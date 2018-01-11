17:20 11 января

Почему Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с Вашингтоном?

Ключевой союзник США в Центральной и Южной Азии – ядерный Пакистан впервые в истории двусторонних связей бросил открытый вызов Вашингтону. Выступая в исламабадском Институте cтратегических исследований, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что его страна «приостановила широкомасштабное сотрудничество с США по линии военных ведомств и разведки», сообщает Коммерсантъ.

Почему Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с Вашингтоном?


«Действия пакистанской стороны стали ответом на последние шаги администрации Дональда Трампа, в результате которых отношения двух стран достигли низшей точки», пишет газета.


США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали и водили нас за нос, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше этого не будет!

- заявил Трамп в начале года.

В качестве одного из первоочередных шагов «Вашингтон замораживает предоставление Исламабаду финансовой помощи в размере $900 млн, выделяемой на проведение антитеррористических операций», сообщил на прошлой неделе представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс. Эта сумма выглядит существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год.

«Подвергнув своего самого проблемного союзника в Азии демонстративному наказанию, в Вашингтоне при этом призывают не считать ситуацию "точкой невозврата" и все еще рассчитывают с помощью подобных мер заставить Пакистан начать отрабатывать американские деньги», – говорится в статье.

Подтверждением того, что, пытаясь принудить Пакистан к лояльности, Вашингтон рискует добиться обратного эффекта, стала реакция Исламабада на требования начать борьбу с терроризмом. Так, глава пакистанского МИД Хавадж Асиф назвал США «другом, который всегда предает». И добавил: «У Пакистана есть друзья: Китай, Иран, Россия и Турция».

Дальнейшее охлаждение отношений с США подталкивает Пакистан к сближению с Китаем и Россией, что в перспективе может привести к изменению баланса сил и перераспределению ролей в азиатском регионе

- считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

В свою очередь исследователь института Мэна (США), пакистанский политолог Ахсан Чаудхари, полагает, что, как бы ни были сильны связи Пакистана с Китаем и Россией, у сближения страны с ними есть пределы.

Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы. Я не стал бы ждать резкого охлаждения отношений между США и Пакистаном. Похоже, мы наблюдаем торг, а не фундаментальное изменение позиций

- сказал Чаудхари.

Использованы фотографии: http://anna-news.info
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Комментарии 14

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  1. Rusland Сегодня, 13:36
    До первой смены власти, а потом тишь и благодать.
    Rusland
    1. сибиралт Сегодня, 13:43
      Похоже, Пакистан осознал, что он ядерная держава, а не англо - саксонская колония. Отдельное спасибо Ыну! lol
      сибиралт
    2. mihey Сегодня, 13:44
      Китайцы не позволят - они туда бабла не меньше вкидывают. Для них паки - один из очень реальных союзников против Индии.
      mihey
    3. влад66 Сегодня, 13:52
      Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы. Я не стал бы ждать резкого охлаждения отношений между США и Пакистаном. Похоже, мы наблюдаем торг, а не фундаментальное изменение позиций,

      Вот именно восточный базар,одним хочется платить меньше,другим больше хочется получить,базар. wink
      влад66
  2. san4es Сегодня, 13:38
    США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали

    bully ..."Опрокинули" барыгу на 33 млрд.$ angry
    san4es
  3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:41
    Назревает новый майдан.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. nik-karata Сегодня, 13:47
      “Семьи большинства руководителей Пакистана живут в США, и там же они держат свои капиталы.

      Майдана не будет!
      nik-karata
  4. voyaka uh Сегодня, 13:45
    Они еще давно "кинули" США когда передали
    изобретенный пакистанским ученым метод постепенного обогащения
    урана с помощью центрифуг в Иран и Ливию.
    Тогда американцы "стерпели", а сегодня Пакистан все-равно фактически
    ушел под крыло Китая - терять нечего.
    voyaka uh
  5. Zlat070 Сегодня, 13:56
    Цитата: voyaka uh
    Они еще давно "кинули" США когда передали
    изобретенный пакистанским ученым метод постепенного обогащения
    урана с помощью центрифуг в Иран и Ливию.

    С каких это пор этот метод обогащения изобрели пакистанские ученые?
    Zlat070
    1. voyaka uh Сегодня, 14:13
      Может, изобрели и не они, не буду спорить,
      но они с его помощью "наполнили" свои боеголовки,
      и потом передали технологию Ирану.
      voyaka uh
  6. ПалБор Сегодня, 14:05
    Зайку бросила хозяйка?Без бабла остался зайка?Ничаво,Китай подберёт...
    ПалБор
  7. павлентий Сегодня, 14:07
    Нам с ними дружить тоже особо резона нет...так назло индусам если поиграться
    павлентий
  8. rocket757 Сегодня, 14:48
    Китай конечно рулит, да и жлобство\ жадность должно было этим закончиться.
    Кстати, к вопросу о друзьях и союзниках янки, они как бы верные и совсем не покупаются???
    rocket757
  9. лысова Сегодня, 16:14
    В интересное время живём, геополитика меняется на глазах. А шестёрки заёрзали, устой то меняется. И Москва на сессию с высокой башни, что делать?! --- А ничего, кому вешаться , а кому сухари сушить - Москва всё помнит.
    лысова
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