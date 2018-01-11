17:23 11 января

Иранский фрегат во время шторма выбросило на волнолом

В среду во время шторма на Каспийском море в районе основной военно-морской базы Ирана – порта Бендер-Энзели – выбросило на камни волнолома иранский фрегат Damavand, сообщает bmpd.

Иранский фрегат во время шторма выбросило на волнолом


Отмечается, что Damavand – это самый большой иранский военный корабль в Каспийском море, он был принят в состав ВМС в марте 2015 года.


Судя по фотографиям, корабль сел на камни около волнолома, и теперь, вероятно, вытаскивать его будут с помощью буксиров. Главное, чтобы фрегат не опрокинулся.

По неофициальным данным, на борту корабля могут находиться погибшие и раненые.



Справка bmpd: «фрегат Damavand является самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспии (иранского Северного флота). Он был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели (введен в строй 9 марта 2015 года) и является одним из трех кораблей, уже переданных ВМС по программе Mowj (модифицированной копии британских фрегатов проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».

Использованы фотографии: https://twitter.com/HosseinDalirian
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Комментарии 17

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  1. xetai9977 Сегодня, 11:46
    Зачем фрегат на Каспии? По сути это большая лужа. Хватит и патрульных судов- для разгона браконьеров и охраны исключительной экономической зоны. При серьезной заварушке большие корабли ( и дорогие) прекрасная цель для авиации, лететь которой недалеко.
    xetai9977
    1. allaykbar Сегодня, 11:49
      для отстаивания национальных интересов. Может у вас решат в приграничной к Ирану зоне провести референдум. И корабль будет вселять надежду в демократичность выбора пути.
      allaykbar
      1. Shurik70 Сегодня, 13:27
        Каспий - хорошая база для ракетных кораблей. Вражеская подлодка туда не доберётся, а самолёт издалека увидеть можно.
        А "хороших" соседей у Ирана хватает, да и собственную территорию прикрывать надо.
        Shurik70
    2. Nimitz Сегодня, 12:23
      Цитата: xetai9977
      Зачем фрегат на Каспии? По сути это большая лужа. Хватит и патрульных судов- для разгона браконьеров и охраны исключительной экономической зоны. При серьезной заварушке большие корабли ( и дорогие) прекрасная цель для авиации, лететь которой недалеко.

      Если верить СМИ, то некоторые страны оснащают свой флот в этой луже, израильскими ракетами, уж не для борьбы ли с этими самыми браконьерами. laughing
      Nimitz
  2. allaykbar Сегодня, 11:47
    жаль корабль. Он же красивый и почти живой! Надо в док и на ремонт.
    allaykbar
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    и теперь, вероятно, вытаскивать его будут с помощью буксиров.
    ... оторвут дно от бортов...
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    Стихии все равно чей корабль. Удивлен, что на Каспии бывают такие штормы, все же внутреннее море не океан. Или все таки виноват экипаж? Если действительно есть погибшие, то соболезнования.
    rotmistr60
    1. Dr_Engie Сегодня, 12:27
      На Каспии в самом деле бывают сильные шторма и суда тонут порой.
      Dr_Engie
      1. Shurik70 Сегодня, 13:35
        Ещё в детстве, когда читал "Русь Изначальная" очень удивился, что шторм на Ладоге гораздо опаснее для купеческих судов, чем шторм на Балтике. Так что размер и опасность не одно и то же.
        К тому же на Каспии 1200 км с севера на юг. Есть где разгуляться волне.
        Shurik70
    2. san4es Сегодня, 15:57
      Цитата: rotmistr60
      ... на Каспии бывают такие штормы, все же внутреннее море не океан.
      hi
      ...Из-за мелководья волна высокая.Там много параходов пополам сломалось
      san4es
      1. oldzek Сегодня, 16:50
        попадал я в шторма на Ладоге,на Балтике ,на Черном море.так вот в последнем случае я чувствовал себя гораздо спокойнее.
        oldzek
        1. san4es Сегодня, 16:57
          Цитата: oldzek
          ...в последнем случае я чувствовал себя гораздо спокойнее.

          ..."Просолился" значит wink
          san4es
  5. Egorovich Сегодня, 11:59
    "Фрегат"- это конечно очень громкое название. Водоизмещение этого "фрегата" около 1500 тн. Самый большой корабль, построенный собственными силами.
    Egorovich
  6. НасРать Сегодня, 12:01
    Видать капитана разжалуют в матросы... корабль новый, на камни посадил..
    НасРать
  7. Tiras Сегодня, 12:05
    Надеюсь корабль в утиль.
    А вот, если погибли люди, то жаль.
    Tiras
  8. лысова Сегодня, 13:01
    Если не тех. поломка - то Кэп должен ответить, не думаю что он только что закончил 10-ть классов.
    лысова
  9. san4es Сегодня, 15:55
    «фрегат Damavand является самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспии (иранского Северного флота).

    san4es
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