Навальный и Саакашвили: такие разные снаружи, такие схожие внутри

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о конкуренции на выборах, президент России Владимир Путин заявил: "По поводу персонажей, которых вы упомянули... Вы что, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране? Уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и не допустит". О каком персонаже идет речь, уверен, все догадались: это Навальный "наш дорогой"... хотя дорог он, конечно, больше Америке, чем нам.На первый взгляд может показаться, что сходство этих политиканов очень преувеличено. Грузин и русский, разница в возрасте почти десять лет, один бывший президент и губернатор, второй максимум чего смог добиться однажды – это второго места на выборах мэра Москвы в 2013 году и ни разу не был допущен в кандидаты в президенты. Но, несмотря на все это, сходство между Навальным и Саакашвили действительно есть, и поспорить с этим трудно.Первое и основное – это их цели: Саакашвили трудится над сменой власти на Украине, Навальный работает над организацией государственного переворота в России. Второе: оплачивает труды обоих одна контора – Государственный департамент США.Пользователь Twitter Филипп Масловский очень верно подметил, написав на своей страничке, что, "по мнению Америки, в мире много стран, нуждающихся в кровопролитной гражданской войне, а методичка, по которой организуются "революции" в этих государствах, у американского Госдепа всего одна". Смотрите сами:Логотипы и атрибутика, а также призывы к действиям и методы их реализации – все действительно очень похоже. Оба "революционера" выводят людей на улицы, пытаются посеять смуту, выступают за кардинальные изменения и ничего не предлагают взамен. Разница лишь в степени подлости, гадости и цинизма, в которых Навальный явно превзошел своего "коллегу" Саакашвили, ведь он бессовестно делает ставку на детей.Но здесь, как говорится, кто на что учился...Возвращаясь же к теме "одного хозяина" Навального и Саакашвили, не могу не добавить еще один факт:В распоряжении Службы безопасности Украины оказались копии дипломатических писем, расшифровки записей телефонных переговоров и другая оперативная информация, свидетельствующие о намерениях американских дипломатов и международных некоммерческих организаций организовать в марте 2018 года в России и на Украине ряд массовых акций протеста для свержения действующей власти.Дальше выбор за каждым из вас: верить или нет в продажность и ненависть Навального к собственному народу и собственной стране, а господина Саакашвили — к Украине...