Израильский инструктор ВСУ: Все думали, что Россия завязнет в Сирии как в Афганистане

Безусловно, там (в России) есть великодержавный шовинизм, но он не играет такой большой роли, как, скажем, в нацистской Германии, которая готова была сделать всё, чтобы навязать миру свои идеи, чтобы воплотить их в жизнь. То была идеократия. Россия такой не является. Россия не готова на все. Они не готовы терять всё, чтобы захватить Украину или сделать что-то не менее сумасшедшее. Например, применить ядерное оружие, напасть на Эстонию и так далее. И они могут согласиться на введение миротворцев или даже уйти из Украины – при определенных обстоятельствах.

У Запада есть очень тесные экономические отношения с Россией. Это заблуждение – считать, что все эти связи разорваны. Запад, к примеру, получает российский газ. И если "Северный поток-2" будет построен, для Украины это станет катастрофой. Потому что можно будет не транспортировать газ через территорию Украины. А это как минимум на два миллиарда долларов меньше в бюджет будет поступать.

Но надавить на Россию можно. Это не Иран, не "Исламское государство" (*запрещено в РФ), не какие-то сумасшедшие люди, которые готовы себя взорвать в украинских или русских троллейбусах... Россия обладает достаточно сильной и эффективной армией, это правда. Я считаю, к примеру, что в Сирии россияне себя прекрасно проявили. Да, в Сирии вполне предсказуемо проявились все ожидаемые слабости российской армии, например, малое проникновение в её армию высокоточного оружия, что компенсировалось тактикой ковровых бомбардировок, несоответствие между заявленными характеристиками их "не имеющего аналогов в мире оружия" реальным показателям их боевого применения и многое другое, но при этом им удалось спасти режим Асада. Все ведь думали, что будет как в Афганистане, что они там завязнут – но ничего этого не произошло.

Америка сделала шаг назад, и Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США.

Украина (на это) не способна, потому что: а) у неё нет для этого союзников; б) Украина не в состоянии построить сильную армию. Не может, не хочет – неважно. Главное – скорость реформ оставляет желать лучшего.