17:20 11 января

Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов

Около 300 французских военнослужащих, прибывших в Литву в период с конца декабря до 10 января, присоединились к международному батальону НАТО, сообщил агентству BNS в четверг представитель французского контингента майор Муас Мия Арно.

Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов


Весь контингент уже прибыл
- сказал М.М.Арно, добавив, что в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника.


Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве натовском батальоне одну из маневренных рот, а также будут служить в отделениях боевой поддержки, в штабе батальона.

После прибытия французов в батальоне НАТО в Литве будет служить более 1200 военных. Командованием размещенным в Рукле батальоном осуществляет Германия, в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

Международные батальоны НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше размещены в прошлом году. Альянс называет это ответом на агрессию России на Украине и повышенную военную активность РФ в регионе Балтийского моря.

Использованы фотографии: https://www.obzor.lt/
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Комментарии 37

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  1. Uranimus Сегодня, 12:40
    Ну все... belay Кранты литовским лягушкам!
    Uranimus
    1. влад66 Сегодня, 12:59
      Несчастные лягушки
      влад66
    2. Черный_Ватник Сегодня, 13:07
      Ну все... belay Кранты литовским лягушкам!


      Зато литовские бабы как обрадуются!
      Черный_Ватник
      1. фигвам Сегодня, 13:25
        в Литву также доставлены четыре танка Leclerc

        Зато литовская армия танки увидит.
        фигвам
    3. Владыка Ситх Сегодня, 13:20
      Батальон 1200 солдат, рота 300 солдат.Не сильно ли у них толстые батальоны?
      Владыка Ситх
  2. Egorovich Сегодня, 12:41
    Ну все, теперь все лягушки в Литве квакать перестанут.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 12:57
      Цитата: Egorovich
      Ну все, теперь все лягушки в Литве квакать перестанут.

      вот для этого они их и позвали. спать не давали. а эт потише будет
      LSA57
    2. роман66 Сегодня, 12:58
      и ломанутся в сторону белорусской границы
      роман66
    3. bouncyhunter Сегодня, 12:58
      Егорыч , приветствую ! hi
      Цитата: Egorovich
      все лягушки в Литве квакать перестанут.

      Они и так не квакают - зима . Литовцы схитрили и пригласили французов именно зимой , когда лягухи дрыхнут под слоем льда . lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 13:03
        Паша, привет! Да уж тут весна скоро, правда после зимы они отощавшие будут.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
          Ну да , бравым французам всё нипочём : танками будут лёд ломать и выковыривать не совсем отощавших лягушек . Вот потому и приехали целых четыре "Леклерка" . wassat
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 13:09
            Спасибо Паша, посмеялся от души, даже добавить нечего.
            Egorovich
      2. LSA57 Сегодня, 13:07
        Цитата: bouncyhunter
        когда лягухи дрыхнут под слоем льда

        вот именно. сэкономили. рифрижераторы для вывоза не нужны laughing
        LSA57
  3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:41
    Четыре танка на всю страну это сила laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Zug Сегодня, 12:42
      Дело тут не в четырех танках-дело даже не в количестве людей а в самих Людях!
      Zug
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:50
        А что люди, особенно в НАТО, особенно недалеко от России? Что за мотивация, что ими движет? За что они готовы умереть, в случае конфликта?
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:50 ↑ Новый
          А что люди, особенно в НАТО, особенно недалеко от России? Что за мотивация, что ими движет? За что они готовы умереть, в случае конфликта?

          ... Вы знаете, мне кажется самое прозаичное - деньги... вот за них люди готовы убивать друг друга... к великому сожалению...
          a.s.zzz888
          1. роман66 Сегодня, 12:59
            убивать-то готовы, а вот умирать? вопрос так стоял!
            роман66
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:04
              ... а тут уже, как у скакунов - "а меня за що?"... bully
              a.s.zzz888
              1. роман66 Сегодня, 13:08
                тогда их можно не бояться
                роман66
          2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:12
            Убивают за деньги, а умирают за Родину, уж прошу прощения за пафос, но так оно и есть.
            Генерал Песчаных Карьеров
        2. Zug Сегодня, 12:58
          Они делаю то- что им велено.А вот кем велено - и что у них на уме-вот вопрос-не думаете Же вы что "там"-за бугром все такие глупые и отправляют 300 спартанцев просто так-от нечего делать..?
          Zug
    2. LSA57 Сегодня, 12:58
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Четыре танка на всю страну это сила

      один в аренду сдали laughing
      LSA57
  4. Офицер запаса Сегодня, 12:42
    Интересно, а песенку "А я люблю военных! Красивых, здоровенных!" часом не Даля Грибаускайте написала?
    Офицер запаса
    1. LSA57 Сегодня, 13:00
      Цитата: Офицер запаса
      Интересно, а песенку "А я люблю военных! Красивых, здоровенных!" часом не Даля Грибаускайте написала?

      что, все 300 одной? belay ну и баба good laughing
      LSA57
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:57
    в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы
    Каждой твари по паре. Теперь разбавили еще и французами. Литовки достают из сундуков национальную одежду и готовятся к встрече с горячими французскими парнями, прадеды которых тоже в свое время пытались повоевать с Россией и полегли немного юго-западней Литвы.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
      Не в тему , но всё же : у нас в западной Беларуси во время войны 1812-го года французы по сёлам и деревням квартировались , отсюда у тамошних жителей не редки французские фамилии . У моей бывшей жены фамилия - Шавель , у её матери в девичестве - Шако .
      bouncyhunter
      1. LSA57 Сегодня, 13:39
        Цитата: bouncyhunter
        у нас в западной Беларуси во время войны 1812-го года французы по сёлам и деревням квартировались

        насколько я знаю, не квартировались. это были пленные. их по сёлам раздавали. потом они женились на местных девушках и оставались
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
          Были и такие , не спорю .
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 13:53
            Цитата: bouncyhunter
            Были и такие , не спорю .

            Павел, ну какой постой? smile ну сколько они там были? да ещё успеть жениться и свою фамилию ему дать. smile
            французы вторглись 24 июня 1812 года, а уже 29 ноября он бежал через Березину smile
            LSA57
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:19
              Эх , Сергей , жаль я не могу сейчас добраться до виденного мною лично документа , подтверждающего заключение брака . Там прописано было кто и что , так вот жених там был прописан как солдат французской армии , я стилистику точно не передам - я этот документ единожды видел в 2007 году ...
              bouncyhunter
              1. LSA57 Сегодня, 16:12
                Цитата: bouncyhunter
                подтверждающего заключение брака . Там прописано было кто и что , так вот жених там был прописан как солдат французской армии , я стилистику точно не передам - я этот документ единожды видел в 2007 году ...

                Павел, так я не спорю. я только говорю, что не мог он стоя на постое жениться. кто ему разрешил бы? ведь они пришли как завоеватели, какие уж тут браки. а будучи в плену, пожалуйста. и правильно он написал кто он. он и был солдатом французской армии
                LSA57
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:14
                  Да и шут с ними , с французами ! Факт в том , что французских фамилий хватает - вот к чему я это помянул . drinks
                  bouncyhunter
  6. Izotovp Сегодня, 13:32
    А много ли в той роте этнических французов ? Обычно в таких операциях обычно Иностранный Легион задействуют,а там могут быть кто угодно.
    Izotovp
    1. LSA57 Сегодня, 13:41
      Цитата: Izotovp
      Обычно в таких операциях обычно Иностранный Легион задействуют,а там могут быть кто угодно.

      да нет, Иностранный Легион там где война, этих как на отдых послали
      LSA57
  7. Slon_on Сегодня, 14:49
    Ну все, всех литовских жаб (рапужа по-ихнему) пожрут теперь.
    Slon_on
  8. iouris Сегодня, 14:59
    Французы заявились в СССР.
    iouris
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