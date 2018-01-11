Вертолет Ми-171А2 испытают в Якутии при экстремально низких температурах

Программой испытаний предусмотрено около 20 полетов при температуре окружающего воздуха от -45 до -50 градусов по Цельсию и погодных условиях, вызывающих обледенение

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) запланировал испытания новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 при температуре до -50 градусов по Цельсию- заявили в пресс-службе.Испытания Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур и обледенения позволят подтвердить возможность эксплуатации этих вертолетов в сложных климатических условиях, что повысит интерес заказчиков к новой машине.В холдинге сообщили, что испытательные полеты будут проводиться в Якутии в течение месяца, специалисты МВЗ им. Миля уже прибыли к месту проведения испытаний.Ми-171А2 - вертолет семейства Ми-8/Ми-17, в его конструкцию внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик, передает "Интерфакс-АВН"