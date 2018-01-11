Иранский фрегат во время шторма выбросило на волнолом
В среду во время шторма на Каспийском море в районе основной военно-морской базы Ирана – порта Бендер-Энзели – выбросило на камни волнолома иранский фрегат Damavand, сообщает bmpd.
Отмечается, что Damavand – это самый большой иранский военный корабль в Каспийском море, он был принят в состав ВМС в марте 2015 года.
Судя по фотографиям, корабль сел на камни около волнолома, и теперь, вероятно, вытаскивать его будут с помощью буксиров. Главное, чтобы фрегат не опрокинулся.
По неофициальным данным, на борту корабля могут находиться погибшие и раненые.
Справка bmpd: «фрегат Damavand является самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспии (иранского Северного флота). Он был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели (введен в строй 9 марта 2015 года) и является одним из трех кораблей, уже переданных ВМС по программе Mowj (модифицированной копии британских фрегатов проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».
Отмечается, что Damavand – это самый большой иранский военный корабль в Каспийском море, он был принят в состав ВМС в марте 2015 года.
Судя по фотографиям, корабль сел на камни около волнолома, и теперь, вероятно, вытаскивать его будут с помощью буксиров. Главное, чтобы фрегат не опрокинулся.
По неофициальным данным, на борту корабля могут находиться погибшие и раненые.
Справка bmpd: «фрегат Damavand является самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспии (иранского Северного флота). Он был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели (введен в строй 9 марта 2015 года) и является одним из трех кораблей, уже переданных ВМС по программе Mowj (модифицированной копии британских фрегатов проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».
Использованы фотографии: https://twitter.com/HosseinDalirian
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