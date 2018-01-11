Срок сдачи десантного корабля «Иван Грен» перенесен
Госиспытания головного десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен» продолжатся и в 2018 году, и только по их результатам он войдет в состав ВМФ, передает РИА Новости сообщение источника в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корабль будет передан флоту до конца 2017 года.
Он подчеркнул, что «корабль будет передан заказчику после завершения государственных испытаний в 2018 году».
Напомним, БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, швартовные испытания начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Выполнение программы госиспытаний началось в Балтийском море 30 ноября.
По заказу Минобороны РФ, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – «Петр Моргунов», который должен быть передан флоту в текущем году.
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корабль будет передан флоту до конца 2017 года.
Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав флота по итогам завершения государственных испытаний,сказал собеседник, не уточнив причины переноса сроков.
Он подчеркнул, что «корабль будет передан заказчику после завершения государственных испытаний в 2018 году».
Напомним, БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, швартовные испытания начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Выполнение программы госиспытаний началось в Балтийском море 30 ноября.
По заказу Минобороны РФ, завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта – «Петр Моргунов», который должен быть передан флоту в текущем году.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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