США направят в Европу танковую бригаду

Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худе в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve

Соединённые Штаты направят в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, которая входит в состав 1-й кавалерийской дивизии. Об этом заявили в миссии США при НАТО.— приводит ТАСС сообщение миссии.Напомним, что в апреле 2014 года натовцами был дан старт операции Atlantic Resolve. В НАТО при этом уточнили, что ее цель - "восстановление уверенности" Восточноевропейских государств, после воссоединения Крыма с Россией. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.