Су-30СМ: как Россия научилась точнее «бить во фланг»

В начале 80-х годов прошлого века мировая боевая авиация переживала серьезные изменения. Они были связаны не только с разработкой новых технологий и стратегий ведения воздушного боя. Самолеты становились сложнее в техническом плане и даже такие сверхдержавы как СССР и США уже не могли держать в строю тысячи разносортных боевых машин.



Появилась тенденция к универсализации. Пионерами в этой области стали американцы, взяв на вооружение F-15E "Strike Eagle", который, помимо своих истребительных качеств, имел возможность работать по земле и воде. Нашим ответом "Ударному орлу" стал Су-30, который в НАТО назвали "Flanker-C" ("Удар по флангу").



Новый самолет родился не в самые лучшие для страны времена. В 90-е было много чего, но уже точно не военного строительства. Закупка новых машин была единичной. Тогда ОКБ Сухого решило создать экспортный вариант самолета и попытаться выйти с ним на международный рынок. Су-30К быстро завоевал сердца многих армий. Позже, специально для ВВС Индии был разработан модернизированный вариант Су-30МКИ. Машина оказалась настолько хорошей, что российское Минобороны решило взять ее на вооружение, правда с индексом "СМ".











