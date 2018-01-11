17:11 11 января

Эксперт Атлантического совета о Новой революции на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Дайан Фрэнсис опубликовала материал, в котором заявила о предпосылках на Украине к очередному майдану. По словам г-жи Фрэнсис, на Украине сложилась ситуация, напоминающая ситуацию образца 2013 года, когда президент пытается ухватиться за власть, перенося необходимые реформы, обещанные западным финансовым донорам. Отмечается, что Порошенко, «как Янукович», преследует своих политических оппонентов, игнорируя верховенство закона, отчётность перед парламентом.

Из материала:
Условия напоминают те, которые привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах. Ситуация не может быть разрешена, продолжаются разговоры о вероятной российской агрессии, однако если украинцы теперь выйдут на улицы, то всё будет иначе. Призрака российского вторжения уже нет, зато есть собственные «зелёные человечки».


Эксперт Атлантического совета о Новой революции на Украине



Автор отмечает, что на основе средств, выделенных ранее Западом, на Украине сформирована одна из крупнейших по численности на Европейском континенте армий. Названо значение в 204 тысячи солдат и офицеров вооружённых сил, 46 тыс. "добровольцев", а также 53 тыс. военнослужащих пограничной службы и 60 тыс. нацгвардейцев.

Дайан Фрэнсис напоминает, что администрация Трампа направляет Украине противотанковые ракетные комплексы и снайперские винтовки.

Из материала:
Это не только нейтрализует Россию, но и ляжет в основу любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года.


Будут стрелять по зданию на Банковой из гранатомётов (ПТРК) и снайперских винтовок?

Эксперт Атлантического совета отмечает, что хаоса после такой революции уже не будет, так как «всё же выстроено немало демократических институтов».

А чтобы революции точно не произошло, Фрэнсис говорит о том, какие шаги нужно предпринять Порошенко: создать антикоррупционные суды, не блокировать деятельность Национального антикоррупционного комитета (бюро), снять неприкосновенность с депутатов ВРУ и запретить любую политическую рекламу в СМИ до 2019 года (года выборов).

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Комментарии 20

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  1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:31
    Ну,если США пожелают,то да...Будет революция... wink
    Bellum omnium contra omnes
    1. сибиралт Сегодня, 14:34
      Вообще-то термин "зеленые человечки" в отношении российских военных (в унизительном смысле) применяла "подстилка" министра обороны РФ Сердюкова - Васильева. После Крыма они стали называться "вежливыми". Но, до вежливости ли в незалежной? belay
      сибиралт
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:38
        Не знаю.Люди(которые "ихтамнеты",с кем общался),в Киеве не были,всех этих внутренних междусобойчиков не знают-пришли,ушли....
        Bellum omnium contra omnes
      2. kepmor Сегодня, 14:41
        термин "зелёные человечки" абсолютно верен для них...столько бухать - точно "позеленеешь"...да и "белочки" придут на помощь...
        kepmor
    2. влад66 Сегодня, 14:45
      Это не только нейтрализует Россию

      Нейтрализовалка еще не выросла у нейтрализаторов.
      Эксперт Атлантического совета отмечает, что хаоса после такой революции уже не будет

      Ку ку экспёрд,хаоса не будет,а вот будет ли Украина после очередной революции,большой вопрос.
      влад66
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:50
      Глупое заявление глупого человека .
      Spartanez300
  2. Vard Сегодня, 14:32
    Не... будет тянуть до последнего... а потом домик в Испании.
    Vard
    1. kepmor Сегодня, 14:44
      если успеет...а может и в покои размером 2х1х2 угодить...всякое бывает...
      kepmor
  3. Александр 3 Сегодня, 14:35
    Довести народ до крайности,а потом начинать революцию это мазохизм.Получат от народа по полной.
    Александр 3
  4. svp67 Сегодня, 14:35
    Эксперт Атлантического совета отмечает, что хаоса после такой революции уже не будет, так как «всё же выстроено немало демократических институтов».
    Стоит видимо согласится, что после очередной революции там действительно уже может ничего не быть, кроме большего количества ПУСТУЮЩИХ демократических институтов...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:29
      А не подготавливает ли такими словами эта Дайан Фрэнсис почву для Михо Саакашвайна ? Он ведь так и не оставил надежды стать атаманом ... what
      bouncyhunter
  5. Rusland Сегодня, 14:36
    И условия какие поставлены для Порошенко - начни и умри.
    Rusland
  6. К-50 Сегодня, 14:36
    запретить любую политическую рекламу в СМИ до 2019 года (года выборов).

    То есть свобода слова накрывается "медным тазом". А как же демократия? belay
    К-50
  7. Altona Сегодня, 14:39
    Что он подразумевает под "революцией"? Страна будет распадаться на куски, так как не захотела в свое время федерализироваться. Слишком разные интересы у Одессы и Львова, Полтавы и Харькова, например. Румыны и венгры готовы уже сейчас передвинуть свои границы на восток. Будет всеобщее Гуляй Поле. Кому нужен Киев?
    Altona
    1. Макаров Сегодня, 17:03
      смену власти она подразумевает. притом с 90% вероятностью она имеет ввиду что в 2019 году или те которые сегодня рулят начнут войну на Донбассе или их заменят те кто начнет эту войну...я так думаю...
      Макаров
  8. изя топ Сегодня, 14:56
    как она назвала бандерлогов? belay не надо сравнивать вежливых с оголтелыми am
    изя топ
  9. Дормидонт Сегодня, 15:19
    Если в выгребную яму бросить дрожжи, будет схожий эффект, что на окраине, но никак не революция
    Дормидонт
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:24
    Там не "зеленые человечки " , а зеленый змей спелся с" голубыми " и прочей нечестью типа местных националистов!Хотя, скоро вместо "спелся " , нужно будет писать "спился "!!!!
    Геркулесыч
  11. Макаров Сегодня, 17:02
    Ну вот и сформулированы сроки...
    Макаров
  12. oldzek Сегодня, 17:02
    вспоминается старый анекдот из серии"армянское радио спрашивают":будет ли война(революция)?ответ:войны(революции)не будет,а будет такая борьба за мир(реформы)что камня на камне от мира(Украины)не останется.в скобках как понимаете мое мнение о нынешней ситуации на краине.
    oldzek
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