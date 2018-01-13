Доклад США: Россия играет доминирующую роль в экономике Болгарии

Россия имеет серьезное влияние на политику, бизнес и энергетический сектор Болгарии, даже вопреки членству страны в ЕС и НАТО,, который стал первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США.«Россия влияет на Болгарию с помощью своей доминирующей роли в экономике страны, в основном в энергетическом секторе, как и с помощью пропаганды, отношений с политическими партиями, культурных событий и сильно влияет на Болгарскую армию, которая продолжает рассчитывать на оборудование советского времени», пишется в докладе.Документ объемом в 200 страниц под названием «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» подготовлен по инициативе сенатора-демократа Бена Кардина. Представляя доклад, сенатор заявил, что «в то время как президент Трамп практически бездействует, г-н Путин продолжает совершенствовать свой асимметричный арсенал и искать возможности для подрыва демократических и международных институтов, созданных Соединенными Штатами и Европой за последние 70 лет».В докладе подчеркивается, что Москва влияет на Болгарию с помощью мягкой силы и энергетической зависимости.Болгарская социалистическая партия (БСП) продолжает поддерживать хорошие отношения с Москвой, а ее председатель Корнелия Нинова постоянно призывает к отмене европейских санкций против России, указывается в докладе. Партия «Атака» непрерывно призывает к сближению с Россией и выступает против членства Болгарии в ЕС и НАТО. Ее лидер Волен Сидеров начал предвыборную кампанию 2014 года именно в Москве, говорится еще в докладе.Также в документе отмечается, что правительство Бойко Борисова декларирует выполнение ангажементов ЕС и НАТО.«Пока история болгаро-российский отношений будет основываться на освобождении от османского ига, современные методы влияния Москвы будут сфокусированы на мягкой силе, энергетике, политическом и культурном влиянии», подчеркивается в докладе.В докладе отмечается, что Болгария почти полностью зависит от российских нефти и газа. Страна рассчитывает на поставки из России топлива для АЭС «Козлодуй», которая производит 35% электроэнергии в Болгарии.В одной из беднейших стран Европы, населения которой стареет, социальные факторы играют огромную роль в успехе российских кампаний в Болгарии.С помощью фонда «Русский мир» правительство России поддерживает организации, которые «в партнерстве с Русской православной церковью популяризируют русский язык и русскую культуру». В Болгарии работает шесть подобных центра, отмечается в докладе.Россия использовала президентские выборы 2016 года для влияния на болгарскую политику. Во время предвыборной кампании тогдашний директор Российского института стратегический исследований Леонид Решетников посетил Болгарию, где встретился с Корнелией Ниновой, напоминается в докладе и упоминается о наличии предполагаемого стратегического документа, который помог выиграть выборы президента кандидату БСП. Однако, став президентом Румен Радев не перестает декларировать поддержку членства страны в ЕС и НАТО, подчеркивается в докладе.Кремль продолжает вмешиваться во внутренние дела Болгарии и после выборов президента.Тролли, финансируемые Кремлем, также играют значительную роль в усилении российского влияния в Болгарии.Все же страна продолжает активно участвовать в миссиях НАТО, подчеркивается в докладе. Однако, устаревшая военная техника, на поддержку которой Болгария рассчитывает в основном на Россию, затрудняет полноценное исполнение обязанностей страны.Правительство Болгарии должно срочно снизить зависимость от российского вооружения «в свете Закона о противодействии противников Америки через санкции», пишется еще в докладе. Этот закон дает право ввести санкции на страны, тесно сотрудничающие с Россией в секторе обороны и энергетики.В докладе содержатся более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор Бен Кардин, должны быть немедленно реализованы Белым домом.В их числе – создание президентом США межведомственного центра, который взял бы на себя координацию политики и выработку ответа на действия Кремля. Соединенные Штаты также должны расширить помощь, оказываемую союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была образована Глобальная коалиция по борьбе с «Исламским государством».Одним из наиболее эффективных инструментов авторы исследования считают раскрытие информации о коррупции в России.«Министерство финансов США должно обнародовать любые данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии г-на Путина, укрытом за рубежом, и вместе с нашими европейскими союзниками предпринять шаги для того, чтобы отрезать г-на Путина и членов его ближнего круга от доступа к мировой финансовой системе», говорится в документе.