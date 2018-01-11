17:13 11 января

США направят в Европу танковую бригаду

Соединённые Штаты направят в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, которая входит в состав 1-й кавалерийской дивизии. Об этом заявили в миссии США при НАТО.

США направят в Европу танковую бригаду


Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худе в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve
— приводит ТАСС сообщение миссии.


Напомним, что в апреле 2014 года натовцами был дан старт операции Atlantic Resolve. В НАТО при этом уточнили, что ее цель - "восстановление уверенности" Восточноевропейских государств, после воссоединения Крыма с Россией. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Использованы фотографии: https://www.strategic-culture.org/
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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 13:51
    Рассказывали случай... В ГДР рядом с границей танковый полк стоял... и дорога на полигон как раз вдоль границы... И как то пошёл народ в самоход и был пойман... ком полка в гневе ничего умнее не придумал как ночью поднять полк по тревоге и на полигон... С другой стороны границы стоял американский танковый полк... Ночь, рёв моторов, лязг гусениц... Кому там взбрело в голову что наши в наступление пошли не знаю, но американского командира полка сняли с парома через Ламанш...
    Vard
    1. anjey Сегодня, 13:58
      как все же было спокойнее -когда в германиях и чехиях стояли наши войска и берегли покой страны,да и наши деды и прадеды заслуженно встали на этих рубежах,обильно полив своей кровью землю Европы,зато как просто и быстро все сдали и слили и что в итоге - нас приняли за идиотов и вместо благодарности и дружбы подкатили к нашим границам танки и пушки...
      anjey
      1. Vard Сегодня, 14:02
        В принципе есть мнение что в ВОВ именно время потраченное Германией на прохождение присоединённых перед войной территорий Польши оказалось решающим... не успели они до морозов... Так что вы совершенно правы... подушка безопасности была...
        Vard
        1. rocket757 Сегодня, 14:42
          Там и Югославия прокладкой\ тормозом послужила ... спасибо братушки Сербы!
          rocket757
    2. Венд Сегодня, 14:24
      Решили таким образом проконтролировать Европу, а то в ЕС появились тенденции к независимому мышлению от США.
      Венд
  2. Northern warrior Сегодня, 13:55
    Если попрут на нас, то экипажи станут грилем в потоке лучистой энергии. Все идет к тому, что Россия снова будет вынуждена дать в морду "общечеловекам". Раньше я считал смертниками только джихадистов, но "партнеры" недалеко от них ушли...
    Northern warrior
    1. KondratKo Сегодня, 16:20
      "экипажи станут грилем в потоке лучистой энергии"
      Не только экипажи, uдuоты пустившие американских оккупантов на свои земли тоже, но им не привыкать - некромазохисты, так что поделом. Если честно, то вся эта возня пuндocoв у наших границ начинает чрезмерно напрягать, опять Drang nach Osten делать собрались(?), чтоб им всем неладно было, собаки.
      KondratKo
      1. Northern warrior Сегодня, 16:42
        Америкосам пофигу судьба аборигенов, но свою задницу они всегда берегут. Вполне возможно, что в танчики запихнут местное мясо (лабусов, пшеков, нерабов) и отправят бороться за права ЛГБТ в кровавом Мордоре.
        Northern warrior
  3. изя топ Сегодня, 13:56
    что,грандевропа не так безоговорочно подчиняется,как хотелось бы?
    изя топ
  4. Izotovp Сегодня, 14:06
    Такое впечатление что начинает нагнетаться внешнеполитическая обстановка перед мартовскими выборами чтобы россияне,не дай Бог,не сделали неправильный выбор.
    Насчёт лучистой энергии не знаю,но,похоже,на Западном направлении необходимо создавать соединения,состоящие из РЭБ-беспилотников плюс тяжёлые гусеничные роботы типа Нерехта...или какие там есть с птрк,не помню сейчас ...
    Izotovp
  5. танк66 Сегодня, 14:23
    Лучше ядреных противотанковых средств ,чем Ярс-Тополь ,ничо не придумали.И ни одна редиска по-суху к нам не полезет,если не будет проплаченных гарантий из ГШ РФ/тьфу-тьфу/.Остальные движухи - бизнес/устраивающий всех бюджетодоителей по всей планете/.
    танк66
  6. To be or not to be Сегодня, 14:30
    16 и 17 января 2018 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. состоится сессия военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран участниц блока Председательствовать на заседаниях будет председатель Военного комитета Петр Павел.
    В повестке сессии :
    1. Обсуждение сложной обстановки на южном фланге НАТО и вклад Североатлантического союза в ее стабилизацию. Информационный брифинг по ситуациям в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с учетом более широкого глобального контекста.Эта сессия откроет путь для дальнейших обсуждений по проектам «Инициативы в области стабильности, борьбы с терроризмом»,
    2. Ход операции Resolute Support в Афганистане и обстановку в регионе
    3. Успехи Глобальной коалиции в победе над ISIS и роль НАТО в Ираке в 2018 году
    4. На встречах с представителями Украины и Грузии обсудят обстановку на местах..развитие военной реформы и дальнейшие пути действий
    5.Руководители обороны будут проинформированы и обсудят предлагаемые рекомендации по адаптации структуры командования НАТО ..Выступят генерал Скапарротти, SACEUR и генерала Мерсье, SACT по рекомендуемым вариантам адаптации командной структуры НАТО и возможному процессу их реализации.
    6 Согласование действий членов блока.Ожидается, что в ходе обсуждений будет рассмотрена адаптация Альянса - в политическом, военном и институциональном плане и проанализирована дальнейшая работа с особым вниманием на военным приоритеты
    Зимняя сессия военного комитета НАТО на уровне министров обороны старан блока будет проведена в феврале 2018 года
    To be or not to be
  7. rocket757 Сегодня, 14:39
    Мож опять немецкие полицейские тормознут??? Так, приколоться шоб!
    rocket757
  8. Сергей956 Сегодня, 14:43
    Бронекопытная, хвостомоторная бригада - это серьёзно. Но возникает вопрос, а что будут делать Янки, когда Россия через Берингов пролив быстро перебросит свои войска, кто будет защищать Родину демократии, войска то ведь все в Европе, защищают Европу от страшных Русских?
    Сергей956
    1. faiver Сегодня, 15:08
      конкретно какие войска россия перебросит через берингов пролив? и чего они на аляске делать будут laughing
      faiver
      1. rocket757 Сегодня, 15:24
        Оленерогатые или тюленеморжовые, будут природореурсные богатства Аляски подъедать.
        rocket757
  9. словак Сегодня, 15:44
    Странная ротация. Заходят с техникой, выводят только л/с по замене
    словак
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