17:17 11 января

«Оборонпром» будет упразднен в ближайшее время

Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшее время прекратит свое существование, сообщает Коммерсантъ.

«Оборонпром» будет упразднен в ближайшее время


Как рассказали источники газеты, процесс ликвидации, начавшийся по факту пару лет назад, планируется завершить в первом квартале текущего года. Корпорация была создана в 2002 году. С 2010 года «Оборонпром» получил контрольные пакеты более 80% двигателестроительных предприятий в России.


По словам топ-менеджера одного из вертолетостроительных предприятий, уже давно было понятно, что «собирать активы двух отраслей до бесконечности невозможно»: «Сейчас вертолето- и двигателестроение могут развиваться без какого-либо участия "Оборонпрома", менеджмент "Вертолетов России" и ОДК уже привык все текущие вопросы решать без посредников».

Однако свою роль «в консолидации вертолетной отрасли корпорация все же сыграла», убежден собеседник издания.

Бывший глава «Оборонпрома» Андрей Реус:

Мы собрали весь интеллектуальный и производственный ресурс отрасли, предприятия перестали бороться между собой и начали работать на мировых рынках.

Когда мы формировали холдинг "Вертолеты России" и ОДК, то "Оборонпром" выполнял роль держателя акций предприятий. Мы ее создавали вместе с Денисом Мантуровым (сейчас глава Минпромторга), который и был первым гендиректором "Оборонпрома". Но сегодня, когда холдинги сформированы и напрямую замыкаются на госкорпорацию, то одна промежуточная структура нам уже не нужна: эффективнее этими активами управлять напрямую, пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Использованы фотографии: пресс-служба Ростеха
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Комментарии 6

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  1. частное лицо Сегодня, 13:59
    Деньги отмыли и разбежались , всё очень просто. А теперь будет создана новая контора "Рога и Копыта" и снова потекут денежные реки .
    частное лицо
  2. m.cempbell Сегодня, 14:00
    Означает ли это что акции ОДК и ВР будут теперь выкуплены по дешевке "заинтересованными" лицами?
    m.cempbell
  3. shura7782 Сегодня, 14:52
    Где-то в этих конторах действует Табуреткин. Действует - Злодействует.
    Что то про него тут молчёк.
    shura7782
    1. Dr_Engie Сегодня, 15:27
      Да, он же вроде в Вертолётах России был.
      Dr_Engie
  4. l7yzo Сегодня, 15:07
    Выводят из под санкций? Пилят, дробят, переименовываться что ли шас всё ВПК будут?
    l7yzo
  5. НЕКСУС Сегодня, 15:27
    И Сердючка ,как зам Чемезова при "пироге"...не упрощать надо,а сокращать штат и сажать некоторых граждан.
    НЕКСУС
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