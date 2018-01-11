Эксперт Атлантического совета о Новой революции на Украине
Ведущий научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Дайан Фрэнсис опубликовала материал, в котором заявила о предпосылках на Украине к очередному майдану. По словам г-жи Фрэнсис, на Украине сложилась ситуация, напоминающая ситуацию образца 2013 года, когда президент пытается ухватиться за власть, перенося необходимые реформы, обещанные западным финансовым донорам. Отмечается, что Порошенко, «как Янукович», преследует своих политических оппонентов, игнорируя верховенство закона, отчётность перед парламентом.
Из материала:
Автор отмечает, что на основе средств, выделенных ранее Западом, на Украине сформирована одна из крупнейших по численности на Европейском континенте армий. Названо значение в 204 тысячи солдат и офицеров вооружённых сил, 46 тыс. "добровольцев", а также 53 тыс. военнослужащих пограничной службы и 60 тыс. нацгвардейцев.
Дайан Фрэнсис напоминает, что администрация Трампа направляет Украине противотанковые ракетные комплексы и снайперские винтовки.
Из материала:
Будут стрелять по зданию на Банковой из гранатомётов (ПТРК) и снайперских винтовок?
Эксперт Атлантического совета отмечает, что хаоса после такой революции уже не будет, так как «всё же выстроено немало демократических институтов».
А чтобы революции точно не произошло, Фрэнсис говорит о том, какие шаги нужно предпринять Порошенко: создать антикоррупционные суды, не блокировать деятельность Национального антикоррупционного комитета (бюро), снять неприкосновенность с депутатов ВРУ и запретить любую политическую рекламу в СМИ до 2019 года (года выборов).
Из материала:
Условия напоминают те, которые привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах. Ситуация не может быть разрешена, продолжаются разговоры о вероятной российской агрессии, однако если украинцы теперь выйдут на улицы, то всё будет иначе. Призрака российского вторжения уже нет, зато есть собственные «зелёные человечки».
Автор отмечает, что на основе средств, выделенных ранее Западом, на Украине сформирована одна из крупнейших по численности на Европейском континенте армий. Названо значение в 204 тысячи солдат и офицеров вооружённых сил, 46 тыс. "добровольцев", а также 53 тыс. военнослужащих пограничной службы и 60 тыс. нацгвардейцев.
Дайан Фрэнсис напоминает, что администрация Трампа направляет Украине противотанковые ракетные комплексы и снайперские винтовки.
Из материала:
Это не только нейтрализует Россию, но и ляжет в основу любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года.
Будут стрелять по зданию на Банковой из гранатомётов (ПТРК) и снайперских винтовок?
Эксперт Атлантического совета отмечает, что хаоса после такой революции уже не будет, так как «всё же выстроено немало демократических институтов».
А чтобы революции точно не произошло, Фрэнсис говорит о том, какие шаги нужно предпринять Порошенко: создать антикоррупционные суды, не блокировать деятельность Национального антикоррупционного комитета (бюро), снять неприкосновенность с депутатов ВРУ и запретить любую политическую рекламу в СМИ до 2019 года (года выборов).
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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