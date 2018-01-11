17:12 11 января

Срок сдачи десантного корабля «Иван Грен» перенесен

Госиспытания головного десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен» продолжатся и в 2018 году, и только по их результатам он войдет в состав ВМФ, передает РИА Новости сообщение источника в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).



Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корабль будет передан флоту до конца 2017 года.


Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав флота по итогам завершения государственных испытаний,
сказал собеседник, не уточнив причины переноса сроков.

Он подчеркнул, что «корабль будет передан заказчику после завершения государственных испытаний в 2018 году».

Напомним, БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, швартовные испытания начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Выполнение программы госиспытаний началось в Балтийском море 30 ноября.

По заказу Минобороны РФ, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – «Петр Моргунов», который должен быть передан флоту в текущем году.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 29

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
    Неожиданная весть winked . Никогда не сдаваться. Иван Грен. Как говориться - как корабль назовете... а Иван Грен в рождении - Johannes Green, если кто не в курсе...Вильянди, Эстония)) так что для корабля с эстоооонским именем постройка идет довольно споро.. глядишь к 25му примут в состав флота))
    Аристарх Людвигович
    1. Leeds Сегодня, 12:47
      С китайцами, достраивающими второй авианосец, нам точно не тягаться....
      Leeds
      1. Muvka Сегодня, 12:50
        Цитата: Leeds
        С китайцами, достраивающими второй авианосец, нам точно не тягаться....

        Скорее им с нами
        Muvka
        1. Dr_Engie Сегодня, 13:03
          Ну да, нам же кроме ядерного оружия ничего больше не надо. Можно вообще ничего не строить.
          Dr_Engie
          1. Muvka Сегодня, 13:05
            Ну только радары. Чтобы понять, откуда летит или плывет, и кому ответку посылать. Лично я считаю правильным, что у нас ставку делают на ЯО. Вместо того, чтобы клепать дорогущее железо. Именно поэтому у нас одни из сильнейших ВС мира при мизерных, в масштабах того же мира, затратах.
            Muvka
            1. Krabik Сегодня, 13:12
              Кроме отвечать надо ещё контролировать, для этого нужна обычная армия.

              А кроме контроля мира нужно ещё давать работу собственным гражданам, а не продавать сталь за бугор.
              Krabik
        2. влад66 Сегодня, 13:14
          Цитата: Muvka
          Скорее им с нами

          По ядерным зарядам можно "проклятому" СССР спасибо сказать,думали на десятилетия вперед,но по "Ивану" request request request request Слов нет.одни матюги.
          влад66
        3. Serg Koma Сегодня, 13:15
          Данные за 2012))))) Опять же - ГДЕ ПАРИТЕТ С США??? Или матрасня "проглядела"? laughing
          Serg Koma
          1. Muvka Сегодня, 13:20
            Найдите новее. Обсудим. Хотя с тех пор у нас количество стратегических МБР выросло.
            Muvka
            1. Serg Koma Сегодня, 13:31
              Цитата: Muvka
              Найдите новее. Обсудим.

              В "Весёлых картинках?"
              "Новее" laughing 21 октября 2014 https://topwar.ru/60594-rossiya-i-ssha-sravnyalis
              -po-chislu-yadernyh-vooruzheniy.html
              По данным на 1 сентября, Россия располагает 528 развернутыми носителями ядерного оружия; еще 383 носителя находятся на хранении. В стратегическом сдерживании со стороны США задействованы 794 развернутых носителей, а на хранении находятся 118 носителей. Таким образом, в российских стратегических ядерных силах в общей сложности имеется 911 носителей, в американских – 912. Это означает, что появился количественный паритет, хотя имеется серьезное расхождение качественного характера, обусловленное большой разницей в количестве развернутых носителей и их типах.
              К началу осени в России имелись 1643 развернутых ядерных боевых блоков. Стратегические ядерные силы США на момент сбора статистики имели всего на один боевой блок меньше – 1642. Таким образом, Россия и США имеют равное количество как носителей ядерного оружия, так и развернутых боевых блоков. Подобный паритет достигнут впервые за несколько последних лет. События девяностых годов и сокращение ядерных арсеналов бывшего Советского Союза привело к серьезному изменению баланса в пользу США. Последующие соглашения России и США и ряд связанных с ними процессов привели к восстановлению паритета, как минимум, в количественном отношении.
              Serg Koma
              1. Muvka Сегодня, 13:54
                А где учет тактического ЯО?
                Muvka
    2. tchoni Сегодня, 12:56
      Цитата: Аристарх Людвигович
      . Никогда не сдаваться. Иван Грен

      Всмысле не входить в состав флота?-)
      tchoni
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:01
        Цитата: tchoni
        Всмысле не входить в состав флота?-)

        Да, пока не сдается флоту.
        Аристарх Людвигович
    3. avt Сегодня, 12:56
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Неожиданная весть

      Долгожданная ! wassat Впору песню перелицевать -,,ФлотУ не здае-е-ется наш гордый ,,Иван"!" wassat
      avt
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:06
        Поиздевались,умники,над плачевным состоянием Флота Рассейскаго..?Чего такого смешного увидели?Поделитесь,сделайте милость,господа хорошие,вместе поржём,а то чёт не до смеха от новостей подобных...
        Bellum omnium contra omnes
        1. влад66 Сегодня, 13:16
          Цитата: Bellum omnium contra omnes
          Поиздевались,умники,над плачевным состоянием Флота Рассейскаго..?

          С каким по счету рождением Алексей МПК 105. fellow
          влад66
    4. Andy Сегодня, 13:12
      Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47 Новый
      Неожиданная весть . Никогда не сдаваться. Иван Грен. Как говориться - как корабль назовете... а Иван Грен в рождении - Johannes Green, если кто не в курсе...Вильянди, Эстония)) так что для корабля с эстоооонским именем постройка идет довольно споро.. глядишь к 25му примут в состав флота))
      -----
      вам эстонцы на ногу наступили или дверью "достоинство" прищемили? свою тупость не надо на другие народы перекладывать
      Andy
  2. Alexey RA Сегодня, 12:50
    Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. © ВСЧ
    Alexey RA
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:03
      Цитата: Alexey RA
      Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.

      "Из-за постоянного изменения проекта головной БДК проекта 1174 «Иван Рогов» был построен на ССЗ «Янтарь» в городе Калининград только в 1978 году, через 14 лет после выдачи ТТЗ".
      Стабильность - показатель класса!
      Аристарх Людвигович
    2. просто экспл Сегодня, 13:43
      тут можно по другому - и почему я не удивлен ?
      просто экспл
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
    Передача флоту многострадального Грена станет пожалуй сенсацией laughing
    КВУ-НСвД
  4. Egorovich Сегодня, 12:58
    Срок сдачи "Ивана Грена" перенесен. Похоже в этом мало кто сомневался, просто обидно за покойного, чьим именем он назван.
    Egorovich
    1. просто экспл Сегодня, 13:44
      за промышленность обидно , сколько лет они его уже мучают все никак сдать не могут ?
      а как вопели что Сердюков Мистрали закупил , сколько бы у нас аналоги Мистрелей строили б ?
      просто экспл
  5. next322 Сегодня, 13:06
    настоящий крепкий корабль БДК строят 15 лет.........в 2019 году появится шанс
    next322
  6. Bronevick Сегодня, 13:15
    Иванушку порежут на металл для новых вертолётоносцев.
    Bronevick
  7. turbris Сегодня, 13:19
    Ну зачем уж так изощряться? Правильно делают моряки - в боевой состав флота - только полностью боеготовый корабль, отвечающий всем требованиям заказчика. А то потом не дождешься, чтобы заводчане что-либо исправляли, сейчас не война и спешка в этом деле не нужна.
    turbris
    1. просто экспл Сегодня, 13:47
      спешка ? это Вы так прикалываетесь что ли ?
      Вы хоть помните сколько поколений населения назад должны были Грена сдать ?
      нам нем пой прадедушка еще плавать (ну или ходить) должен был .
      а его все никак сдать не могут .
      (утрирую конечно , но все же сроки они уже переносили столько раз что Грен стал притчей во языцех)
      просто экспл
  8. Витас Сегодня, 13:22
    По заказу Минобороны РФ, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – «Петр Моргунов», который должен быть передан флоту в текущем году.

    То есть может так статься... что второй корабль войдет в состав, быстрее первого?
    Витас
  9. faiver Сегодня, 15:42
    ну вот и опять стандартные несрастушки....
    faiver
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