Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки

На полигоне "Алабино" танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части

Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой, и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях

В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).- сказали в пресс-службе округа.2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также - 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.Ранее в ЗВО сообщали об усилении Первой танковой армии десятками модернизированных Т-72Б3.1 ноября прошлого года в пресс-службе "Уралвагонзавода" заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.- сообщили в УВЗ.