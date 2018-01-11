17:15 11 января

"ОДК-Сатурн" запустило в производство первые серийные газотурбинные двигатели для ВМФ РФ

Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей для ВМФ РФ, у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны России, заявил журналистам в четверг управляющий директор "Сатурна" Виктор Поляков.

Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок
- сказал В.Поляков.

"ОДК-Сатурн" запустило в производство первые серийные газотурбинные двигатели для ВМФ РФ

ГТД М70ФРУ2 для ДКВП типа «Зубр»



Он отметил, что двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей начиная от кораблей на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена", заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре
- сказал управляющий директор "Сатурна".

В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: ОДК "Сатурн"
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 14:05
    Давно ждали... можем когда захотим...
    Vard
    1. svp67 Сегодня, 14:10
      Цитата: Vard
      можем когда захотим...

      Да уж... "Зоря-Машпроект" - наш горячий "привет"...
      svp67
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:22
        Отличная новость , но хотелось бы всё же поскорей увидеть реальную установку на реальном корабле и в первую очередь на 11356
        КВУ-НСвД
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
          Цитата: КВУ-НСвД
          Отличная новость , но хотелось бы всё же поскорей увидеть реальную установку на реальном корабле и в первую очередь на 11356

          Скорее всего в первую очередь именно на трех недостроенных фрегатах 11356 и поставят отечественные ГТУ.
          Если ГТУ пойдет в серию,то ,полагаю корветы с фрегатами начнут сдавать быстрее флоту. Основные задержки по срокам-это вина смежников и поставщиков....
          НЕКСУС
          1. opus Сегодня, 16:30
            Цитата: НЕКСУС
            Скорее всего в первую очередь именно на трех недостроенных фрегатах 11356 и поставят отечественные ГТУ.

            а как?
            на 11356
            2 × 30 450 л.с., ГТА М7Н1 (8450 л.с. маршевая ГТУ, 22 000 л.с. форсажная ГТУ)
            30 450 л/с это 22,4 МВт
            8 450 л/с это 6,2 МВт
            надо ДВЕ

            М90ФР нужна


            21.08.2013 год. Украинское госпредприятие "Зоря"-"Машпроект" пока является единственным поставщиком силовых установок для российских боевых кораблей.

            В настоящее время судовая двигательная установка М7Н1 мощностью 54 тысячи л.с. поставлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для головного фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович". Завершается изготовление второй двигательной установки для первого серийного фрегата этого проекта "Адмирал Эссен". Украинское предприятие имеет контракт на последующие 2 года на изготовление и поставку еще четырех установок для фрегатов "Адмирал Макаров", "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов".
            opus
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:32
              Цитата: opus
              а как?

              Ну видимо как-то,каком...решение о допиливании трех фрегатов уже принято,значит чего-то родили.
              НЕКСУС
              1. opus Сегодня, 16:58
                Цитата: НЕКСУС
                Ну видимо как-то,каком..

                4* М70ФРУ=56 тыс. л.с
                речь идет о проекте оснащения трех недостроенных фрегатов модифицированного проекта 11356 всережимной главной энергетической установкой в составе двух газотурбинных агрегатов, каждый из которых будет состоять из двух газотурбинных двигателей М70ФРУ максимальной мощностью по 14 тыс. л.с. производства ПАО «НПО «Сатурн». Суммарная максимальная мощность ГЭУ составит таким образом 56 тыс. л.с. (максимальная мощность штатной ГЭУ проекта 11356 - 60900 л.с.)

                ОСНОВНАЯ проблема такого варианта: разработка и изготовление редукторов новых газотурбинных агрегатов, которая может по срокам затянуть достройку кораблей более, чем изготовление самих газотурбинных двигателей М70ФРУ на НПО «Сатурн».
                opus
                1. НЕКСУС Сегодня, 16:59
                  Цитата: opus
                  которая может по срокам затянуть достройку кораблей более, чем изготовление самих газотурбинных двигателей М70ФРУ на НПО «Сатурн».

                  Видимо поняли,что затягивать дальше себе дороже встанет...
                  НЕКСУС
          2. alexmach Сегодня, 16:43
            Вообще-то рание оглашалось что наибольший приоритет имеют силовые установки для 22350 фрегатов. Другое дело что Адмирал Горшков так до сих пор и не принят флотом...
            alexmach
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:46
              Цитата: alexmach
              Вообще-то рание оглашалось что наибольший приоритет имеют силовые установки для 22350 фрегатов. Другое дело что Адмирал Горшков так до сих пор и не принят флотом...

              Эти три фрегата в половину уже готовы...ждать ,пока заржавеют,а потом как с Нахимовым их реанимировать? Тут вопрос в темпах серийного производства ГЭУ,чтоб никому обидно не было.
              НЕКСУС
    2. vovanpain Сегодня, 14:19
      Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции,

      Когда 140 корпус запустите,тогда и говорить можно будет,49 и 722 с таким обьемом не справятся.
      vovanpain
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:54
      Главное что бы качество было не топорное , а так новость не плохая .
      Spartanez300
  2. Muvka Сегодня, 14:08
    А недавно тут люди писали, что проект сдулся. А оказывается идет серийное производство... Молодцы наши ученые! При этом еще и мощнее сделали, если я правильно понимаю. Да за такие короткие сроки...
    Muvka
    1. фигвам Сегодня, 14:32
      Цитата: Muvka
      А недавно тут люди писали, что проект сдулся.

      Скорей всего это были нелюди или тролюди.
      фигвам
  3. starogil Сегодня, 14:10
    Вот порадовали, так порадовали! Успехов и РАБОТЫ!
    starogil
  4. antiamerikan Сегодня, 14:18
    пусть яньки свои циррозные печенки лижут
    antiamerikan
  5. san4es Сегодня, 14:19
    двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей начиная от кораблей на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена"
    soldier

    san4es
    1. 1vlad19 Сегодня, 15:15
      Спасибо за видео "моей" "Мурены"!!!
      1vlad19
  6. Rusland Сегодня, 14:24
    Главное надёжность, всё-таки целая линейка двигателей.
    Rusland
  7. БВС Сегодня, 14:26
    Парадоксы наименований и самого текста:
    1.""ОДК-Сатурн" запустило[/i] в производство" - часть наименования статьи";
    2. "Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство" - часть текста;
    3. "уже запущены в производство...сказал В.Поляков" - часть текста;
    4. "двигатели, которые будут строиться" - часть текста;
    5. "В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы" - часть текста.
    И что из вышеприведенного соответствует истине, наверное последние. То есть пока еще никакого серийного производства нет[i]    !
    БВС
    1. Muvka Сегодня, 14:27
      Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота

      Все остальное - выдумки автора новости.
      Muvka
      1. БВС Сегодня, 14:33
        До завершения опытно-конструкторских работ и принятии по ним положительного заключения, ни как не может быть начато серийное производство. Точка.
        БВС
        1. Muvka Сегодня, 14:40
          Раз вы так сказали, значит так оно и есть. Вашим словам у меня есть больше поводов доверять, чем какому-то там директору Сатурна, который далек от всех этих вещей.
          Muvka
    2. alexmach Сегодня, 16:45
      Не знаю, в прошлом году были сообщения о производстве установочной партии, в этом по планам должны уже быть поставленны первые серийные двигатели.
      alexmach
  8. turbris Сегодня, 15:01
    Ну вот и дождались, можно было это и раньше сделать, а то все на "друзей" надеялись, теперь ждем остальных фрегатов и корветов.
    turbris
  9. Zubr Сегодня, 15:03
    Ну Сатурновцы, ай да молодцы. Быстро освоили. Ну видать какие то наработки были со времён Союза. Хотя, радоваться особо не стоит, если таким пожарным способом выпускают в серию, значит будет доводка в процессе эксплуатации. Посмотрим, что будет, когда начнутся нагрузки. Ну всё равно приятно. Вот что животворящий санкции творят !
    Zubr
  10. 1vlad19 Сегодня, 15:38
    Только вот "Мурены" в серию запустить не реально, то что корейцам 4 корпуса сдали на ХСЗ, так там начинка корейская была, энергетика с Украины, вооружение в Корее ставили. Нашу одну они раздолбали, потом свою, дали "порулить" корейцу. А на наших, устаревшие АГС-17, АК-306. ГД на 10000, это нормально, а ГТГ (электростанция), а запуск ГД от турбины где будем брать? Опять неликвид от вертолетов? Вопросов много, хотя "Мурена" очень хороший корабль на воздушной подушке.
    1vlad19
  11. Alexey-74 Сегодня, 15:56
    Ну наконец то!!!! Быстро создали, молодцы!
    Alexey-74
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