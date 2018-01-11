17:14 11 января

Северная верфь: корвет "Гремящий" готов к швартовным испытаниям

Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям заказчика общекорабельных систем, сообщила "Военному Обозрению" пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.

Северная верфь: корвет "Гремящий" готов к швартовным испытаниям



На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года
- отметили в пресс-службе.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Главная энергетическая установка: • два дизель-электрических агрегата 1ДДА-12000

Использованы фотографии: пресс-служба Северной верфи
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 14:13
    Удачных и беспроблемных швартовых испытаний.
    svp67
    1. влад66 Сегодня, 14:35
      Ну уж держим кулаки yes А то после новости про "Иван Грен" на душе как то.....не очень what
      влад66
      1. Владимир16 Сегодня, 14:57
        В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.

        Нахрена так много? Включение каждого автомата на щите закрывается отдельным удостоверением? Это сколько дармоедов в этом деле занято!!!
        Пять лет строят. Два года испытывают. Год в строю. Затем ремонт... Осваивают бюджет судостроители!!!
        Владимир16
        1. maxim947 Сегодня, 15:30
          Это не дармоеды, это установленный порядок испытаний и приемки, благодоря которому российское (советское) вооружение зарекомендовало себя как очень надежное и эффективное, а то что сроки такие, так это по другим причинам.
          maxim947
          1. Владимир16 Сегодня, 16:03
            Срок эксплуатации в ВМФ этого "надежного вооружения" в настоящий момент меньше срока его изготовления и совокупного срока ремонтов.
            Возникает вопрос кому нужны эти корабли больше ВМФ или судостроителям? Очевидно, что судостроители и другие подрядчики пользуют ВМФ и в хвост и в гриву, а бюджет оплачивает этот бардак.
            Владимир16
            1. maxim947 Сегодня, 16:14
              Не надо путать процесс приемки и качество выполняемых работ, то что его делают очень долго никто и не спорит. Или Вы предлагаете по этой причине сократить объем проверок и испытаний?
              maxim947
  2. Vard Сегодня, 14:13
    Универсальный корабль... может всё... в том числе и кому побольше навалять... Интересная история дизель-дизельных агрегатов 1ДДА-12000, вместо них хотели поставить немецкие агрегаты... но слава богу санкции... вот и теперь стоят наши...
    Vard
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:33
      Цитата: Vard
      Универсальный корабль... может всё...

      Но одинаково плохо.
      Цитата: Vard
      Интересная история дизель-дизельных агрегатов 1ДДА-12000, вместо них хотели поставить немецкие агрегаты... но слава богу санкции... вот и теперь стоят наши..

      С которыми корабль половину времени будет стоять в ремонте.
      Андрей из Челябинска
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:06
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Но одинаково плохо.

        При хорошей серии,эти корветы перепрофелируют и каждый будет заточен под что-то конкретное.Сейчас,в виду сильного безрыбья,выбирать не приходится,тк количество новых кораблей не дает возможности делать узкоспециализированные надводные платформы. При этом,финансирование флота идет по остаточному признаку,а потому в ближайшие лет 6 ,что-то не универсальное мы вряд ли увидим.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        С которыми корабль половину времени будет стоять в ремонте.

        С чего бы?Или вы считаете,что отечественное ГТУ -это ведро с гайками против немецкого?
        НЕКСУС
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:09
          Цитата: НЕКСУС
          Или вы считаете,что отечественное ГТУ -это ведро с гайками против немецкого?

          Я не считаю, я знаю это.
          Цитата: НЕКСУС
          При хорошей серии,эти корветы перепрофелируют и каждый будет заточен под что-то конкретное

          После чего стоимость одного корвета окончательно сравняется с эсминцем Арли Берк
          Андрей из Челябинска
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:13
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Я не считаю, я знаю это.

            О как...тогда обоснуйте свое смелое утверждение фактами.А то,говорить,что наше ГТУ хуже,чем немецкое ,потому что вы так думаете,это конечно интересно для фантазий и хотелок....
            Цитата: Андрей из Челябинска
            После чего стоимость одного корвета окончательно сравняется с эсминцем Арли Берк

            Серьезно? С какого перепугу можно узнать?
            НЕКСУС
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:28
              Цитата: НЕКСУС
              О как...тогда обоснуйте свое смелое утверждение фактами

              Я целый цикл статей написал в свое время на эту тему.
              Цитата: НЕКСУС
              А то,говорить,что наше ГТУ хуже,чем немецкое

              При чем тут ГТУ? Я думал, у Вас описка, не стал заострять внимание. речь идет не о газотурбинных установках, которые у нас как раз были очень даже ничего, а о дизелях
              Цитата: Vard
              Интересная история дизель-дизельных агрегатов 1ДДА-12000

              С ГТУ у нас как раз все отлично, но ни РФ ни СССР не умели делать нормальные дизельные агрегаты для надводных кораблей. Поэтому в СССР и делали по 4 газовых турбины - две для максимального и две для экономического хода. А тут решили сэкономить и впендюрить более экономичные дизели. Своих нет, кинулись в Германии покупать (реально такие дизели во всем мире, пожалуй, только у Германии и финнов получаются). А потом - санкции, и никаких вариантов кроме убожественной продукции коломенского завода
              Почитайте историю их эксплуатации на "Стерегущем" и поговорите с моряками, которые с ними сталкивались. Только лучше в привате, а то за мат тут банят, а без мата они про них мало что скажут
              Цитата: НЕКСУС
              Серьезно? С какого перепугу можно узнать?

              С такого, что корветы 20380 и так идут по цене фрегата 11356 - это в первоначальной комплектации. А если на них еще и глобальную модернизацию проводить...
              Андрей из Челябинска
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:40
                Цитата: Андрей из Челябинска
                При чем тут ГТУ? Я думал, у Вас описка, не стал заострять внимание. речь идет не о газотурбинных установках, которые у нас как раз были очень даже ничего, а о дизелях

                Уж извините,был невнимателен...конечно ГЭУ...
                Цитата: Андрей из Челябинска
                С такого, что корветы 20380 и так идут по цене фрегата 11356 - это в первоначальной комплектации. А если на них еще и глобальную модернизацию проводить...

                То есть оптимизацию цены и удешевления производства вы отказываетесь учитывать?
                НЕКСУС
            2. alexmach Сегодня, 16:37
              О как...тогда обоснуйте свое смелое утверждение фактами.А то,говорить,что наше ГТУ хуже,чем немецкое ,потому что вы так думаете,это конечно интересно для фантазий и хотелок....

              А при чем собственно тут ГТУ? ГТУ в России вполне себе на уровне, что корабельные, что все остальные. Но тут ведь не о ГТУ речь. Как есть опыт эксплуатации ГТУ ещё советской постройки, так и определенный опыт эксплуатации Дизилей... А дальше следуют все те аргументы, которы обыно приводят про наличие-отсутствие конструкторской школы...
              alexmach
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:41
                Цитата: alexmach
                А при чем собственно тут ГТУ?

                Спасибо за поправку...был не внимателен...
                НЕКСУС
        2. Dr_Engie Сегодня, 15:29
          Это же дизель-электрические, а не газотурбинные
          Dr_Engie
        3. alexmach Сегодня, 16:33
          При хорошей серии,эти корветы

          Конеретно в этой серии запланированны только 2 корабля, этот кстати снова головной :)
          корветы перепрофелируют и каждый будет заточен под что-то конкретное

          По-моему у них все-таки основная идея была универсальность. Более того при быстром старении кораблей советской постройки той серии что будет хватит впритык для покрытия потребности флота и только при условии сохранения ими универсальности.
          alexmach
  3. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:14
    На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года
    Вот тогда и поглядим.А раньше времени что ж бахвалиться...?
    Bellum omnium contra omnes
    1. Vard Сегодня, 14:20
      По опыту все агрегаты и системы прошли стендовые испытания и ходовые испытания во многом для галочки...
      Vard
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:28
        Да вроде проект отработаный - надеюсь не будет набивших оскомину сдвиговвправо . удачи
        КВУ-НСвД
        1. alexmach Сегодня, 16:38
          Где это он отработанный то? Это ж опять головной.
          alexmach
  4. Себастьян Перейра Сегодня, 14:22
    Больше корветов всяких и разных. Ибо флотик у нас таки слабоват.
    Себастьян Перейра
  5. san4es Сегодня, 14:31
    -Корвет "Гремящий". Установка Главных двигателей soldier
    (Май 2016)
    san4es
    1. san4es Сегодня, 14:44

      В агрегате использованы высокоэкономичные дизели 16Д49 производства ОАО «Коломенский завод» с регистровой системой наддува, улучшенной гидравлической характеристикой и усиленными элементами блока, деталей цилиндропоршневой группы.
      ТТХ дизеля 16Д49 16ЧН 26/26:
      Длина - 5280 мм
      Ширина - 2210 мм
      Высота - 3500 мм
      Масса дизеля - 26000 кг
      Мощность - 6000 л.с. / 4412 кВт
      Частота вращения - 1100 об/мин
      Удельный расход топлива по ISO 3046-1 г/кВт.ч (г/л.с.ч) - 199 (146,3)
      Удельный расход масла по ISO 3046-1 г/кВт.ч (г/л.с.ч) - 1,01 (0,74)

      Судовой дизель-дизельный агрегат с двигателями 16Д49 (http://militaryrussia.ru/forum).
      san4es
Картина дня