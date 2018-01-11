Северная верфь: корвет "Гремящий" готов к швартовным испытаниям

На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года

Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям заказчика общекорабельных систем, сообщила "Военному Обозрению" пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.- отметили в пресс-службе.Проект 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.Основные характеристики корветов проекта 20385:• Водоизмещение - 2200 тонн.• Длина - 104 м• Ширина - 13 м• Скорость - до 27 узлов• Дальность плавания - 3500 миль• Автономность - 15 суток• Экипаж - 99 человек.Главная энергетическая установка: • два дизель-электрических агрегата 1ДДА-12000