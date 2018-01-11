Сирийские бойцы уничтожили из ПТУР «Метис М» «сверхзащищенный» Т-72
В ходе боевых действий в Харасте (провинция Дамаск) бойцам правительственных сил удалось уничтожить Т-72 боевиков антиправительственной группировки «Ахрар аш-Шам». Для этого был задействован переносной противотанковый комплекс «Метис М» российского производства, сообщает Вестник Мордовии.
В этом факте не было бы ничего необычного, если бы не сама пораженная цель. Речь идет о танке, у которого была существенно усилена защита, пишет автор материала Лев Романов.
«Дело в том в том, что в составе правительственных войск уже длительное время воюют "семьдесятдвойки", которые получили названия "сверзащищенных". На них монтировали короба с гравием и противокумулятивные решетчатые экраны. Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация, но она позволила существенно снизить потери», – напоминает он.
Подражая танкистам правительственной армии, боевики попытались создать нечто подобное. Однако чего-то они, видимо, не учли. В результате их версия «сверзащищенного» Т-72 сгорела в Харасте.
Один из танков вооруженной оппозиции.
В этом факте не было бы ничего необычного, если бы не сама пораженная цель. Речь идет о танке, у которого была существенно усилена защита, пишет автор материала Лев Романов.
«Дело в том в том, что в составе правительственных войск уже длительное время воюют "семьдесятдвойки", которые получили названия "сверзащищенных". На них монтировали короба с гравием и противокумулятивные решетчатые экраны. Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация, но она позволила существенно снизить потери», – напоминает он.
Подражая танкистам правительственной армии, боевики попытались создать нечто подобное. Однако чего-то они, видимо, не учли. В результате их версия «сверзащищенного» Т-72 сгорела в Харасте.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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