"ОДК-Сатурн" запустило в производство первые серийные газотурбинные двигатели для ВМФ РФ

Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок

ГТД М70ФРУ2 для ДКВП типа «Зубр»

Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре

Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей для ВМФ РФ, у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны России, заявил журналистам в четверг управляющий директор "Сатурна" Виктор Поляков.- сказал В.Поляков.Он отметил, что двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей начиная от кораблей на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена", заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.- сказал управляющий директор "Сатурна".В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, передает "Интерфакс-АВН"