В Крыму рассказали о подготовке Киевом "атаки дронов" на полуостров

В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум

Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы

Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон