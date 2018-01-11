17:22 11 января

Норвегия купила у США 52 истребителя F-35

В общей сложности Норвегия закупит у США 52 истребителя пятого поколения F-35. Об этом в четверг, 11 января, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что стоимость контракта - 10 миллиардов долларов. Первые боевые машины были отправлены в Норвегию еще в ноябре прошлого года, передает РИА Новости.

Норвегия купила у США 52 истребителя F-35


Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера третьего уровня на этапе разработки проекта и демонстрации. В ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16.


К июню 2017 года Минобороны Норвегии приняло семь истребителей F-35A, которые применяются для подготовки личного состава на авиабазе Люк в США. После поставки первой партии истребителей на авиабазу в Эрланне обучение пилотов началось и в Норвегии.

ВВС Норвегии намерены объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.

Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его боевой радиус составляет 845 км.

Самолет спроектирован с использованием технологии "стелс" и способен нести ядерное оружие. Истребитель выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. HAM Сегодня, 11:17
    "Партнёр третьего уровня"-звучит то как!
    HAM
    1. роман66 Сегодня, 11:20
      да они, собственно, такие и есть lol
      роман66
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:12
      Почему то все прошли мимо фразы "к 2020 году к начальной боевой готовности, а к 2025 к полной". Вот что они 7 лет будут делать, ведь пилоты обучение прошли до покупки?
      Владыка Ситх
      1. словак Сегодня, 16:21
        Бюджет позволит не только купить, но и эксплуатировать?
        словак
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
    ... откуда деньги, Зин?!... request
    a.s.zzz888
    1. Чёрная вода Сегодня, 11:20
      богатая тачка указывает на наличие большущего кредита ))))......ну или ПОПАлизинг ))))
      Чёрная вода
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
        ... загонят мерикатосы своих вассалов в ещё большие долги....
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
          Цитата: a.s.zzz888
          ... загонят мерикатосы своих вассалов в ещё большие долги....

          И что-то мне норгов не жалко , от слова "совсем" .
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
            ... и я с тобой солидарен - померла, так померла... laughing
            a.s.zzz888
            1. Идущий Сегодня, 12:11
              Цитата: a.s.zzz888
              Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
              ... откуда деньги, Зин?!... request


              Денег у них достаточно , а ещё старые F-16 продадут.
              Идущий
          2. Касым Сегодня, 14:38
            Привет, Паша! Я не совсем понимаю, как они использовать будут эти Ф-35. У США есть ДРЛО, спутники для наведения и обнаружения. А этим придется включать АФАР, что сразу же снимет вопрос обнаружения (зачем им тогда этот стелс). Тогда уж лучше Ф-16, 15, 18 - они хотя бы дешевле обойдутся и скорость набрать можно по-более. Причем вооружены тем же, что и Ф-35. Ф-15 и по-более БК таскать может. Может они думают, что США им постоянно все данные подгонять будут?
            У того Израиля хоть ДРЛО свой есть, а вот таким странам зачем Ф-35 нужен, не понимаю?! hi
            Касым
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:15
              Даурен , здравствуй ! hi Ты думаешь , норги сами понимают зачем им эта вундервафля ? Просто матрасы сказали "надо" - норги козырнули и бросились выполнять . Русские-то уже рядом ... belay lol
              bouncyhunter
              1. Касым Сегодня, 15:46
                Паша, меня удивляет, что имея самые богатые запасы энергоносителей в ЕС и самый крутой рынок сбыта, их долг по отношению к ВВП (600млрд.) 164%. Из них госдолг 33% от ВВП. Там (в ЕС) вообще есть нормальные покупатели? Как ни смотри, все в долгах, как в шелках - у Германии за 2,2 трил. евро госдолга. Получается, что все в долг живут, за счет чего не совсем понятно. Все эти фокусы с финансами не очень понимаю. Получается, что за счет доверия. Вот прихлопнуть все эти мыльные пузыри - забавно было бы.
                Судя по тому, что не хотят увеличивать затраты на армию, то особо сами не верят в эту угрозу со стороны РФ. А народ кормят небылицами за нее. hi
                Касым
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:49
                  Цитата: Касым
                  Судя по тому, что не хотят увеличивать затраты на армию, то особо сами не верят в эту угрозу со стороны РФ. А народ кормят небылицами за нее.

                  Золотые слова , друг мой ! good Но против звёздно-полосатого хозяина боятся всем скопом переть . Почему ???
                  bouncyhunter
                  1. Касым Сегодня, 16:07
                    Может наконец военный евроблок создадут, но тогда в авторитеты немцы с французами запишутся.
                    А так то понятно за Штаты - Флот подгонят и ... Вообще-то иногда сам удивляюсь этому приклонению. У США в ЕС всего лишь три бригады (одна тяжелая с Абрамсами, две другие легкие на БТР и БМП) и 7 десятков истребителей. Остальное все обслуживающие и сопутствующие (транспорт, медицина, заправщики и т.д.) войска. Поэтому Трамп их трясет на деньги в общую копилку - но особо войска двигать на "защиту" союзников от России не торопится. hi
                    Касым
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:10
                      У меня давно уже сложилось впечатление , что США - садо , а Европа , соответственно - мазо . recourse
                      bouncyhunter
          3. Incvizitor Сегодня, 15:49
            И что-то мне норгов не жалко , от слова "совсем" .

            Покупая всякие "фу" они ИГИЛ и другие террористические ячейки фша спонсируют, наверное поэтому. lol
            Incvizitor
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:56
              Вполне приемлемое объяснение , но мне их не жаль из-за того что поддались русофобской истерии в первую очередь . yes
              bouncyhunter
      2. xetai9977 Сегодня, 11:45
        "откуда деньги, Зин?!.."
        За норвежцев не беспокойтесь. Они живут гораздо богаче, чем вы. Неизмеримо богаче!
        xetai9977
        1. Lock36 Сегодня, 12:40
          Так вот мимо таких богатых лохов американцы и не могли пройти laughing
          Lock36
          1. фигвам Сегодня, 12:59
            Цитата: Lock36
            Так вот мимо таких богатых лохов американцы и не могли пройти laughing

            Янки всегда выбирают только богатых лохов, иначе с них ничего не поимеешь.
            фигвам
    2. 100502 Сегодня, 11:21
      Там уровень жизни один из самых высоких в мире
      100502
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
        100502 Сегодня, 11:21 ↑ Новый
        Там уровень жизни один из самых высоких в мире

        ... а военный бюджет, тоже самый высокий?
        a.s.zzz888
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 12:35
          Цитата: a.s.zzz888
          а военный бюджет, тоже самый высокий?

          1% от ВВП или 6 млрд.
          Viktor.12.71
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:23
      Денег у Норвегии много. Могут позволить себе такой хлам покупать.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. VALERIK_097 Сегодня, 11:53
        Мало того ,они уже обозначили место базирования.
        12 деревушек (коммун) накроют сразу.Но приоритет всё-таки Вардё. Вот людям не живётся спокойно,нашли приключения на свою пятую точку.Ну не понимают,что все "марьяты"на дно уйдут в первую очередь,Вардё с их радаром вообще исчезнет с глобуса.
        VALERIK_097
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:09
          Выбора нет у них, сказал господин - купить, значит утрись и плати. А обывателям Норвегии все равно.
          Генерал Песчаных Карьеров
    4. Vard Сегодня, 11:25
      У них в фонде типа для будущих поколений триллион долларов...
      Vard
    5. Krasnodar Сегодня, 11:27
      Цитата: a.s.zzz888
      Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
      ... откуда деньги, Зин?!... request

      Норвегия одна из самых богатых стран мира. Уже который год первое место по ИЧР (уровень жизни, грубо).
      Krasnodar
      1. VALERIK_097 Сегодня, 12:01
        там даже полиция пьяных развозит по домам,Счёт потом правда не таксоидный выставляют.
        VALERIK_097
    6. zyzx Сегодня, 11:28
      Ну у норгов в резервном фонде около триллиона зеленыех есть.
      zyzx
    7. tchoni Сегодня, 11:43
      Примерно оттуда, что и у нас. Из недр земли. Газ, знаете ли... газ.
      tchoni
    8. dorz Сегодня, 11:51
      Цитата: a.s.zzz888
      Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
      ... откуда деньги, Зин?!... request

      Норвегия в пятерке самых богатых стран Европы. И конечно F-35 это самолет для нападения на нас, а не защиты.
      dorz
    9. voyaka uh Сегодня, 12:09
      "... откуда деньги, Зин?!"////

      Деньги от нефти. Население Норвегии маленькое, а
      народ они бережливый. Доходы от шельфовой нефти не
      раздариваются населению, а направляются в специальный фонд,
      который инвестирует их с выгодой.
      При том, Норвегия сумела развить современную промышленность:
      научную электронику, военпром.
      voyaka uh
    10. Viktor.12.71 Сегодня, 12:11
      Цитата: a.s.zzz888
      .. откуда деньги, Зин?!... request

      Они на 3 месте по ВВП, 72 тысяч у.е на душу. Могут себе позволить.
      Viktor.12.71
    11. Lycan Сегодня, 14:19
      "Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе." (Вика)
      Lycan
  3. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
    Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
    неплохая сделка... а мы,РД штатам...
    андрей юрьевич
    1. КОН Сегодня, 11:25
      Умеете вы настроение испортить...))
      КОН
  4. rpuropuu Сегодня, 11:21
    Цитата: a.s.zzz888
    Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
    ... откуда деньги, Зин?!... request

    У Норвегии денег много, население не большое, нефть и газ качается yes
    Они могут себе позволить и 500 самолетов.
    rpuropuu
    1. kepmor Сегодня, 11:59
      так и мы нефть с газом качаем немеренно...и денег также немеренно...только одно огромное НО...
      у них 10 миллиардеров и триллион в резерве + самый высокий уровень жизни...
      у нас 40 миллиардеров (только официально, а скольков тени одному Богу известно) и всего 400 млдр. в кубышке + 20% населения в нищите...
      kepmor
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 12:22
        Цитата: kepmor
        20% населения в нищите...

        Это по официальны данным.
        Это только мое мнение. Минимальное число нищих в России — это примерно 64 млн человек. Если бы прожиточный минимум оставался на таком же уровне от средней заработной платы, как в 1999 году — 59,6%, а не на текущем уровне в 28,5%, то черта бедности Росстатом определялась бы на уровне дохода в 20,3 тысячи рублей. А это уже не 20,3 млн человек, а 70,8 млн человек
        Viktor.12.71
      2. dik-nsk Сегодня, 12:28
        10 "аллигаторов" на 5 млн населения, против 40 наших при 143 млн населения, процент сами посчитаете? ну, не забудьте разницу в площадях прикинуть, которые надо инфраструктурой обеспечить... что? уже не так и плохо?))
        dik-nsk
      3. МойВрач Сегодня, 13:01
        Цитата: kepmor
        так и мы нефть с газом качаем немеренно...и денег также немеренно...только одно огромное НО...
        у них 10 миллиардеров и триллион в резерве + самый высокий уровень жизни...
        у нас 40 миллиардеров (только официально, а скольков тени одному Богу известно) и всего 400 млдр. в кубышке + 20% населения в нищите...

        Серьёзно belay Во первых какая протяженность границы России и границы Норвегии котрую нужно охранять? Во вторых какое соотношение территории и отдаленность населенных пунктов к которым надо обеспечить нормальную инфраструктуру? И в конце концов не забывайте разницу менталитета европейского и постсоветских людей.
        МойВрач
        1. kepmor Сегодня, 13:20
          да, Вы правы, спору нет...особенно в плане менталитета...
          только речь идёт не об обстоятельствах, а о рационализме распределения и использования доходов от природных ресурсов...
          kepmor
  5. павлентий Сегодня, 11:25
    Да уж контракт, конечно, охренительный...А деньги у них есть, не переживайте за норвегов. Нам бы такой контрактик.
    павлентий
    1. Кент0001 Сегодня, 12:07
      ...тока нам пока купить нечего и теперь уже особо не на что. Фонд НБ закончился (проели одну кубышку). Теперь начали есть следующую.
      Кент0001
      1. павлентий Сегодня, 14:09
        Я имел ввиду, наоборот, продать на лярд)
        павлентий
  6. Vard Сегодня, 11:26
    Новость порадовала... Распиаренный до не могу самолёт... еле летает... нашим лётчикам мороки меньше... в случае чего...
    Vard
    1. Арон Заави Сегодня, 11:48
      Цитата: Vard
      Новость порадовала... Распиаренный до не могу самолёт... еле летает... нашим лётчикам мороки меньше... в случае чего...

      Да да. Еле летает.

      «Военный Паритет», 4 янв. 2018 – В Управлении программы F-35 заявили, что завершили все испытания по пускам/сбросам высокоточного оружия с истребителя F-35 в рамках демонстрационных программ.
      «Завершение испытаний оружия представляет собой важный шаг для всей команды F-35, поскольку мы демонстрируем боевую эффективность F-35, которая меняет правила игры. Совместная команда правительства и промышленности преодолела все проблемы и продемонстрировала выдающееся сотрудничество в области тестирования оружия, его результаты дали нашим клиентам большую уверенность в возможностях вооружения F-35», говорит Джефф Бабионе, исполнительный вице-президент Lockheed Martin и генеральный менеджер программы F-35.
      Начиная с 2012 года интегрированная испытательная группа F-35 успешно завершила 183 теста на пуски/сброс ракет и бомб как из внутреннего отсека оружия, так и с внешних пилонов во всех требуемых скоростях, высотах и маневрах самолета. Заключительный тест был выполнен в сентябре, когда F-35C выполнил успешный пуск ракеты AIM-9X.
      По сообщению компании Lockheed, команда завершила 46 реальных испытаний, которые убедили, что все оружие, выпущенное с самолета F-35, может эффективно поражать намеченные цели с необходимой точностью. 30 ноября 2017 года были завершены испытательные стрельбы из бортовой пушки истребителя версии F-35A. Выполнены 183 испытания оружия классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в их числе AIM-9X, AIM-120, AIM-132, GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-I и Paveway IV.



      Арон Заави
      1. Кент0001 Сегодня, 12:05
        Машина серьезная и современная, но с недочетами. Например проблема с дыханием пилотов в полете так и не решена до сих пор. Еще были ипроблемы с растрескиванием планера. А то что он хорошо пускает ракеты- так это должен хорошо делать любой, даже более дешевый самолет. Тут единственное с чем не поспоришь-что это самолет Пятого поколения который поступает в СТРОЕВЫЕ части.
        Кент0001
        1. фигвам Сегодня, 12:14
          Да , вот это достижение! Боевой самолёт может ракеты пускать и бомбы кидать, видимо у них были сомнения даже в этом деле.
          фигвам
          1. voyaka uh Сегодня, 12:49
            Из внутреннего отсека, а не с подвесок под крыльями, как обычно.
            voyaka uh
        2. voyaka uh Сегодня, 12:48
          "Например проблема с дыханием пилотов в полете так и не решена до сих пор"////

          Это не связано с самолетом. И у Ф-18 периодически всплывает, и у других самолетов.
          Какой-то заслуженный летчик-ветеран проверял. Его вывод: "чего Вы затягиваете комбинезон
          на груди летчика, так что душите их? Дайте людям дышать полной грудью!" am
          voyaka uh
  7. rpuropuu Сегодня, 11:27
    Цитата: Vard
    У них в фонде типа для будущих поколений триллион долларов...

    Многим читателям, лишь что то написать recourse Объективности по коментариям где то 50% не более, а факты не интересуют what
    rpuropuu
    1. Тибидох Сегодня, 11:49
      Цитата: rpuropuu
      факты не интересуют

      Интересуют!
      Факты в студию!
      Тибидох
  8. Молот 75 Сегодня, 11:27
    Странно-пингвины в Арктике, а не в Антарктиде!
    Молот 75
    1. DalaiLama Сегодня, 11:53
      попутали полюса
      DalaiLama
    2. Кент0001 Сегодня, 12:01
      Они везде расселятся.
      Кент0001
  9. Alexey-74 Сегодня, 11:31
    Нашему МО на заметочку. 52шт. Ф-35 - это серьезно, тем более мы прекрасно против кого они воевать будут в случае конфликта в Европе
    Alexey-74
    1. Кент0001 Сегодня, 11:59
      А у нас скока планировали купить? 12 СУ-57? Заморозте проект и не позорьтесь. Деньги флоту на АПЛ отдайте, там возможно больше толку будет.
      Кент0001
      1. vadsonen Сегодня, 13:01
        А у нас скока планировали купить? 12 СУ-57?

        Сколько в России самолётов ДРЛО? И накой без них Су-57 нужны?
        vadsonen
    2. Incvizitor Сегодня, 15:54
      против кого они воевать будут в случае конфликта в Европе

      И норвегам хорошо бы понять против кого "искандеры" воевать будут а может и тополя, в случае конфликта.
      Incvizitor
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    стоимость контракта - 10 миллиардов долларов
    Не удивлюсь если начнут всплывать новые недостатки при аэродромной эксплуатации при низких температурах или еще что-либо в этом роде. Летать на этих самолетах норвежцам, поэтому это их проблема. По поводу американцев можно сказать только одно - молодцы, хорошо пропиарили свой товар. Хотя Норвегия, как участник проекта обязана была приобрести.
    rotmistr60
  11. tchoni Сегодня, 11:45
    Еще раз поздравляю вас ГОСПОДА! Теперь и у НОРВЕГИИ истребителей 5 го поколения будет на вооружении БОЛЬШЕ чем у нашей священной держвы)))!!! Ура, товарищи!
    tchoni
    1. DalaiLama Сегодня, 11:54
      Это не истребитель, это легкий бомбардировщик, давно уже переквалифицирован.
      DalaiLama
      1. Арон Заави Сегодня, 12:02
        Цитата: DalaiLama
        Это не истребитель, это легкий бомбардировщик, давно уже переквалифицирован.

        Вполне себе истребитель-бомбардировщик
        Арон Заави
        1. DalaiLama Сегодня, 12:09
          Не смешите этим. И погуглите "F35 light bomber".
          DalaiLama
          1. voyaka uh Сегодня, 12:52
            F - в названии означает - Fighter .
            B - означает - Bomber
            voyaka uh
            1. DalaiLama Сегодня, 13:28
              F-111 такой fighter
              DalaiLama
              1. voyaka uh Сегодня, 14:06
                Ф-111 medium-range interdictor and tactical attack aircraft
                Истребитель-бомбардировщик. Как и Ф-16, как и Ф-35, который
                идет на замену-16.
                voyaka uh
                1. DalaiLama Сегодня, 14:13
                  ну а где слово fighter? аттаck это А
                  нет не идет, и у вашего коллеги слово Sukoi выше написно с ошипкой
                  DalaiLama
                  1. voyaka uh Сегодня, 14:15
                    Вы, как я погляжу, любите потроллить. Успехов hi
                    voyaka uh
                    1. DalaiLama Сегодня, 14:24
                      Кормить их собой точно не люблю. Погуглите "F35 light bomber".
                      DalaiLama
    2. Кент0001 Сегодня, 11:57
      У них и сейчас больше. В 7 раз.
      Кент0001
      1. tchoni Сегодня, 13:03
        Цитата: Кент0001
        У них и сейчас больше. В 7 раз.

        Ну, формально, у нас таки летает 10 шт. прототипов и образцов для летных испытаний. Так что пока шты мы условно круче.
        tchoni
    3. Владыка Ситх Сегодня, 12:10
      Но, а то что этот самолет не 5-го поколения, вас не смущает? Из пяти параметров, он не проходит по двум, чтобы быть пятым поколением.
      Владыка Ситх
      1. voyaka uh Сегодня, 13:17
        Вообще-то параметров 5-го поколения - 11.
        Ф-35 не проходит только по одному - сверманевренность.
        Су-57 не проходит по трем, как-минимум, но вполне заслуженно входит в 5-ое поколение.
        voyaka uh
  12. Monroz Сегодня, 11:48
    Мало очень мало приобрела истребителей Норвегия ей необходимо для начала 300 истребителей приобрести и это только начало потом будет большие закупки по всем направлениям и когда затратит триллион долларов можно чуть успокоится и на выдохе сказать ДА мы их уделали.
    Monroz
  13. Alex-a832 Сегодня, 11:50
    Купить у полосатых за бешеные деньги технику, которая будет использоваться только в интересах полосатых - вот это бизнес, вот это я понимаю... Кто там так сильно Норвегию испужал, что ей приспичило полста Фу-35 прикупить. С чем же полста тех же Ф16 справиться не могут? Может беженцы осаждают? Или коллеги по нато на Норвегию глаз положили?
    Alex-a832
    1. Кент0001 Сегодня, 11:57
      Смотри мой коммент ниже.
      Кент0001
  14. Кент0001 Сегодня, 11:56
    Совсем близко от нас размещается очередные 35 истребителей 5-го поколения способные нести ядерное оружие. Какого бы уровня партнерами американцы не называли норвегов-это не смешно. Это очень серьезная ударная сила и реальная угроза, и все это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОТИВ НАС. Правда как-то сроки ввода затянуты, хотя они никуда не спешат.
    Кент0001
    1. DalaiLama Сегодня, 12:12
      Боятся 1920г скоро, как им в общем Российский Шпицберген подарили.
      Лучше пусть сразу тогда туда столицу переносят.
      DalaiLama
  15. sd68 Сегодня, 12:07
    а его боевой радиус составляет 845 км

    Действительно, новость laughing
    sd68
  16. Труд Сегодня, 12:10
    В этом случае необходим превентивный удар
    Труд
  17. мерцание Сегодня, 12:17
    Норвегия купила у США 52 истребителя F-35

    Неужто шведов нагнуть хотят winked
    мерцание
  18. g1v2 Сегодня, 12:25
    Гораздо опаснее, что кроме ф35 норвеги еще и Посейдоны покупают. Соответственно будут пасти наши подлодки , выходящие в Атлантику Посейдонами, а надводный флот - ф 35. Хорошего в новости нет ничего. Вероятный противник нашего СФ серьезно занят перевооружением.
    g1v2
  19. Сомневающийся Сегодня, 12:38
    Цитата: a.s.zzz888
    ... откуда деньги, Зин?!.

    Они же нефтедоллары не по офшорам ныкали wink
    В середине сентября суммарная стоимость активов норвежского "нефтяного фонда" The Government Pension Fund Global превысила один триллион долларов.

    Фонд, построенный на нефтяных доходах и призванный гарантировать благосостояние жителей Норвегии даже после того, как нефть закончится, стал одним из крупнейших финансовых учреждений в мире.
    Сомневающийся
  20. Сомневающийся Сегодня, 12:40
    Цитата: Труд
    В этом случае необходим превентивный удар

    Ага, норвежские помидоры нужно запретить laughing
    Сомневающийся
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