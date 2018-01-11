Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов

Весь контингент уже прибыл

Около 300 французских военнослужащих, прибывших в Литву в период с конца декабря до 10 января, присоединились к международному батальону НАТО, сообщил агентству BNS в четверг представитель французского контингента майор Муас Мия Арно.- сказал М.М.Арно, добавив, что в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника.Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве натовском батальоне одну из маневренных рот, а также будут служить в отделениях боевой поддержки, в штабе батальона.После прибытия французов в батальоне НАТО в Литве будет служить более 1200 военных. Командованием размещенным в Рукле батальоном осуществляет Германия, в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.Международные батальоны НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше размещены в прошлом году. Альянс называет это ответом на агрессию России на Украине и повышенную военную активность РФ в регионе Балтийского моря.