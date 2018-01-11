17:17 11 января

В Крыму рассказали о подготовке Киевом "атаки дронов" на полуостров

Украинские спецслужбы готовят "атаку дронов" на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум
— отметил Бальбек, уточнив, что об этом ему рассказали крымские татары, живущие на Украине.

В Крыму рассказали о подготовке Киевом "атаки дронов" на полуостров



По данным депутата, диверсия будет похож на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.

Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы
— пояснил он.

Парламентарий призвал не "закрывать глаза" на полеты "Посейдонов", которые выдают украинским военным целеуказания по Крыму.

Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон
— подытожил Бальбек.

Использованы фотографии: ФАН
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Комментарии 26

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  1. Шура пермский Сегодня, 14:38
    террористы и есть террористы и не важно название-или ИГИЛ или СБУ...
    Шура пермский
    1. maxim947 Сегодня, 14:42
      Даже дроны бегут с украины
      maxim947
    2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:46
      Кого слушаешь,дядюлечка laughing ?Под это дело последние гроши у нас с тобой вытянут,умник... fool Ну,такой значёк модный у вас тут просто,вот и не удержался,не держи зла... laughing
      Bellum omnium contra omnes
      1. просто экспл Сегодня, 15:15
        ну совсем совсем не палитесь , в теме про наши корабли воете про то что наши даже небольшие корабли не осилят , тут поете про то что с российского народа последние копейки вытянут под песни про каклоБПЛА .
        и Вы реально думаете что никто не видит что у Вас в постах сплошная антироссийская пропаганда ?
        просто экспл
      2. словак Сегодня, 15:42
        Съешь конфетку от Рошен. Уже были случаи летального потребления. Петя даст "героя Украины". Посмертно
        словак
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:47
      Ну надо им тогда туда заслать боевые дроны от имени крымского народа .
      Spartanez300
    4. влад66 Сегодня, 14:48
      Украинские спецслужбы готовят "атаку дронов" на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления

      Они что,совсем больные на голову?Удар по российской территории это обьявление войны.
      влад66
      1. роман66 Сегодня, 15:26
        ну это ж не сама окраина - это граждане Крыма, что героически борются за его независимость от России( что не должно бы помешать накрыть этих деятелей чем-нито в ответ)
        роман66
    5. сибиралт Сегодня, 14:49
      Избито, конечно, но хотелось бы в начале слова добавить к их "дронам" известное число "пи" laughing
      сибиралт
    6. Svarog Сегодня, 15:20
      Цитата: Шура пермский
      террористы и есть террористы и не важно название-или ИГИЛ или СБУ...

      или США...
      Svarog
  2. Александр 3 Сегодня, 14:38
    Ну так это терроризм поддерживаемый государством.
    Александр 3
  3. частное лицо Сегодня, 14:42
    Ну теперь тема "дронов" стала популярной , успевай читать высказывания и домыслы.
    частное лицо
  4. Altona Сегодня, 14:43
    Каждый день атаки "летающих белочек" из "волшебной" страны.
    Altona
  5. Radikal Сегодня, 14:44
    Цитата: Шура пермский
    террористы и есть террористы и не важно название-или ИГИЛ или СБУ...

    Вы о США? Согласен! good
    Radikal
  6. Сомневающийся Сегодня, 14:46
    Вот это новости! Какой-то Бельбек уже знает о готовящемся налёте дронов, а наши спецслужбы ни ухом ни рылом.
    Кстати, дроны штука опасная, вон в Сирии, налетели на базу и сразу минус 9 самолётов и никакие с-400 не помогли, наоборот, пишут даже один с-400 повреждён.
    Сомневающийся
    1. влад66 Сегодня, 14:53
      Цитата: Сомневающийся
      Кстати, дроны штука опасная, вон в Сирии, налетели на базу и сразу минус 9 самолётов и никакие с-400 не помогли, наоборот, пишут даже один с-400 повреждён.

      А еще говорят,что везде кур доят,вчера было 7самолетов,сегодня 9 good Завтра сколько будет?11 или 13? laughing Детский сад,штаны на лямках. laughingА про спецслужбы good вот спят такие сякие. laughing
      влад66
      1. DalaiLama Сегодня, 15:04
        атака клоунов, эпизод - 5
        DalaiLama
      2. роман66 Сегодня, 15:28
        да ладно доят - вот еще пишут надои увеличиваются laughing
        роман66
  7. Zubr Сегодня, 14:53
    А когда наметили атаку клонов ? А то тут наши заклятые американские друзья тоже вспоминали про игры престола по КНДР.
    Zubr
  8. Сомневающийся Сегодня, 14:56
    Цитата: влад66
    А еще говорят,что везде кур доят

    А ещё про атаку дронов... laughing
    Сомневающийся
  9. Alexey-74 Сегодня, 14:58
    Если не только сбить, но и причислить атаку дронов, как акт агрессии на суверенное государство, то было бы не плохо ответку закинуть на сопредельную территорию в виде ракет для подавления источника агрессии....
    Alexey-74
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Будет или не будет атака, мы должны быть готовы к ЛЮБОМУ развитию событий! Провокация очень сша нужна, чтобы выявить наши слабые места, и по ним бить постоянно.
    Геркулесыч
  11. Ныробский Сегодня, 16:06
    Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон — подытожил Бальбек.
    Именно этого США и добиваются, дабы с помощью такой не хитрой провокации промониторить силы и средства обнаружения и противодействия имеющиеся у России на полуострове, с привязкой к затраченному времени от обнаружения до уничтожения. Было бы не плохо, отработать и те места откуда эти дроны вылетят, что наверное по факту не возможно.
    Ныробский
  12. VANIN Сегодня, 16:38
    Один и тот же шаблон и методички ...Дроны с одного склада уверен будут!
    VANIN
  13. Tiras Сегодня, 16:43
    Бред сивой кобылы.
    Простыми словами говоря, Руслан Бальбек заявляет, что Украина нападёт на Россию.
    У руководства Украины конечно проблем хватает, но они не сошли с ума.
    Одно дело ситуация на Донбассе, другое дело Крым, официально часть России и не важно, как его называют другие - нападение на Крым будет означать нападение на Россию.
    Россия прекрасно будет знать откуда прилетели дроны и это понятно и украинцам.

    Tiras
  14. алекс-сп Сегодня, 16:45
    Выставить на границе Крыма пяток четвертух горилки и пару кг сала, надписать "за информацию о дронах", хоть наши ПВО смогут поспать спокойно wassat
    алекс-сп
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