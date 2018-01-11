Почему Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с Вашингтоном?
Ключевой союзник США в Центральной и Южной Азии – ядерный Пакистан впервые в истории двусторонних связей бросил открытый вызов Вашингтону. Выступая в исламабадском Институте cтратегических исследований, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что его страна «приостановила широкомасштабное сотрудничество с США по линии военных ведомств и разведки», сообщает Коммерсантъ.
«Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, в результате которых отношения двух стран достигли низшей точки», пишет газета.
- заявил Трамп в начале года.
В качестве одного из первоочередных шагов «Вашингтон замораживает предоставление Исламабаду финансовой помощи в размере $900 млн, выделяемой на проведение антитеррористических операций», сообщил на прошлой неделе представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс. Эта сумма выглядит существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год.
«Подвергнув своего самого проблемного союзника в Азии демонстративному наказанию, в Вашингтоне при этом призывают не считать ситуацию "точкой невозврата" и все еще рассчитывают с помощью подобных мер заставить Пакистан начать отрабатывать американские деньги», – говорится в статье.
Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Вашингтон рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава пакистанского МИД Хавадж Асиф назвал США «другом, который всегда предает». И добавил: «У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция».
- считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
В свою очередь исследователь института Мэна (США), пакистанский политолог Ахсан Чаудхари, полагает, что, как бы ни были сильны связи Пакистана с Китаем и Россией, у сближения страны с ними есть пределы.
- сказал Чаудхари.
«Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, в результате которых отношения двух стран достигли низшей точки», пишет газета.
США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали и водили нас за нос, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше этого не будет!
- заявил Трамп в начале года.
В качестве одного из первоочередных шагов «Вашингтон замораживает предоставление Исламабаду финансовой помощи в размере $900 млн, выделяемой на проведение антитеррористических операций», сообщил на прошлой неделе представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс. Эта сумма выглядит существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год.
«Подвергнув своего самого проблемного союзника в Азии демонстративному наказанию, в Вашингтоне при этом призывают не считать ситуацию "точкой невозврата" и все еще рассчитывают с помощью подобных мер заставить Пакистан начать отрабатывать американские деньги», – говорится в статье.
Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Вашингтон рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава пакистанского МИД Хавадж Асиф назвал США «другом, который всегда предает». И добавил: «У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция».
Дальнейшее охлаждение отношений с США подталкивает Пакистан к сближению с Китаем и Россией, что в перспективе может привести к изменению баланса сил и перераспределению ролей в азиатском регионе
- считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
В свою очередь исследователь института Мэна (США), пакистанский политолог Ахсан Чаудхари, полагает, что, как бы ни были сильны связи Пакистана с Китаем и Россией, у сближения страны с ними есть пределы.
Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы. Я не стал бы ждать резкого охлаждения отношений между США и Пакистаном. Похоже, мы наблюдаем торг, а не фундаментальное изменение позиций
- сказал Чаудхари.
Использованы фотографии: http://anna-news.info
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