17:22 11 января

Вертолет Ми-171А2 испытают в Якутии при экстремально низких температурах

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) запланировал испытания новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 при температуре до -50 градусов по Цельсию

Программой испытаний предусмотрено около 20 полетов при температуре окружающего воздуха от -45 до -50 градусов по Цельсию и погодных условиях, вызывающих обледенение
- заявили в пресс-службе.

Вертолет Ми-171А2 испытают в Якутии при экстремально низких температурах



Испытания Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур и обледенения позволят подтвердить возможность эксплуатации этих вертолетов в сложных климатических условиях, что повысит интерес заказчиков к новой машине.

В холдинге сообщили, что испытательные полеты будут проводиться в Якутии в течение месяца, специалисты МВЗ им. Миля уже прибыли к месту проведения испытаний.

Ми-171А2 - вертолет семейства Ми-8/Ми-17, в его конструкцию внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: https://compositesolutions.ru/
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
    Таким образом тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг,

    ... это очень положительная характеристика вертолёта... good
    a.s.zzz888
  2. faiver Сегодня, 16:10
    да да, у нас как раз холодает, милости просим hi
    faiver
  3. Дирижер Сегодня, 17:03
    Экстремально низкие , за 35 минус . или я я ен прав?
    Дирижер
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