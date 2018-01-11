На Севмаше рассказали о модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

На корабле выполнена выгрузка всего оборудования. Часть его отправлена для ремонта на заводы-изготовители. Заключены договоры на поставку нового оборудования и комплексов. Работы ведутся в соответствии с графиком, утвержденным Министерством обороны России

Можно с уверенностью сказать, что после модернизации "Адмирал Нахимов" станет не одним из самых мощных кораблей, а просто самым мощным кораблем. И не Северного флота, а всего Военно-Морского Флота России

С тяжелого атомного ракетного крейсера Северного флота «Адмирал Нахимов», стоящего на стапелях в Северодвинске, снято все старое оборудование и начинается монтаж нового, рассказал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заводскому журналу.– сказал он.Глубокая модернизация крейсера должна завершиться до 2021 года. ТАРК, в частности, получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут», его зенитный боекомплект будет увеличен в разы. Об этом сообщил весной прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов.Кроме того, на корабле будут заменены системы жизнеобеспечения и корабельной энергетики, установлен новый многофункциональный бортовой компьютер.– заявил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.«Адмирал Нахимов» был спущен на воду в 1986 году. В 1999 году его поставили на плановый ремонт, глубокая модернизация крейсера началась в 2013 году, передает ТК "Звезда"