17:21 11 января

На Севмаше рассказали о модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

С тяжелого атомного ракетного крейсера Северного флота «Адмирал Нахимов», стоящего на стапелях в Северодвинске, снято все старое оборудование и начинается монтаж нового, рассказал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заводскому журналу.

На корабле выполнена выгрузка всего оборудования. Часть его отправлена для ремонта на заводы-изготовители. Заключены договоры на поставку нового оборудования и комплексов. Работы ведутся в соответствии с графиком, утвержденным Министерством обороны России
– сказал он.

На Севмаше рассказали о модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»



Глубокая модернизация крейсера должна завершиться до 2021 года. ТАРК, в частности, получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут», его зенитный боекомплект будет увеличен в разы. Об этом сообщил весной прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов.

Кроме того, на корабле будут заменены системы жизнеобеспечения и корабельной энергетики, установлен новый многофункциональный бортовой компьютер.

Можно с уверенностью сказать, что после модернизации "Адмирал Нахимов" станет не одним из самых мощных кораблей, а просто самым мощным кораблем. И не Северного флота, а всего Военно-Морского Флота России
– заявил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Адмирал Нахимов» был спущен на воду в 1986 году. В 1999 году его поставили на плановый ремонт, глубокая модернизация крейсера началась в 2013 году, передает ТК "Звезда"

Использованы фотографии: korabel.ru
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Комментарии 34

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  1. Zug Сегодня, 11:59
    Вот бы только побыстрее!-Нахимов это же весчь!!!!
    Да и просто красавец-смотреть то радостно пусть и в доке
    Zug
    1. VALERIK_097 Сегодня, 12:05
      Согласен,да и "Петра Великого",пора подлатать.
      VALERIK_097
      1. Zug Сегодня, 12:07
        Да подлатают-токо вот сроки...Вон что делается с двигателями то!-а крику было что сделают-вон - затягивается!
        Zug
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:07
      Фото в статье старое. Вот более актуальное.

      Вид с кормы

      Аристарх Людвигович
      1. Zug Сегодня, 12:08
        А едино-красивый!-Столько трудов Советских Людей пропало-по союзу если смотреть-остались крохи Мощи!
        Zug
        1. allaykbar Сегодня, 12:18
          по союзу если смотреть-остались крохи Мощи!


          все относительно. Вооружение современнее. Будут современные ракеты. ПВО и тд. То что могут делать каракурты - не мог делать даже корабль 1-го ранга.

          Россия шагнула вперед. А сравнивать ее мощности с мощностями союза не правильно. Населения стало в 2 раза меньше. 15 лет стагнации в армии и ВПК тоже бесследно не прошли.

          Но маховик раскручивается.
          allaykbar
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:13
            Цитата: allaykbar
            То что могут делать каракурты - не мог делать даже корабль 1-го ранга.

            fool И чего такого мог делать каракурт, чего не мог перворанговый корабль?
            Андрей из Челябинска
      2. Zug Сегодня, 13:06
        Нифига его облепили!
        Zug
  2. Alex777 Сегодня, 12:05
    А почему не сказали, что он будет самым мощным в мире? Почему только ВМФ РФ? hi
    Alex777
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:29
      Цитата: Alex777
      А почему не сказали, что он будет самым мощным в мире? Почему только ВМФ РФ? hi

      Потому, что самый мощный корабль в мире это авианосец.
      Сойдись "Орлан" и "Д. Форд" в поединке, результат предрешен. При этом состав групп вторичен...
      Ни один "супер Дредноут", хоть какой модернизированный, не сравнится с крылом в 80...100 машин. Ни по мощи, ни по дальности, ни по универсальности и кругу решаемых задач.
      СомневаюсьЯ
      1. faiver Сегодня, 16:24
        а если авиакрыло не успеет подняться? а успевшие 10-20 машин могут не решить свои задачи.... hi
        faiver
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:07
    Хмм... Уже 2021 год? Опять я пропустил очередное смещение сроков.
    Андрей из Челябинска
    1. avt Сегодня, 12:21
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Хмм... Уже 2021 год? Опять я пропустил очередное смещение сроков.

      Так ить ДО 21 bully Ну а если учесть состояние Полимент-Редута в эпопее с 22350,то это походу за счастье..... request
      avt
    2. Dr_Engie Сегодня, 12:26
      Это по сути 5 лет только и делали, что оборудование с него старое снимали, а как таковой модернизации пока и не было?
      Dr_Engie
  4. kap-lei Сегодня, 12:08
    Да уж, очень мощный и современный корабль должен получиться!
    kap-lei
  5. НЕКСУС Сегодня, 12:10
    ТАРК Нахимов,бывший Калинин,в СССР отстроили с нуля за 5 лет...а модернизируем мы его с 13 года,то есть те же 5 лет,и завершения этой модернизации не видать. Чему тут радоваться?Что может быть его передадут флоту в 22 году? А после Петю лет 10 так же модернизировать будут.Так ребята это сильно похоже на распил бюджета,с последующим усваиванием его в чьих то карманах.
    Чему тут гордиться? ПОЗОРИЩЕ!
    НЕКСУС
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:13
      Было бы позорище, если распилили. А тут хоть что-то.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:19
      Цитата: НЕКСУС
      Чему тут гордиться? ПОЗОРИЩЕ!

      Новый корабль строить проще. Ремонт и модернизация крейсера требует проведения просто гигантского объема работ, включая полную замену оборудования и коммуникаций и частичную переделку корпуса. Летом этого года на «Нахимове» велся монтаж новой верхней палубы с вырезами для УКСК. Осенью сообщалось, что на крейсере уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс.
      Аристарх Людвигович
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:30
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Новый корабль строить проще. Ремонт и модернизация крейсера требует проведения просто гигантского объема работ, включая полную замену оборудования и коммуникаций и частичную переделку корпуса.

        Опустим тот факт,что Нахимов находится на модернизации не с 13 года,а с 99...второе,переделки,замены,перекрой корпуса-это все лирика...гляньте сколько тот же Ляонин модернизировали по времени-6 лет.
        А по поводу легче строить новый корабль...так вы Ивану Грену это расскажите,или МАПЛ Северодвинск.
        Это позорище ,чистой воды,растягивать модернизацию корабля на 8 лет,а по факту на 9-10,тк есть еще и ходовые испытания ,стрельбовые и тд,...
        А когда Петю поставят на модернизацию,то когда его придет время сдавать флоту,можно смело его пилить на иголки прям в доке,тк это будет примерно 30-32 год.
        НЕКСУС
        1. askort154 Сегодня, 13:03
          НЕКСУС....А по поводу легче строить новый корабль...


          Чистая логика : Строить с "О", делая всё по проекту, серийно, или демонтировать старое, перепланировать и переделать под новое оборудование. Естественно, второе дольше и дороже. Сравнивать с СССР, совершенно не логично. Две разные страны, два разных социальных строя. hi
          askort154
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:13
            Цитата: askort154
            Сравнивать с СССР, совершенно не логично.

            Насчет СССР, можно вспомнить эпичную историю модернизации линкора "Парижская коммуна"
            Аристарх Людвигович
          2. НЕКСУС Сегодня, 14:47
            Цитата: askort154
            Естественно, второе дольше и дороже.

            Очень спорно,особенно учитывая то,что Нахимов стоял в ожидании модернизации с 99 года. За это время три проекта модернизационных работ можно нарисовать. Равно как и найти деньги на это все.
            8 лет модернизации! Это по вашему Звезда Смерти размером с планету? Китайцы авианосец за 8 лет строят с нуля,а мы ТАРК мурыжим по 10 лет.И не факт,что к 21 году он будет готов.
            К тому же,если ,как вы утверждаете,новое построить проще и дешевле,чего взялись модернизировать Нахимова,а не строить новье то?Например эсминец Лидер. А я вам скажу почему...треть цены любого корабля-это корпус. И модернизация всегда дешевле строительства с нуля. Только вот эта самая модернизация,очень прибыльное дело для чинуш всех рангов,которые с этого всего не хило кормятся.
            НЕКСУС
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:37
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Новый корабль строить проще.


        Нет не проще, тут я не соглашусь. НИОКР сожрет львиную долю времени и средств, а потом еще и построить надо.
        А тут уже готовый корпус, реакторы и т.д.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Per se. Сегодня, 13:19
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Нет не проще
          По этой самой причине в годы Второй мировой, и предвоенный период, предпочтительнее было переделывать в авианосцы готовые или недостроенные корабли, модернизировать старые эсминцы, крейсера и линкоры. Проблема ни столько в "бесперспективности" модернизаций и переделок, а в бабосах, на разработке и строительстве нового можно больше наварить. В нашем же случае, есть и тот факт, что строить корабли I ранга Россия сейчас попросту не может, поэтому, модернизация единственная возможность получить современный мощный корабль океанской зоны.
          Per se.
          1. баклан Сегодня, 15:31
            есть и тот факт, что строить корабли I ранга Россия сейчас попросту не может
            Скорее не хотят. Есть не удачные попытки строительства? Нет. Значит просто не хотят тратить средства, да и лоббистов океанского флота нет, среди адмиралов ВМФ...
            баклан
      3. Sevastiec Сегодня, 13:20
        Так если новый проще, не стоило ли построить новый?
        Sevastiec
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:12
    Вот это правильно. Это уникальные крейсеры, им нет аналогов.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. Zomanus Сегодня, 12:26
    Ждем с нетерпением.
    Так же как и остальные корабли.
    Zomanus
  8. mashinist Сегодня, 12:26
    Кроме калибров говрили что циркон будут ставить!
    mashinist
    1. DenZ Сегодня, 12:52
      Там вроде как универсальные пусковые Калибр-Циркон поэтому если Циркон будет готов ( принят на вооружение) то почему бы и нет.
      DenZ
  9. Sevastiec Сегодня, 13:18
    Я не понял: пять лет только выгружали старое оборудование??!!
    Sevastiec
    1. тлауикол Сегодня, 13:39
      Цитата: Sevastiec
      Я не понял: пять лет только выгружали старое оборудование??!!

      и еще 13 думали : выгружать или нет
      тлауикол
  10. Fitter65 Сегодня, 13:55
    Кроме того, на корабле будут ......... установлен новый многофункциональный бортовой компьютер.

    Вот кто такую глупость пишет.Это мой сосед на свою Ниву 1985года выпуска установил бортовой компьютер.Ещё в начале 80-х только на одном Т-10С стояло 10 ЭВМ (как тода назывался у нас компьютер)-сведёных в один комплекс.Так может и на корабль будет поставлен какой-то многофункциональный электронно-вычеслительный комплекс.а не бортовой компьютер для c возможностью посмотреть новые фильмы и погонять в WoT...
    Fitter65
  11. Старый26 Сегодня, 17:03
    Цитата: DenZ
    Там вроде как универсальные пусковые Калибр-Циркон поэтому если Циркон будет готов ( принят на вооружение) то почему бы и нет.

    Универсальные пусковые Калибр-Оникс с возможностью в перспективе применять и Циркон, когда его до ведут до ума
    Старый26
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