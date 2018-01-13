18:39 13 января
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Навальный и Саакашвили: такие разные снаружи, такие схожие внутри

Навальный и Саакашвили: такие разные снаружи, такие схожие внутри


В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о конкуренции на выборах, президент России Владимир Путин заявил: "По поводу персонажей, которых вы упомянули... Вы что, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране? Уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и не допустит". О каком персонаже идет речь, уверен, все догадались: это Навальный "наш дорогой"... хотя дорог он, конечно, больше Америке, чем нам.

На первый взгляд может показаться, что сходство этих политиканов очень преувеличено. Грузин и русский, разница в возрасте почти десять лет, один бывший президент и губернатор, второй максимум чего смог добиться однажды – это второго места на выборах мэра Москвы в 2013 году и ни разу не был допущен в кандидаты в президенты. Но, несмотря на все это, сходство между Навальным и Саакашвили действительно есть, и поспорить с этим трудно.


Первое и основное – это их цели: Саакашвили трудится над сменой власти на Украине, Навальный работает над организацией государственного переворота в России. Второе: оплачивает труды обоих одна контора – Государственный департамент США.

Пользователь Twitter Филипп Масловский очень верно подметил, написав на своей страничке, что, "по мнению Америки, в мире много стран, нуждающихся в кровопролитной гражданской войне, а методичка, по которой организуются "революции" в этих государствах, у американского Госдепа всего одна". Смотрите сами:



Логотипы и атрибутика, а также призывы к действиям и методы их реализации – все действительно очень похоже. Оба "революционера" выводят людей на улицы, пытаются посеять смуту, выступают за кардинальные изменения и ничего не предлагают взамен. Разница лишь в степени подлости, гадости и цинизма, в которых Навальный явно превзошел своего "коллегу" Саакашвили, ведь он бессовестно делает ставку на детей.



Но здесь, как говорится, кто на что учился...

Возвращаясь же к теме "одного хозяина" Навального и Саакашвили, не могу не добавить еще один факт:



В распоряжении Службы безопасности Украины оказались копии дипломатических писем, расшифровки записей телефонных переговоров и другая оперативная информация, свидетельствующие о намерениях американских дипломатов и международных некоммерческих организаций организовать в марте 2018 года в России и на Украине ряд массовых акций протеста для свержения действующей власти.

Дальше выбор за каждым из вас: верить или нет в продажность и ненависть Навального к собственному народу и собственной стране, а господина Саакашвили — к Украине...
Автор: Дамир Уран


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
    Только отстой и будет за наваьных, собчак и пр. И этому отстою также перепадают кости от хозяина! angry
    a.s.zzz888
    1. Stas157 Сегодня, 09:06
      Навальный работает над организацией государственного переворота в России.

      И именно для этого он рвется участвовать в государственных выборах в качестве кандидата! Пусть этого негодяя тогда быстрее в тюрьму кинут! Ведь в России подобная экстремистская деятельность уголовно наказуема. Чего у нас власть менжуется? То есть Путин обвинить на словах может, а деле посадить - нет?
      Товарищи, отдайте свой голос за действительно достойного кандидата Грудинина. Он с такими как Навальный миндальничать не будет.
      Stas157
      1. 210окв Сегодня, 10:05
        Я за Грудинина буду голосовать,хотя и к нему есть вопросы.А по поводу персонажей.За Леху я вообще умолчу-провакатор еще тот.Про Мишку.У нас "продвинутые"утверждают что он "поднял" Грузию..А может наоборот опустил.Да,привлекли инвестиции за счет продажи всего что только можно продать,землю,предприятия.Там больше нет грузинского-турецкое и заштатниковское есть.Грузинского нет.
        Цитата: Stas157
        Навальный работает над организацией государственного переворота в России.

        И именно для этого он рвется участвовать в государственных выборах в качестве кандидата! Пусть этого негодяя тогда быстрее в тюрьму кинут! Ведь в России подобная экстремистская деятельность уголовно наказуема. Чего у нас власть менжуется? То есть Путин обвинить на словах может, а деле посадить - нет?
        Товарищи, отдайте свой голос за действительно достойного кандидата Грудинина. Он с такими как Навальный миндальничать не будет.
        210окв
        1. Rusland Сегодня, 10:39
          Грудинин вчера в Центризбиркоме как уж на сковородке крутился, задавайте вопросы, ответы получите такие, какие хотите услышать, а вот дела вас в большей части разочаруют.
          Rusland
        2. woron333444 Сегодня, 10:47
          А ничего что Грудинина поддерживают Макфол, Удальцов и Эхо Москвы?
          woron333444
          1. Mestny Сегодня, 12:59
            Для названных - ничего, нормально. Это проект их собственных хозяев, надо поддерживать.
            Mestny
          2. Стропорез Сегодня, 14:08
            Цитата: woron333444
            А ничего что Грудинина поддерживают Макфол, Удальцов и Эхо Москвы?

            пруфы в студию!
            а ничего ,что ввп поддерживает едросня и "вилончелисты, типа ротенбергаф, фриманаф, кавальчукоф и прочих тимченкофф?И прикольно, когда спецрота фсо из себя рабочих разыгрывает , то газа, то уралвагонзавода, то какх-нить посиделок на куфне wassat
            Стропорез
            1. Комментарий был удален.
            2. pilot69 Сегодня, 17:04
              Повторюсь (коммент удалили) : какая разница кто есть кто, что Грудинин, что Навальный или еще кто - это персонажи одной оперы. Мелкий латифундист Грудинин (ну мелкий - по меркам России) "плоть от плоти, кровь от крови" существующей системы. Не будет его - будет другой. Это точно не "луч солнца в темном царстве".
              pilot69
            3. woron333444 Сегодня, 18:21
              Стропорез
              Движение «Левый фронт», которое возглавляет оппозиционер Сергей Удальцов, поддержало кандидатуру Павла Грудинина на выборах президента РФ. Об этом говорится на официальном сайте движения. Региональным отделениям движения рекомендовано «подключиться к работе предвыборных штабов Грудинина совместно с КПРФ и другими союзниками». Также планируется организовать агитационную кампанию от имени «Левого фронта» на информационных ресурсах движения.


              кого мне напоминают скачущие по соцсетям "настоящие патриоты", которые пищат от восторга по поводу того что "Грудинин - новое лицо" и "Грудинин - новая элита (премьер, преемник итд)". Потом вспомнил. Это же позиция Майкла Макфола, который по поводу Грудинина заявил следующее:
              https://twitter.com/McFaul/status/944463797409914
              880
              woron333444
        3. bandabas Сегодня, 18:09
          А я в 95-м проголосовал " против всех". Да да. Был такой пункт.
          bandabas
      2. Orionvit Сегодня, 16:27
        Цитата: Stas157
        Товарищи, отдайте свой голос за действительно достойного кандидата Грудинина

        И чем это тов. Грудинин достойный? Тем что он новый? Председателя колхоза в президенты. Ура товарищи. Хотелось бы знать, какие силы за ним стоят, кроме ширмы, в виде КПРФ. Интересная тёмная лошадка.
        Orionvit
        1. рисыч Сегодня, 18:25
          Цитата: Orionvit
          Председателя колхоза в президенты

          Ну был у нас бывший комбайнёр генсеком, неужели мало? what
          рисыч
  2. Егоза Сегодня, 09:42
    Ну в Украине - точно что-то будет. Это мы завсегда готовые, тем более, что платят. А вот в России - это нужно о-о-чень внимательно и аккуратненько, главное ВО ВРЕМЯ пресечь все поползновения чего-то организовать
    Егоза
  3. Rusland Сегодня, 11:32
    Цитата: woron333444
    А ничего что Грудинина поддерживают Макфол, Удальцов и Эхо Москвы?

    Да им хоть черт лысый, но лишь бы не ВВП. А вот почему Грудинин счета держал до сих пор открытыми в зарубежных банках, вот вопрос. И не надо говорить, что это бизнес и ничего личного, для многих бизнесменов(аграриев) дела накрылись медным тазом в 2014 году. Я это к тому что все они с одной грядки выросли и делать из Грудинина ровную и чистую морковку не корректно. Про Навального нет сил говорить, опротивели и он сам, и те, кто ему уже давно должны голову ...
    Rusland
    1. Евдоким Сегодня, 16:04
      Цитата: Rusland
      Про Навального нет сил говорить,

      Ни когда не страдал кровожадностью, но Навальный подобные ему персонажи
      будят во мне старый армейский опыт по обращению с баранами, когда кончается тушёнка. hi
      Евдоким
  4. Mestny Сегодня, 12:54
    Цитата: 210окв
    Я за Грудинина буду голосовать,хотя и к нему есть вопросы.

    К нему как раз вопросов нет, всё просто.
    Поскольку т.н. либеральная оппозиция полностью себя дискредитировала в глазах подавляющего большинства избирателей. и не может больше являтся реальным рычагом свержения действующей власти - был придуман такой кандидат.
    Как будто от коммунистов, поскольку в обществе сильны как никогда симпатии к СССР в сравнении его социальной политики и настоящего положения с таковой в России.
    Именно на этих основных состояниях умов граждан и пытаются сейчас сыграть авторы новой стратегии.
    Цель у них по прежнему одна - развал и уничтожение страны. Именно поэтому как Грудинин, так и любой подобный кандидат всего лишь пешка, средство для достижения данной цели.
    Если порассуждать о конкретном человеке Грудинине, скорее всего ничего нового сказать не получиться. Ровно такой же выходец криминального бизнеса 90-х, как например Чубайс. Правда чуть менее успешный.
    Но что можно сказать о нём точно - никакое "социальное государство как СССР" никакой Грудинин не построит.
    Более того - любые лозунги "за построение СССР" в избирательной компании являются во первых полностью лживыми, во вторых разрушительными почище либеральных идей ввиду своей полной невыполнимости во 2 десятилетии XXI века.
    Mestny
    1. Greenwood Сегодня, 13:50
      ОК, Грудинин проект Госдепа. Ваш вариант?
      Greenwood
      1. Mestny Сегодня, 14:59
        Путин.
        Мой вариант.
        При этом я прекрасно понимаю, что данный кандидат не приведёт страну к успеху. В лучшем случае, что сейчас и происходит мы плавно и медленно соскальзываем вниз.
        Вы предлагаете плюнуть на всё это. и прыгнуть сразу.
        Вот и вся разница.
        Mestny
        1. Orionvit Сегодня, 16:38
          Цитата: Mestny
          В лучшем случае, что сейчас и происходит мы плавно и медленно соскальзываем вниз

          Уважаемый, вы забываете, что Россия находится в состоянии войны, причём по всем фронтам. И войну эту, запад объявил России открыто. И как показывает история, в войну как то не наблюдается улучшения экономической обстановки, кроме конечно ВПК. А то, что Путин для всего запада, является страшным жупелом, лучшее подтверждение того, что на данный момент, в России, никого более достойного нет. Тут сейчас скажут, мол внутренняя политика хромает, а вы попробуйте что то исправить, когда до него, десять лет страну просто уничтожали. У людей короткая память, быстро забыли 90-е.
          Orionvit
          1. Mestny Сегодня, 16:56
            С Вами полностью согласен - на данный момент никого лучшего нет.
            Mestny
        2. zyablik.olga Сегодня, 16:44
          Цитата: Mestny
          При этом я прекрасно понимаю, что данный кандидат не приведёт страну к успеху. В лучшем случае, что сейчас и происходит мы плавно и медленно соскальзываем вниз.

          И ещё 6 лет пустых обещаний, роста тарифов, налогов и коррупции?
          zyablik.olga
          1. Mestny Сегодня, 16:59
            Можно не ждать 6 лет, а сразу, за полгода - путём цветных революций и окончательного развала страны.
            Я всё таки при такой альтернативе предпочитаю 6 лет - за это время обязательно образуется множество вариантов развития событий, и далеко не все из них отрицательные для нашего государства.
            Mestny
            1. zyablik.olga Сегодня, 17:02
              Цитата: Mestny
              Можно не ждать 6 лет, а сразу, за полгода - путём цветных революций и окончательного развала страны.

              А что другой альтернативы как "цветная революция" быть не может? Или вы искренне верите, что человек за 18 лет занимавшийся только укреплением своей личной власти и благосостояния своих друзей за следующие 6 лет будет заниматься чем-то другим? no
              zyablik.olga
              1. Голован Джек Сегодня, 17:07
                Цитата: zyablik.olga
                Или вы искренне верите, что человек за 18 лет занимавшийся только укреплением своей личной власти и благосостояния своих друзей...

                Если Вы искренне верите в то, что Путин только этим все 18 лет и занимался, то... мне Вас жаль, тоже искренне.
                Голован Джек
                1. zyablik.olga Сегодня, 17:08
                  Цитата: Голован Джек
                  Если Вы искренне верите в то, что Путин только этим все 18 лет и занимался, то... мне Вас жаль, тоже искренне.

                  Пожалейте лучше себя. fool
                  zyablik.olga
                  1. Голован Джек Сегодня, 17:17
                    Цитата: zyablik.olga
                    Пожалейте лучше себя. fool

                    Все, уже не жаль.
                    И - замечу - я Вас не оскорблял.
                    Чао hi
                    Голован Джек
                    1. Гардамир Сегодня, 17:41
                      Чао
                      Что великий тролль Голован сдался, да быть не может?
                      Гардамир
                2. Гардамир Сегодня, 17:44
                  Путин только этим все 18 лет и занимался
                  О, всезнающий, просветите неразумных, или у вас только какая жаль?
                  Гардамир
              2. Mestny Сегодня, 17:08
                Неужели он занимался только этим.
                Мне уже было изрядно лет в 2000 году. Сейчас, в 2017 ещё более изрядно.
                Поверьте, я имею что сравнить как оно было тогда, и как стало сейчас.
                И на основании этого сравнения, могу сказать - далеко. далеко не только. Хотя и это тоже как ни странно необходимо для руководителя любой страны - укрепление власти.
                И - да. Опыт некоторых стран последнего десятилетия показывает, что других вариантов, кроме цветных революций не бывает. Особенно когда в такой революции крайне заинтересованы "добрые соседи".
                Mestny
                1. zyablik.olga Сегодня, 17:16
                  Цитата: Mestny
                  Неужели он занимался только этим.

                  Ну ещё иногда "грёб на галерах", нырял за амфорами и учил летать стерхов. Народ от этого лучше жить не стал, и наша страна экономически не стала независимой.
                  Цитата: Mestny
                  Поверьте, я имею что сравнить как оно было тогда, и как стало сейчас.

                  Так и я уже не молоденькая девушка, вижу, что идёт закручивание гаек, при одновременном нищании большей части населения.
                  Цитата: Mestny
                  И на основании этого сравнения, могу сказать - далеко. далеко не только. Хотя и это тоже как ни странно необходимо для руководителя любой страны - укрепление власти.

                  Мы вроде не в сатрапии живём или деспотии. Должна быть власть закона, причём одинаковая для всех. А чрезмерная личная власть ведёт лишь к беззаконию и коррупции.
                  zyablik.olga
                  1. Orionvit Сегодня, 17:57
                    Цитата: zyablik.olga
                    А чрезмерная личная власть ведёт лишь к беззаконию и коррупции

                    Разговор идёт не о "чрезмерной" власти, а о сильной. Это две большие разницы. А по поводу
                    Так и я уже не молоденькая девушка, вижу, что идёт закручивание гаек, при одновременном нищании большей части населения.
                    Сильно сомневаюсь, судя по вашим высказываниям.
                    Orionvit
                  2. Mestny Сегодня, 18:25
                    "Власть закона, одинаковая для всех" бывает только в идеальном сферическом государстве в вакууме, и в головах светлых эльфов, борцов завсёхорошее.
                    В реальном мире всё по другому. Даже в СССР, который так полюбили последнее время противопоставлять нынешней "олигархии" с этим были определённые проблемы.
                    Если для выживания страны необходимы сатрапия или деспотия - значит пусть будет.
                    Разрушать всё во имя светлых идеалов равенства - вершина глупости.
                    Mestny
          2. рисыч Сегодня, 18:30
            Цитата: zyablik.olga
            И ещё 6 лет пустых обещаний, роста тарифов, налогов и коррупции?

            Ну вна Украине пообещали всё и быстро. И каков итог?
            рисыч
    2. pilot69 Сегодня, 17:19
      Ну почему менее успешный? У меня предыдущий коммент удалили. Если мелкий латифундист в Подмосковье выжил в 90-е и вполне неплохо себя чувствует сейчас - значит он в "системе". Если выполз на божий свет - значит "системе" это не то что выгодно, ей это необходимо.
      pilot69
      1. Mestny Сегодня, 18:27
        Менее успешный ( Грудинин разумеется, для тех. кто пропустил сообщения выше) - в смысле не имел такой власти, как например Чубайс.
        Деньги это замечательно. но когда ещё и власть - вообще хорошо.
        Mestny
  5. Rusland Сегодня, 18:08
    Цитата: pilot69
    Ну почему менее успешный? У меня предыдущий коммент удалили. Если мелкий латифундист в Подмосковье выжил в 90-е и вполне неплохо себя чувствует сейчас - значит он в "системе". Если выполз на божий свет - значит "системе" это не то что выгодно, ей это необходимо.

    Читал удаленный комментарий, согласен. Бывают и хуже, но остаются. hi
    Rusland
  6. Синий Мент Сегодня, 18:25
    Интересные параллели
    Синий Мент
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