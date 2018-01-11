17:13 11 января

Три фрегата проекта 11356 будут достроены для ВМФ РФ

Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия "Зорямашпроект" поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы определит Военно-морской флот России, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Три фрегата проекта 11356 будут достроены для ВМФ РФ


Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут - решит флот
- сказал Ю.Борисов в четверг в ходе посещения "ОДК-Сатурн".


Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по двум контрактам с Минобороны РФ должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. Три из них построены и переданы флоту, ещё два корпуса находятся в разных стадиях строительства. В связи с отсутствием для них энергетических установок, рассматривался вопрос их достройки в интересах Военно-морских сил Индии.

Фрегаты проекта 11356 оснащены корабельным ракетным комплексом "Калибр-НК" с высокоточной крылатой ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". На кораблях устанавливается боевая информационно-управляющая система "Требование-М", которую разработало и поставило НПО "Меридиан", входящее в концерн "Моринформсистема-Агат".

Использованы фотографии: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Комментарии 29

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  1. Sharky Сегодня, 15:26
    будет достроена с российскими двигателями

    Ну, а кто бы сомневался? Одна новость ниже прекрасно дополняет эту новость.
    Да и вдовйне приятно, ведь я с Калининграда. drinks
    Sharky
    1. maxim947 Сегодня, 15:27
      Долго они думали однако, но лучше так.
      maxim947
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:40
        Цитата: maxim947
        Долго они думали однако, но лучше так.

        Отечественные ГТУ пошли в серию,поэтому в первую очередь и решили допилить эти три фрегата.Лишними они не будут.
        НЕКСУС
        1. maxim947 Сегодня, 15:50
          Это понятно, было бы правильнее в самом начале сложившийся проблемы сделать заявление, что мы Сами разработаем ГТУ и данные фрегаты будут введены в строй Российского ВМФ, но с задержкой. А здесь тему мурыжили, то индусам то еще куда то...
          maxim947
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:54
            Цитата: maxim947
            А здесь тему мурыжили, то индусам то еще куда то...

            Потому что у нас минталитет такой...вместо того,чтобы еще в 12-13 году озаботится отечественными силовыми установками для кораблей,мы их покупали у Мотор Сича,веря в братство народов и светлое будущее...а когда в 13 году жаренный петух клюнул,тоже не особо переживали,пока этот самый Мотор Сич не послал наших корабелов в интересное эротическое путешествие далеко и надолго.И вот тогда,чисто по русски,мы начали героически импортозамещать,с криками даешь план пятилетки за три года.
            НЕКСУС
            1. maxim947 Сегодня, 15:58
              Согласен, ровно так и происходит.
              maxim947
            2. bagr69 Сегодня, 16:48
              А где они "Отечественные ГТУ"??? Откуда они вдруг материализовались?
              bagr69
      2. seti Сегодня, 16:21
        Сроки только вот не назвали. Видимо с продажей двух из них в Индию не сложилось. И слава богу. ЧФ ждет вас.
        seti
        1. влад66 Сегодня, 16:36
          Цитата: seti
          Видимо с продажей двух из них в Индию не сложилось.

          Индусы своими хотелками и капризами уже весь мир задолбали. yes
          влад66
    2. Sharky Сегодня, 15:36

      Вот они вначале постройки с противоположного ракурса (если я не ошибаюсь).
      Sharky
    3. Chertt Сегодня, 15:47
      Цитата: Sharky
      Одна новость ниже прекрасно дополняет эту новость

      Конечно дай Бог, но это третье или четвертое за неделю, диаметрально противоположное всем другим заявление. И неделя еще не кончилась
      Chertt
  2. 210окв Сегодня, 15:26
    В связи с новостью о серийном выпуске газовых турбин будем надеятся на достройку
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:41
      Цитата: 210окв
      будем надеятся на достройку

      Во всяком случае , надежду терять не будем точно . Сам знаешь как у нас бывает : начинают за здравие , а заканчивают ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 16:12
        Паша hi По разному бывает.Но с флотом у нас получше немного чем с космосом..
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: 210окв
        будем надеятся на достройку

        Во всяком случае , надежду терять не будем точно . Сам знаешь как у нас бывает : начинают за здравие , а заканчивают ...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:18
          Дима , больных мест хватает . Но это говорит не о том , что нужно вопить "фсёпропало !" , а о том , что есть над чем работать и видно в каком направлении . Помнишь , как в фильме "ДМБ" дикий прапор говорил : "Многие ищут в жизни цель , а в армии она обозначена мишенью . Да , попадают не все , но видно к чему стремиться ." . wink
          bouncyhunter
        2. iliitchitch Сегодня, 16:47
          Цитата: 210окв
          По разному бывает.Но с флотом у нас получше немного чем с космосом..


          Да уж , под воду спутники запускать постоянно .. Нам эту конюшню 90-х очень долго ещё разгребать , работы на десятилетия .
          iliitchitch
  3. Комментарий был удален.
  4. g1v2 Сегодня, 15:27
    Очередная порция болтологии от Борисова. Будут ли они достроены для себя или для индусов решать будет политическое руководство с представителями впк. Судя по всему окончательного решения еще нет. Тч смысл переливать из пустого в порожнее?
    g1v2
    1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 15:34
      good А то нам тут обсуждать нечего будет laughing Смех сквозь слёзы.......
      Bellum omnium contra omnes
    2. dvina71 Сегодня, 15:35
      Цитата: g1v2
      Очередная порция болтологии от Борисова

      А вы у нас кто такой авторитетный? Легко так болтологию вычислили..у зам МО..
      dvina71
      1. kepmor Сегодня, 15:41
        так он сам не раз и давал повод для этого...как говорится: язык мой - враг мой...
        kepmor
        1. allaykbar Сегодня, 16:46
          делал бы он сам корабли - был бы в курсе. что ему доложили - то он озвучил. И то что доложили спустя неделю с корректировками - он так же озвучил.

          Этим занимаются не два человека. И даже не 100. Случится может что угодно. Форс мажор он такой.

          Сейчас какой нибудь из тысячи подрядчиков накосячит со сроком - будет еще одно заявление.

          Вы тоже думайте о причине, а не обсуждайте следствие, гневно.

          Если бы все зависело только от "хочу" - завтра бы наш флот пополнился авианосцем. Но все упирается в реалии и смежную работу разных коллективов.
          allaykbar
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:30
    Вот если бы сами еще лет 10 назад себе движки для флота делали, там не только эти фрегаты и корветы были. Возможно, что и свои вертотлетоносцы уже имели бы! !!
    Геркулесыч
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:38
    Ну наконец то принято решение оставить эти три фрегата для нашего ВМФ....Ура товарищи!!!!
    Alexey-74
  7. роман66 Сегодня, 15:40
    три фрегата, хорошо рифмуется
    маловато
    долговато
    хреновато....
    роман66
  8. Хаджи Мурат Сегодня, 15:42
    дай Бог, было опасение год назад,что отдадут ИНДИИ, НО СВОИ ДВИЖКИ РАЗРАБОТАЛИ
    Хаджи Мурат
  9. Хаджи Мурат Сегодня, 15:43
    Наименование б/н Верфь Зав. № Заложен Спущен В строю Флот Прим.
    Адмирал Григорович 745
    494 ССЗ «Янтарь» 01357 18.12.2010 14.03.2014 11.03.2016 ЧФ В строю[26]
    Адмирал Эссен 751
    490 ССЗ «Янтарь» 01358 08.07.2011 07.11.2014 07.06.2016 ЧФ В строю[27]
    Адмирал Макаров 799 ССЗ «Янтарь» 01359 29.02.2012 02.09.2015 27.12.2017 ЧФ В строю[28][29]
    Адмирал Бутаков ССЗ «Янтарь» 01360 12.07.2013 02.03.2016 2020−2021 ЧФ Спущен на воду
    Адмирал Истомин ССЗ «Янтарь» 01361 15.11.2013 11.2017[30] 2020−2021 ЧФ Спущен на воду
    Адмирал Корнилов ССЗ «Янтарь» 01362 12.2013 11.2017[30] 2020−2021 ЧФ Спущен на воду
    Хаджи Мурат
  10. next322 Сегодня, 16:09
    все красиво,но откуда на 11356 ЗРАК "Палаш" взялся?? laughing такое впечатление что для ВО пишут статейки копирайтеры сайта Сельское хозяйство и животноводство
    next322
  11. yehat Сегодня, 16:55
    я вам так скажу - примерно через 5 лет начнется революция в целом ряде компонентов кораблей
    особенно систем управления, обзора, целеуказания и классификации целей и все, что сейчас плавает у США или стоит на стапеле без двигателя, станет не просто не новым, а морально устаревшим.
    что изменится - наконец-то появятся первые весьма примитивные, но нейроинтерфейсы, будет сделан скачок в управлении электромагнитными полями и связанными с ними возможностями защиты. Будут и другие изменения.
    Американцы не смогут печатать баксы, как раньше и не смогут провести быстро свое перевооружение. Их самые богатые сателлиты исчерпали активные возможности, кроме Германии. Это будет время больших перемен.
    Поэтому я бы посоветовал побыстрее достроить и сдать кораблики индусам и готовиться к этому скачку, предварительно уволив клептократов из финансового блока и выбрав президента, который будет думать не о финансах, а о производстве.
    yehat
  12. Александр War Сегодня, 16:56
    good Отлично,достраивайте и на Черноморский Флот их!И закладывать новые на Янтаре пр 22356!
    Александр War
  13. xomaNN Сегодня, 17:03
    Вот только напустили тумана на злостную НЕпоставку украинец..н. "Зоря-машпроект" ОПЛАЧЕННЫХ(?) ГТУ smile Если по контракту предоплата была, а поставки нет уже 4 года, то где суды? штрафы , пени? Помню как при непоставке франками "Мистралей" надежды были вернуть до 3 лярдов Е. Вернули, но меньше.
    --------
    Вообще юристы и шефы, кто подобные контракты заключает, какую то ответственность за свою БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ несут в этих случаях? angry
    xomaNN
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