«Оборонпром» будет упразднен в ближайшее время
Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшее время прекратит свое существование, сообщает Коммерсантъ.
Как рассказали источники газеты, процесс ликвидации, начавшийся по факту пару лет назад, планируется завершить в первом квартале текущего года. Корпорация была создана в 2002 году. С 2010 года «Оборонпром» получил контрольные пакеты более 80% двигателестроительных предприятий в России.
По словам топ-менеджера одного из вертолетостроительных предприятий, уже давно было понятно, что «собирать активы двух отраслей до бесконечности невозможно»: «Сейчас вертолето- и двигателестроение могут развиваться без какого-либо участия "Оборонпрома", менеджмент "Вертолетов России" и ОДК уже привык все текущие вопросы решать без посредников».
Однако свою роль «в консолидации вертолетной отрасли корпорация все же сыграла», убежден собеседник издания.
Бывший глава «Оборонпрома» Андрей Реус:
Мы собрали весь интеллектуальный и производственный ресурс отрасли, предприятия перестали бороться между собой и начали работать на мировых рынках.
Когда мы формировали холдинг "Вертолеты России" и ОДК, то "Оборонпром" выполнял роль держателя акций предприятий. Мы ее создавали вместе с Денисом Мантуровым (сейчас глава Минпромторга), который и был первым гендиректором "Оборонпрома". Но сегодня, когда холдинги сформированы и напрямую замыкаются на госкорпорацию, то одна промежуточная структура нам уже не нужна: эффективнее этими активами управлять напрямую, пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Как рассказали источники газеты, процесс ликвидации, начавшийся по факту пару лет назад, планируется завершить в первом квартале текущего года. Корпорация была создана в 2002 году. С 2010 года «Оборонпром» получил контрольные пакеты более 80% двигателестроительных предприятий в России.
По словам топ-менеджера одного из вертолетостроительных предприятий, уже давно было понятно, что «собирать активы двух отраслей до бесконечности невозможно»: «Сейчас вертолето- и двигателестроение могут развиваться без какого-либо участия "Оборонпрома", менеджмент "Вертолетов России" и ОДК уже привык все текущие вопросы решать без посредников».
Однако свою роль «в консолидации вертолетной отрасли корпорация все же сыграла», убежден собеседник издания.
Бывший глава «Оборонпрома» Андрей Реус:
Мы собрали весь интеллектуальный и производственный ресурс отрасли, предприятия перестали бороться между собой и начали работать на мировых рынках.
Когда мы формировали холдинг "Вертолеты России" и ОДК, то "Оборонпром" выполнял роль держателя акций предприятий. Мы ее создавали вместе с Денисом Мантуровым (сейчас глава Минпромторга), который и был первым гендиректором "Оборонпрома". Но сегодня, когда холдинги сформированы и напрямую замыкаются на госкорпорацию, то одна промежуточная структура нам уже не нужна: эффективнее этими активами управлять напрямую, пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Использованы фотографии: пресс-служба Ростеха
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