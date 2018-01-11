Израильский инструктор ВСУ: Все думали, что Россия завязнет в Сирии как в Афганистане
Украинская пресса продолжает публиковать интервью с израильским военным инструктором Цви Ариэли, который тренировал украинских военнослужащих. Учитывая, что интервью с этим человеком в украинской прессе выходят с завидной регулярностью, можно констатировать, что г-н Ариэли не страдает медийной немногословностью, что, откровенно, не вполне характерно для инструкторов зарубежных армий.
В своём очередном интервью изданию «Апостроф» Ариэли вновь рассуждал о том, можно ли «заставить Россию уйти с Донбасса». При этом израильский инструктор в своей речь «разъяснил» украинским читателям, чем Россия отличается от гитлеровской Германии. Из материала:
Далее Ариэли заявил о том, что сегодня в мире нет той силы, которая хотела бы безоговорно давить на Россию, так как у большинства развитых стран мира с Россией выстроены тесные экономические отношения.
Израильский эксперт:
Далее Ариэли переходит фактически к похвале в адрес России и российской армии:
Ариэли отметил, что Россия минимальными силами смогла эффективно координировать действия проправительственных сил в САР, что позволило добиться успеха.
Ариэли:
После этого израильский эксперт прокомментировал возможность военной победы Украины над Россией. По словам Цви Ариэли, Киев не способен военным путём заставить Россию уйти с Крыма и из Донбасса.
Из материала:
Кроме того, Ариэли отметил, что «долго смеялся», когда услышал о заявлениях о якобы необходимости реализовать «план Маршалла для Украины». По словам израильтянина, смешно было по той причине, что такое предложение внесла Литва, которая сама финансово помогать Украине не может, а другие (например, Германия) не хотят.
В своём очередном интервью изданию «Апостроф» Ариэли вновь рассуждал о том, можно ли «заставить Россию уйти с Донбасса». При этом израильский инструктор в своей речь «разъяснил» украинским читателям, чем Россия отличается от гитлеровской Германии. Из материала:
Безусловно, там (в России) есть великодержавный шовинизм, но он не играет такой большой роли, как, скажем, в нацистской Германии, которая готова была сделать всё, чтобы навязать миру свои идеи, чтобы воплотить их в жизнь. То была идеократия. Россия такой не является. Россия не готова на все. Они не готовы терять всё, чтобы захватить Украину или сделать что-то не менее сумасшедшее. Например, применить ядерное оружие, напасть на Эстонию и так далее. И они могут согласиться на введение миротворцев или даже уйти из Украины – при определенных обстоятельствах.
Далее Ариэли заявил о том, что сегодня в мире нет той силы, которая хотела бы безоговорно давить на Россию, так как у большинства развитых стран мира с Россией выстроены тесные экономические отношения.
Израильский эксперт:
У Запада есть очень тесные экономические отношения с Россией. Это заблуждение – считать, что все эти связи разорваны. Запад, к примеру, получает российский газ. И если "Северный поток-2" будет построен, для Украины это станет катастрофой. Потому что можно будет не транспортировать газ через территорию Украины. А это как минимум на два миллиарда долларов меньше в бюджет будет поступать.
Далее Ариэли переходит фактически к похвале в адрес России и российской армии:
Но надавить на Россию можно. Это не Иран, не "Исламское государство" (*запрещено в РФ), не какие-то сумасшедшие люди, которые готовы себя взорвать в украинских или русских троллейбусах... Россия обладает достаточно сильной и эффективной армией, это правда. Я считаю, к примеру, что в Сирии россияне себя прекрасно проявили. Да, в Сирии вполне предсказуемо проявились все ожидаемые слабости российской армии, например, малое проникновение в её армию высокоточного оружия, что компенсировалось тактикой ковровых бомбардировок, несоответствие между заявленными характеристиками их "не имеющего аналогов в мире оружия" реальным показателям их боевого применения и многое другое, но при этом им удалось спасти режим Асада. Все ведь думали, что будет как в Афганистане, что они там завязнут – но ничего этого не произошло.
Ариэли отметил, что Россия минимальными силами смогла эффективно координировать действия проправительственных сил в САР, что позволило добиться успеха.
Ариэли:
Америка сделала шаг назад, и Россия сегодня утвердилась как очень важный игрок на Ближнем Востоке, не менее влиятельный на данном этапе в этом регионе, чем США.
После этого израильский эксперт прокомментировал возможность военной победы Украины над Россией. По словам Цви Ариэли, Киев не способен военным путём заставить Россию уйти с Крыма и из Донбасса.
Из материала:
Украина (на это) не способна, потому что: а) у неё нет для этого союзников; б) Украина не в состоянии построить сильную армию. Не может, не хочет – неважно. Главное – скорость реформ оставляет желать лучшего.
Кроме того, Ариэли отметил, что «долго смеялся», когда услышал о заявлениях о якобы необходимости реализовать «план Маршалла для Украины». По словам израильтянина, смешно было по той причине, что такое предложение внесла Литва, которая сама финансово помогать Украине не может, а другие (например, Германия) не хотят.
Использованы фотографии: odessa-daily.com.ua
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