    Сломать- построить- сломать - построить)))
    Наверное, только у нас "традиция" такая))
    Сибирский цирюльник
    1. Uncle Lee Сегодня, 11:32
      Даааа, сколько еще придется восстанавливать ! Но надо ! hi
      Uncle Lee
  3. Оверлок Сегодня, 11:12
    Знал семью Покрышкина. Покойная Марья Кузьминична очень трепетно относилась к своему полку и памяти мужа.Бережно хранила летную тетрадь Маршала. Я держал в руках этот шедевр, с нарисованными самолетами, схемах маневров. Радовалась и рассказывала о своих поездках в Чкаловск.Она будет рада, там...., что ее полк не забыт.Мы тоже рады, что боевые традиции советской авиации сохранятся, что имя Маршала не канет в лету.
    И это хорошо!
    Оверлок
    1. allaykbar Сегодня, 11:24
      первый наверное Ваш пост где Вы с властью не боретесь. Читать приятно!

      Раз возрождают - значит появились средства. Крепнет государство и это славно.
      allaykbar
    2. Стропорез Сегодня, 12:03
      Цитата: Оверлок
      .Мы тоже рады, что боевые традиции советской авиации сохранятся, что имя Маршала не канет в лету.

      Интересно , а легендарный самолёт Покрышкина сохранился?

      Говорят, что это он, но есть сомнения
      Стропорез
      1. Оверлок Сегодня, 12:14
        не хочу обманывать, но Марья Кузьминична вроде бы говорила. что сохранен. Интересно, но Покрышкин был очень высокого мнения об "Аэрокобре" и предпочитал его советским самолетам.
        Копия Аэрокобры поставили в Новосибирске.
        Необходимо заметить. что у Покрышкина среди маршалов много было недоброжелателей. Марья кузьминична называла фамилии, кто приложил руку. По сути, в свой звездный возраст. Покрышкин был отлучен от авиации и переброшен на ДОСААФ
        Оверлок
        1. Стропорез Сегодня, 12:22
          Цитата: Оверлок
          , но Покрышкин был очень высокого мнения об "Аэрокобре" и предпочитал его советским самолетам

          См.с 2.30
          Стропорез
        2. Оверлок Сегодня, 12:30
          Что было после 2000-го не знаю. Скорее всего самолет уничтожили\продали\сломали.
          Оверлок
          1. Стропорез Сегодня, 12:35
            Цитата: Оверлок
            Что было после 2000-го не знаю. Скорее всего самолет уничтожили\продали\сломали.

            Крайний раз был в Монино в 2010г, Аэрокобра стояла, но чуть другая Королевская
            Белл P-63 «Кингкобра»

            Стропорез
      2. allaykbar Сегодня, 12:43
        в музее в Монино вроде стоит ЛА Покрышкина. В ангаре где кассы. Или Кожедуба, точно не помню. Но кобру там точно видел
        allaykbar
        1. Стропорез Сегодня, 12:55
          Цитата: allaykbar
          в музее в Монино вроде стоит ЛА Покрышкина. В ангаре где кассы. Или Кожедуба, точно не помню. Но кобру там точно видел

          В ангаре стоит самолёт Кожедуба Ла-7


          Фото Кожедуба

          Стропорез
      3. Svist Сегодня, 14:20
        Цитата: Стропорез
        Говорят, что это он, но есть сомнения

        На фото самолёт дважды Героя Советского Союза Речкалова Г. А.
        http://airaces.narod.ru/all1/rechkal3.htm
        Svist
        1. Стропорез Сегодня, 14:42
          Цитата: Svist
          На фото самолёт дважды Героя Советского Союза Речкалова Г. А.

          Спасибо, Камрад! soldier drinks
          Стропорез
    3. Zug Сегодня, 12:04
      Вот Вам то повезло!-держать в руках Ту тетрадь что он описывал в книге...Искренне завидую..
      Zug
    4. mashinist Сегодня, 12:32
      Рада там.. где там? На небе? А может она в аду
      mashinist
      1. Оверлок Сегодня, 12:36
        почему в аду? По-моему, она прожила честную жизнь, была медиком в авиаполку - значит спасала бойцов.А там.. Я думаю на небе, а Бог разберется без нас, кого куда и в какую очередь. По льготному тарифу или без
        Оверлок
  4. Игорь В Сегодня, 11:17
    Дай бог.
    Базировались они в Нивенском. Когда его закрывали, то перевозили самолёты на трейлерах через весь город в Чкаловск. Должны были ночью, но из-за всяких задержек захватывали утро. И я, по дороге на работу, несколько раз встречался с ними. Печальное зрелище, похоже на похороны... Ну, теперь - полетают!
    Кстати, из Чкаловска истребители и сейчас летают, видимо эскадралья, всё же, оставалась.
    Игорь В
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:07
      На Чкаловск, только не давно перебросили... И вроде не всех ..? А так, Черняховск, вместе с бомберами..
      LiSiCyn
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    Живы будем, не помрём! С возрождением, 689 гвиап!!! good
    a.s.zzz888
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:28
    Очень правильное решение, особенно на таком направлении. Балтика - район неспокойный.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. Alexey-74 Сегодня, 11:36
    Новость просто замечательная! Такой полк действительно будет контролировать практически всю Балтику.
    Alexey-74
  8. rocket757 Сегодня, 11:46
    Традиции конечно славные, возродили и слава богу.
    Теперь работать, работать и ещё раз работать.
    rocket757
  9. Оверлок Сегодня, 11:48
    Цитата: allaykbar
    первый наверное Ваш пост где Вы с властью не боретесь.

    я не властью борюсь. а с дураками и казнокрадами. Хочется хоть немного справедливости для простых людей, которых власть забыла
    Оверлок
    1. роман66 Сегодня, 11:53
      в любой власти есть дураки и казнокрады
      роман66
      1. Оверлок Сегодня, 11:54
        не спорю, но у нас почему -то много
        Оверлок
      2. Svist Сегодня, 14:08
        А кого в нашей власти можно назвать именно дураком? Что то на ум не приходит... Дураки туда не попадают, а если попадают то не надолго.
        Svist
  10. Теренин Сегодня, 11:52
    В детстве взахлеб читал книги А.И. Покрышкина "Небо войны", "Познать себя в бою", "Крылья истребителя"...
    Теренин
    1. Оверлок Сегодня, 11:57
      покойная Марья Кузьминична написала 2 книги о муже:
      1.Взойди звезда воспоминаний
      2. В воздухе и на земле.
      Достаточно пожилая женщина, а легко оперировала данными об ассах Германии, Англии, на память знала кто, сколько и как сбил.Антиподом Покрышкина был немец Хаммер (если не изменяет память).У того счет под 300
      Жили , кстати, по нынешним меркам скромно. По-советским- хорошо. 3-х квартира на Малой Бронной. Дом, в котором жил М. Суслов.Кстати, достаточно аскетичный человек был
      Оверлок
      1. LiSiCyn Сегодня, 13:14
        Хартман... И счет, по немецким "данным" ,352-а самолета... Причем на Зап.фронте, в элитном полку на мессере 262, сбил около 20-ти. Все остальные Вост.фронт. Хотя "фрицам" верить...? request
        LiSiCyn
    2. роман66 Сегодня, 12:00
      (С).... " нас учили быть птицами!"
      роман66
    3. Zug Сегодня, 12:05
      Даже по книге небо войны становится понятно что сбил гораздо больше.. Суть то не только в том что он Асс-а то что с 41 выжил!
      Zug
  11. роман66 Сегодня, 11:54
    еще бы и бомберов подтянуть, чтоб кораблям их икалось
    роман66
  12. shura7782 Сегодня, 12:19
    Радует. Очень приятное известие. Можер быть и мой родной 886 ОРАП снова начнёт летать.
    shura7782
  13. Оверлок Сегодня, 12:19
    Цитата: Zug
    понятно что сбил гораздо больше.

    Марья Кузьминична рассказывала, что к счету сбитых самолетов Покрышкин относился спокойно, бывали случаи, что свои сбитые самолеты он отдавал сослуживцам
    Оверлок
  14. iouris Сегодня, 13:12
    Чтобы возродить авиаполк нужно возродить СССР. Командир украинского полка им. Кожедуба орал "Америка з нами!"
    iouris
  15. sergevonsohrn Сегодня, 13:27
    правильное решение! давно пора! а то разоружились скорее по западным рекомендациям....более того, необходимо, по мере возможности, возродить все легендарные части и соединения времен вов! посмотрите на бритосов: у них до сих пор существуют "королевские гусары", "шотландские стрелки" и т.п....и на этом держится их воинский дух! а мы что?... так и будем прислушиваться ко всяким там либерастам?!!!
    sergevonsohrn
  16. Bob57 Сегодня, 13:43
    Слава Русскому оружию в века !
    Bob57
  17. Влад5307 Сегодня, 13:55
    Цитата: sergevonsohrn
    правильное решение! давно пора! а то разоружились скорее по западным рекомендациям....более того, необходимо, по мере возможности, возродить все легендарные части и соединения времен вов! посмотрите на бритосов: у них до сих пор существуют "королевские гусары", "шотландские стрелки" и т.п....и на этом держится их воинский дух! а мы что?... так и будем прислушиваться ко всяким там либерастам?!!!

    Надо иметь свою голову на плечах и думать не только о набитии собственного брюха, но и думать о том, как жить завтра самим и послезавтра детям в этой стране, причем каждому. Тогда и за политику правящих нами не придется краснеть и стыдиться. hi
    Влад5307
  18. kamski Сегодня, 14:02
    Возрождение, значит ли это что со всех частей изымут часть техники и создадут ПОЛК тем самым ослабив подразделения???
    kamski
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