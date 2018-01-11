Эксперт Атлантического совета о Новой революции на Украине

Условия напоминают те, которые привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах. Ситуация не может быть разрешена, продолжаются разговоры о вероятной российской агрессии, однако если украинцы теперь выйдут на улицы, то всё будет иначе. Призрака российского вторжения уже нет, зато есть собственные «зелёные человечки».

Это не только нейтрализует Россию, но и ляжет в основу любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года.