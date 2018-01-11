17:13 11 января

Израильский инструктор ВСУ: Все думали, что Россия завязнет в Сирии как в Афганистане

Украинская пресса продолжает публиковать интервью с израильским военным инструктором Цви Ариэли, который тренировал украинских военнослужащих. Учитывая, что интервью с этим человеком в украинской прессе выходят с завидной регулярностью, можно констатировать, что г-н Ариэли не страдает медийной немногословностью, что, откровенно, не вполне характерно для инструкторов зарубежных армий.

В своём очередном интервью изданию «Апостроф» Ариэли вновь рассуждал о том, можно ли «заставить Россию уйти с Донбасса». При этом израильский инструктор в своей речь «разъяснил» украинским читателям, чем Россия отличается от гитлеровской Германии. Из материала:
Безусловно, там (в России) есть великодержавный шовинизм, но он не играет такой большой роли, как, скажем, в нацистской Германии, которая готова была сделать всё, чтобы навязать миру свои идеи, чтобы воплотить их в жизнь. То была идеократия. Россия такой не является. Россия не готова на все. Они не готовы терять всё, чтобы захватить Украину или сделать что-то не менее сумасшедшее. Например, применить ядерное оружие, напасть на Эстонию и так далее. И они могут согласиться на введение миротворцев или даже уйти из Украины – при определенных обстоятельствах.


Израильский инструктор ВСУ: Все думали, что Россия завязнет в Сирии как в Афганистане



Далее Ариэли заявил о том, что сегодня в мире нет той силы, которая хотела бы безоговорно давить на Россию, так как у большинства развитых стран мира с Россией выстроены тесные экономические отношения.

Израильский эксперт:
У Запада есть очень тесные экономические отношения с Россией. Это заблуждение – считать, что все эти связи разорваны. Запад, к примеру, получает российский газ. И если "Северный поток-2" будет построен, для Украины это станет катастрофой. Потому что можно будет не транспортировать газ через территорию Украины. А это как минимум на два миллиарда долларов меньше в бюджет будет поступать.


Далее Ариэли переходит фактически к похвале в адрес России и российской армии:
Но надавить на Россию можно. Это не Иран, не "Исламское государство" (*запрещено в РФ), не какие-то сумасшедшие люди, которые готовы себя взорвать в украинских или русских троллейбусах... Россия обладает достаточно сильной и эффективной армией, это правда. Я считаю, к примеру, что в Сирии россияне себя прекрасно проявили. Да, в Сирии вполне предсказуемо проявились все ожидаемые слабости российской армии, например, малое проникновение в её армию высокоточного оружия, что компенсировалось тактикой ковровых бомбардировок, несоответствие между заявленными характеристиками их "не имеющего аналогов в мире оружия" реальным показателям их боевого применения и многое другое, но при этом им удалось спасти режим Асада. Все ведь думали, что будет как в Афганистане, что они там завязнут – но ничего этого не произошло.


Ариэли отметил, что Россия минимальными силами смогла эффективно координировать действия проправительственных сил в САР, что позволило добиться успеха.

Ариэли:
Америка сделала шаг назад, и Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США.


После этого израильский эксперт прокомментировал возможность военной победы Украины над Россией. По словам Цви Ариэли, Киев не способен военным путём заставить Россию уйти с Крыма и из Донбасса.

Из материала:
Украина (на это) не способна, потому что: а) у неё нет для этого союзников; б) Украина не в состоянии построить сильную армию. Не может, не хочет – неважно. Главное – скорость реформ оставляет желать лучшего.


Кроме того, Ариэли отметил, что «долго смеялся», когда услышал о заявлениях о якобы необходимости реализовать «план Маршалла для Украины». По словам израильтянина, смешно было по той причине, что такое предложение внесла Литва, которая сама финансово помогать Украине не может, а другие (например, Германия) не хотят.

Использованы фотографии: odessa-daily.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Vard Сегодня, 13:22
    Вот так... всегда.. и не поймёшь толи похвалил... толи бежать отмываться... Но одно можно сказать... инструктор он плохой...
    Vard
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:32
      Цитата: Vard
      Вот так... всегда.. и не поймёшь толи похвалил... толи бежать отмываться... Но одно можно сказать... инструктор он плохой...

      Да уж..., первое, что приходит на ум, Цви Ариэли протроллил Украину, даже публично унизил. А России, он просто завидует.
      iaroslav.mudryi
      1. Шура пермский Сегодня, 14:14
        надо этих экспертов на историческую родину выселять без права въезда
        Шура пермский
        1. словак Сегодня, 15:47
          с обязательным обрезанием. По самые уши
          словак
    2. НасРать Сегодня, 13:33
      Сколько Израильских экспертов по миру пошло..(и по русски "ботают"!!!) wassat
      У нас Яков Кедми прописался(бабло заколачивает)

      , на Украине Цви Ариэли языком зарабатывает..


      Славян "разводят" израильские "эксперты"... wink
      НасРать
      1. anjey Сегодня, 13:49
        Не только разводят а и заигрывают не по детски ,с новобандеровцами,украинскими нацистами,на руках их предков из ОУН,под этими же знаменами и идеями ,кровь десятков тысяч евреев....,где логика? Направить это коричневое дерьмо в русло русофобии а самим остаться в стороне? Мир ведь это уже проходил и забыли видимо исааки и авраамы чем кончились политические заигрывания с нацистами Гитлера,хотят видимо утонуть по самые хитрые зады в этой клоаке,хрен отсидятся,ничему история не учит глупых людей...
        anjey
        1. Дормидонт Сегодня, 14:10
          Чем заканчиваются заигрывания общечеловеков с нацистами знают только в Иране
          Дормидонт
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:21
          они рассчитывают,что если засада и случится,благодаря своим хорошо языкам найдут кучу дураков которые их спасать побегут(хотя могут и пролететь,мир очень сильно изменился)
          Ратник с пулеметом
        3. ProkletyiPirat Сегодня, 15:52
          Цитата: anjey
          ,на руках их предков из ОУН,под этими же знаменами и идеями ,кровь десятков тысяч евреев....,где логика?

          "нацисты лучшие друзья евреев"(уж не помню где вычитал), только не всех евреев, а той группы евреев которая мечтала создать еврейское государство, тут логика проста, нацисты хотели что бы евреи уехали, "еврейские государствостроители" хотели что бы евреи приехали.
          Вообще всё довольно просто, "еврейским государствостроителям" выгоден бардак вокруг их территории, ибо это ослабляет противников еврейского государства, им же выгодна ссора между РФ и Украиной дабы РФ не пыталась наводить порядок на территории подконтрольной противникам еврейского государства(тобиш в Сирии). Да и всяких "игиловцев" проще бомбить\травить\изничтожать для освобождения территории для "истинных евреев"(тобиш тех кто живёт в "еврейском государстве" и подчиняется "еврейским государствостроителям"). Заметьте я ни слова не сказал про Израиль, ибо всегда есть возможность создать ещё одно "еврейское государство".
          ProkletyiPirat
      2. Tiras Сегодня, 13:53
        Цитата: НасРать
        Славян "разводят" израильские "эксперты"...


        Особенно учитывая, что в Израиле этих людей экспертами никто не считает.
        Tiras
      3. просто экспл Сегодня, 14:19
        ну Кедми начал за Россию тянуть задолго до того как его на наше ТВ позвали .
        так что он хоть и бабло заколачивает но речи ведет разумные и как мне кажется искренние .
        просто экспл
      4. словак Сегодня, 15:50
        Кедми, как и гениальные украинские политологи, типа Ковтун, имеет от ТВ гонорар. В среднем, это 1 млн. р/мес. Почему не поговорить с экрана?
        словак
    3. Владимирский Сегодня, 13:53
      Больше похож на финансово-политического аналитика - в основном об экономике и "великодержавном шовинизме" мусолил. Хотя, что говорить - еврей.
      Владимирский
    4. Orionvit Сегодня, 13:56
      Цитата: Vard
      Но одно можно сказать... инструктор он плохой

      Он не плохой, он вообще никакой. Обычный кухонный демагог. Особенно понравилось
      Безусловно, там (в России) есть великодержавный шовинизм,
      Чья бы корова мычала. Ах забыл, они же "богоизбранные".
      Orionvit
    5. sir_obs Сегодня, 16:18
      инструктор он плохой

      Неее, это просто, как в анекдоте
      Встречаются два грузина. Ты где сейчас, чем занимаешься?
      Я чукчам английский язык преподаю? Ты знаешь английский? Нет, но чукчи этого тоже не знают.
      Вот так и этот.
      sir_obs
  2. Идущий Сегодня, 13:25
    По словам израильтянина, смешно было по той причине, что такое предложение внесла Литва, которая сама финансово помогать Украине не может, а другие (например, Германия) не хотят.


    Выдал тайну. laughing
    Идущий
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
      Вить , это уже давно не тайна даже для самой Украины . lol
      bouncyhunter
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:25
    ... очередной спец в режиме винегрета, теперь уже еврейский... кто только не учит "великую армию цээвропы"!!!
    a.s.zzz888
  4. синоби Сегодня, 13:26
    А каклам,типа,именно военный вариант решений подавай?Чтот этот инструктор больше на пресс-аташе тянет,чем на военного.Всего лишь озвучивает то что и так все знают.
    синоби
  5. Витас Сегодня, 13:27
    Прости Господи...из индустриальной страны в страну -помойку. Инструкторы едут, технику передают... а душка то нет! Кому надо за олигархов воевать?!
    Витас
  6. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:27
    Россия не готова на все
    Точно.....Мы не готовы бабло потерять,за рубежи вывезенные в оффшоры,недвижимость,движимость,всё,что заработано непосильным трудом властей наших... laughing Так что расслабься,елехторат-войны не будет... wink
    Bellum omnium contra omnes
    1. ПалБор Сегодня, 13:40
      Цитата: Bellum omnium contra omnes
      Россия не готова на все
      Точно.....Мы не готовы бабло потерять,за рубежи вывезенные в оффшоры,недвижимость,движимость,всё,что заработано непосильным трудом властей наших... Так что расслабься,елехторат-войны не будет... wink

      Ну почему,просто сначала дать выехать тем, у кого недвижимость в Лондоне и на Мальте(мы же гуманисты) ,а потом им вслед:"Эй,робя,ракетки забыли!" lol
      ПалБор
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:24
        причем совсем не для тенниса))
        Ратник с пулеметом
  7. Комментарий был удален.
    1. Tiras Сегодня, 14:04
      Из вас эксперт по Израилю и Ближнему Востоку, такой же как из этого товарища в новости, эксперт по России и Украине.
      Tiras
    2. Комментарий был удален.
      1. Egorovich Сегодня, 15:24
        Так еврейский выкормыш, с коментом выше вашего, с этим категорически не согласен (Tiras).
        Egorovich
      2. Tiras Сегодня, 15:38
        Посмотрим как ваш комментарий оценит



        УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
        (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
        (см. текст в предыдущей редакции)

        1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
        (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)


        Надеюсь, модераторы удалят ваш антисемитский комментарий. hi
        Tiras
  8. 1536 Сегодня, 13:32
    Это гдей-то в Сирии самолеты ВКС производили "ковровые бомбардировки"? И почему это Россия должны уйти из Крыма - одного из своих субъектов Федерации? Почему не из Воронежской области, например?
    Пора бы сказать этим экспертам с Ближнего Востока: "Связи связями, но надо же и совесть иметь!"
    1536
    1. Tiras Сегодня, 14:11
      И не говорите - таже фигня у Израиля - разные эксперды болтают и заявляют , чтобы Израиль отдал половину Иерусалима, чтобы Израиль отдал Голаны, перестал бомбить террористов в Сирии и тех, кто им помогает.

      Надо же и совесть иметь. Разобрались бы сначала со своими проблемами и не лезли в чужие angry good
      Tiras
  9. Tiras Сегодня, 13:32
    Интересно, а в Израиле об этом инструкторе что-то знают? laughing
    Tiras
  10. Комментарий был удален.
  11. Боло Сегодня, 13:42
    такое ощущение, что этот персонаж уже встречался на ВО.
    Боло
  12. Altona Сегодня, 13:51
    Я пока что "высокоточное оружие" только в голливудских боевиках видел, по крайней мере, зная, где сидит Бен Ладен, не стоило посылать спецназ и гробить одну группу вместе с вертолетом. Наши уничтожили чеченских командиров высокоточным оружием в гораздо более сложных условиях. Что касаемо США вообще, то кассетные боеприпасы-это наиболее применяемое Штатами оружие. Что это такое и как избирательно это действует все знают.
    Altona
  13. Маз Сегодня, 13:54

    Сразу видно стиль компромиссного торговца.. Даже анекдот есть - " Щас от нас отойдет группа израильских туристов, и мы наконецто услышим грохот Ниагарского водопада. !" можно сказать одно - парень думает, что он все понял и про Россию и про Украину . Ну, пусть заблуждается и заблуждает других... Нам на руку.
    Маз
  14. _Ugene_ Сегодня, 13:55
    Что скажут наши еврейские друзья по поводу этих высказываний земляка?
    _Ugene_
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 14:08
      Цитата: _Ugene_
      Что скажут наши еврейские друзья по поводу этих высказываний земляка?


      Евреям домой пора подтягиватся, дело к вечеру.
      Маки Авелльевич
  15. Rusland Сегодня, 14:00
    Да у него мысли как у доброй половины, четверти и полчетверти нашего уважаемого форума, пусть приходит к нам, где надо поправим, где надо подрихтуем.
    Rusland
  16. Дормидонт Сегодня, 14:06
    Да уж. Крупно прос... Просчитались общечеловечишки
    Дормидонт
  17. Дормидонт Сегодня, 14:17
    "Израильский инструктор объяснил "украинцам", чем Россия отличается от гитлеровской германии...." Какая искрометная и беззастенчевая хуцпа
    Дормидонт
  18. JonnyT Сегодня, 14:32
    Хитрый еврей говорит все то, что хотят слышать свидомо-либеральные уши. Тут и сравнения фашистов с РФ, и ковровые бомбардировки и отсталось, но говорит "политкореектно)))))
    JonnyT
  19. SGoldvarg Сегодня, 14:44
    Цви Ариэли не "израильский военный инструктор", а ИНСТРУКТОР-ВОЛОНТЁР бригады легкой пехоты Национальной гвардии Украины. К государству Израиль он имеет отношение только как гражданин. Интересы Израиля на Украине он не представляет. Вот еще один его многословный опус. http://inosmi.ru/history/20161024/238074245.html

    В Израиль приехал в 1994 году по програмне НААЛЕ, жил в киббуце Ган Шмуэль, после чего жил несколько лет в США, где учился в ешиве. В 2000 году вернулся в Израиль, служил в Голани, работал посланником "Бней Акивы" на Украине. По возвращению в Израиль служил в локальном антитеррористическом подразделении "Мивцар" в Кирьят-Арбе. Закончил Открытый университет Израиля и университет Акурейри (Исландия).
    http://9tv.co.il/authors/new/552.html
    SGoldvarg
  20. iouris Сегодня, 15:06
    Основной вопрос: за что воюют израильтяне (некоторые израильтяне) в России? Что их интересует на Украине? Земля обетованная?
    iouris
    1. Alexey-74 Сегодня, 16:10
      бабки.........главное для них а не родина...
      Alexey-74
  21. kapitan281271 Сегодня, 15:14
    Авигдор Э́скин о таких экспертах уже высказался " Почему Вы решили, что у нас нет права на своё дерь*мо его как и у всех хватает"
    kapitan281271
    1. iouris Сегодня, 16:06
      Цитата: kapitan281271
      " Почему Вы решили,

      В простые объяснения я давно не верю. Я ещё ничего не решил, пытаюсь понять, как совмещаются ермолка "инструктора" и "волчий крюк".
      iouris
  22. Sigizbarn Сегодня, 16:08
    Солдаты удачи всегда были и будут во всех конфликтах и не важно как их назовут советниками, инструкторами или экспертами.
    Солдат удачи не имеет национальности и национального флага- он воюет за себя.

    Но самое смешное так это то что бывшие рядовые которые прошли обычную службу по призыву вдруг становятся инструкторами по тактике и стратегии а особенно веселит- экспертами в политике и макро экономике планетарного масштаба.
    Sigizbarn
  23. Alexey-74 Сегодня, 16:10
    Очередной еврейский специалист и военный эксперт....ага..., поучите русских воевать....деб...лы !!!!!
    Alexey-74
  24. саша75 Сегодня, 16:16
    Самое интересное, что войну на украине начали евреи и продолжают евреи, а гибнут русские.
    саша75
    1. Krasnodar Сегодня, 17:00
      Цитата: саша75
      Самое интересное, что войну на украине начали евреи и продолжают евреи, а гибнут русские.

      Татаро-монгольское иго, которого, вроде, уже и не было, тоже начали явреи. У Батыя настоящая фамилия Чингисберг.
      Krasnodar
  25. orsker Сегодня, 16:49
    Что значит уйти с Украины?! Весь юго-восток - это русские земли! И будут ими...
    orsker
  26. Krasnodar Сегодня, 16:57
    По моему, это не инструктор, а Яков Кедми, только с украинской стороны ))))
    Krasnodar
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