17:17 11 января

Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки

В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

На полигоне "Алабино" танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части
- сказали в пресс-службе округа.

Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки



2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также - 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.

Ранее в ЗВО сообщали об усилении Первой танковой армии десятками модернизированных Т-72Б3.

1 ноября прошлого года в пресс-службе "Уралвагонзавода" заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.

Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой, и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях
- сообщили в УВЗ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:08
    Думаю что на "Армату" она будет перевооружена в числе первых .
    Spartanez300
    1. Глядя Петрович Сегодня, 15:12
      Нет. Она в числе первых будет перевооружена на Т-72Б4.
      Глядя Петрович
      1. 210окв Сегодня, 15:16
        Вы уже "точно знаете" или просто понос слов?
        Цитата: Глядя Петрович
        Нет. Она в числе первых будет перевооружена на Т-72Б4.
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:38
          Дима , привет ! hi
          Цитата: 210окв
          Вы уже "точно знаете" или просто понос слов?

          Спокойней , друже - вдруг это "инсайдер" из МО ? wink lol
          bouncyhunter
          1. влад66 Сегодня, 16:33
            Цитата: bouncyhunter
            Спокойней , друже - вдруг это "инсайдер" из МО ?

            Паша это "Звездные корни" Эпизод 6-ой "Атака клоунов" wink
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:38
              Влад , я эту пародию ещё не смотрел - потому и не в курсе . lol
              bouncyhunter
              1. влад66 Сегодня, 16:40
                Цитата: bouncyhunter
                Влад , я эту пародию ещё не смотрел - потому и не в курсе . lol

                А она не по телевизору и не в кинотеатре идет,каждый божий день на форуме ВО эту пародию и пародистов наблюдаем. laughing drinks
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
                  Заметь : некоторые актёры частенько гримируются . wink Я сегодня одного такого уже видел . yes drinks
                  bouncyhunter
      2. Alexey-74 Сегодня, 15:50
        Очень смешно....
        Alexey-74
      3. Не либероид Русский Сегодня, 16:10
        какой твинк по номеру ?
        Не либероид Русский
    2. Alexey-74 Сегодня, 15:51
      Скорее всего. Т-14 будут по любому направляться в элитные бронетанковые соединения....
      Alexey-74
  2. Rusland Сегодня, 15:11
    В случае какой заварухи, в числе первых в бой пойдёт.
    Rusland
  3. Muvka Сегодня, 15:11
    Заметьте, пропальщики, с опережением графика...
    Muvka
    1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 15:18
      А где в статье об "опережении графика",муфка,дитятько?Опять впереди паровоза бежишь,блаженный ты наш? fool
      Bellum omnium contra omnes
      1. Хагалаз Сегодня, 15:32
        Ну, вообще то русским по белому написано.....
        Хагалаз
        1. bk316 Сегодня, 16:11
          Да он судя по нику просто читать не умеет по-русски wassat
          bk316
      2. Chertt Сегодня, 16:01
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        блаженный ты наш?

        О брат или сестра, ты уже здесь над людьми прикалываешся laughing Deus autem nobiscum
        Chertt
      3. Muvka Сегодня, 16:03
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        А где в статье об "опережении графика",муфка,дитятько?Опять впереди паровоза бежишь,блаженный ты наш? fool

        1 ноября прошлого года в пресс-службе "Уралвагонзавода" заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.

        Если вы такой невнимательный, нечего на других наезжать.
        Muvka
      4. влад66 Сегодня, 16:29
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        А где в статье об "опережении графика",муфка,дитятько?Опять впереди паровоза бежишь,блаженный ты наш? fool

        Специально для тебя
        1 ноября прошлого года в пресс-службе "Уралвагонзавода" заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.

        До конца новость читать надо. wink
        влад66
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:15
    Лучше бы сняли с консервации Т90, и ими вооружили! am
    Геркулесыч
  5. voyaka uh Сегодня, 15:28
    Дыры между коробками ДЗ феерические. Бортовые экраны - картонной толщины.
    Защита как было слабой, так и осталось.
    Как-будто опыт Сирии, где Т-72 жгут пачками (и армия, и боевики) не существует. sad
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:38
      Алексей hi -не хотят делать должных выводов из Сирийской компании! Трупами, и сгоревшими танками за такое наплевательство страна может заплатить! Не та машина танк, чтобы создавать "бюджетную " ее версию! Версия танка должна быть одна -максимально защищенная! !!
      Геркулесыч
      1. Гардамир Сегодня, 15:44
        Не та машина танк, чтобы создавать "бюджетную " ее версию!
        Узко мыслите. Здесь вам не тоталитарный совок, деньги нужны для покупки трежерис и продажи нефти партнёрам.
        Гардамир
        1. влад66 Сегодня, 16:31
          Цитата: Гардамир
          Узко мыслите. Здесь вам не тоталитарный совок, деньги нужны для покупки трежерис и продажи нефти партнёрам

          Пенсионеров то,пенсионеров то забыли laughing Уже прогресс.
          влад66
      2. voyaka uh Сегодня, 16:02
        И я - к тому. Т-90 показал себя в Сирии очень прилично.
        Его выживаемость на поле боя явно выше, чем у Т-72.
        Им, конечно, и надо вооружать Российскую армию.
        Пока Армату не обкатают.
        voyaka uh
    2. Muvka Сегодня, 17:16
      Вообще-то на бортах ДЗ Реликт, а не экраны.
      Muvka
  6. Молот 75 Сегодня, 15:28
    А на фото Т-90.... или прокачали Т-72 уже до его уровня?
    Молот 75
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:45
      Вот Вы вроде уже не первый день на ВО , а только сейчас заметили что фото к статье зачастую не соответствуют содержанию ? wink С уважением (без иронии) hi
      bouncyhunter
      1. Молот 75 Сегодня, 17:06
        Понятно, что мой комент до конца не дочитали, я же больше про новую ДЗ "Контакт-5", которую, с прошлого года должны ставить на все модернизируемые Б3. А так конечно фото не то.
        Молот 75
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 15:31
    там же вроде еще и Т-90 на вооружении были
    Хаджи Мурат
  8. Хаджи Мурат Сегодня, 15:32
    управление
    1-й гвардейский мотострелковый Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского полк, в/ч 31135 (п. Калининец);
    15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский ордена Ленина Краснознамённый полк, в/ч 31134 (п. Калининец);
    1-й гвардейский танковый Чертковский Краснознамённый, дважды ордена Ленина, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова, в/ч 58190 (п. Калининец);
    147-й гвардейский самоходный артиллерийский Симферопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк, в/ч 73966 (п. Калининец);
    1117-й зенитный ракетный полк, в/ч 51382 (п. Голицино Одинцовского района Московской области) (на ЗРК 9К331 «Тор-М1-2У»);
    1174-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, в/ч 51381 (п. Калининец);
    136-й отдельный гвардейский разведывательный батальон, в/ч 51387 (п. Калининец);
    211-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон, в/ч 77707 (п. Калининец);
    47-й отдельный гвардейский батальон связи, в/ч 56139 (п. Калининец);
    1063-й отдельный батальон материального обеспечения, в/ч 56166 (п. Калининец);
    370-й отдельный медицинский батальон, в/ч 57062 (п. Калининец);
    Отдельная рота БПЛА (п. Калининец);
    Отдельная рота РЭБ (п. Калининец);
    Отдельная рота РХБЗ (п. Калининец);
    Отдельная эвакуационная рота (п. Калининец).
    Хаджи Мурат
  9. tchoni Сегодня, 15:39
    Вот если бы ее хотя бы на т90 прорыв чи владимир, я б еще порадовался, а так, стоит только огорчится тем фактом, что мы гордимся новыми заплатками на старых штанах... (хотя, может мы зажрались уже?..)
    tchoni
  10. Stepych Сегодня, 16:39
    Пишете про Т-72Б3, а на фото Т-90А
    Stepych
  11. Александр War Сегодня, 16:50
    request Надо перевооружать на Т-90 Прорвы !
    Александр War
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