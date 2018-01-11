Три фрегата проекта 11356 будут достроены для ВМФ РФ

Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут - решит флот

Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия "Зорямашпроект" поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы определит Военно-морской флот России, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.- сказал Ю.Борисов в четверг в ходе посещения "ОДК-Сатурн".Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по двум контрактам с Минобороны РФ должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. Три из них построены и переданы флоту, ещё два корпуса находятся в разных стадиях строительства. В связи с отсутствием для них энергетических установок, рассматривался вопрос их достройки в интересах Военно-морских сил Индии.Фрегаты проекта 11356 оснащены корабельным ракетным комплексом "Калибр-НК" с высокоточной крылатой ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". На кораблях устанавливается боевая информационно-управляющая система "Требование-М", которую разработало и поставило НПО "Меридиан", входящее в концерн "Моринформсистема-Агат".