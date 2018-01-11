Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
В общей сложности Норвегия закупит у США 52 истребителя пятого поколения F-35. Об этом в четверг, 11 января, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что стоимость контракта - 10 миллиардов долларов. Первые боевые машины были отправлены в Норвегию еще в ноябре прошлого года, передает РИА Новости.
Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера третьего уровня на этапе разработки проекта и демонстрации. В ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16.
К июню 2017 года Минобороны Норвегии приняло семь истребителей F-35A, которые применяются для подготовки личного состава на авиабазе Люк в США. После поставки первой партии истребителей на авиабазу в Эрланне обучение пилотов началось и в Норвегии.
ВВС Норвегии намерены объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его боевой радиус составляет 845 км.
Самолет спроектирован с использованием технологии "стелс" и способен нести ядерное оружие. Истребитель выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой).
Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера третьего уровня на этапе разработки проекта и демонстрации. В ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16.
К июню 2017 года Минобороны Норвегии приняло семь истребителей F-35A, которые применяются для подготовки личного состава на авиабазе Люк в США. После поставки первой партии истребителей на авиабазу в Эрланне обучение пилотов началось и в Норвегии.
ВВС Норвегии намерены объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его боевой радиус составляет 845 км.
Самолет спроектирован с использованием технологии "стелс" и способен нести ядерное оружие. Истребитель выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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