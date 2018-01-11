17:21 11 января

Сирийские бойцы уничтожили из ПТУР «Метис М» «сверхзащищенный» Т-72

В ходе боевых действий в Харасте (провинция Дамаск) бойцам правительственных сил удалось уничтожить Т-72 боевиков антиправительственной группировки «Ахрар аш-Шам». Для этого был задействован переносной противотанковый комплекс «Метис М» российского производства, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийские бойцы уничтожили из ПТУР «Метис М» «сверхзащищенный» Т-72
Один из танков вооруженной оппозиции.

В этом факте не было бы ничего необычного, если бы не сама пораженная цель. Речь идет о танке, у которого была существенно усилена защита, пишет автор материала Лев Романов.




«Дело в том в том, что в составе правительственных войск уже длительное время воюют "семьдесятдвойки", которые получили названия "сверзащищенных". На них монтировали короба с гравием и противокумулятивные решетчатые экраны. Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация, но она позволила существенно снизить потери», – напоминает он.



Подражая танкистам правительственной армии, боевики попытались создать нечто подобное. Однако чего-то они, видимо, не учли. В результате их версия «сверзащищенного» Т-72 сгорела в Харасте.


Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 27

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  1. Chertt Сегодня, 14:57
    Не знаю хорошая это новость или плохая. И Т-72 танк Российского производства, и Метис-М наш request
    Chertt
    1. Muvka Сегодня, 15:01
      Хорошая. У американцев есть наш уран, который ельцин продал американцам. Но если он начнет возвращаться к нам на родину(в ракетах) - это плохая новость. Просто аналогия вам)
      Muvka
      1. Alexey RA Сегодня, 15:23
        Цитата: Muvka
        У американцев есть наш уран, который ельцын продал американцам. Но если он начнет возвращаться к нам на родину(в ракетах) - это плохая новость.

        Хе-хе-хе... вообще-то, "преступная продажа оружейного урана" (разубоженного - т.е. обеднённого) или "Договор ВОУ-НОУ" нынче считается одной из побед нашей дипломатии. Потому как в долгосрочной перспективе эта сделка нанесла огромный ущерб американской ядерной промышленности, на корню зарубив все планы по модернизации обогатительных заводов с переходом на центрифуги и превратив американские ГХК в неконкурентоспособные. Американские эффективные менеджеры, обрадовавшись бесплатному урановому сыру, своими собственными руками фактически уничтожили обогатительное звено цепочки производства ядерных материалов.
        СССР уже из могилы нанёс ядерный удар по атомпрому США. smile
        Alexey RA
        1. Anyone Сегодня, 15:40
          Логика Вашего сообщения примерно такова:
          1. Продать, например, дом за 2% реальной стоимости
          2. Подождать, когда новый владелец в него заселится
          3. Объявить, что теперь этот владелец никогда не научится сам строить дома, так как у него есть дом
          4. Заявить, что это несомненный PROFIT для бывшего владельца


          P.S. У Вас подходящий аватар ))
          Anyone
          1. Wedmak Сегодня, 16:04
            Вообще-то логика как раз прямая. Уран это не дом. И не автомобиль. Это расходный ресурс. Как бензин для вашего авто. Так что аналогия должна быть следующая:
            1. Вы продаете бензин соседней стране по низкой цене.
            2. Сосед рад и счастлив... а посчитав на калькуляторе, решает сократить свои программы переработки нефти в бензин и соответственно продать заводы/сократить людей/не развивать технологии ибо дешевле купить готовый продукт.
            3. В какой-то момент бензин прыгает в цене, делать его становиться выгодно только по новейшим технологиям.
            4. У вас эти технологии есть, у соседа нет.
            5. Профит.
            Wedmak
            1. Anyone Сегодня, 16:32
              Вы серьезно решили оппонировать моему посту, который на 100% состоял из необязательного к приведению собеселника в боевую стойку сарказма? )) Извольте... Пусть будет бензин.
              1. Вы продаете бензин соседней стране по низкой цене.
              2. Сосед рад и счастлив... а посчитав на калькуляторе, решает сократить свои программы переработки нефти в бензин и соответственно продать заводы/сократить людей/не развивать технологии ибо дешевле купить готовый продукт.
              3. Вы же, убрав со своего рынка большой объем бензина, значительно повысили его стоимость, что сказалось на стоимости перевозок/цене продукции/вызвало стагнацию собственной автопромышленности/снизило мобильность населения/удорожало тарифы на авиаперевозки и закрытие сети малорентабельных рейсов/из-за закрытия малорентабельных рейсов "умерло" производство региональных самолетов/деньги, полученные от бензина отправились обратно в США, где их поменяли на американские долговые обязательства или прикупили на них яхты/дома/землю/etc бенефициары этой сделки...

              Продолжать надо? Я это к тому, что хорошо бы реально, в савокупности посчитать какие плюсы и минусы в долгосрочной и ближнесрочной перспективах принесла России и США эта сделка, а уж потом, использую тезаурус наших небратьев, объявлять перемоги.
              Anyone
              1. Wedmak Сегодня, 16:57
                Таки это все же аналогия была. Дело же было в том, что изначально уран был высокообогащенный, для военного применения. А его "разбавили" за американские же деньги и им же его и продали. И вот тут возникают ньюансы, которые аналогией не объяснишь:
                1. Уран распадается. Ядерные боеприпасы не вечны и приходят в негодность, их надо разбирать, ремонтировать, "заряжать" вновь наработанным ураном + перевозка + хранение высокорадиоактивных веществ. А денег в то время не было. Но делать что-то с "старыми" боезарядами надо.
                2. Технологии добычи урана должны развиваться, иначе его обогащение из руды будет обходиться все дороже и дороже. А денег нет.
                Ты-дым! Договор, деньги от США, бодяжим боевой уран до мирного, продаем на АЭС. Параллельно на вырученные деньги развиваем новые центрифуги, прочие сопутствующие технологии и строим новый завод. Урана в России завались. Профит.

                США в это время старалось запустить свои центрифуги, но каменный цветок не вышел, хотя денег угробили пару вагонов.У них была своя технология обогащения, но по эффективности ниже, а по энергоемкости выше нашей даже на тот момент. А и фиг с ним, они сказали, и купили уже готовый в России, получив топливо для своих АЭС.
                Чем думали тогда, трудно сказать, но скорее цель была в другом - вывести как можно больше "боевого" урана из эксплуатации в России, сократив тем самым потенциал РВСН.
                По итогу, коварные планы США, выигрышные в краткосрочной перспективе, обернулись для них фейлом через десятки лет.
                Wedmak
          2. AwaZ Сегодня, 16:57
            Не знаю как про обогащение урана, но ракетные технологии времен Фон Брауна, они умудрились потерять. Я конечно не считаю это поводом для какой то большой радости , но это скорее ошибка американцев .
            AwaZ
        2. Монархист Сегодня, 16:44
          Гм выходит ЕБН амеров обье**? Выходит он хоть минимальную пользу принес
          Монархист
    2. Rostislav Сегодня, 15:03
      Хорошая, ибо воюет не оружие, воюют люди.
      В данном случае нанесен урон врагу.
      Rostislav
    3. Serg Koma Сегодня, 15:39
      Они у НИХ супер "модернизированные" laughing
      А это вообще "СуперОружиеПобеды"
      Serg Koma
    4. самоход Сегодня, 16:27
      Цитата: Chertt
      Не знаю хорошая это новость или плохая. И Т-72 танк Российского производства, и Метис-М наш

      однозначно новость хорошая - как минимум реклама ПТРК. если "копать глубже", то люди думающие понимают - НЕУНИЧТОЖАЕМОЙ боевой единицы НЕ СУЩЕСТВУЕТ в принципе. есть боевая подготовка и выучка экипажа танка супротив боевой подготовки и выучки расчета ПТРК (в данном случае). как говориться - кадры решают всё
      самоход
  2. Александр 3 Сегодня, 14:59
    Ну как в Тарас Бульба (Я тебя породил я тебя и убью)
    Александр 3
    1. роман66 Сегодня, 15:33
      из сочинений :" чем я тебя породил, тем я тебя и убью, "сказал Тарас Бульба и отошел на три метра
      роман66
      1. коноправ Сегодня, 16:02
        Запомнилось и прошлогоднего? Приятно.....Жалею, что не записывал, пока служил. Столько всяких прибауток !
        коноправ
  3. _Ugene_ Сегодня, 15:01
    Как удобно - и танки и птуры наши, при любом результате будет что похвалить (или поругать, кому что).
    _Ugene_
  4. Маз Сегодня, 15:15
    Дедушка метис грохнул защищенный т72? И похоже влепил в башню, в верхнюю проэкцию. Сквозь решетку. Ай да дедуля!
    Маз
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Если бы танк был Абрамс, к примеру, я бы порадовался! !! sad А так хорошую машину попавшую в руки мерзавцев пришлось сжечь!
    Геркулесыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:34
      Витальевич , привет ! hi Справедливости ради замечу , что по обе стороны воюет советское/российское оружие , и по обе стороны воюют не только дяди-козлопасы .
      bouncyhunter
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:57
        Павел hi и тебе не хворать! hi А танк по человечески жалко -мерзавцы на нем воевали против народа! am
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
          Пока есть спонсоры - такие отродья не переведутся не только в Сирии .
          bouncyhunter
  6. Pacifist Сегодня, 15:17
    Судя по тому, что я вижу на фотке, это профанация. При создании и монтаже противокуммулятивных экранов нужно учитывать все, включая габаритные размеры, геометрию элементов пластин, расстояния между пластинами и ребрами жёсткости. А тут просто из труб собрали. Такое будет работать только если повезет.
    Pacifist
  7. Rusland Сегодня, 15:20
    Кто первый, если бы танк выстрелил, мы бы эту статью и не разбирали.
    Rusland
  8. собаковод Сегодня, 15:20
    Цитата: Chertt
    Не знаю хорошая это новость или плохая. И Т-72 танк Российского производства, и Метис-М наш request

    Нужен анализ. Догадки - это для дивана. Надеюсь, кто-то этим уже занят.
    собаковод
  9. Маз Сегодня, 15:23
    Цитата: Chertt
    Не знаю хорошая это новость или плохая. И Т-72 танк Российского производства, и Метис-М наш request

    Хорошая , пока эти двое не воюют на российской земле... К тому же раздадим арсеналы и проредим для новых птур и танков
    Маз
  10. коноправ Сегодня, 15:34
    " Так он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. - То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята : Вдруг как сослепу задавит, - ведь не видит ни черта."Твардовский. Опять пришла эта навязчивая мысль - "Танки вырождаются как динозавры." Не не так - " Танки погибнут все одновременно, как мамонты".
    коноправ
  11. Incvizitor Сегодня, 15:36
    Интересная "оппозиция", которая свою (фшатскую) "кандидатуру" танками проталкивает laughing
    Incvizitor
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