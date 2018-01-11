17:17 11 января

СМИ: Холодный мир Израиля и Египта может вылиться в горячий пограничный конфликт

На страницах американского издания Defense News опубликован материал, в котором говорится о наращивании Египтом военной мощи, и о том, что такое наращивание должно вызывать беспокойство у Израиля. В статье говорится, что находящийся в сложнейшей экономической ситуации Египет, переживший так называемую «арабскую весну», смог сконцентрировать силы и средства вокруг программы совершенствования безопасности. Отмечено, что за последние несколько лет Египет подписал контрактов на закупку вооружений больше, чем за предыдущее десятилетие.

СМИ: Холодный мир Израиля и Египта может вылиться в горячий пограничный конфликт


В статье DN, ссылающейся на мнение израильского военного историка из Иерусалимского института стратегических исследований Ягиля Хенкина, отмечается, что власти Египта стараются осуществлять закупки вооружений так, чтобы не оказаться в зависимости от единственного поставщика. В качестве примера приводятся закупки у Франции, России, Китая, США.


Читателям напоминается о том, что Египет приобрёл французские вертолётоносцы, американские танки, заключил контракты на поставку из РФ истребителей МиГ-29, военных вертолётов, другой техники. В статье говорится и о совместных военных учениях военнослужащих египетской и российской армий, а также о договорённостях о возможности использования египетских портов для кораблей ВМФ РФ и аэродромов для самолётов ВКС России.

При этом в издании в отношении Египта обыгрывается фраза Дональда Трампа в бытность того кандидатом в президенты США: «Сделаем Египет снова великим».

Отмечается, что "милитаризация" Египта проводится под лозунгом борьбы с терроризмом и защиты мест добычи полезных ископаемых (энергоносителей).

Другой израильский эксперт, которого цитирует Defense News, (его имя Офир Винтер) заявляет, что, несмотря на то, что Израиль внешне пока никак не реагирует на усиление Египта в регионе, рост египетской военной мощи нельзя игнорировать. По словам Офира Винтера и Ягиля Хенкина, «холодный мир» с Египтом может вылиться в «горячий пограничный конфликт».

Из материала:
Если наступит момент, когда они будут находиться на наших границах, это будет момент, чтобы беспокоиться, но тогда, вероятно, будет уже слишком поздно. Настало время беспокоиться уже сейчас. Мы и так разрешили направить Каиру в Синай больше войск, нежели это прописано в израильско-египетском мирном соглашении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Арон Заави Сегодня, 14:07
    В этом мире все может быть ,но пока проблемы с Суданом,Эфиопией,Ливией и террором, что конфликт с Израилем у Египта на последнем месте. Но учитывать военные возможности Египта при военном строительстве конечно нужно.
    Арон Заави
    1. Vard Сегодня, 14:10
      Хлопотно у вас там...
      Vard
      1. svp67 Сегодня, 14:15
        Цитата: Vard
        Хлопотно у вас там...

        Можно подумать, что у нас хлопот меньше.
        svp67
    2. Шура пермский Сегодня, 14:11
      если евреев бить,то точно со всех сторон... заслужили
      Шура пермский
    3. влад66 Сегодня, 14:33
      Вроде на Синае вместе с террористами воюют,что не нравиться то? request
      влад66
    4. Netwallker Сегодня, 14:53
      Не нужно , Израиль САМ настоял на увеличении антитеррористической группировке на Синае.
      Статья полный отстой как и эксперды. Войну они могут объявить только чтоб сдаться и покушать.
      hi
      Netwallker
  2. профессор Сегодня, 14:18
    Другой израильский эксперт, которого цитирует Defense News, (его имя Офир Винтер) заявляет, что, несмотря на то, что Израиль внешне пока никак не реагирует на усиление Египта в регионе, рост египетской военной мощи нельзя игнорировать.

    Не правда. Реагирует и очень положительно. Именно Израиль настоял, чтобы США не замораживали поставки Апачей Египту. Израилю выгоден сильный Египет.
    профессор
  3. antiamerikan Сегодня, 14:20
    "такое наращивание должно вызывать беспокойство у Израиля"

    вот от всего у них беспокойство

    от сирии, хизболы, хамасы, ирана, россии, теперь от египта
    antiamerikan
  4. Маз Сегодня, 14:26
    Цитата: Арон Заави
    В этом мире все может быть ,но пока проблемы с Суданом,Эфиопией,Ливией и террором, что конфликт с Израилем у Египта на последнем месте. Но учитывать военные возможности Египта при военном строительстве конечно нужно.

    Если подняли тему, значит ктото заказал и готовит общественное мнение. Ну да, в Сирии не получилось. Давайте развалим Египет, вон у них оружия сколько! А может своё посчитаем, господа эксперты? Или придумаем египетское химоружие? Или вам наша будущая база в Египте покоя не дает? С Ираком именно так и начиналось. И Ливия совсем рядом? Узнаю "земляков". От токо воображения маловато. Проходили уже. А ещё у Египта есть Суэцкий канал. О нем промолчали, но по нему нефть возят из саудовии и эмиратов. Конечно не важно laughing при наличии северного и южного потока. Зачет. Вассал США показал свою готовность и преданность хозяину.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 14:29
      Цитата: Маз

      Если подняли тему, значит ктото заказал и готовит общественное мнение. Ну да, в Сирии не получилось. Давайте развалим Египет, вон у них оружия сколько! А может своё посчитаем, господа эксперты? Или придумаем египетское химоружие? Или вам наша будущая база в Египте покоя не дает? С Ираком именно так и начиналось. И Ливия совсем рядом? Узнаю "земляков". От токо воображения маловато. Проходили уже.

      Лично в отношении тебя меня волнует только одно. Откуда ты пишешь. laughing
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 14:50
        Ну тыж меня уже сдал в шин бет. Или твое письмо сюда подвесить, чтоб без вопросов где ты моей семье угрожал? Ща найду. Коллега.
        Маз
        1. Арон Заави Сегодня, 14:58
          Жаль что не сдал. laughing
          Арон Заави
      2. igor67 Сегодня, 14:53
        Цитата: Арон Заави
        Лично в отношении тебя меня волнует только одно. Откуда ты пишешь.

        С Израиля, от куда ещё.А по теме,на сколько я помню на Синае только силы полиции и соглашению с Израилем ограниченный воинский контингент по борьбе с террористами и всё.На Синае отдыхают туристы с Израиля,безвиз и дёшево
        igor67
  5. donavi49 Сегодня, 14:30
    Тем временем в Сирии пошло главное наступление бабахов. С очевидной целью - перерезать кишку и окружить основные силы Тигров.

    В первых порядках пошли Тахрирки, ТИП и Фейлак - вооруженный турецкой армией на МРАП.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 14:32
      Тыловые милиции продемонстрировали 0 стойкость, как всегда. Куча пленных.
      https://twitter.com/MousaAlomar/status/9513794679
      97450240


      Бабахи пишут что уже к Абу-Дали пробиваются и скоро основные пути доставки для группировки Тигров закончатся (трасса Абу-Дали-Санжар).
      donavi49
  6. Маз Сегодня, 14:42
    Цитата: профессор
    Другой израильский эксперт, которого цитирует Defense News, (его имя Офир Винтер) заявляет, что, несмотря на то, что Израиль внешне пока никак не реагирует на усиление Египта в регионе, рост египетской военной мощи нельзя игнорировать.

    Не правда. Реагирует и очень положительно. Именно Израиль настоял, чтобы США не замораживали поставки Апачей Египту. Израилю выгоден сильный Египет.

    Вам выгоден контроль над путем поставок нефти и товаров на еврорынок и наоборот, вернее не вам, а США. Не обольщайтесь, роль подстрекателя и провокат ора - мелкая и не почётная.
    Маз
  7. Дормидонт Сегодня, 15:22
    Нельзя быть большим арабом, чем сами арабы. Разберутся
    Дормидонт
  8. Саша Крымский Сегодня, 15:27
    Цитата: Маз

    Если подняли тему, значит ктото заказал и готовит общественное мнение. Ну да, в Сирии не получилось. Давайте развалим Египет, вон у них оружия сколько! А может своё посчитаем, господа эксперты? Или придумаем египетское химоружие? Или вам наша будущая база в Египте покоя не дает? .


    Дык ! А чё Украина в Египте уже военные базы строит?
    Уф ... посмеялся от души ! Не пугай так больше.
    Саша Крымский
  9. А. Привалов Сегодня, 15:34
    Статья пустенькая. Войны не начинаются с бухты барахты. Для войн нужны веские причины. Войны зреют годами, для этого накапливаются какие-то проблемы, противоречия, претензии. На роль внешнего врага, для отвлечения своего народа от внутренних проблем, сегодня больше подходят Турция и Иран претендующие на главенствующие роли в регионе. Египет ненавидит и тех и других. На сегодняшний день, у Египта к Израилю претензий нет. Точка.

    Я уже не раз тут говорил, но повторю ещё раз. Среди окружающих Израиль стран нет силы составляющей реальную для него угрозу. Сирия в разрухе, у Египта свои проблемы, да и договор мирный 40 лет соблюдаемый нарушать не с руки -- претензий к Израилю у него нет. Иордания от Израиля ещё в 1994-м получила всё, что хотела, а скоро туда и газ пойдёт и железная дорога выход к Средиземному морю даст. Нищий полуразрушенный Ливан из которого даже премьер-министр сбегал? Даже не смешно. Иран попытается чмырить Израиль? Ещё не известно, решится ли он на это. Даже если решатся, попытается сделать это не сам, а чужими руками -- Хезбаллу науськает. Этот конфликт будет узкорегиональным. Ливану, конечно, хреново придётся, а Израиль справится. Не в первый раз. hi
    А. Привалов
  10. Egorovich Сегодня, 15:34
    А удивляться тут нечему, "избранные" враги всему Ближнему Востоку, всем успели нагадить.
    Egorovich
    1. A.D.T. Сегодня, 15:41
      Есть чему удивляться в этом мире - главная загадка - почему богоносцы постоянно чушь несут ?
      A.D.T.
      1. Egorovich Сегодня, 15:49
        Давайте по факту. Назовите страны БВ, которые считают Израиль не врагом? Чушь постоянно "избранные" несут, отказываясь от того , что напрямую помогают боевикам ИГИЛ в лечении и вооружении.
        Egorovich
        1. A.D.T. Сегодня, 16:25
          Ну давайте по факту . Назовите страны БВ , жители которых не счтитают "богоносцев" свиноедами , то-бишь свиньями. И назовите страны БВ , которые так или иначе ( участием своих граждан , финансами , оружием , политически ) не помогали воевать против "богоносии" в Афганистане или чечне. И что из этого следует " Да ничего.
          A.D.T.
          1. A.D.T. Сегодня, 16:32
            Про И.Г. тоже тема.
            Хоть одно фото или видео , где у ИГ. оружие произведенное у нас покажите .
            И хоть одно доказательство что у нас боевик именно из ИГ лечился представте.
            ЗАТО....... видео где у ИГ русские п.т.у.р. хоть пруд пруди .
            К томуж ИГ создали бывшие офицеры Ирака , большая часть из коих проходили обучение в Союзе , там-же многие были завербованы тем кем положенно вербовать.
            Да и Россия бомбила не столько ИГ , сколько ее конкурентов.
            A.D.T.
        2. Krasnodar Сегодня, 16:28
          Цитата: Egorovich
          Давайте по факту. Назовите страны БВ, которые считают Израиль не врагом? Чушь постоянно "избранные" несут, отказываясь от того , что напрямую помогают боевикам ИГИЛ в лечении и вооружении.

          Таки помогают? )))
          Krasnodar
  11. Саша Крымский Сегодня, 16:00
    Цитата: Арон Заави
    Жаль что не сдал. laughing

    Маза итак уже жизнь наказала! Ни семьи , ни родины, ни сехеля.
    Как ложка в стакане болтается - кто бы приютил. Сейчас к Путину подмазывается.
    ,
    Саша Крымский
  12. VANIN Сегодня, 17:11
    Скоро учения совместные России и Египта...Пусть наши десантники осмотрятся ,реконсцировку проведут и т.д.
    Израиль агрессивная территория и могут без предупреждения нанести бомбовый удар по соседним странам!
    Нужно быть готовым всем странам БВ и России , а лучше объединиться.
    Даже здесь на сайте это чувствуется постоянно.!
    VANIN
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