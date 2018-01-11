В Крыму рассказали о подготовке Киевом "атаки дронов" на полуостров
Украинские спецслужбы готовят "атаку дронов" на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
По данным депутата, диверсия будет похож на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.
Парламентарий призвал не "закрывать глаза" на полеты "Посейдонов", которые выдают украинским военным целеуказания по Крыму.
В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум— отметил Бальбек, уточнив, что об этом ему рассказали крымские татары, живущие на Украине.
По данным депутата, диверсия будет похож на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.
Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы— пояснил он.
Парламентарий призвал не "закрывать глаза" на полеты "Посейдонов", которые выдают украинским военным целеуказания по Крыму.
Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон— подытожил Бальбек.
Использованы фотографии: ФАН
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